Страницы истории велоспорта: Тур де Франс - 2022



2022

21 этап за 79 ч 33 мин 20 сек

3343,8 км / 42,026 км/ч

176 на старте

135 на финише

109-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартовал 1 июля 2022 года в Копенгагене столице Дании. Маршрут Тур де Франс-2022 протяжённостью 3343,8 км был проложен через брусчатку севера Франции, Вогезы, Альпы, Массив Централь, Пиренеи и завершался индивидуальной гонкой с раздельным стартом на западе Франции. Таким образом, Большая Петля 2022 года прошла по территории Дании, Бельгии, Швейцарии и Франции.

По традиции финишировали участники французского Гран-тур в Париже на Елисейских Полях. На старт вышли 176 велогонщиков.

Участниками Тур де Франс-2022 стали велогонщики из 27 стран, среди которых большинство составили французы (32 велогонщика). Под первым номером стартовал победитель Тур де Франс-2021 словенский велогонщик Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из велокоманды UAE Team Emirate.



Наши велогонщики представлены следующим составом: Александр Власов (Alexander Vlasov) из Bora-hansgrohe, Алексей Луценко (Alexey Lutsenko), Александр Рябушенко (Aliaksandr Riabushenko), Андрей Зейц (Andrey Zeits) и Дмитрий Груздев (Dmitriy Gruzdev) из Astana Qazaqstan, Кристс Нейландс (Krists Neilands) из Israel-Premier Tech и Том Скуйиньш (Toms Skujiņš) из Trek-Segafredo.



На старт первого этапа Тур де Франс-2022 вышли: велогонщик в майке действующего чемпиона мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом, по совместительству чемпион Италии, действующий олимпийский чемпион, действующий чемпион Европы, семь велогонщиков в майке национального чемпиона. Также среди стартующих на Тур де Франс-2022 шесть национальных чемпионов своих стран в групповой гонке.



Самым возрастным участником Тур де Франс-2022 является почти 40-летний бельгиец Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) из велокоманды Lotto Soudal. Самым молодым участником Тур де Франс-2022 - 21-летний представитель США Куинн Симмонс (Quinn Simmons) из велокоманды Trek-Segafredo.



Самой возрастной велокомандой на Тур де Франс-2022 является велокоманда Israel-велоPremier Tech, средний возраст гонщиков составляет 33,3 года, самая молодая - велокоманда DSM 26,8 лет.



Первый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Копенгагене, город впервые принял старт этапа и Гранд-депар всего Тур де Франс. Французский Гран-тур 2022 года стартовал в сложных погодных условиях. Индивидуальную гонку на время протяжённостью 13,2 км, проложенную по улицам Копенгагена, изобилующим поворотами и участками брусчатки, пришлось преодолевать в дождь.



Ожидалось, что дождь зарядит на весь день. Но удача в виде прекратившегося дождя и улучшения условий, к удивлению фаворитов, улыбнулась велогонщикам, стартовавшим ближе к концу стартового протокола. Среди них был и 31-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Ив Лампарт (Yves Lampaert).

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez



На отсечке через 6,6 км после старта он показал 7:34.55 – хороший, но не входящий в топ-5 результат, но вторую половину дистанции он промчал со средней скоростью 51,294 км/час, и в итоге финишировал с лучшим временем дня - 15 минут и 17,76 секунд. Всю дистанцию в 13,2 км по улицам Копенгагена Ив Лампарт преодолел со средней скоростью 51,778 км/час.



Быстрее всех на промежуточной отсечке времени был Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) из велокоманды Jumbo-Visma – 6,6 км он проехал за 7 минут 29,54 секунд, со средней скоростью 52,854 км/час.



Один из фаворитов этапа, Ваут ван Арт (Wout Van Aert) из Jumbo-Visma преодолел дистанцию со средней скоростью 51,523 км/час, и уступил своему соотечественнику 4,55 секунды.



Третье место занял обладатель 1 номера 109-го выпуска Тур де Франс - Тадей Погачар из велокоманды UAE Team Emirates с отставанием 7,03 секунд. Четёртым стал действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганна (Filippo Ganna) их INEOS Grenadiers.



Ив Лампарт стал первым обладателем жёлтой и зелёной маек Тур де Франс-2022. В последний раз бельгийским велогонщиком, надевшим жёлтую майку лидера Большой Петли по итогам первого дня был Эрик Вандерарде (Eric Vanderaerden).



Тадей Погачар облачился в белую майку. В зеленой майке на старт 2-го этапа выйдет Ваут ван Арт.

Второй этап Тур де Франс-2022 стартовал в Роскилле (Roskilde, регион Зеландия, Дания) и через 199,2 км финишировал в Нюборг (Nyborg, регион Южная Дания, Дания). На этапе не было сильного бокового ветра, но напряжение в пелотоне в начале прохождения моста Большой Бельт привело к завалу, в который попал обладатель первой в этом выпуске гонки жёлтой майки лидера Ив Лампарт (Quick-Step Alpha Vinyl).



С помощью товарищей по велокоманде Миккеля Оноре (Mikkel Honore) и Михаэля Мёркёва (Michael Morkov) Ив Лампарт сумел вернуться в пелотон, сократив 40-секундное отставание, а в финале отработал в развозящем Фабио Якобсена (Fabio Jakobsen) поезде. Велокоманде Quick Step Alpha Vinyl удалось избежать второго завала, случившегося за 2,3 км до финиша. Благодаря Михаэлю Мёркёву и Иву Лампарту Фабио Якобсен находился в голове пелотона, выжидая отметки 150 м до финиша, откуда начал спринт и обошёл своих соперников.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images



25-летний нидерландский велогонщик Фабио Якобсен (Quick-Step Alpha Vinyl) одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2022, завершившимся общим спринтом. Фабио Якобсен с запасом опередил бельгийского велогонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта и датского велогонщика команды Trek-Segafredo Мадса Педерсена (Mads Pedersen).



Фабио Якобсен выиграл первый в карьере этап на дебютном Тур де Франс и добавил ещё одну победную страницу к истории возвращения после травмы, которая едва не лишила его жизни в 2020 году.



На втором подряд этапе Тур де Франс-2022 Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) занимает второе место. Но на этот раз 27-летний бельгийский велогонщик переоделся в жёлтую майку лидера благодаря бонусным секундам. Также Ваут ван Арт возглавил очковую классификацию, за которую боролся и на промежуточном спринте, где после прохождения отрыва, заработал 13 очков, проиграв спринт из пелотона Калебу Юэну (Caleb Ewan) из велокоманды Lotto Soudal. В финале, в общем спринте, Ваут ван Арт проиграл Фабио Якобсену (Quick-Step Alpha Vinyl), но обошёл Мадса Педерсена (Trek-Segafredo).



Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар попал в завал на 2-м этапе Тур де Франс-2022 за 2,2 км до финиша, но не потерял время, так как инцидент случился в зоне нейтрализации на финальных трёх километрах. После финиша 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates показал, что у него ссадины на суставах пальцев левой руки, но больше повреждений нет.

Третий этап Тур де Франс-2022 стартовал в городе Вайле (Vejle, регион Южная Дания, Дания) и через 182 км финишировал в Сённерборг (Sønderborg, регион Южная Дания, Дания).



Магнус Корт (Magnus Cort Nielsen) из EF Education–Easy Post, надевший после 2 этапа гороховую майку лучшего горного гонщика Тур де Франс-2022, атаковал сразу после старта 3-го этапа и в одиночку уехал в отрыв дня, собрав все горные премии на трёх подъёмах 4-й категории.

Преимущество Магнуса Корта достигло 6 минут 40 секунд через 20 км гонки, после чего пелотон спохватился и начал сокращать отставание. За 32 км до финиша сольный отрыв 29-летнего датского велогонщика был нейтрализован. Новых атак не последовало.



Но ровный ход пелотона был нарушен - 10 км до финиша ближе к хвосту группы произошёл завал. Топовые спринтеры остались в первой группе, как и большинство генеральщиков. Потеряли 39 секунд из-за завала Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) из EF Education EasyPost, Дамиано Карузо (Damiano Caruso), Джек Хейг (Jack Haig), Дилан Тёнс (Dylan Teuns) и Матей Мохорич (Matej Mohoric) из велокоманды Bahrain Victorious, Бауке Моллема (Bauke Mollema) из Trek-Segafredo, Майкл Вудс (Michael Woods) и Крис Фрум (Chris Froome) из велокомандв Israel Premier Tech.



Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen), 29-летний нидерландский велогонщик команды BikeExchange-Jayco, одержал победу на 3-м этапе Тур де Франс-2022, опередив в общем спринте Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck). Ваут ван Арт в третий раз подряд занял на этапе Тур де Франс-2022 второе место. Для Дилана Груневегена победа на этапе Тур де Франс стала пятой в карьере, первой с 2019 года.



Ваут ван Арт сохранил жёлтую майку лидера, в генеральной классификации его ближайшим соперником оставался Ив Лампарт (Quick-Step Alpha Vinyl), уступающий 7 секунд. В классификации зелёной майки Ваут ван Арт лидировал с преимуществом в 17 очков над Фабио Якобсеном (Quick-Step Alpha Vinyl).



Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) финишировавший вторым на 3-м этапе Тур де Франс-2022 был не единственным, кого расстроили итоги общего спринта. Петер Саган (Peter Sagan) из TotalEnergies и Калеб Юэн (Lotto Soudal) также упустили ещё один шанс. Если финишировавший 4-м победитель 12 этапов Тур де Франс Петер Саган обвинил Ваута ван Арта в нарушении прямолинейности и погрозил ему пальцем на финише, то победитель пяти этапов Тура Калеб Юэн считает, что и Ваут ван Арт, и особенно резкий манёвр Петер Саган помешали ему побороться за призовой подиум в спринте.



Датскую часть Тур де Франс-2022 - три первых этапа Ваут ван Арта (Jumbo-Visma) завершил с тремя вторыми местами и двумя майками лидера классификаций – жёлтой как лидера генеральной классификации и зелёной как лидера очковой классификации.



На 3-м этапе Ваут ван Арта вновь боролся за очки на промежуточном спринте, в котором стал первым из пелотона. Кристоф Лапорт развозил своего капитана и на промежуточном спринте, и в финале, где Ваут ван Арт проиграл Дилану Груневегену (BikeExchange-Jayco). Ещё одна упущенная победа расстроила Ваута ван Арта, который после финиша сказал, что «третий раз проиграть уже не смешно».

Четвёртый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Дюнкерке (Dunkerque, департамент Нор, регион О-де-Франс) и через 171,5 км участники гонки финишировали в Кале (Calais, департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс).



4-й этап, первый после дня отдыха и переезда из Дании во Францию, сначала развивался по традиционному сценарию. Со старта атаковал 31-летний французский велогонщик команды Cofidis Антони Перес (Anthony Perez), к которому присоединился обладатель гороховой майки горного короля, 29-летний датский велогонщик команды EF Education–EasyPost Магнус Корт.



Пелотон отпустил отрыв, чьё преимущество за 80 км до финиша доходило до 7 минут. Магнус Корт поборолся с Антони Пересом за первую из горных премий на подъёме 4-й катеогории Кот-де-Кассель (Côte de Cassel, протяжённость 1,7 км, 77-148 м, перепад высот 71 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 6%), но на следующих четырёх подъёмах борьбы уже не было – Магнус Корт первым проходил вершины, собрав за этап пять очков. За 45 км до финиша Антони Перес атаковал, сбросив своего попутчика и продержался впереди до финальных 12 км, когда команда Jumbo-Visma атаковала на финальном подъёме дня - 4-й категории Кот-дю-Кап-Блан-Не (Côte du Cap Blanc-Nez, протяжённость 0,9 км, 40-107 м, перепад высот 67 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 10%), готовя атаку Ваута ван Арта.



После прохождения вершины Ваут ван Арт ускорился и уехал в одиночку за 11 км до финиша, в то время как пелотон рассыпался.

Photo © A.S.O . / Pauline Ballet



За 2 км до финиша у Ваута ван Арта было в запасе около 20 секунд. Велокоманды Quick-Step Alpha Vinyl, Alpecin-Deceuninck не смогли закрыть просвет, потому что товарищи Ван Арта по велокоманде Jumbo-Visma мешали организовать слаженную погоню.



Вауту ван Арту хватило времени, чтобы отпраздновать победу впереди пелотона, изобразив руками полёт. После трёх вторых мест Ваут ван Арт, удерживающий со 2-го этапа жёлтую майку лидера, выиграл 4-й этап Тур де Франс-2022 из сольной атаки. Это седьмая победа на этапе французского Гранд-тура в карьере бельгийского велогонщика команды Jumbo-Visma.



Никто из основных претендентов на генеральную классификацию Тур де Франс-2022 не потерял время на 4-м этапе, когда плавный ход гонки был нарушен ускорением велокоманды Jumbo-Visma на финальном подъёме 4-й категории. Пелотон порвался, Адам Йейтс (Adam Yates) из велокоманды Ineos Grenadiers оказался единственным, кто смог сразу сесть за атаковавшим обладателем жёлтой майки Ваутом Ван Артом. Но когда Ваут ван Арт уехал в одиночку к своей победе на этапе, все генеральщики собрались и в итоге завершили этап в одной группе.



Ваут ван Арт увеличил преимущество в генеральной классификации до 25 секунд над Ивом Лампартом (Quick-Step Alpha Vinyl). Также Ваут ван Арт, который на промежуточном спринте уступил Фабио Якобсену (Quick-Step Alpha Vinyl), удерживает лидерство в очковой классификации, где опережает Якобсена на 61 очко. Магнус Корт сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации, где набрал 11 очков. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

Пятый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Лилль (Lille, административный центр департамента Нор и региона О-де-Франс) и через 157 км финишировал в Аренберге Порт дю Эно (Arenberg Porte du Hainaut, департамент Нор, регион О-де-Франс). На 5-м этапе Тур де Франс-2022 организаторы приготовили для пелотона 11 секторов брусчатки, общей протяжённостью 19,4 км. Мини версия знаменитой классической велогонки Париж-Рубэ (Paris-Roubaix) в рамках Большой петли включала на маршруте 11 секторов (первый сектор с брусчаткой был расположен на 80 км):





11. Fressain à de Villers-au-Tertre (***, 1400 м)

10. d'Eswars à Paillencourt (**, 1600 м)

9. de Wasnes-au-Bac à Marcq-en-Ostrevent (***, 1400 м)

8. d'Émerchicourt à Monchecourt (***, 1600 м)

7. d'Auberchicourt à Émerchicourt (***, 1300 м)

6. Abscon (***, 1500 м)

5. de Erre à Wandignie (****, 2800 м)

4. de Warlaing à Brillon (***, 2400 м)

3. de Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières (****, 2400 м)

2. de Bousignies à Millonfosse (***, 1400 м)

1. d'Hasnon à Wallers (***, 1600 м)



Этап предвкушался болельщиками, но готовил трудности генеральщикам. Так и случилось - этап оправдал ожидания и подтвердил опасения генеральщиков. После нескольких атак сформировался отрыв дня, одним из инициаторов которого четвёртый этап подряд вновь стал датский велогонщик команды EF Education-EasyPost, обладатель гороховой майки Магнус Корт.



Вместе с ним в отрыв уехали Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen / TotalEnergies) и Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn / Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), а позже из пелотона атаковал и добрал отрыв будущий победитель этапа Саймон Кларк (Simon Clarke / Israel-Premier Tech), за которым уехали Нельсон Паулесс (Neilson Powless / EF Education-Easypost) и Алексис Гужар (Alexis Gougeard / B&B Hotels-KTM).

Несмотря на то, что максимальное преимущество отрыва не превышало четырёх минут, а к последним секторам брусчатки сократилось до минуты, отрыву удалось разыграть победу на этапе. Гужар выпал из отрыва за 26 км до финиша, а на последнем секторе брусчатки горный король Магнус Корт не выдержал темп попутчиков и выпал за 5,5 км до финиша.



Нельсон Паулесс попытался обмануть соперников и атаковал за километр до финиша. Эдвальд Боассон Хаген первым отреагировал и начал закрывать просвет, догнав Паулесса за 400 м до финиша. Но на спринт Хагену уже не хватило сил. Саймон Кларк и Тако ван дер Хорн обошли соперников, а на самой финишной черте Саймон Кларк опередил Тако ван дер Хорна, первым начавшего спринт.



35-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк, подписавший контракт с командой Israel-Premier Tech в последний момент, в январе 2022 года, впервые в карьере одержал победу на этапе Тур де Франс. Победа Саймона Кларка на 5-м этапе Тур де Франс-2022 стала исторической – первой на этапе французского Гранд-тура для команды Israel-Premier Tech.

Photo (c) Photo News/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team



За спиной отрыва развивались драматичные события. Лидер генеральной классификации Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) упал за 57 км до финиша, но быстро вернулся в пелотон. Фавориты этапа Петер Саган (TotalEnergies), упавший перед секторами брусчатки, и Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) не смогли принять участие в борьбе на брусчатки, выпав из пелотона.



За 37 км до финиша один из претендентов на борьбу за генеральную классификацию Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard / Jumbo-Visma) потерял время из-за прокола. Он дважды менял велосипед, а затем с помощью Ваута ван Арта старался минимизировать отставание. Ваут ван Арт, Йонас Вингегор, Герант Томас (Geraint Thomas / Ineos Grenadiers) догнали первую группу, в которой находились Александр Власов (Bora-hansgrohe), Наиро Кинтана (Nairo Quintana / Arkea-Samsic), Давид Годю (David Gaudu / Groupama-FDJ), Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang / Israel Premier Tech) за 8 км до финиша. Заменой велосипеда и погоней за соперниками Йонаса Вингегора и Ваута ван Арта злоключения велокоманды Jumbo-Visma не закончились. Примож Роглич (Primoz Roglic) упал на повороте перед 5-м сектором брусчатки и на финише проиграл 2 минуты 59 секунд.



В это время двукратный победитель Тур де Франс, защищающий титул Тадей Погачар (UAE Team Emirates) держался в голове пелотона, а затем поехал за атаковавшим Яспером Стёйвеном (Jasper Stuyven / Trek-Segafredo), в итоге выиграв на финише у соперников 13 секунд.



Герант Томас (Ineos Grenadiers) упал за 30 км до финиша вместе с Джеком Хейгом (Bahrain Victorious). Британский велогонщик продолжил борьбу, а Хейг сошёл с гонки.



Ваут ван Арт сохранил жёлтую майку лидера, но его ближайшим соперником теперь стал американский велогонщик команды EF Education EasyPost Нельсон Паулесс, уступавший 13 секунд. Зелёная майка лучшего в очковой классификации также осталась на плечах Ваута ван Арта, а гороховая – у Магнуса Корта. Тадей Погачар продолжил лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

Генеральная классификация после 5 этапа 1 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 16:17:22 2 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 00:13 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team TotalEnergies 00:14 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 00:19 5 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 00:25 6 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 00:36 7 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 00:40 8 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 00:48 9 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 00:49 10 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 00:50



Во время прохождения 3-го сектора брусчатки 35-летний итальянский велогонщик Даниэль Осс (Daniel Oss) из команды TotalEnergies столкнулся с болельщиком, который нагнулся, чтобы сфотографировать проехавшего велогонщика, в это время по узкой бровке у края брусчатого участка ехал Даниэль Осс. Он на полной скорости влетел в болельщика. Несмотря на сильный удар, Осс продолжил гонку и финишировал более чем через 13 минут, а после финиша был отправлен в больницу. У главного помощника Петера Сагана диагностирован перелом/трещина шейного позвонка. Лечение травмы требует иммобилизации на несколько недель. Даниэль Осс вынужден был покинуть гонку.

Шестой этап Тур де Франс-2022 стартовал в Бенш (Binche, округ Тюен, провинция Эно, регион Валлония, Бельгия) и через 219,9 км финишировал в Лонви (Longwy, департамент Мёрт и Мозель, регион Гранд-Эст или Большой восточный регион).



Этап начался в бешеном ритме атак. Пелотон рвался, а затем снова собирался, атаки шли одна за другой. Но 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, двукратный победитель Тур де Франс, Тадей Погачар постоянно был начеку, держался в голове пелотона, а когда пелотон рвался, оказывался в первой группе.



Одним из самых активных с самого старта был Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), удерживавший жёлтую майку лидера со 2-го этапа гонки. Когда сформировался отрыв из десяти велогонщиков, Ваут ван Арт был одним из тех, кто продолжал преследование, и отрыву удалось продержаться всего 14 км.

Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet



На самом протяжённом этапе этого выпуска Тур де Франс бельгийский велогонщик Ваут ван Арт атаковал за 150 км до финиша вместе с Якобом Фульсангом (Israel Premier Tech) и Куинном Симмонсом (Trek-Segafredo). Они создали просвет, который продолжал расти, несмотря на то, что за 135 км до финиша Вауту ван Арту пришлось поправлять соскочившую цепь, но он быстро вернулся к своим попутчикам.



Однако этому отрыву не удалось стать победным. Сначала от борьбы отказался Якоб Фульсанг, вернувшийся в пелотон за 65 км до финиша. Ещё через 35 километров, когда у Ваута ван Арта и Куинна Симмонса в запасе было около минуты, Ваут ван Арт сбросил попутчика и продолжил бороться с пелотоном уже в одиночку. Жёлтую майку лидера поймали за 11 км до финиша.

Финал этапа, напоминающий Арденнские классики, когда подъёмы следуют один за другим, омрачил завал за 9 км до финиша, в который попал Александр Власов (Bora-hansgrohe). Он быстро вернулся в гонку, но пелотон уже начал штурмовать финальные подъёмы, и в итоге на финише Александр Власов проиграл победителю этапа 5 секунд.



На некатегорийном финальном подъёме Лонгви велогонщики UAE Team Emirates Рафал Майка (Rafal Majka) и Брэндон Макналти (Brandon McNulty) вывезла Тадея Погачара, который атаковал на финальных 500 метрах и не дал шанса Майклу Мэттьюсу (Michael Matthews) из BikeExchange и Давиду Годю (Groupama-FDJ), финишировавшим вторым и третьим соответственно.



Победа на 6-м этапе принесла Тадею Погачару и жёлтую майку лидера. В генеральной классификации ближайшим соперником словенского велогонщика стал 25-летний американский велогонщик команды EF Education-EasyPost Нельсон Паулесс, уступавший Погачару 4 секунды. Тройку лучших генеральной классификации замкнул Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), проигрывая 31 секунду.

Седьмой этап Тур де Франс-2022 стартовал в Томблен (Tomblaine, департамент Мёрт и Мозель, регион Гранд-Эст или Большой восточный регион) и финишировал в Ла супер Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles, департамент Верхняя Сона, регион Бургундия - Франш-Конте). Среднегорный этап протяжённостью 176,3 км с финишем в подъём 1-й категории Ла супер Планш де Бель Фий (протяжённость подъёма 7 км, 532-1140 м, перепад высот 608 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 24%). Первый подъём 1-й категории на Тур де Франс-2022.



7-й этап Тур де Франс-2022, как и предыдущий этап, начался с атак и долгих попыток сформировать отрыв, который уехал только через 50 км после старта. Его инициатором стал Симон Гешке (Simon Geschke / Cofidis), атаковавший в одиночку за 40 км до финиша.



Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) ненадолго присоединился к немецкому велогонщику, но потом бросил работать и вернулся в пелотон. А компанию Гешке составили 10 атаковавших велогонщиков, в том числе дуэт из велокоманды Bora-hansgrohe – Леннард Кемна (Lennard Kämna) и Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann). Однако команда двукратного победителя Тур де Франс Тадея Погачара UAE Team Emiratres не отпустила отрыв, держа разрыв в пределах двух минут.



К финальному подъёму впереди остались 8 велогонщиков, а у подножия Ла супер Планш де Бель Фий из группы атаковал Симон Гешке. Но его сольный отрыв продержался недолго, через 2 км 25-летний немецкий велогонщик Леннард Кемна догнал и обошёл своего соотечественника.



Леннард Кемна удерживал около полуминуты преимущества за километр до финиша. Но на 7-километровом подъёме, где максимальный градиент в 24% поджидал на финальных сотнях метров, Леннарду Кемне не хватило запаса, чтобы противостоять генеральщикам.

Photo (c) UAE Team Emirates/Sprint Cycling Agency



Пелотон, возглавляемый велокомандой UAE Team Emirates уменьшался, но быстро приближался к отрыву.



Менее чем за километр до финиша у Кемны в запасе оставалось около полуминуты, но за 75 м до финиша его обошли дуэлянты-генеральщики Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и Тадей Погачар. Перед самой финишной чертой Погачар опередил датского велогонщика и сделал дубль, выиграв второй этап подряд.

Восьмой этап Тур де Франс-2022 стартовал в Доль (Dole, департамент Юра, регион Бургундия - Франш-Конте) и финишировал этап в подъём 3-й категории Кот-дю-Стад-олимпик (Côte du Stade olympique, протяжённость 4,8 км, 383-604 м, набор высоты 225 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 12%). Среднегорный этап протяжённостью 186,3 км.



На 8-м этапе Тур де Франс-2022 из-за тестов, подтвердивших Covid-19, не стартовали 30-летний французский велогонщик команды AG2R Citroen Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard) и 33-летний норвежский велогонщик команды UAE Team Emirates Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen).



Жоффрей Бушар получил положительный результат теста на антиген коронавируса Covid-19, указывающий на инфицирование, после финиша 7 этапа. Перед тем, как покинуть гонку, Бушар был изолирован от остальных членов команды. Велокоманда AG2R Citroen проводит раз в три дня тесты на антиген в дополнение к обязательному тестированию организаторов Тур де Франс. У остальных членов велокоманды AG2R Citroen результаты тестирования были отрицательными.



У Вегарда Стаке Лангена симптомы проявились также в пятницу вечером, после 7 этапа. ПЦР-тест, проведённый утром перед стартом 8 этапа, оказался положительным.

Photo © Getty Sport /Team BikeExchange-Jayco



На 8-м этапе после нескольких попыток сформировать отрыв вперёд через семь км после старта уехали Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo / Quick Step-Alphe Vinyl), Фредерик Фризон (Frederik Frison / Lotto-Soudal) и Фред Райт (Fred Wright / Bahrain Victorious). Попытки присоединиться к отрыву прервал массовый завал, который остановил в том числе и обладателя жёлтой майки лидера Тадея Погачара (UAE Team Emirates), а также Романа Барде (Romain Bardet) из велокоманды DSM, Давида Годю (Groupama-FDJ), Геранта Томаса (Ineos Grenadiers), Петера Сагана (TotalEnergies), Энрика Маса (Enric Mas) из Movistar и Наиро Кинтану (Arkea-Samsic). Пелотон собрался, а отрыв в этом время увеличил преимущество до трёх с половиной минут.



Дебютант Тур де Франс-2022, 21-летний американский велогонщик команды DSM Кевин Вермак (Kevin Vermaerke), упавший первым, после завала сошёл с гонки. Позже гонку покинул и велогонщик команды Astana Qazaqsatan Джанни Москон (Gianni Moscon).



Велокоманды UAE Team Emirates, BikeExchange-Jayco и Jumbo-Visma включились в работу и не дали отрыву нарастить преимущество. Когда гонка пересекла территорию Франции и продолжила путь по Швейцарии, у отрыва в запасе осталась 1 минута. Последним из отрыва сдался Фред Райт (Bahrain Victorious), которого пелотон догнал за 3,5 км до финиша.



На крутом подъёме, где градиент на одном из отрезков достигал 12%, Ваут ван Арт, Тадей Погачар и Майкл Мэттьюс держались в голове группы. Мэттьюс первым открыл спринт за 150 м, но на финише Ваут Ван Арт его обошёл, взяв вторую победу на этапе Тур де Франс-2022, а Майкл Мэттьюс второй раз занял второе место. Тадей Погачар замкнул тройку призёров этапа.

©A.S.O. / Pauline Ballet



Благодаря победе на этапе Ваут ван Арт заработал 50 очков в очковой классификации и теперь опережал на 115 очков ближайшего соперника Фабио Якобсена (QuickStep Alpha Vinyl).



Тадей Погачар сохранил жёлтую майку лидера, перестановок в генеральной классификации не произошло, так же, как и в горной, где лидировал Магнус Корт (EF Education EasyPost) и в классификации лучшего молодого гонщика, где также лидировал Тадей Погачар.

Девятый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Эгль (Aigle, административный центр округа Эгль, кантон Во, Швейцария) и через 192,9 км финишировал в Шатель, Порт дю Солей (Châtel Les Portes du Soleil, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь-Рона-Альпы). Первая неделя Большой Петли завершалась горным этапом по территории Швейцарии и Франции.



На 9-м этапе Тур де Франс-2022 29-летний люксембургский велогонщик Боб Юнгельс (Bob Jungels) из команды AG2R Citroen отобрался в отрыв, в который помимо него уехали ещё 20 велогонщиков. Отрыв сформировался только через 50 км после старта.

©A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / Charly Lopez



Пелотон не отпустил беглецов далеко, удерживая отрыв в пределах трёх минут. Боб Юнгельс атаковал в одиночку за 3 км до вершины подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Круа (Col de la Croix, протяжённость 8,1 км, 1163-1778 м, перепад высот 615 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%) за 64 км до финиша. У вершины его догнал Симон Гешке (Cofidis), который после борьбы за горные очки вернулся в отрыв. А Боб Юнгельс на спуске окончательно уехал от бывших попутчиков и удержался до финиша.

Боб Юнгельс одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, и выиграл свой первый этап французского Гранд-тура из сольной атаки на горном этапе после двух трудных лет преодоления травм и болезней.

©A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / Charly Lopez



За 18,5 км, на финальном двухступенчатом подъёме подъем 1-й категории Па-де-Моржан (Pas de Morgins, протяжённость 15,4 км, 425-1377 м, перепад высот 952 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%) из рассыпавшегося отрыва атаковал Тибо Пино (Thibaut Pinot / Groupama – FDJ). Но 32-летнему французскому велогонщику не удалось догнать Боба Юнгельса. За километр до финиша у Юнгельса в запасе было полминуты, а Тибо Пино на финальных пятистах метрах обошли ещё два велогонщика отрыва дня – Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo / Ineos Grenadiers) и Карлос Верона (Carlos Verona / Movistar).



Пелотон, возглавляемы велокомандой UAE Team Emirates, не боролся на подъёмах, Тадей Погачар, лидирующий в генеральной классификации, выиграл спринт на финише, опередив Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma). Тадей Погачар удержал жёлтую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo (c) Sprintcyclingagency/UAE Team Emirates

36-летний немецкий велогонщик команды Cofidis Симон Гешке облачился в гороховую майку лучшего в горной классификации – он прошёл вторым вершину подъёма 2-й категории Коль-де-Моссе (Col des Mosses, протяжённость 13,3 км, 900-1445 м, перепад высот 545 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%), выиграл максимум горных очков на вершине 1-й категории Коль-де-ла-Круа (Col de la Croix, протяжённость 8,1 км, 1163-1778 м, перепад высот 615 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%), а на вершине финального подъёма 1-й категории Па-де-Моржан (Pas de Morgins, протяжённость 15,4 км, 425-1377 м, перепад высот 952 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%) занял 5-е место, взяв 2 очка. По итогам 9-го этапа в классификации лучшего горного гонщика Симон Гешке на 1 очко опережал Боба Юнгельса.



Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), также отобравшийся в отрыв дня, взял максимальное количество очков (20) на промежуточном спринте, укрепив свою позицию лидера очковой классификации.



В последний раз гонщик из Люксембурга становился победителем этапа Тур де Франс в 2011 году - это был Энди Шлек (Andy Schleck).

Десятый этап Тур де Франс-2022, протяжённостью 145,1 км, стартовал в Морзин Порт дю Солей (Morzine Les Portes du Soleil, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь-Рона-Альпы) и финишировал в Межев (Megeve, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь-Рона-Альпы). Порт дю Солей - "Ворота Солнца" открывали вторую неделю Тур де Франс-2022 среднегорным этапом с финишем в подъём 2 категории Монте-де-л'альтипор-де-Межев (Montée de l'altiport de Megève, протяжённость 19,2 км, 603-1382 м, перепад высот 779 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%).



И снова на этапе Тур де Франс-2022 для формирования отрыва дня понадобилось почти 60 км после старта. Атака четырёх известных велогонщиков – Пьера Роллана (Pierre Rolland / B&B Hotels–KTM), Филиппа Жильбера (Lotto Soudal), Дилана Ван Баарле (Dylan Van Baarle / Ineos Grenadiers) и Луиса-Леона Санчеса (Luis Leon Sanchez / Bahrain Victorious) стала катализатором для формирования многочисленного (25 велогонщиков) отрыва дня, которому пелотон позволил в итоге набрать более девяти минут преимущества.



За 43 км до финиша из отрыва дня атаковал в одиночку Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol / EF Education EasyPost), но его планы за 37 км до финиша были нарушены акцией протеста активистов 'Dernière Renovation', призывающих обратить внимание на проблемы климата. Восемь протестующих в майках с надписями «У нас осталось 989 дней» сели посередине дороги и зажгли дымовые шашки.



Альберто Беттиоль сумел проскочить, не задев сидящих, но большая группа и пелотон не смогли бы проехать по дороге. Организаторы остановили гонку, которая возобновилась через 15 минут. Но Альберто Беттиоль, который первым отправился на дистанцию, не сумел удержать преимущество. Группа отрыва настигла его на последних десяти километрах. Новые атаки, в том числе попытка уехать от попутчиков Луиса-Леона Санчеса, не удались. Перед финишем его настигли Ник Шульц (Nicholas Schultz / BikeExchange-Jayco), Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson / Movistar) и Дилан Ван Барле (Ineos Grenadiers). Ник Шульц ускорился первым, но Магнус Корт за 75 км до финиша прошёл Луиса-Леона Санчеса, догнал Шульца и опередил австралийского велогонщика на самой финишной черте броском велосипеда.

©A.S.O. / Pauline Ballet



29-летний датский велогонщик команды EF Education EasyPost Магнус Корт, уехавший в отрыв в пятый раз за 10 этапов, выиграл второй в карьере этап Тур де Франс.



Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), находившийся в отрыве дня, благодаря большому преимуществу отрыва какое-то время был виртуальным лидером генеральной классификации, но Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сумел сохранить жёлтую майку с 11 секундами преимущества.



Симон Гешке (Cofidis) остался в гороховой майке лидера горной классификации, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Генеральная классификация после 10 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 37:11:28 2 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 00:11 3 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 00:39 4 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 1:17 5 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 1:25 6 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 1:38 7 Romain Bardet (Fra) Team DSM 1:39 8 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 1:46 9 Enric Mas (Esp) Movistar Team 1:50 10 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious

Одиннадцатый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Альбервиль (Albertville, департамент Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы) и через 151,7 км финишировал на Коль-де-Гранон Серр-Шевалье (Col du Granon Serre Chevalier, департамент Верхние Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег). Горный этап в Альпах с набором высоты 4000 м и финишем в подъём высшей категории Коль-дю-Гранон (Col du Granon), протяжённость 11,3 км, 1378-2413 м, перепад высот 1035 м, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 14%.



Этап можно было бы назвать "королевским", но следующий, 12-й, был ещё тяжелее.



В меню 11-го этапа Тур де Франс-2022 организаотры предложили прохождение - подъёма 2-й категории Ласет-де-Монвернье (Lacets de Montvernier), протяжённостью 3,4 км, 505 - 782 м, перепад высот 277 м, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 12%; подъём 1-й категории Коль дю Телеграф (Col du Télégraphe), протяжённость 11,9 км, 715-1566 м, перепад высот 851 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 10%, на котором нет участков со сверхуклонами и нет полок, а идут стабильные градиенты в районе 6-8%; подъём на вершину высшей категории Коль дю Галибье (Col du Galibier), протяжённость 17,7 км, 1417-2642 м, перепад высот 1225 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12% и финиш на подъёме на вершину высшей категории Коль-дю-Гранон.



С самого старта атаковали обладатель зелёной майки Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пул (Mathieu Van Der Poel) из Alpecin-Deceuninck. Ваут ван Арт забрал на промежуточном спринте максимальное количество очков, а затем полуминутное преимущество лидеров начало таять и через 30 км после старта к ним переложилась группа из 20 велогонщиков. На первом подъёме дня – живописном подъёме 2-й категории Ласет-де-Монвернье Матье ван дер Пул выпал из отрыва, а затем сошёл с гонки.



Однако 11-й этап с прохождением легендарный подъёмов Телеграф, Галибье и финишем в подъём высшей категории Гранон не был блакосклонен к велогонщикам отрыва. В отрыве шла борьба обладателя гороховой майки Симона Гешке (Cofidis), Пьера Латура (Pierre-Roger Latour / TotalEnergies) и Варрана Баргиля (Warren Barguil / Arkea-Samsic) за горные очки. Пьер Латур первым прошёл вершины Ласет-де-Монвернье и Телеграф. Галибье и премию Анри Дегранжа взял Варран Баргиль, а на финальном подъёме отрыв не смог сопротивляться атакам генеральщиков.



На спуске с вершины Телеграф Примож Роглич (Jumbo-Visma) атаковал, где его подхватил Кристоф Лапорт (Christophe Laporte), находившийся в отрыве, но обладатель жёлтой майки лидера Тадей Погачар (UAE Team Emirates) без труда ответил на первое ускорение. На подъёме Галибье велокоманда Jumbo-Visma продолжила проверять Тадея Погачара на прочность, поочерёдно атакуя несколько раз.



Обладатель жёлтой майки лидера ответил на первые атаки соперников и сам атаковал, в итоге Тадей Погачар, Примож Роглич, Йонас Вингегор и Герант Томас уехали от пелотона, который возглавила велокоманда DSM. Впереди четвёрка генеральщиков продержалась недолго. Вскоре к Погачару переложился его товарищ по велокоманде Марк Солер (Marc Soler), а затем и остальной проредившийся пелотон.



В это время из отрыва атаковал Варран Баргиль (Arkea-Samsic), который не смог удержаться до финиша, когда на финальном подъёме Гранон начались новые атаки из группы генеральщиков.



На Галибье велокоманда Jumbo-Visma продолжила атаковать, но за 4 км до вершины контратаковал Тадей Погачар, увозя на колесе Йонаса Вингегора. Они первыми из группы генеральщиков прошли вершину, но после спуска с Галибье все соперники по борьбе за генеральную классификации снова собрались, и к ним присоединился Ваут ван Арт, ждавший на спуске.



В то время как Варран Баргиль в одиночку штурмовал финальный подъём Гранон, группа жёлтой майки находилась в трёх минутах от него. За 10 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), а Примож Роглич выпал и начал терять время.



Герант Томас и Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), а также Роман Барде (DSM) держались в группе Йонаса Вингегора и Тадея Погачара, у которого оставался один помощник – Рафал Майка. Первым из этой группы атаковал Роман Барде, а затем решающую атаку предпринял Йонас Вингегор. Тадей Погачар не смог ответить на его ускорение и за 4,8 км до финиша начал терять время.

©A.S.O. / Charly Lopez



Йонас Вингегор обошёл велогонщиков отрыва дня, а также атаковавшего ранее Наиро Кинтану и поехал к победе на этапе и жёлтой майке лидера.



Датский велогонщик команды Jumbo-Visma первым пересёк линию финиша, на 59 секунд опередив ближайшего преследователя Наиро Кинтану, третьим через 1 минуту 10 секунд финишировал Роман Барде. Тадей Погачар пересёк финиш лишь через 2 минуты 51 секунду.

Генеральная классификация после 11 этапа 1 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 41:29:59 2 Romain Bardet (Fra) Team DSM 2:16 3 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 2:22 4 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 2:26 5 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 2:37 6 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 3:06 7 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 3:13 8 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 7:23 9 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 8:07 10 Enric Mas (Esp) Movistar Team 9:29



У Тадея Погачара (UAE Team Emirates) осталась белая майка лучшего молодого гонщика. Симон Гешке (Cofidis) удержал гороховую майку лучшего горного гонщика, а Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) укрепил свою позицию лидера очковой классификации.

Двенадцатый этап Тур де Франс-2022 - королевский горный этап Тур де Франс-2022 в Альпах с набором высоты 4500 м и финишем в подъём высшей категории. В день Взятия Бастилии участникам Большой Петли предстояло преодолеть три вершины высшей категории - Коль дю Галибье (Col du Galibier), протяжённость 23 км, 1470-2642 м, перепад 1172 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%; Железный Крест - Коль-де-ла-Круа-де-Фер (Col de la Croix de Fer), высшая категория, протяжённость 29 км, 554 - 2067 м, перепад высот 1513 м, средний градиент 5,2%, максимальный 12%; Альп-д'Юэз (Alpe d'Huez), протяжённость 13,8 км, 726 - 1850 м, перепад высот 1124 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15% начинается 2-х километровой стенкой со средними градиентами в 10%.



По сути второй королевский горный этап подряд, начался с атаки Нельсона Паулесса (EF Education-EasyPost), с которым уехали ещё пять велогонщиков. Пелотон сразу отпустил беглецов. Отрыв перегруппировался после следующих атак на подъёме к Галибье.



За 14 км до вершины Галибье из пелотона атаковал Джулио Чикконе (Giulio Ciccone / Trek-Segafredo), к которому с помощью товарища по велокоманде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Георга Циммермана (Georg Zimmermann) переложился Луис Мейнтьес (Louis Meintjes).



За 3 км до вершины Галибье атаковал четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Israel-Premier Tech). На спуске с Галибье из пелотона атаковал будущий победитель этапа, олимпийский чемпион в маунтинбайке Том Пидкок (Thomas Pidcock / Ineos Grenadiers). Он догнал своего знаменитого соотечественника на спуске и вместе они переложились в отрыв дня после начала спуска с вершины Телеграф за 105 км до финиша.



К началу финального подъёма высшей категории Альп-д'Юэз в отрыве осталось пять велогонщиков – Том Пидкок, Нельсон Паулесс, Джулио Чикконе, Луис Мейнтьес и Крис Фрум. У велогонщиков отрыва было в запасе шесть минут. На Альп д’Юэз все велогонщики отрыва поехали по одному.

©A.S.O. / Pauline Ballet



Томас Пидкок атаковал за 10,5 км до финиша. Луис Мейнтьес попытался закрыть просвет, но в итоге поехал своим темпом, как и Крис Фрум. В таком порядке они финишировали на этапе. Ближайшего соперника, 30-летнего южноафриканского велогонщика Луиса Мейнтьеса Пидкок опередил на 48 секунд. Крис Фрум занял на 12-м этапе третье место – лучший результат 37-летнего британского велогонщика после падения в 2019 году и лучший результат на этапе Тур де Франс с 2018 года.



Велокоманда Jumbo-Visma, защищающая жёлтую майку Йонаса Вингегора, просеяла пелотон на Альп д’Юэз. За 5 км до вершины в группе жёлтой майки остались Йонас Вингегор и его помощник Сеп Кусс (Sepp Kuss), Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Герант Томас (Ineos Grenadiers) и Энрик Мас (Movistar).



Капитан команды UAE Team Emirates Тадей Погачар дважды атаковал на Альп д’Юэз - за 4,5 и за 2,5 км до финиша, но не смог уехать от Йонаса Вингегора и Геранта Томаса, с которыми финишировал с одним временем через 3 минуты 23 секунды после победителя этапа.

Photo © Sprintcyclingagency/UAE team Emirates



Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера, Тадей Погачар остался в белой майке лучшего молодого гонщика, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) сохранил зелёную майку лидера очковой классификации, а Симон Гешке (Cofidis) с преимуществом в 4 очка удержал гороховую майку лучшего горного гонщика.

22-летний Том Пидкок стал самым молодым гонщиком в истории Тур де Франс, одержавшим победу на этапе с финишем в подъём Альп д’Юэз (после 23-летнего Луиса Эрреры (Luis Herrera), выигравшего этап в 1984 году), а также вторым в истории британским гонщиком, выигравшим на этом подъёме после Геранта Томаса.

Тринадцатый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Ле-Бур-д’Уазан (Bourg d'Oisans, департамент Изер, регион Овернь — Рона — Альпы) и через 192,6 км финишировал в Сент-Этьене (Saint-Etienne, административный центр департамента Луара, регион Овернь - Рона - Альпы).



Этап с пересечённым рельефом был скроен под отрыв, атаки начались сразу после старта, одним из первых, через 3 км, ускорился 26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен, но уехать удалось лишь через 12 км после старта. Мадс Педерсен переложился к Филиппо Ганне (Ineos Grenadiers), Штефану Кюнгу (Stefan Küng / Groupama-FDJ) и Маттео Йоргенсону (Movistar), которые уехали на первом подъёме дня - подъём 3-й категории Кот-де-Бри (Côte de Brié), протяжённость 2,4 км, 285-450 м, перепад высот 165 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%.



Педерсен догнал трио лидеров вместе с товарищем по команде Куинном Симмонсом (Trek-Segafredo), Уго Улем (Hugo Houle / Israel-Premier Tech) и Фредом Райтом (Bahrain Victorious). Пелотон, возглавляемый велокомандами Alpecin-Deceuninck и Lotto Soudal, не давал отрыву набрать более трёх с половиной минут преимущества, которое к финальным 20 км сократилось до 2 минут.



Велокоманда Lotto Soudal перестала надеяться на спринт, когда за 70 км до финиша упали несколько велогонщиков команды вместе с Калебом Юэном. Несмотря на все усилия, австралийский спринтер не смог догнать пелотон. За 40 км до финиша на подъёме 3-й категории Кот-де-Сент-Ромен-ан-Галь (Côte de Saint-Romain-en-Gal, протяжённость 6,6 км, 169-466 м, перепад высот 297 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 8%), отработав на товарища по велокоманде, Куинн Симмонс выпал из отрыва и вернулся в пелотон.



Когда включившаяся в работу в голове пелотона велокоманда BikeExchange-Jayco поняла за 14 км, что отрыв уже не догнать, пелотон резко сбавил скорость. За 12 км до финиша у отрыва было две с половиной минуты, и это преимущество стало расти. Мадс Педерсен решил избавиться от попутчиков и атаковал в одиночку за 12,5 км до финиша. К нему переложились Фред Райт (Bahrain-Victorious) и Уго Уль (Israel-Premier Tech), которые, в итоге, и разыграли победу на этапе.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez



Мадс Педерсен открыл спринт за 100 м до финиша и обошёл соперников на длину нескольких велосипедов. Фред Райт финишировал вторым, Уго Уль замкнул тройку призёров 13 этапа.



В генеральной классификации перестановок не произошло. Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую майку лидера, его основным соперником, вторым в генеральной классификации остаётся Тадей Погачар (UAE Team Emirates), на плечах которого белая майка лучшего молодого гонщика. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) продолжает лидировать в очковой классификации, а Симон Гешке (Cofidis) сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика.

Четырнадцатый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Сент-Этьен (Saint-Etienne, административный центр департамента Луара, регион Овернь - Рона - Альпы) и через 192.5 км финишировал в городе Манд (Mende, административный центр департамента Лозер, регион Окситания). Этап с набором высоты 3300 м и финишем после подъёма 2-й категории Кот-де-ла-Круа-Нёв (Côte de la Croix Neuve) протяжённостью 3 км, 752 - 1055 м, перепадом высот 303 м, средним градиентом 10,1%, максимальным градиентом 14%. Подъём Лорана Жалабера.



На этапе, где подавляющее большинство уехавших в многочисленный отрыв дня были горняками, Майкл Мэттьюс, 31-летний спринтер широкого профиля команды BikeExchange-Jayco, атаковал в одиночку несколько раз.



Большой отрыв велогонщиков уехал от пелотона на первом подъёме дня - подъёме 3-й категории Кот-де-Сент-Жюст-Мальмон (Côte de Saint-Just-Malmont), протяжённость 7,7 км, 533-833 м, перепад высот 300 м, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 8%, Майкл Мэттьюс атаковал одним из первых через 4 км после старта. Пока в пелотоне шла своя борьба - дважды атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а его атаки ловили лидер генеральной классификации Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и его товарищ по велокоманде Ваут ван Арт, отрыв добрали.



На спуске пелотон растянулся, а Майкл Мэттьюс попробовал уехать ещё раз, атаковав за 168 км до финиша, с ним уехала большая группа. И только на втором подъёме дня - подъём 3-й категории Кот-де-Шатеньер (Côte de Châtaignier, протяжённость 2,6 км, 600-790 м, перепад высот 190 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 10%) отрыв окончательно сформировался и начал наращивать преимущество, а пелотон собрался и успокоился. За 145 км до финиша 23 велогонщика отрыва дня опережали пелотон почти на 4 минуты, по ходу этапа отрыв продолжал расти и к началу решающих атак из отрыва пелотон проигрывал лидерам более 11 минут.

© A.S.O. / Pauline Ballet



Путь к победе Майкл Мэттьюс начал сольной атакой за 53 км до финиша и быстро создал двадцатисекундный просвет. Через 10 км к нему переложились Феликс Гросшартнер (Felix Grossschartner / Bora-hansgrohe), Луис-Леон Санчес (Bahrain Victorious) и Андреас Крон (Andreas Lorentz Kron / Lotto Soudal). Крон выпал из отрыва из-за прокола, и перед финальным подъёмом 2-й категории у тройки лидеров было в запасе около полуминуты.



За 2 км до вершины на подъёме Кот-де-ла-Круа-Нёв Майкл Мэттьюс снова атаковал. За 1,2 км до вершины Мэттьюса добрал и обошёл Альберто Беттиоль (EF Education-EasyPost), но у австралийского велогонщика команды BikeExchange-Jayco хватило сил закрыть просвет, а затем контратаковать за 400 м до вершины подъёма, который называют подъёмом Лорана Жалабера.



Майкл Мэттьюс выдержал подъём и с 15-секундным преимуществом отпраздновал долгожданную победу на этапе Тур де Франс-2022, после пятилетнего перерыва в победах на этапах французского Гранд-тура и двух вторых мест на 6-м и 8-м этапах Тур де Франс-2022.

Генеральная классификация после 14 этапа 1 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 55:31:01 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 2:22 3 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 2:43 4 Romain Bardet (Fra) Team DSM 3:01 5 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 4:06 6 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 4:15 7 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 4:24 8 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 9 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 8:49 10 Enric Mas (Esp) Movistar Team 9:58



Самый опытный из всех претендентов на подиум французского Гранд-тура Герант Томас проиграл на 14-м этапе Тур де Франс-2022 относительно своих соперников Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates) 17 секунд, но остался на 3-м месте в генеральной классификации.



На 14-м этапе Тур де Франс-2022, начавшемся с атак, у Калеба Юэна была одна задача – вписаться в лимит времени. На протяжении 180 км 28-летний австралийский спринтер в окружении товарищей по велокоманде Lotto Soudal боролся с собой и со временем.



За его спиной оставалась лишь последняя машина каравана Большой Петли – машина – «метла». Но её услуги не понадобились. Калеб Юэн вместе с Тимом Велленсом (Tim Wellens), Фредериком Фризоном и Рейнардом Янсе ван Ренсбургом (Reinardt Janse Van Rensburg) пересекли финишную черту через 39 минут 7 секунд, вписавшись в лимит времени, который на 14-м этапе составил 48 минут 46 секунд.

Пятнадцатый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Родез (Rodez, административный центр департамента Аверон, регион Окситания) и через 202,5 км финишировал в Каркасоне (Carcassonne, административный центр департамента Од, регион Окситания). Второй по протяженности этап Тур де Франс-2022. Перед днём отдыха организаторы Большой Петли приготовили пересечённый маршрут с многочисленными спусками и подъёмами.

На старт 15-го этапа не вышли 29-летний датский велогонщик команды EF Education-EasyPost Магнус Корт и 35-летний австралийский велогонщик команды Israel-Premier Tech Саймон Кларк из-за положительного теста на Covid-19.

Оба велогонщика уже выполнили свою задачу-минимум в 109-м выпуске французского Гранд-тура – принесли своим командам победы на этапах.

Саймон Кларк выиграл 5-й этап Тур де Франс-2022, принёс историческую первую для команды Israel-Premier Tech победу на этапе французского Гранд-тура.

Магнус Корт ярко боролся за гороховую майку с первых этапов, удерживая её семь дней со 2 по 8-й этапы, и принёс команде победу, выиграв спринт из отрыва на 10-м этапе.

Также не стартовал на 15-м этапе и Примож Роглич (Jumbo-Visma). Второй год подряд словенский велогонщик, стартующий в качестве капитана Jumbo-Visma, не доезжает Тур де Франс до конца из-за падений.

В этом выпуске Тур де Франс Примож Роглич упал на повороте на 5-м этапе, вывихнул плечо, догнал пелотон, но потерял 2 минуты. После 14 этапа Примож Роглич шёл 21-м в генеральной класиификации с отставанием в 33 минуты 39 секунд от своего товарища по команде, лидирующего в гонке, Йонаса Вингегора.

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez



Большую часть 15-го этапа велокоманда Alpecin-Deceuninck, чередуясь с велокомандами BikeExchange-Jayco и Trek-Segafredo, работала в голове пелотона. Второй по протяжённости в этом выпуске гонки этап проходил в сорокоградусную жару и не обошёлся без происшествий.



В отрыв дня после старта уехали трое – Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Нильс Политт (Nils Politt / Bora-hansgrohe) и Миккель Оноре (Quick-Step Alpha Vinyl). Они набрали две минуты преимущества, но за 160 км до финиша Ваут ван Арт прекратил работу в отрыве и вернулся в пелотон.



Нильс Политт и Миккель Оноре продолжили работать впереди и сначала увеличили просвет до трёх минут, но на последней четверти дистанции их преимущество стало таять. Не добавили сил и протестующие на дороге, которых команда сопровождения гонки успела отодвинуть до проезда пелотона, но Миккель Оноре и Нильс Политт вынуждены были объезжать сидящих на дороге людей.



Тем временем в пелотоне Jumbo-Visma, команда лидера генеральной классификации Йонаса Вингегора, лишилась одного из ключевых помощников. Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) упал и сошёл с гонки за 64 км до финиша. Через десять километров упал и сам Йонас Вингегор вместе с товарищем по велокоманде Тишем Беноотом (Tiesj Benoot), но они быстро вернулись в пелотон.



Ваут ван Арт первым прошёл промежуточный спринт из пелотона, в то время как у отрыва в запасе за 55 км до финиша оставалось полминуты. За 54 км до финиша, на подъёме 3-й категории Кот-де-Каммазе (Côte des Cammazes, протяжённость 5,1 км, 438-647 м, перепад высот 209 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%), Политта и Оноре пелотон догнал. Многие спринтеры не выдержали темп на пересечённом рельефе и выпали, в том числе Калеб Юэн (Lotto Soudal), Фабио Якобсен (Quick-Step Alpha Vinyl), Дилан Груневеген (BikeExchange-Jayco) и Петер Саган (TotalEnergies).



Когда первый отрыв дня был нейтрализован, уехать от пелотона удалось Алексису Гужару (B&B Hotels–KTM) и Бенжамену Тома (Benjamin Thomas / Cofidis). За 4 км до финиша Тома атаковал в одиночку, но пелотон настиг его за 600 м до финиша, после чего был разыгран спринт.

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez



Яспер Филипсен одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс после восьми подиумов на этапах за три участия во французском Гранд-туре. 24-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck обошёл в финишном спринте лидера очковой классификации Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и победителя 13-го этапа Мадса Педерсена (Trek-Segafredo).



Иногда яркие страницы Тур де Франс пишутся не только лидерами, но и велогонщиками, приезжающими последними. История одиночной двухсоткилометровой борьбы с жарой и временем Михаэля Мёркёва впишет в историю Большой Петли ещё одну страницу мужества, боевого духа и сверхъестественных усилий.



37-летний датский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl выпал из пелотона, когда начались атаки. По 40-градусной жаре Михаэль Мёркёв продолжал преодолевать километр за километром в надежде вытерпеть и вписаться в лимит времени перед вторым днём отдыха. Но за 150 км до финиша он отстал от пелотона уже на 20 минут. Тогда стало ясно, что задача невыполнима, так как этап проходил по пересечённому рельефу, а невыносимая жара забирала ещё больше сил.



Всего в десяти метрах за спиной Михаэля Мёркёва ехала машина – «метла», замыкающая гонку. В Каркасоне, где финшиировал 15-й этап, в прошлом году Мёркёв занял 2-е место, привезя к победе своего капитана Марка Кэвендиша (Mark Cavendish). На этот раз датский велогонщик приехал в город через 65 минут после победителя, на 12 минут превысив лимит, который организаторы увеличили на этом этапе на 20%. Этот этап поставил точку в седьмом в карьере Михаэля Мёркёва Тур де Франс.



Перестановок в генеральной классификации не произошло, Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), несмотря на падение, сохранил жёлтую майку лидера, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) укрепил позицию лидера очковой классификации, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика, а Симон Гешке (Cofidis) продолжает лидировать в горной классификации.

Шестнадцатый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Каркасоне (Carcassonne) и через 178,5 км финишировал в Фуа (Foix). После дня отдыха участникам Большой петли предстоял среднегорный этап с набором высоты 2800 метров над уровнем моря.



На первом пиренейском этапе с набором высоты 2800 м, открывшим заключительную неделю Тур де Франс-2022, в отрыв уехала большая группа из 29 велогонщиков, в числе которых был обладатель зелёной майки Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и гороховой майки Симон Гешке (Cofidis), а также Александр Власов (Bora-hansgrohe).



После нескольких ускорений и попыток создать отрыв из отрыва успешной стала атака Уго Уля (Israel-Premier Tech), который уехал от соперников у подножия финального подъёма дня - Мюр де Пегер (Mur de Peguere), 1-й категории, протяжённостью 9.3 км, средним градиентом 7,9%, максимальным-18%.



За 5 км до вершины Мюр де Пегер у Уго Уля было полминуты преимущества. К нему пытались переложиться Валентин Мадуа (Valentin Madouas) и Майкл Сторер (Michael Storer / Groupama-FDJ), Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) и Маттео Йоргенсон (Movistar), а также во второй группе был товарищ Уля по велокоманде Israel-Premier Tech Майкл Вудс.



Майкл Вудс и Маттео Йоргенсон прошли вершину Пегер через 20 секунд после Уго Уля, а на спуске Йоргенсон упал, но потом добрал Вудса. За 7 км до финиша у Уго Уля было уже 50 секунд в запасе. После 147 км в отрыве и более 30 км в сольном отрыве Уго Уль пересёк линию финиша с преимуществом в 1 минуту 10 секунд над ближайшим преследователем Валентином Мадуа (Groupama-FDJ), который нагнал Вудса и Йоргенсена и обошёл Вудса на финише.



Уго Уль, 31-летний велогонщик команды Israel-Premier Tech, двукратный чемпион Канады в разделке, одержал победу из сольного отрыва на 16-м этапе Тур де Франс-2022. Уго Уль также стал вторым в истории французского Гранд-тура велогонщиком из Канады, выигравшим этап, после Стива Бауэра (Steve Bauer, победителя этапа в 1988 году).



В группе жёлтой майки шла своя борьба. Пелотон отпустил отрыв почти на 8 минут. Первым из группы генеральщиков атаковал Энрик Мас (Movistar), но уехать от соперников ему не удалось – его добрали перед финальным подъёмом. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал на предпоследнем подъёме 1-й категории Пор де Лер (Port de Lers) протяженность 11,4 км, 718-1517 м, перепад высот 799 м, средний градиент 7%, максимальный 12%. Но обладатель жёлтой майки Йонас Вингегор (UAE Team Emirates) сразу ответил на несколько ускорений противника.



На вершине Пор де Лер Погачар снова атаковал и попытался уехать на спуске, но датский велогонщик и тут не упустил соперника. К Вингегору и Погачару на спуске переложились 12 велогонщиков, а Ваут ван Арт, находившийся в отрыве, как и Брэндон Макналти, вернулись к своим капитанам. А Геранту Томасу (Ineos Grenadiers), терявшему контакт с группой жёлтой майки на подъёме Пегер, помог бывший в отрыве дня и вернувшийся в группу генеральщиков Дани Мартинес (Daniel Martinez).

©A.S.O. / Pauline Ballet



Возглавляемая Ваутом Ван Артом группа жёлтой майки в составе Йонаса Вингегора, Тадея Погачара, Геранта Томаса, Давида Годю (Groupama-FDJ), Наиро Кинтаны (Arkea-Samsic) финишировала через 5 минут 54 секунды после победителя. Александр Власов, проехавший в отрыве дня, финишировал через 1 минуту 40 секунд после Уго Уля и отыграл три позиции в генеральной классификации, поднявшись на 8-ю строчку с отставанием 6 минут 18 секунд от лидера. Также улучшили своё положение Наиро Кинтана, который по итогам 16 этапа стал 4-м в общем зачёте, и Давид Годю, замкнувший топ-5. Герант Томас сохранил третью позицию в генеральной классификации.



Не поменяли владельцев и майки лидеров – жёлтая осталась на плечах Йонаса Вингегора, зелёная – у Ваута ван Арта, белая – у Тадея Погачара, гороховая – у Симона Гешке.

Генеральная классификация после 16 этапа 1 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 64:28:09 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 2:22 3 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 2:43 4 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 4:15 5 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 4:24 6 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 5:28 7 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 5:46 8 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 6:18 9 Romain Bardet (Fra) Team DSM 6:37 10 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 10:11



Марк Солер (UAE Team Emirates), один из помощников Тадея Погачара, выпал из пелотона в начале этапа из-за проблем с желудком и финишировал через 57 минут после пелотона, не вписавшись в лимит времени.



Перед третьей неделей на старт 16 этапа не вышли – Якоб Фульсанг (Israel-Premier Tech), который сломал ребро во время падения на 15-м этапе, Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), который простудился и не смог продолжать гонку, а также велогонщики с положительным тестом на Covid-19 Микаэль Шерель (Mikael Cherel) и Орельен Паре-Пантр (Aurélien Paret-Peintre) из велокоманды AG2R Citroen и Макс Валшайд (Maximilian Walscheid) из Cofidis.



Уго Уль посвятил свою победу погибшему младшему брату Пьеррику, которого в декабре 2012 года во время тренировки на дороге сбил автомобиль.

Семнадцатый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Сен-Годенс (Saint-Gaudens) и через 129,7 км финишировал в Пейрагюд (Peyragudes, департамент Верхние Пиренеи, регион Окситания). Наимение протяженный этап Тур де Франс-2022 с набором высоты 3 300 м и финишем в подъём первой категории Пейрагюд (Peyragudes, протяженность 8 км, 953 - 1580 м, перепад высот 627 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 16%).



Рафал Майка не смог выйти на старт 17-го этапа Тур де Франс-2022 из-за травмы бедра, которую получил во время инцидента с порвавшейся цепью на 16-м этапе. Велокоманда UAE Team Emirates сообщила, что у 32-летнего польского велогонщика «частичный разрыв правой четырехглавой мышцы бедра», из-за которой он не может продолжать гонку.



Сход Рафала Майки оставил Тадея Погачара, двукратного победителя Тур де Франс, защищающего титул, с тремя помощниками - Брэндоном Макналти, Миккелем Бьергом (Mikkel Bjerg) и Марком Хирши (Marc Hirschi).



Этап начался с атак, но ни одна из них не привела к формированию победного отрыва. Многообещающей попыткой стало ускорение на первом подъёме дня - подъём 1-й категории Коль д’Аспен (Col d'Aspin, протяжённость 12 км, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 12%), Алексея Луценко (Astana Qazaqstan) и Тибо Пино (Groupama-FDJ). Казахстанский велогонщик атаковал за 8 км до вершины Коль д’Аспен, Пино сел ему на колесо, вдвоём они набрали около полуминуты преимущества на вершине, а за ними от пелотона отъехала группа из 14 велогонщиков.



На следующей вершине дня - подъём 2-йкатегории Ла-Уркетт-д’Ансизан (La Hourquette d'Ancizan, протяжённость 8,2 км, 1148-1564 м, набор высоты 486 м, средний градиент 5,1%, максимальный 10%) у Луценко и Пино была в запасе минута преимущества. Но за 10 км до вершины 1-й категории Коль-де-Валь Лурон-Азе (Col de Val Louron Azet, протяженность 10,7 км, 848 - 1580 м, перепад высот 732 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 12%) Пино и Луценко догнала группа из 15 велогонщиков, в числе которых был Роман Барде (DSM).



За 7 км до вершины Коль-де-Валь Лурон-Азе отрыв начал распадаться, из него атаковал Андреас Лекнессунд (Andreas Leknessund / DSM). За 5 км до вершины его ближайших соперников Алексея Луценко, Романа Барде и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), которые находились в сорока секундах были, догнала группа жёлтой майки.

Photo (c) A.S.O. / Charly Lopez/ A.S.O. / Pauline Ballet



К этому моменту в ней остались лишь Брэндон Макналти и Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и Герант Томас (Ineos Grenadiers). Но британский велогонщик выпал за 3 км до вершины, а ещё через 300 метров возглавляемая Макналти группа жёлтой майки прошла и Лекнессунда.



За 200 м до вершины Коль-де-Валь Лурон-Азе Тадей Погачар атаковал Йонаса Вингегора, но не сумел от него уехать. К дуэлянтам быстро вернулся Брэндон Макналти, который повёз своего капитана сначала на спуске, а за тем на финальном подъёме 1-й категории Пейрагюд.



Когда трио лидеров начало подъём, их ближайшие соперники Герант Томас, Роман Барде, Алексей Луценко, а также Сеп Кусс (Jumbo-Visma) отставали на 1 минуту 19 секунд. В начале подъёма Пейрагюд Барде атаковал и уехал с Томасом, а затем Герант Томас сбросил французского велогонщика и поехал в одиночку.

A.S.O. / Charly Lopez



Тадей Погачар атаковал Йонаса Вингегора на финальных метрах перед финишем и выиграл этап, а также сократил отставание в генеральной классификации на 4 секунды.



17-й этап стал третьим этапом, выигранным Тадеем Погачаром на Тур де Франс-2022 после побед на 6-м и 7-м этапах. Но это не помогло двукратному победителю французского Гранд-тура вернуть жёлтую майку лидера, которую он потерял на 11-м этапе.



Герант Томас финишировал 4-м и укрепил позицию в тройке лучших с отставанием в 4 минуты 56 секунд от лидера, Йонаса Вингегора. Его ближайшим соперником являлся Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), финишировавший в группе с Александром Власовым (Bora-hansgrohe) через 3 минуты 32 секунды после Тадея Погачара и Йонаса Вингегора.

Генеральная классификация после 17 этапа 1 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 67:53:54 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 2:18 3 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 4:56 4 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 7:53 5 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 7:57 6 Romain Bardet (Fra) Team DSM 9:21 7 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 9:24 8 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 9:56 9 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 14:33 10 Enric Mas (Esp) Movistar Team 16:35



Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), взявший 17 очков на промежуточном спринте, гарантировал себе зелёную майку лучшего в очковой классификации, Симон Гешке (Cofidis), отбиравшийся в ранний отрыв дня, сохранил гороховую майку.

Восемнадцатый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Лурд (Lourdes) и через 143,2 км финишировал в подъем высшей категории Отакам (Hautacam), протяжённость 13,6 км, 456 – 1520, перепад 1064 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 12%.



Крис Фрум не доехал до конца свой 10-й Тур де Франс и сошёл перед финальным горным 18-м этапом. 37-летний британский велогонщик команды Israel-Premier Tech готовился стартовать, когда выяснилось, что результат его теста на Covid-19 положительный.



18-й этап, заключительный горный этап Тур де Франс-2022 с набором высоты 3 900 м и финишем в подъём высшей категории, не достался отрыву, хотя атаки начались с самого старта и вперёд уехала большая группа велогонщиков. Обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации и товарищ Вингегора по велокоманде Jumbo-Visma Ваут ван Арт атаковал одним из первых и удержался в отрыве до конца, но в финале все силы отдал, помогая своему капитану.



Отрыв не отпускали далеко – за 70 км до финиша преимущество у отрыва было всего около двух минут. Среди 17 велогонщиков отрыва были и те, кто входил в топ-10 генеральной классификации – Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), Энрик Мас (Movistar). Из пелотона на подъёме высшей категории Обиск (Col d'Aubisque, протяжённость 16,4 км, 545 – 1709, перепад 1164 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 13%) атаковали Роман Барде (DSM) и Луис Мейнтьес (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Но улучшить положение в классификации в итоге удалось лишь Алексею Луценко и Луису Мейнтьесу, Александру Власову (Bora-hansgrohe), а также Давиду Годю (Groupama-FDJ).



На втором подъёме дня - дебютирующем на Тур де Франс подъёме 1-й категории Коль-де-Спандель (Col de Spandelles, протяжённость 16,4 км, 521 – 1378, перепад 857 м, средний градиент 8,3%, максимальный градиент 14%) за 7 км до вершины атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), за которым сразу поехал защищающий жёлтую майку Йонас Вингегор (Jumbo-Visma). Погачар несколько раз атаковал соперника – ускорялся за 5, 4, 3, 2 км до вершины. Но Йонас Вингегор не отпустил двукратного победителя Тур де Франс.

Спуск с Коль-де-Спандель мог перевернуть всю генеральную классификацию, так как сначала Йонас Вингегор едва избежал падения, а затем Тадей Погачар упал на повороте. Йонас Вингегор подождал своего соперника, а Тадей Погачар пожал ему руку в благодарность за честную игру.



На финальном подъёме к вершине Отакам группа жёлтой майки увеличилась, её догнал Герант Томас (Ineos Grenadiers), а у Вингегора появились помощники – Сеп Кусс и Тиш Беноот. За 5,5 км до вершины Вингегора ждал Ваут ван Арт, отработавший на капитана ещё два километра, после чего Йонас Вингегор атаковал и уехал к своей второй победе на этапе Тур де Франс-2022.



Йонас Вингегор выиграл второй этап на Тур де Франс-2022, после альпийского горного 11-го этапа с финишем на Коль-дю-Гранон. На этот раз Йонас Вингегор выиграл этап в жёлтой майке лидера.

© A.S.O. / Pauline Ballet



Тадей Погачар финишировал на 18-м этапе вторым через 1 минуту 4 секунды, Ваут ван Арт замкнул тройку призёров этапа.



По итогам этапа Йонас Вингегор не только укрепил позицию лидера генеральной классификации, где Тадей Погачар уступал ему теперь 3 минуты 26 секунд, но и взял гороховую майку лучшего горного гонщика. Ваут ван Арт, забравший максимальное количество очков на промежуточном спринте, ещё больше укрепил свою позицию лидера очковой классификации. Тадей Погачар остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

Генеральная классификация после 18 этапа 1 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 71:53:34 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 3:26 3 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 8:00 4 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 11:05 5 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 13:35 6 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 13:43 7 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 14:10 8 Romain Bardet (Fra) Team DSM 16:11 9 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 20:09 10 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 20:17

Девятнадцатый этап Тур де Франс-2022 стартовал в Кастельно-Маньоак (Castelnau-Magnoac) и через 188,3 км финишировал в Каор (Cahors).

Спринтерский этап, стал передышкой между Пиренеями и разделкой, давая шанс для отрыва и спринтерам. Однако, хотя пелотон не отпускал отрывы дня, держа в пределах минуты, Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) и Альберто Дайнезе (Alberto Dainese / DSM) боролись только за призовые места. А из-за порвавшегося пелотона среди спринтеров финишировали и генеральщики – Тадей Погачар (UAE Team Emirates) заехал пятым, Александр Власов (Bora-hansgrohe), Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Герант Томас (Ineos Grenadiers) финишировали в топ-15 за Диланом Груневегеном, Лукой Мезгецом (Luka Mezgec / BikeExchange) и Калебом Юэном (Lotto Soudal).

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez



Попутно-боковой ветер и желание спринтерских велокоманд завершить этап общим спринтом не давали отрывам шанса. Сначала вперёд уехала четвёрка велогонщиков, у которых также был последний шанс выиграть этап из отрыва – его не захотели упустить Матей Мохорич (Bahrain-Victorious), Нильс Политт (Bora-hansgrohe), Миккель Оноре (Quick-Step Alpha Vinyl), Тако ван дер Хорн (Intermarché-Wanty Gobert) и Куинн Симмонс (Trek-Segafredo). Но этот отрыв был нейтрализован за 44 км до финиша.



Последним через 13 км сдался Куинн Симмонс. В это же время у Тадея Погачара, идущего вторым в генеральной классификации, произошёл прокол, несколько километров он догонял пелотон вместе с тремя оставшимися в гонке товарищами по велокоманде. Догнав группу, Погачара вскоре атаковал за 33 км до финиша, но на его рывок сразу отреагировал Ваут ван Арт (Jumbo-Visma). На атаку Погачара отреагировали также Алексис Гужар (B&B), Фред Райт (Bahrain-Victorious) и Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo). Эта тройка удержалась до финального километра этапа.



29-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) атаковал на финальных пятистах метрах до финиша, добрал второй отрыв дня, обошёл велогонщиков отрыва и со значительным преимуществом опередил спринтеров пелотона. Кристоф Лапорт в одиночку пересёк финишную черту на финише в небольшой подъём в Каоре, празднуя первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez



Кристоф Лапорт принёс Франции первую победу на этапе Тур де Франс-2022, а своей велокоманде Jumbo-Visma пятую победу в этом выпуске французского Гранд-тура.



Перед индивидуальной гонкой на время 20-го этапа лидеры классификаций не поменялись - Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую и гороховые майки, идущий вторым в генеральной классификации Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) – в зелёной майке лучшего в очковой классификации.

Двадцатый этап Тур де Франс-2022 - индивидуальная гонка с раздельным стартом протяженностью 40,7 км с финишем в некатегорийный подъём (Côte de l'Hospitalet).



Борьба за победу на этапе развернулась между велогонщиками команды Jumbo-Visma Ваутом Ван Артом, обладателем жёлтой майки лидера и его товарищем по команде Йонасом Вингегором, велогонщиком UAE Team Emirates, двукратным победителем Тур де Франс, обладателем белой майки лучшего молодого гонщика Тадеем Погачаром, и велогонщиками команды Ineos Grenadiers - идущим на третьем месте в генеральной классификации Герантом Томасом, и действующим чемпионом мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганной.



Филиппо Ганна стартовал первым из этой пятёрки, и первым на финише из стартовавших преодолел значение средней скорости в 50 км/ч, показав время 48:41.10.



Следующим из пятёрки стартовал Ваут ван Арт, который уже на первой отсечке времени опередил Филиппо Ганну на 14 секунд. И далее по всем промежуточным отсечкам бельгийский велогонщик опережал чемпиона мира в разделке. В итоге Ваут ван Арт быстрее всех преодолел дистанцию 20 этапа протяженностью 40,7 км, проложенную от Лакапель-Маривал (Lacapelle-Marival) до Рокамадур (Rocamadour), затратив на дистанцию 47 минут 59,86 секунд и показав среднюю скорость 50,877 км/час.



Обладатель зелёной майки лидера классификации по очкам на Тур де Франс-2022 Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) стал победителем 20 этапа - индивидуальной гонки на время, как и в прошлом году.



Следующий этап борьбы за первое место развернулась между первой тройкой генеральной классификации - Герантом Томасом, Тадеем Погачаром и Йонасом Вингегором.



На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 10,6 км, быстрее всех оказался обладатель желтой майки лидера Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), показавший время 12 минут и 1 секунду (средняя скорость 52,926 км/час).



Второе время дня показал Тадей Погачар (UAE Team Emirates) с отставанием в 7,38 секунд. Ваут ван Арт уступил своему товарищу по велокоманде 08,56 секунд. 4-е время показал Герант Томас (Ineos Grenadiers) с проигрышем 9,84 секунд.



На второй отсечке времени, расположенной на 22,1 км маршрута, обладатель желтой майки также был быстрейшим - 24 минуты 41,45 секунды (53,704 км/час). Вторым на отсечке стал Ваут ван Арт, 3-м Герант Томас, 4-м Тадей Погачар. Первая 4-ка разместилась в 20 секундах.

A.S.O. / Pauline Ballet и A.S.O. / Charly Lopez



На 3-й отсечке времени, расположенной на 32,6 км маршрута, Йонас Вингегор показал лучшее время дня - 36 минут и 44,84 секунды (53,228 км/час). Но опережал он уже Ваута ван Арта на 1,33 секунды, а Геранта Томаса на 5 секунд. Тадей Погачар проигрывал 22,06 секунды.



В итоге на финише первая тройка генеральной классификации разместилась со второго по четвертое место: Йонас Вингегор занял второе место с отставанием в 18,46 секунд.



Лучший молодой велогонщик Тур де Франс-2022 Тадей Погачар финишировал третьим с проигрышем в 27,12 секунд. Герант Томас занял на этапе 4-е место с проигрышем в 31,99 секунды.

Photo (c) Sprintcyclingagency/UAE Team Emirates



20-й этап с индивидуальной гонкой на время принёс нидерландской велокоманде Jumbo-Visma очередную, шестую победу на этапе Тур де Франс-2022. У команды также три майки лидеров классификаций – жёлтая майка лидера генеральной классификации у капитана команды Йонаса Вингегора, которую он удерживал с 11 этапа, гороховая майка лучшего в горной классификации также у Йонаса Вингегора, которую он взял на 18-м этапе, зелёная майка лидера очковой классификации Ваута ван Арта, которую он удерживал со 2-го этапа.



Перестановок в тройке лидеров генеральной классификации не произошло. По итогам 20-го этапа в 10-ке генеральной классификации произошли перестановки:

Генеральная классификация после 20 этапа 1 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 76:33:57 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 3:34 3 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 8:13 4 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 13:56 5 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 16:37 6 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 17:24 7 Romain Bardet (Fra) Team DSM 19:02 8 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 19:12 9 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 23:47 10 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 25:43

Пари-Ла-Дефанс Арена (Paris La Défense Arena), расположенная в Нантере (Nanterre) отправила участников Большой петли по маршруту заключительного - двадцать первого этапа Тур де Франс-2022.



Этап, по традиции, начался с торжественного медленного продвижения пелотона к Парижу и шуточной атаки Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), получившего по итогам гонки красный номер самого активного гонщика. За Ваутом ван Артом поехали его товарищ по велокоманде и победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор и призёр гонки Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Также символично из пелотона за финальной в гонке горной премией выехал Симон Гешке (Cofidis), который занял 2-е место в классификации лучшего горного гонщика.

Photo (c) A.S.O. / Charly Lopez



Атаки на Елисейских Полях в Париже начались за 45 км до финиша, но пелотон не отпускал никого больше чем на полминуты. Тадей Погачар в белой майке лучшего молодого гонщика провёл неожиданную атаку за 5 км до финиша, на которую отреагировал Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers). Велокоманда Alpecin-Deceuninck контролировала пелотон, затем вперёд вышла велокоманда BikeExchange, которая вывезла Дилана Груневегена. Однако его раннее ускорение принесло только второе место. 24-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен вышел с колеса Груневегена и по правому краю обошёл его и Александра Кристоффа (Alexander Kristoff).



Яспер Филипсен не просто сделал дубль на Тур де Франс-2022, после победы на 16-м этапе он выиграл самый престижный для спринтеров этап на Елисейских Полях в Париже.

Photo © PhotoNews/ Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team



35-летний норвежский велогонщик команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Александр Кристофф в третий раз в карьере (после 2015 и 2016 года) финишировал третьим на Елисейских Полях в Париже. Победу на 21-м этапе Тур де Франс он праздновал лишь однажды – в 2018 году, но также был на этом этапе вторым в 2014 году.



Ваут ван Арт, выигравший спринт на Елисейских Полях в прошлом году, в этот раз предпочёл отказаться от борьбы и финишировал вместе со своей велокомандой Jumbo-Visma, празднуя победу Йонаса Вингегора в генеральной классификации Тур де Франс-2022.

Итоговая генеральная классификация 1 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 79:33:20 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 2:43 3 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 7:22 4 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 13:39 5 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 15:46 6 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 16:33 7 Romain Bardet (Fra) Team DSM 18:11 8 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 18:44 9 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 22:56 10 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 24:52

25-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор одержал самую крупную победу в карьере – выиграл Тур де Франс, который стартовал в его родной Дании. С 6-го этапа Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор поднялся в тройку генеральной классификации.



На 11-м горном альпийском этапе до Коль-дю-Гранон, атаковал и перехватил жёлтую майку лидера у двукратного победителя Тур де Франс, 23-летнего словенского велогонщика Тадея Погачара (UAE Team Emirates). Оставшиеся 10 этапов Йонас Вингегор удерживал жёлтую майку лидера со значительным преимуществом в 2 минуты 22 секунды. Победа на 18-м этапе с финишем в подъём до вершины Отакам позволила датскому велогонщику увеличить преимущество до 3 минут 26 секунд, а также принесла гороховую майку лучшего в горной классификации.

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet



В разделке на 20-м этапе Йонас Вингегор отыграл у Погачара ещё 8 секунд. С таким преимуществом велокоманда Jumbo-Visma могла позволить потерять секунды на Елисейских Полях, чтобы отпраздновать завершение успешного Тур де Франс.

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet



В итоге в генеральной классификации Йонас Вингегор одержал победу с запасом в 2 минуты 43 секунды над Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates), и с 7 минутами 22 секундами преимущества над 36-летним британским велогонщиком команды Ineos Grenadiers Герантом Томасом.





На Тур де Франс-2022 не было этапа, на котором Ваут ван Арт не был заметен. Задолго до старта 27-летний бельгийский велогонщик и его команда Jumbo-Visma объявили, что он нацелен на зелёную майку лучшего в очковой классификации и будет помогать команде в борьбе за жёлтую майку. Эти задачи были полностью выполнены.

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet



Ваут ван Арт повторил достижение Шона Келли (Sean Kelly) 1982 года, выиграв очковую классификацию в один сезон на Париж-Ницца, Критериуме Дофине и Тур де Франс.



Ваут ван Арт одержал победу в очковой классификации Тур де Франс-2022, набрав 480 очков. Он опередил ближайшего соперника, Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) на 194 очка. Зелёную майку Ваут ван Арт надел после 2 этапа и удержал до самого Парижа, сражаясь за очки на промежуточных и общих спринтах.

Photo (c) A.S.O. / Pauline Balle



Но помимо зелёной майки Ваут ван Арт выиграл три этапа и по итогам гонки получил красный номер - награду самого активного гонщика Тур де Франс-2022. После трёх вторых мест на трёх первых этапах 109-го выпуска французского Гранд-тура Ваут ван Арт одержал победу на 4-м этапе, лишив шансов спринтеров, выиграл 8-й этап, снова занял 2-е место на 15-м этапе, вновь потеснив некоторых спринтеров, а ещё через два дня финишировал 3-м на пиренейском горном этапе до вершины Отакам, и поставил триумфальную точку в разделке на 20-м этапе. Ваут ван Арт боролся за очки на каждом промежуточном спринте за исключением финального этапа, проехал в отрывах 637 км.

Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар не смог защитить титул в 2022 году, но выступал так, что его достижений достаточно для новых рекордов. Так, 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates 54 дня подряд (в трёх Тур де Франс) возглавлял классификацию лучшего молодого гонщика, что не удавалось ещё никому в истории велоспорта. Также после Бернара Ино Погачар стал первым велогонщиком, финишировавшим на подиуме на всех первых четырёх Гранд-турах в карьере (3-е место на Вуэльте Испании-2019, две победы на Тур де Франс в 2020 и 2021, 2-е место на Тур де Франс в 2022). Без побед на этапах на Тур де Франс-2022 Тадей Погачар также не остался – снова сделал хет-трик, как в 2020 и 2021 годах.

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet



Одна ошибка на альпийском этапе до Коль-дю-Гранон стоила Тадею Погачару жёлтой майки лидера, которую он надел после победы на 6-м этапе. Вернуть её атаками на пиренейских этапах и в разделке не удалось, в итоге Тадей Погачар проиграл датскому велогонщику команды Jumbo-Visma Йонасу Вингегору 2 минуты 43 секунды.



Но и за второе место опасаться ему не приходилось. Ближайший соперник Погачара – 36-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Герант Томас занял 3-е место с отставанием в 4 минуты 39 секунд. А в классификации лучшего молодого гонщика ближайшим соперником Тадея Погачара также был велогонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок, уступивший 58 минут 32 секунды.

Photo (c) Sprintcyclingagency/UAE Team Emirates



Для велокоманды UAE Team Emirates этот Тур де Франс складывался не просто – из-за ковида (Джордж Беннетт и Вегард Стаке Ланген), проблем со здоровьем (Марк Солер) и травмы (Рафал Майка) команда лишилась половины состава, и Тадей Погачар финишировал лишь с тремя товарищами по велокоманде - Брэндоном Макналти, Миккелем Бьергом и Марком Хирши.



Атаковать Тадей Погачар не прекратил даже в финальный день Тур де Франс-2022, за 5 км до финиша на Елисейских Полях. Второе место для него означает, что впереди, на будущий год ждёт ещё более захватывающая борьба, о чём Тадей Погачар сказал во время награждения.



Герант Томас в третий раз в карьере завершил Тур де Франс на подиуме – после победы в 2018, второго места в 2019, 36-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers поднялся на третью ступень.



Молодым соперникам – 25-летнему датскому велогонщику Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma) и 23-летнему словенскому велогонщику Тадею Погачару (UAE Team Emirates) Герант Томас проиграл 7 минут 22 секунды и 4 минуты 39 секунд соответственно.



Британский велогонщик стабильно проехал весь Тур де Франс-2022 – на 6-м этапе поднялся на 6-ю строчку общего зачёта, на следующий день вошёл в тройку сильнейших и удерживал (с отступлением на 4-е место на двух этапах) третье место до финала. Давид Годю (Groupama-FDJ) – ближайший преследователь Геранта Томаса в общем зачёте, проиграл ему более 6 минут.



Велокоманда Ineos Grenadiers, возглавившая командный зачёт после 5-го этапа с прохождением брусчатки Рубэ, уже не уступала другим велокомандам своего преимущества и финишировала на Елисейских Полях в жёлтых шлемах. Причём Ineos Grenadiers доехали до Парижа в полном составе.



Несмотря на болезнь, Адам Йейтс, который стартовал в качестве второго капитана Ineos Grenadiers, замкнул десятку сильнейших в генеральной классификации. Велокоманда также одержала одну победу на этапе, которую принёс дебютант Тур де Франс, 22-летний британский велогонщик Том Пидкок. Он выиграл этап с финишем в легендарный подъём Альп д’Юэз.



Финишировав на Тур де Франс-2022, 35-летний казахстанский велогонщик команды Astana Qazaqstan Андрей Зейц вошёл в историю велоспорта, проехав от старта до финиша 20-й Гранд-тур в карьере без единого схода (420 этапов).



Завершить 20 трёхнедельных гонок без единого схода за всю историю велоспорта удалось лишь трём велогонщикам - польскому Сильвестру Шмыду (Sylwester Szmyd), который с 2002 по 2015 проехал 23 Гранд-тура, бельгийскому велогонщику Люсьену Ван Импу (Lucien Van Impe), который финишировал на 21-м Гранд-туре, а на 14 из них вошёл в топ-10, и итальянскому велогонщику, легенде велоспорта Феличе Джимонди (Felice Gimondi), проехавшему полностью 20 Гранд-туров и побеждавшему на всех трёх (победитель Тур де Франс-1965, Вуэльты Испании-1968 и трёхкратный победитель Джиро д’Италия 1967, 1969 и 1976).



Первый в карьере Гранд-тур – Джиро д’Италия, Андрей Зейц проехал в 2009 году. Всего за карьеру казахстанский велогонщик 9 раз проехал Джиро д’Италия, трижды финишировал на Тур де Франс, 8 раз проехал Вуэльту Испании.



ЭТАП 1: 1 июля 2022, Copenhague - Copenhague (ITT), 13.2 км

1. Yves Lampaert 00:15:17

ЭТАП 2: 2 июля 2022, Roskilde - Nyborg, 199.2 км

1. Fabio Jakobsen 04:34:34

ЭТАП 3: 3 июля 2022, Vejle - Sønderborg, 182 км

1. Dylan Groenewegen 04:11:33

ЭТАП 4: 5 июля 2022, Dunkerque - Calais, 171.5 км

1. Wout Van Aert 04:01:36

ЭТАП 5: 6 июля 2022, Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut, 157 км

1. Simon Clarke 03:13:35

ЭТАП 6: 7 июля 2022, Binche - Longwy, 219,9 км

1. Tadej Pogacar 03:17:36

ЭТАП 7: 8 июля 2022, Tomblaine - La super Planche des Belles Filles, 176,3 км

1. Tadej Pogacar 03:58:40

ЭТАП 8: 9 июля 2022, Dole - Lausanne, 186,3 км

1. Wout Van Aert 04:13:06

ЭТАП 9: 10 июля 2022, Aigle - Châtel Les Portes du Soleil, 192,9 км

1. Bob Jungels 04:46:39

ЭТАП 10: 12 июля 2022, Morzine Les Portes du Soleil - Megève, 145,1 км

1. Magnus Cort Nielsen 03:18:50

ЭТАП 11: 13 июля 2022, Albertville - Col du Granon, 151,7 км

1. Jonas Vingegaard 04:18:02

ЭТАП 12: 14 июля 2022, Briançon - Alpe d'Huez, 165,1 км

1. Thomas Pidcock 04:55:24

ЭТАП 13: 15 июля 2022, Bourg d'Oisans - Saint-Étienne, 192,6 км

1. Mads Pedersen 04:13:03

ЭТАП 14: 16 июля 2022, Saint-Étienne - Mende, 192,5 км

1. Michael Matthews 04:30:53

ЭТАП 15: 17 июля 2022, Rodez - Carcassonne, 202,5 км

1. Jasper Philipsen 04:27:27

ЭТАП 16: 19 июля 2022, Carcassonne - Foix, 178,5 км

1. Hugo Houle 04:23:47

ЭТАП 17: 20 июля 2022, Saint-Gaudens - Peyragudes, 129,7 км

1. Tadej Pogacar 03:59:50

ЭТАП 18: 21 июля 2022, Lourdes - Hautacam, 143,2 км

1. Jonas Vingegaard 03:33:45

ЭТАП 19: 22 июля 2022, Castelnau-Magnoac- Cahors, 188,3 км

1. Christophe Laporte 03:52:04

ЭТАП 20: 23 июля 2022, Lacapelle-Marival - Rocamadour (ITT), 40,7 км

1. Wout Van Aert 00:47:59

ЭТАП 21: 24 июля 2022, Paris La Défense Arena - Paris Champs-Élysées, 115,6 км

1. Jasper Philipsen 02:58:32



ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Jonas Vingegaard 79:33:20

2. Tadej Pogacar 00:02:43

3. Geraint Thomas 00:07:22