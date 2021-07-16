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Йонас Вингегор и Ваут ван Арт о 16-м этапе Тур де Франс-2022

Йонас Вингегор отразил атаки Тадея Погачара на первом пиренейском этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) защитил жёлтую майку лидера на первом из пиренейских этапов Тур де Франс-2022. На 16-м этапе, открывшем третью решающую неделю Большой Петли, двукратный победитель французского Гранд-тура Тадей Погачар (UAE Team Emirates), трижды атаковал датского гонщика на первом подъёме 1-й категории Пор-де-Лер, но Йонас Вингегор не был застигнут врасплох и сразу отвечал на ускорения.

 

Йонас Вингегор и Ваут ван Арт о 16-м этапе Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор и Ваут ван Арт о 16-м этапе Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор и Ваут ван Арт о 16-м этапе Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор и Ваут ван Арт о 16-м этапе Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор и Ваут ван Арт о 16-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  На финальном подъёме дня - Мюр де Пегер, которому также была присвоена 1-я категория, у словенского гонщика не было шансов для успешной атаки, так как к Йонасу Вингегору присоединился уезжавший в отрыв дня товарищ по команде Ваут ван Арт, лидирующий в очковой классификации, а также вернувшиеся после отъезда Погачара и Вингегора Сепп Кусс и Натан Ван Хойдонк.

 

  Обладатель жёлтой майки Йонас Вингегор и Тадей Погачар, лидирующий в классификации лучшего молодого гонщика, финишировали в одной группе с одним временем, их также разделяет в общем зачёте 2 минуты 22 секунды.  

 

  Ваут ван Арт не только успел помочь Йонасу Вингегору, но и укрепить позицию в очковой классификации на 17 очков, сразившись на промежуточном спринте, где максимум очков – 20 - взял опередивший его Нильс Экхофф (Nils Eekhoff (Ned) Team DSM). Ближайшим соперником Ваута ван Арта, как и его товарища по команде Йонаса Вингегора, является Тадей Погачар, который в очковой классификации проигрывает Ван Арту 217 очков.

 

  Йонас Вингегор: «Сегодня я чувствовал себя превосходно. Тадей несколько раз пытался уехать на предпоследнем подъёме, но, к счастью, я смог сесть ему на колесо. Мы планировали отправить кого-то в отрыв, чтобы у меня на финальном подъёме был дополнительный помощник. Возвращение Ваута должно было показать Тадею, что смысла атаковать нет. И план идеально сработал.

 

  Сегодня была очень высокая влажность, в прошлые дни воздух был намного суше. Сегодня я просто старался сделать, что в моих силах. Я знал, что Тадей атакует, поэтому каждый день моя задача – следовать за ним, не оставлять ни малейшего просвета. Конечно, есть и другие гонщики, за которыми мне надо ехать, если они атакуют. Сегодня я так и делал. Мне просто надо быть готовым, что он может атаковать в любой момент.

 

  Подходило ли мне, что мы поехали вдвоём задолго до финиша? Думаю, по меньшей мере, неплохо. У меня такое ощущение, что чем тяжелее, тем лучше.

 

  Вся команда была великолепна. Кристоф Лапорт и Тиш Беноот проводили смены, потом Сепп включился на подъёме. А впереди нас ждали Ваут и Натан. У нас сильная команда, к счастью, я смог поехать за Погачаром.

 

  Не чувствую, что форма падает. Мне кажется, на Гранд-туре я отлично восстанавливаюсь. Мне был нужен день отдыха после падения. Но я уже с нетерпением жду следующих этапов».

 

  Ваут ван Арт: «Мы понимали, что присутствие кого-то из команды в отрыве очень важно. Финальный подъём такой крутой, что Йонаса могли изолировать. А до финиша было ещё далеко. А так мы избежали проблем. Думаю, у меня был шанс выиграть этап, но не хотел чувствовать себя плохо, если бы что-то случилось с Йонасом, когда я бы уехал вперёд. Мы выбрали лучшую тактику».

 

  Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы хорошо справились. Хотели кого-то отправить в отрыв, чтобы он подождал Йонаса на вершине финального подъёма. В итоге у нас в отрыв уехали два гонщика, что было идеально. Это позволило нам на двух подъёмах добавить помощников. Задним числом теперь кажется, что заставлять Ваута ждать было необязательно, но никогда не знаешь, что случится. Мы просто были более уверенны и спокойны, когда впереди ждал такой гонщик как Ваут. У Погачара время не выиграли, но зато показали, что можем контролировать гонку с шестью гонщиками. Снимаю шляпу перед ними».

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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  1. qwinter

    Сегодня, 10:38 | Регистрация: 16.07.2021

    У него еще силы, что бы выиграть этап были)) Ой не на того в генерале поставила джимба висма))) Если бы Арт не возращался раз за разом за непутевыми товарищами, что бы их развозить, то уже бы с отрывом огромным выиграл бы ТДФ)))

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (28)
    Gorn9k-Фото
    У Томаса нет разделки))))))))
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    SVS-Фото
    У Вас, наверное, и доказательства есть? Или только избыток желчи? :-(
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    А в случае, если Погачар просто выиграет время у соперников, это будет считаться пакостью?

    P.S. Я не уверен, что он сможет, но очень на это надеюсь...
    Не сможет он ничего, только завал с падением лидера может помочь, Роглича роняли не раз, может и сейчас прокатит что нить, раз фарма уже не даëт Поги подавляющего преимущества над соперниками. 

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    MVDP-Фото
    Тяжеловато ему будет. Еще и Майка колено ушиб, когда цепь порвалась на подъеме.
  • Sezar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    Sezar-Фото

    Атакуй, не атакуй..

  • qwinter
    Йонас Вингегор и Ваут ван Арт ... (1)
    qwinter-Фото

    У него еще силы, что бы выиграть этап были)) Ой не на того в генерале поставила джимба висма))) Если бы Арт не возращался раз за разом за непутевыми товарищами, что бы их развозить, то уже бы с отрывом огромным выиграл бы ТДФ)))

  • shoooster
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    shoooster-Фото
    Думаю лидеры поедут очень конервативно. А вот завтра одному из них терять будет нечего.
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    SVS-Фото
    А в случае, если Погачар просто выиграет время у соперников, это будет считаться пакостью?

    P.S. Я не уверен, что он сможет, но очень на это надеюсь...
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    SVS-Фото
    Очень просто. Пока не завершён этот Тур, Погачар - законный владелец жёлтой майки, т.к. он завоевал её на прошлом туре.

    Вообще, забавно наблюдать, как простая надежда на возврат жёлтой майки гонщиком, за которого болею вызывает такую реакцию :).

    Я даже прогноз не делал, не давал оценок соперникам, но... Настроения и симпатии здешней публики ясны :(.
  • ЛехаСилос
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    ЛехаСилос-Фото
    Поэтому сегодня - Вино!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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