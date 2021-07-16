Йонас Вингегор и Ваут ван Арт о 16-м этапе Тур де Франс-2022

Йонас Вингегор отразил атаки Тадея Погачара на первом пиренейском этапе Тур де Франс-2022

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) защитил жёлтую майку лидера на первом из пиренейских этапов Тур де Франс-2022. На 16-м этапе, открывшем третью решающую неделю Большой Петли, двукратный победитель французского Гранд-тура Тадей Погачар (UAE Team Emirates), трижды атаковал датского гонщика на первом подъёме 1-й категории Пор-де-Лер, но Йонас Вингегор не был застигнут врасплох и сразу отвечал на ускорения.

На финальном подъёме дня - Мюр де Пегер, которому также была присвоена 1-я категория, у словенского гонщика не было шансов для успешной атаки, так как к Йонасу Вингегору присоединился уезжавший в отрыв дня товарищ по команде Ваут ван Арт, лидирующий в очковой классификации, а также вернувшиеся после отъезда Погачара и Вингегора Сепп Кусс и Натан Ван Хойдонк.

Обладатель жёлтой майки Йонас Вингегор и Тадей Погачар, лидирующий в классификации лучшего молодого гонщика, финишировали в одной группе с одним временем, их также разделяет в общем зачёте 2 минуты 22 секунды.

Ваут ван Арт не только успел помочь Йонасу Вингегору, но и укрепить позицию в очковой классификации на 17 очков, сразившись на промежуточном спринте, где максимум очков – 20 - взял опередивший его Нильс Экхофф (Nils Eekhoff (Ned) Team DSM). Ближайшим соперником Ваута ван Арта, как и его товарища по команде Йонаса Вингегора, является Тадей Погачар, который в очковой классификации проигрывает Ван Арту 217 очков.

Йонас Вингегор: «Сегодня я чувствовал себя превосходно. Тадей несколько раз пытался уехать на предпоследнем подъёме, но, к счастью, я смог сесть ему на колесо. Мы планировали отправить кого-то в отрыв, чтобы у меня на финальном подъёме был дополнительный помощник. Возвращение Ваута должно было показать Тадею, что смысла атаковать нет. И план идеально сработал.

Сегодня была очень высокая влажность, в прошлые дни воздух был намного суше. Сегодня я просто старался сделать, что в моих силах. Я знал, что Тадей атакует, поэтому каждый день моя задача – следовать за ним, не оставлять ни малейшего просвета. Конечно, есть и другие гонщики, за которыми мне надо ехать, если они атакуют. Сегодня я так и делал. Мне просто надо быть готовым, что он может атаковать в любой момент.

Подходило ли мне, что мы поехали вдвоём задолго до финиша? Думаю, по меньшей мере, неплохо. У меня такое ощущение, что чем тяжелее, тем лучше.

Вся команда была великолепна. Кристоф Лапорт и Тиш Беноот проводили смены, потом Сепп включился на подъёме. А впереди нас ждали Ваут и Натан. У нас сильная команда, к счастью, я смог поехать за Погачаром.

Не чувствую, что форма падает. Мне кажется, на Гранд-туре я отлично восстанавливаюсь. Мне был нужен день отдыха после падения. Но я уже с нетерпением жду следующих этапов».

Ваут ван Арт: «Мы понимали, что присутствие кого-то из команды в отрыве очень важно. Финальный подъём такой крутой, что Йонаса могли изолировать. А до финиша было ещё далеко. А так мы избежали проблем. Думаю, у меня был шанс выиграть этап, но не хотел чувствовать себя плохо, если бы что-то случилось с Йонасом, когда я бы уехал вперёд. Мы выбрали лучшую тактику».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы хорошо справились. Хотели кого-то отправить в отрыв, чтобы он подождал Йонаса на вершине финального подъёма. В итоге у нас в отрыв уехали два гонщика, что было идеально. Это позволило нам на двух подъёмах добавить помощников. Задним числом теперь кажется, что заставлять Ваута ждать было необязательно, но никогда не знаешь, что случится. Мы просто были более уверенны и спокойны, когда впереди ждал такой гонщик как Ваут. У Погачара время не выиграли, но зато показали, что можем контролировать гонку с шестью гонщиками. Снимаю шляпу перед ними».