Страницы истории велоспорта: Тур де Франс - 2019

2019

21 этап 82 ч 57 мин 00 сек

3365,8 км / 40,575 км/ч

176 на старте

155 на финише

106-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартовал 6-го июля 2019 года в столице Бельгии - Брюсселе (Brussel). Маршрут Тур де Франс-2019 протяжённостью 3480,3 км был проложен против хода часовой стрелки через Вогезы, Массив Централь, Пиренеи, равнины юга Франции и Альпы и проходил по территории Бельгии и Франции. Впервые в истории Тур де Франс финиши трёх этапов должны были быть расположены на высотах выше 2100 м над уровнем моря. Однако, на 19-м и 20-м этапе Тур де Франс-2019 маршрут и общий километраж Большой Петли претерпел значительные изменения из-за резко ухудшившихся погодных условий, что сыграло весомую роль в изменении генеральной классификации.

На старте пелотон насчитывал 176 человек, среди которых находились практически все сильнейшие генеральщики, спринтеры и однодневщики Мирового Тура (World Tour), а также велогонщики 4-х приглашенных проконтинентальных велокоманд.

Под первым номером стартовал победитель Тур де Франс-2018 британский велогонщик Герант Томас (Geraint Thomas) из британской велокоманды INEOS. Участниками Тур де Франс-2019 стали велогонщики из 30 стран, среди которых большинство составили французы (34 велогонщика).

На старт первого этапа Тур де Франс-2019 11 велогонщиков вышли в майке национального чемпиона и велогонщик в майке действующего чемпиона мира в групповой гонке, а также в майке действующего чемпиона Европы и действующий олимпийский чемпион. Среди стартующих на Тур де Франс-2019 были 12 национальных чемпионов в индивидуальной гонке с раздельным стартом и действующий чемпион мира.

Самым возрастным участником Тур де Франс-2019 стал 39-летний итальянец Ларс Бак (Lars Bak) из велокоманды Dimension Data. Самым молодым участником Тур де Франс-2019 оказался 21-летний бельгиец Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) из велокоманды UAE Team Emirates.

Самой возрастной велокомандой Тур де Франс-2019 стала Dimension Data, средний возраст велогонщиков которой составил 32.7 лет, самой молодой - велокоманда Sunweb - 27,8 лет.

Победитель Тур де Франс-2019 стал 106-м в истории французского Гран-тура. Каждый выпуск Большой Петли – это уникальная страница в летописи самой крупной и известной велогонки мира. Но впервые за много лет на старте не было самого титулованного генеральщика Тур де Франс из действующих велогонщиков - Криса Фрума (Chris Froome), который получил тяжёлые травмы во время разведки 4-го этапа Критериума Дофине (Critérium du Dauphiné)-2019.

Таким образом, на первый план вышел не один, а сразу несколько велогонщиков, способных подняться на высшую ступень подиума в Париже и облачиться в легендарную жёлтую майку лидера Тур де Франс. В числе основных фаворитов оказались сразу два сокомандника Криса Фрума, велогонщики INEOS: Герант Томас и Эган Берналь (Egan Bernal). Капитан велокоманды Bahrain-Merida Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali). Три сильнейших представителя велокоманды Movistar - Наиро Кинтана (Nairo Quintana), Микель Ланда (Mikel Landa), Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde). Капитаны французских велокоманд Роман Барде (Romain Bardet) из велокоманды AG2R La Mondiale и Тибо Пино (Thibaut Pinot) из велокоманды Groupama-FDJ. Капитаны: казахстанской велокоманды Astana Pro Team Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), американской велокоманды EF Education-First Ригоберто Уран (Rigoberto Uran), австралийской велокоманды Mitchelton-Scott Адам Йейтс (Adam Yates).

Лишь двоим из стартующих генеральщиков был знаком вкус победы на Тур де Франс – Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), ставшему победителем в 2014 году, и Геранту Томасу (Ineos), прошлогоднему победителю Большой Петли, перед которым стояла задача защитить свой титул.

Первая неделя с участками брусчатки и командной разделкой проходила по дорогам Бельгии, Вогезам и Массиву Централь во Франции.

PHOTO CREDIT: ASO/ Alex Broadway

Первый этап Тур де Франс-2019 прошёл по традиционному сценарию спринтерского. Олимпийский чемпион, 34-летний бельгийский велогонщик команды CCC Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) на 1-м этапе Тур де Франс-2019 поставил целью завоевать первую гороховую майку в этом выпуске Гран-тура. Поэтому, как только был дан старт этапа, на своих родных бельгийских дорогах из пелотона атаковали Грег Ван Авермат (CCC), к нему присоединились - Натнаэль Берхан (Natnael Berhane) из Cofidis, Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse) из Wanty-Groupe и Мадс Вюрц Шмидт (Mads Würtz Schmidt) из Katusha-Alpecin. Их максимальное преимущество составило 3 минуты 30 секунд.

На вершине знаменитого подъёма Мюр ван Гераардсберген (Muur van Geraardsbergen) он же Мюр де Граммон (Mur de Grammont), он же Мюр-Капельмюр, подъём 3-й категории, протяжённость 1,2 км, 17-110 м, перепад 93 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 20%, который проходили на первых 50 км маршрута, атаковал Берхан, но Ван Авермат, проходивший 1,2-км подъём бесчисленное количество раз, не дал соперникам уехать и первым прошёл вершину, взяв 2 очка в горной классификации. На следующем подъёме – Босберге (Bosberg), подъём 4-й категории протяжённость 1,0 км, 36-103 м, перепад 67 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 11% – Авермат был вторым, но он уже обеспечил себе гороховую майку лучшего горного гонщика. Грег Ван Авермат выпал из отрыва и первым из четвёрки беглецов вернулся в пелотон за 140 км до финиша, а за 70 км до финиша были пойманы и его товарищи по отрыву.

Photo (c) Astana Team/Getty Images Sport

Этап не обошёлся без завалов. За 18 км до финиша при падении пострадал лидер велокоманды Astana Pro Team Якоб Фульсанг, который с помощью товарищей по велокоманде сумел догнать пелотон и финишировал в общей группе. За 2 км до финиша произошёл ещё один завал, в который попал Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen), бывший ставкой велокоманды Jumbo-Visma в борьбе за победу на 1-м этапе. Но велокоманда не упустила ни победу на этапе, ни жёлтую майку лидера, которые взял 26-летний голландский велогонщик Jumbo-Visma Майк Тёниссен (Mike Teunissen). Он же стал и лидером очковой классификации, завоевав первую зелёную майку лидера.

Это первая победа Майка Тёниссена на этапе Гран-тура и его первая в карьере жёлтая майка лидера Тур де Франс, и первая желтая майка представителя Нидерландов за 30 лет, в последний раз жёлтую майку в 1989 году надевал Эрик Брекинк (Erik Breukink) по итогам пролога Тур де Франс-1989.

За 58 км до финиша из пелотона атаковал 32-летний французский велогонщик команды Cofidis Стефан Россетто (Stéphane Rossetto). В марте 2019 года Россетто получил перелом тазовой кости, упав на тренировке из-за столкновения с кошкой. В велогонки Россетто вернулся лишь на Туре Йоркшира (Tour de Yorkshire) в мае. Он сумел набрать хорошую форму, став вторым в разделке на чемпионате Франции. В одиночном отрыве Россетто провёл около 50 км, пелотон добрал его за 9 км до финиша.

На 1-м этапе Тур де Франс-2019 велокоманда Bora-hansgrohe при прохождении сектора брусчатки, расположенного перед промежуточным спринтом, выстроилась в голове пелотона и порвала его. В итоге Петер Саган (Peter Sagan) на первом промежуточном спринте Тур де Франс-2019 взял 20 очков за первое место. Второй год подряд Петер Саган финиширует на 1-м этапе Тур де Франс вторым. В общей сложности словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe в 22-й раз занял на французском Гран-туре второе место на этапе, сравнявшись в этом с немецким спринтером Эриком Цабелем (Erik Zabel). И это 103-е второе место Петера Сагана в карьере.

С первого этапа Тур де Франс-2019 словацкому велогонщику не удалось возглавить очковую классификацию, так как на финишной черте он проиграл голландскому велогонщику команды Jumbo-Visma Майку Тёниссену. Но Петер Саган всё равно стартовал в зелёной майке на втором этапе Тур де Франс-2019, так как Майк Тёниссен вышел на старт в жёлтой майке лидера.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

Второй этап Тур де Франс-2019 - командная гонка с раздельным стартом протяженностью 27,6 км. Велогонщики Jumbo-Visma стартовали последними благодаря Майку Тёниссену, который после победы на 1-м этапе возглавил генеральную классификацию Тур де Франс-2019.



На всех промежуточных отсечках команда Jumbo-Visma показала лучшее время, опередив на финише на 20 секунд команду INEOS, стартовавшую первой. Велогонщики Jumbo-Visma преодолели 27,6 км дистанции за 28 минут 57 секунд со средней скоростью 57,175 км/ч, став единственной велокомандой, преодолевшей рубеж в 29 минут.



Благодаря победе Майк Тёниссен сохранил желтую майку на своих плечах, а Ваут Ван Арт стал обладателем белой майки лучшего молодого гонщика, перехватив её у Калеба Юэна (Caleb Ewan) из велокоманды Lotto Soudal. Велогонщик команды CCC Грег Ван Авермат сохранил гороховую майку лидера классификации лучшего горного гонщика. Майк Тёниссен также сохранил зеленую майку лучшего в очковой классификации, в которой на следующем этапе вновь стартовал Петер Саган (Bora-hansgrohe).

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Image - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Третий этап - первый на территории Франции, куда Тур де Франс-2019 переместился после двух дней в Бельгии. Через 2 км после старта сформировался отрыв дня, в который уехали Тим Велленс (Tim Wellens) из Lotto Soudal, Антони Делаплас (Anthony Delaplace) из Arkéa-Samsic, Поль Орселан (Paul Ourselin) из Total Direct Energie и Стефан Россетто (Cofidis). Четвёрка лидеров набрала более шести минут преимущества, а в голове пелотона более 130 км из 215 км этапа работал Тони Мартин (Tony Martin) из Jumbo-Visma.



Преимущество отрыва сократилось до двух минут перед началом серии категорийных подъёмов. Тим Велленс первым прошёл все четыре категорийных подъёма, атаковав из отрыва после прохождения первого, за 48 км до финиша, три из них – в одиночном отрыве. Но после прохождения последней вершины Мутиньи (Côte de Mutigny), подъём 3-й категории, протяжённость 0,9 км, 84-194 м, перепад 110 м, средний градиент 12,2%, максимальный градиент 18%, получил прокол и не смог поехать за атаковавшим из пелотона за 16 км до финиша Жулианом Алафилиппом (Julian Alaphilippe) из велокоманды Deceuninck-Quick Step.



Жулиан Алафилипп в одиночку атаковал из пелотона за 16 км до финиша. На вершине подъёма из пелотона атаковали Майкл Вудс (Michael Woods) из EF Education First, Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) из Bora-hansgrohe, Алексей Луценко (Alexey Lutsenko) из Astana Pro Team и Микель Ланда (Movistar), но им не удалось приблизиться к французскому велогонщику и уехать от пелотона, который добрал беглецов через шесть километров.



А Жулиан Алафилипп сумел уехать от преследователей и удержать преимущество до финиша, где он выиграл третий в карьере этап Тур де Франс. Также Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) стал первым за 5 лет французским велогонщиком, надевшим жёлтую майку лидера.



Тим Велленс (Lotto Soudal) возглавил классификацию лучшего горного гонщика, перехватив гороховую майку у Грега Ван Авермата (CCC), и получил красный номер самого агрессивного велогонщика.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages



Петер Саган (Bora-hansgrohe) облачился в зелёную майку лучшего в очковой классификации после 3-го этапа Тур де Франс-2019 уже не формально, «по наследству» от лидера генеральной классификации, а поднявшись на первую строчку классификации. Он был вторым из пелотона на промежуточном спринте, где взял 9 очков, а затем финишировал пятым, получив ещё 17 очков. Это позволило Петеру Сагану возглавить очковую классификацию с преимуществом в 17 очков над Майклом Мэттьюсом (Michael Matthews) из Sunweb.

Четвёртый этап Тур де Франс-2019 завершился общим спринтом. Этап развивался по традиционному сценарию. Сразу после старта пелотон отпустил отрыв дня, в который уехали Фредерик Бакарт (Frederik Backaert) из Wanty-Gobert, Михаэль Шэр (Michael Schar) из CCC Team и Йоанн Оффредо (Yoann Offredo) из Wanty-Gobert.

Велогонщики отрыва дня проехали впереди пелотона более 180 км. За 25 км до финиша первым выпал из отрыва Йоанн Оффредо, а ещё через 9 км на подъёме Кот-де-Марон (Cote de Maron), протяжённость 3,2 км, 232-392 м, перепад 160 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%, группа добрала и остальных участников отрыва. Дольше всех сопротивлялся пелотону Михаэль Шэр, но и он вернулся в группу за 16 км до финиша. Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane) из Total Direct Energie атаковал и попытался уехать в одиночный отрыв, но ему это не удалось, пелотон видел велогонщика и добрал его за 5 км до финиша.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele/ Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images



В итоге был разыгран общий спринт. Михаэль Мёркёв (Michael Mørkøv) возглавлял поезд Deceuninck-Quick Step до последних 500 метров, Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) был последним развозящим, доставившим Элиа Вивиани (Elia Viviani) на позицию для спринта за 200 м до финиша. 30-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Элиа Вивиани опередил норвежского велогонщика команды UAE Team Emirates Александра Кристоффа (Alexander Kristoff) и австралийского спринтера велокоманды Lotto Soudal Калеба Юэна.

Этап не обошёлся без завалов, но все велогонщики, попавшие в завалы, вернулись в пелотон и благополучно финишировали на этапе.

Победа на 4-м этапе Тур де Франс-2019 стала 74-й в карьере Элиа Вивиани, а также ввела его в ряд гонщиков, выигрывавших этапы на всех трёх Гран-турах.

Пятый этап Тур де Франс-2019 с прохождением четырёх категорийных подъёмов начался с атак из пелотона, но первый из отрывов просуществовал недолго, а затем через 22 км после старта сформировался новый отрыв дня, в который уехали защищавший гороховую майку Тим Велленс (Lotto Soudal), а также Мадс Вюрц Шмидт (Katusha-Alpecin), Том Скуйиньш (Toms Skujiņš) из Trek-Segafredo и Саймон Кларк (Simon Clarke) из EF Education First.



Тим Велленс первым прошёл два первых подъёма этапа, но затем за 37 км до финиша на подъёме 2-й категории Кот-де-Труа-Эпи (Côte des Trois-Épis), протяжённость 5 км, 324-659 м, перепад 335 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%, чемпион Латвии, 28-летний велогонщик команды Trek-Segafredo Том Скуйиньш атаковал из отрыва. Он первым прошёл вершину подъёма, Тим Велленс был вторым. Горных очков, набранных Велленсом за день, хватило, чтобы он удержал гороховую майку.



За 22 км до финиша Том Скуйиньш был пойман пелотоном. За 7,4 км до финиша из пелотона атаковал Руй Кошта (Rui Costa) из UAE Team Emirates, но его догнали за 2 км до финиша.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages



Велокоманда Bora-hansgrohe контролировала ситуацию в гонке большую часть этапа, когда начались категорийные подъёмы, в голове пелотона начали работать Маркус Бургхардт (Marcus Burghardt) и Лукас Пёстльбергер (Lukas Postlberger), добравшие велогонщиков отрыва дня. Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger) помог закрывать просветы после поздних атак, а чемпион Германии Максимилиан Шахманн защищал Петера Сагана на подходе к финишу.



В общем спринте, которым завершился 5-й этап, не принимали участие чистые спринтеры, выпавшие во время прохождения категорийных подъёмов.



Петер Саган выиграл 12-й этап Тур де Франс в своей карьере и укрепил свою позицию в очковой классификации. Эта победа стала 113-й в карьере словацкого велогонщика. Ваут ван Арт, продолжающий лидировать в классификации лучшего молодого гонщика, в девятый раз в карьере занял второе место.

Генеральная классификация после 5 этапа Тур де Франс-2019

1 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 18:44:12 2 Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo - Visma 0:00:14 3 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:25 4 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 5 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:40 6 Egan Bernal (Col) Team INEOS 7 Geraint Thomas (Gbr) Team INEOS 0:00:45 8 Enric Mas (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:00:46 9 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 0:00:50 10 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:51

Шестой этап Тур де Франс-2019 - горный этап с набором высоты 3700 м, со сложной трассой с многочисленными подъёмами и спусками, многие из которых были мокрыми после дождя. Этап начался с многочисленных атак, и через 13 км после старта сформировался отрыв дня. В него отобрались 14 велогонщиков, в числе которых были Дилан Тёнс (Dylan Teuns) из Bahrain-Merida, Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) и Тим Велленс из Lotto Soudal, Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) из Trek-Segafredo. Максимальное преимущество отрыва составило восемь с половиной минут за 66 км до финиша, но затем начало снижаться.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet



За 37 км до финиша у вершины 3-й категории Коль-де-Круа (Col des Croix), протяжённостью 3,3 км, 487 - 678 м, с перепадом 201 м, средним градиентом 6,1%, максимальным градиентом 12%, пятого категорийного подъёма дня, атаковал Томас Де Гендт. Но ему не удалось удержаться до конца этапа. За 20 км до финиша Де Гендта догнали оставшиеся в отрыве велогонщики – Тим Велленс, Джулио Чикконе, Дилан Тёнс и Ксандро Мёрисс (Wanty-Gobert), а удержаться с ними он уже не смог.



Тем временем позади отрыва начал просеиваться пелотон, который на предпоследнем подъёме дня, подъёме 2-й категории Коль-де-Шеврере (Col des Chevreres), протяжённость 3,5 км, 580 - 914, перепад - 334 м, средний градиент 9,5%, максимальный градиент 18%, возглавила велокоманда Movistar. Однако пелотону не удалось догнать отрыв до конца этапа.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet



На финальном решающем подъёме 6-го этапа – подъёме 1-й категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles), протяжённостью 7 км, перепадом высоты 608 м, средним градиентом 8,7%, максимальным - 24%, в впереди в отрыве оставались четверо – Дилан Тёнс, Тим Велленс, Ксандро Мёрисс и Джулио Чикконе, и у них в запасе было около 4 минут преимущества над пелотоном.



За 4 км до финиша впереди в отрыве остались Джулио Чикконе, который старался удержать преимущество над пелотоном, так как уже был виртуальным лидером генеральной классификации, и Дилан Тёнс.



На последнем километре дистанции велогонщики поднимались по грунтовой дороге с градиентами до 24%, Дилан Тёнс уехал от своего попутчика по отрыву Джулио Чикконе, опередив его в итоге на 11 секунд, и взял победу на этапе. Это первая в карьере победа бельгийского велогонщика команды Bahrain-Merida на этапе Гран-тура.



Финишировав вторым, 24-летний итальянский велогонщик Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) не подозревал, что сумел перехватить жёлтую майку лидера у Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), опередив его в общем зачёте на 6 секунд.

Photo (c) BettiniPhoto/Movistar Team



В горной классификации Джулио Чикконе вплотную подобрался к гороховой майке лидера. Тим Велленс (Lotto Soudal), также находившийся в отрыве дня на 6-м этапе Тур де Франс-2019, сумел её удержать. Джулио Чикконе уступал в горном зачёте Тиму Велленсу 13 очков.



Защищающий титул победителя Тур де Франс-2018 Герант Томас финишировал выше всех из претендентов на борьбу за генеральную классификацию на первом горном этапе Тур де Франс-2019. 33-летний британский велогонщик команды Ineos на финальном подъёме 1-й категории Ла Планш де Бель Фий атаковал из небольшой группы, оставшейся от пелотона, за 200 м до финиша.



Томас добрал уехавшего от группы генеральщиков за 800 м Жулиана Алафилиппа, прошёл его и финишировал на этапе 4-м, но первым после велогонщиков отрыва.

Генеральная классификация после 6 этапа Тур де Франс-2019

1 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 23:14:55 2 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:06 3 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 0:00:32 4 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 0:00:47 5 Geraint Thomas (Gbr) Team INEOS 0:00:49 6 Egan Bernal (Col) Team INEOS 0:00:53 7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:00:58 8 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 0:01:04 9 Michael Woods (Can) EF Education First 0:01:13 10 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 0:01:15

Седьмой этап, самый протяжённый этап Тур де Франс-2019. Со старта в отрыв уехали два французских велогонщика Стефан Россетто (Cofidis) и Йоанн Оффредо (Wanty-Gobert), которые проехали впереди пелотона 217 из 230 км. На протяжении этапа в голове пелотона работали Тони Мартин (Tony Martin) из Jumbo-Visma, Каспер Асгрен (Kasper Asgreen) из Deceuninck-Quick Step и Максим Монфор (Maxime Monfort) из Lotto Soudal, контролировавшие разрыв. За 12 км до финиша отрыв был нейтрализован. Йоанн Оффредо получил красный номер самого агрессивного велогонщика по результатам этапа.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet



На финише, который был осложнён небольшим пригорком, не отмеченным в альтиметрии этапа, был разыгран общий спринт, в котором 26-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген опередил австралийского велогонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна и лидера очковой классификации, словацкого велогонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана.



Никто из лидеров классификаций не потерял своих маек. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) продолжил лидировать в генеральной классификации, а также в классификации лучшего молодого гонщика. Эган Берналь (Ineos), который уступал в этой классификации Чикконе 53 секунды, выйдет на старт 8-го этапа в белой майке. Тим Велленс (Lotto Soudal) сохранил гороховую майку. Петер Саган (Bora-hansgrohe) c преимуществом в 56 очков над Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) из Bahrain Merida лидировал в очковой классификации.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Восьмой этап Тур де Франс-2019. 32-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт атаковал с километра ноль, с ним уехали два велогонщика – Ники Терпстра (Niki Terpstra) из Total Direct Energie и Бен Кинг (Ben King) из Dimension Data, а через 22 км после старта к ним присоединился Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) из CCC, в одиночку переложившийся в отрыв.



Томас Де Гендт первым прошёл все семь категорийных вершин дня. За 63 км до финиша, на подъёме 2-й категории Кот-де-ла-Круа-де-Пар (Côte de la Croix de Part) подъём 2-й категории, протяжённость 4,9 км, 351-738 м, перепад 387 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 12%, Томас Де Гендт и Алессандро Де Марки остались впереди вдвоём, а за 14 км до финиша бельгийский велогонщик атаковал в одиночку, сбросив своего попутчика. С преимуществом в 6 секунд над ближайшими преследователями, атаковавшими из пелотона Жулианом Алафилиппом (Deceuninck-Quick Step) и Тибо Пино (Groupama-FDJ) Томас Де Гендт одержал вторую в карьере победу на этапе Тур де Франс после этапа до Мон-Ванту в 2016 году.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



Догнать Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), выигравшего этап, у двух французских велогонщиков не получилось, но Алафилипп, уступавший до старта этапа лидеру генеральной классификации Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) 6 секунд, отыграл отставание и перехватил жёлтую майку лидера перед 14 июля, Днём взятия Бастилии. Жулиан Алафилипп выиграл у Чикконе 20 секунд чистого времени, плюс 5 секунд на бонусной премии и 4 секунды на финише. В итоге в генеральной классификации Алафилипп опережал Чикконе на 23 секунды. Джулио Чикконе сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



Жулиан Алафилипп стал третьим французским велогонщиком в истории, который поехал в жёлтой майке лидера в День взятия Бастилии 14 июля.

Девятый этап Тур де Франс-2019 - среднегорный этап в День взятия Бастилии. 34-летний велогонщик команды Mitchelton-Scott Дэрил Импи (Daryl Impey) отобрался в многочисленный отрыв дня, куда помимо него уехали ещё 13 велогонщиков. Пелотон отпустил отрыв, который за 10 км до финиша имел в запасе более 14 минут. За 60 км до финиша из отрыва начались атаки: сначала пытались уехать Ян Тратник (Jan Tratnik) из Bahrain-Merida и Николас Роч (Nicolas Roche) из Sunweb, затем Яспер Стейвен (Jasper Stuyven) из Trek-Segafredo, Тиш Бенот (Tiesj Benoot) Lotto Soudal и Иван Гарсия Кортина (Iván García Cortina) из Bahrain-Merida.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



За 40 км до финиша в одиночку из отрыва уехал Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe), за 25 км он вёз попутчикам около 45 секунд, но за 15 км до финиша его догнали, а затем Пёстльбергер не удержался с товарищами по отрыву, когда начались новые атаки. Как только отрыв догнал Пётльбергера, атаковал Николас Роч, за которым поехал Тиш Бенот и Ян Тратник. Дэрил Импи добрал их за 13 км до финиша, ответил на атаку Бенота за 8,5 км до финиша и они продолжили уезжать от попутчиков по отрыву вдвоём. Николас Роч не выдержал их темпа и выпал.



Дэрил Импи и Тиш Бенот разыграли спринт на финише, в котором южноафриканский велогонщик оказался сильнейшим. Дэрил Импи стал первым велогонщиком ЮАР, одержавшим победу в майке национального чемпиона. А также, стал вторым велогонщиком из ЮАР после Роберта Хантера (Robert Hunter) в 2007 году, выигравшим этап французского Гран-тура. Тиш Бенот получил красный номер самого агрессивного велогонщика.



В пелотоне попытка Романа Барде (AG2R), Ричи Порта (Richard Рorte) из Trek-Segafredo и Стевена Крёйсвейка (Steven Kruijswijk) из Jumbo-Visma уехать от соперников в генеральной классификации не увенчалась успехом. Команда Ineos закрыла просвет, а затем пелотон спокойно доехал до финиша.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), наслаждавшийся проездом в жёлтой майке лидера во время национального праздника День взятия Бастилии, остался лидером генеральной классификации. Тим Велленс (Lotto Soudal) удержиал гороховую майку лучшего горного гонщика, Петер Саган (Bora-hansgrohe) продолжил лидировать в очковой классификации, Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

Десятый этап - второй по протяженности этап на Тур де Франс-2019. Среднегорный этап перед первым днём отдыха, который по рельефу полностью подходил для общего спринта, не повторил сценарий спринтерских этапов. Команды генеральщиков воспользовались пересечённым рельефом, ветром и тем, что впереди долгожданный день отдыха, чтобы проверить бдительность соперников и перекроить генеральную классификацию.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



Отрыв дня уехал сразу после старта, сформировавшись после нескольких атак. В него отобрались шесть велогонщиков, но пелотон не стал отпускать беглецов, удерживая их на расстоянии двух с половиной минут. А на финальной трети дистанции протяжённого 200-км этапа начались попытки порвать пелотон, нейтрализовавшие отрыв и изменившие ход гонки.



Первую предприняла велокоманда EF Education First за 40 км до финиша. В результате их протяжки отвалилась небольшая часть пелотона, которая вскоре почти добрала большую группу. Но тут в работу в голове пелотона включились велокоманды Deceninck-Quick Step и Ineos, а затем и велокоманда Bora-hansgrohe.



В итоге от группы жёлтой майки отстал не только Тибо Пино (Groupama-FDJ), но и Ригоберто Уран (EF Education First), Ричи Порт и Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а также Микель Ланда (Movistar) и потерявший в итоге белую майку лучшего молодого гонщика Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).



Вторая группа генеральщиков проиграла первой группе на финише 1 минуту 40 секунд. Микель Ланда приехал через 2 минуты 9 секунд.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



Спринтеры удержались в первой группы и разыграли спринт. Дебютант Тур де Франс, 24-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт одержал победу на 10-м этапе Тур де Франс-2019. Ваут ван Арт опередил итальянского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Элиа Вивиани и австралийского велогонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна.



Петер Саган (Bora-hansgrohe) сохранил зелёную майку. Эган Берналь (Ineos) перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Тим Велленс (Lotto Soudal) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации.



В генеральной классификации Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) сохранил на плечах жёлтую майку, но теперь его ближайшими соперниками в общей генеральной классификации стали Герант Томас и Эган Берналь (Ineos), уступающие французскому велогонщику 1 минуту 12 секунд и 1 минуту 16 секунд соответственно.

Генеральная классификация после 10 этапа Тур де Франс-2019

1 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 43:27:15 2 Geraint Thomas (Gbr) Team INEOS 0:01:12 3 Egan Bernal (Col) Team INEOS 0:01:16 4 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 0:01:27 5 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 0:01:45 6 Enric Mas (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:01:46 7 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:01:47 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:02:04 9 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:02:09 10 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:02:32

На 10-м этапе Тур де Франс-2019 велогонщики команды Movistar сумели избежать попадания в отвал, когда пелотон раскололся за 35 км до финиша. Но за 19 км до финиша неудачное стечение обстоятельств привело к падению Микеля Ланды. Ланда зацепился за колесо чемпиона Франции Варрана Баргия (Warren Barguil) из Arkea-Samsic и упал.

В итоге испанский велогонщик не только не смог вернуться в первую группу, но ещё и не сумел удержаться во второй группе, где находились отставшие генеральщики Тибо Пино (Groupama-FDJ), Ричи Порт (Trek-Segafredo), Ригоберто Уран (EF Education First), Якоб Фульсанг (Astana Pro Team).

Иманол Эрвити (Imanol Erviti) и Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira), а затем Марк Солер (Marc Soler) и Андрей Амадор (Andrey Amador) помогали Микелю Ланде догонять соперников, но сократить отставание не удалось. К счастью, у Микеля Ланды оказались лишь поверхностные повреждения после падения.

Микель Ланда финишировал через 2 минуты 9 секунд после победителя этапа и спустился на 15-ю позицию в генеральной классификации с отставанием в 4 минуты 15 секунд от Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step).

Два других капитана велокоманды Movistar – Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде, финишировали в первой группе.

Вторая неделя - горная, с покорением Коль дю Турмале (Col du Tourmalet) и индивидуальной разделкой между горными этапами в Пиренеях.

Одиннадцатый этап Тур де Франс-2019, открывший вторую неделю гонки после дня отдыха, прошёл по сценарию спринтерского этапа. Отрыв дня сформировался после первой же атаки. Пелотон сразу отпустил четырёх велогонщиков: Эме Де Гендта (Aime De Gendt) из Wanty-Gobert, Антони Переса (Anthony Perez) и Стефана Россетто (Cofidis) и Лилиана Кальмежана (Total Direct Energie). Но группа не позволяла отрыву набрать более трёх минут преимущества.



В какой-то момент за 40 км до финиша пелотон слишком приблизился к отрыву, оставив беглецам всего минуту преимущества, но затем группа вновь сбавила скорость.



За 30 км до финиша в пелотоне произошёл завал, в который попали велогонщики Trek-Segafredo, включая Ричи Порта и Джулио Чикконе, Наиро Кинтана (Movistar), Майкл Вудс (EF Education First), Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) из Dimension Data, а также Ники Терпстра (Total Direct Energie), пострадавший больше всех.



Ники Терпстра, победитель Тура Фландрии (Ronde van Vlaanderen)-2018, был вынужден сойти с гонки. Терпстра долго лежал на асфальте, потом смог сесть, но в гонку уже не вернулся. Вечером, этого же дня велокоманда Total Direct Energie сообщила через Твиттер, что у Ники Терпстры двойной перелом лопатки и растяжение связок.



Группа Кинтаны и Порта довольно быстро догнала пелотон. За 10 км до финиша Яспер де Бёйст (Jasper De Buyst) из Lotto Soudal упал, не удержавшись на краю дороги.



Дольше всех из отрыва дня сопротивлялся пелотону Эме Де Гендт, которого группа настигла за 4,5 км до финиша. По итогам этапа Эме Де Гендт (Wanty Gobert) получил красный номер самого агрессивного велогонщика.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



В общем спринте Калеб Юэн (Soudal Lotto) опередил Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) и Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Петер Саган (Bora-hansgrohe), финишировавший 4-м, и продолжил лидировать в очковой классификации.



После финиша 11-го этапа Майкл Мэттьюс признался, что в день отдыха, обсудив с командой, решил отказаться от борьбы за зелёную майку Тур де Франс-2019. 28-летний австралийский велогонщик команды Sunweb планировал бороться за этапы из отрывов. Поэтому на 11-м этапе он уступил лидеру очковой классификации Петеру Сагану (Bora-hansgrohe) две позиции, не став бороться ни на промежуточном спринте, не в общем спринте на финише. В очковой классификации Майкл Мэттьюс теперь идёт на 4-й строчке, уступая Петеру Сагану 90 очков.

Двенадцатый этап Тур де Франс-2019 начался с многочисленных атак. В итоге отрыв дня сформировался лишь через 45 км после старта. В него уехали 40 велогонщиков, в том числе Петер Саган (Bora-hansgrohe), который выиграл промежуточный спринт этапа, опередив Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) и Александра Кристоффа (Alexander Kristoff) из UAE Team Emirates.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



Одиночные атаки из отрыва Лилиана Кальмежана (Total Direct Energie), а затем Саймона Кларка (EF Education First) не сработали. Но несколько ускорений Саймона Йейтса (Simon Yates) из Mitchelton-Scott сначала за 40 км до финиша, затем за 37 и за 34 км до финиша сформировали новый отрыв. С Саймоном Йейтсом уехал Грегор Мюльбергер (Bora-hansgrohe), а затем их добрал Пельо Бильбао (Pello Bilbao) из Astana Pro Team, которые в итоге и разыграли спринт на финише. Саймон Йейтс опередил Пельо Бильбао, Грегор Мюльбергер замкнул тройку призёров этапа.



Пелотон, отпустив отрыв, доехал до финиша через 9 минут 35 секунд после победителей этапа. Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step) сохранил жёлтую майку лидера.



Тим Велленс (Lotto Soudal), отобравшийся в отрыв дня и первым прошедший вершину 4-й категории Кот-де-Монтульё-Сен-Бернар (Côte de Montoulieu-Saint-Bernard), протяжённость 1,7 км, 289-377 м, перепад 88 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%, и вершину 1-й категории Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde), протяжённость 13,2 км, 643 - 1569, перепад - 916 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 10%, сохранил гороховую майку лидера горной классификации.



Эган Берналь (Ineos) продолжил лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



Победитель 12-го этапа Тур де Франс-2019 26-летний британский велогонщик команды Mitchelton-Scott Саймон Йейтс вошёл в число велогонщиков, одержавших победы на этапах всех трёх Гран-туров.



Чемпион мира в разделке Роан Деннис (Rohan Dennis) сошёл с Тур де Франс-2019 во время 12-го этапа. Велокоманда Bahrain-Merida не дала никаких объяснений по поводу схода 29-летнего австралийского велогонщика. Роан Деннис отобрался в отрыв дня, но за 80 км до финиша перед началом двух категорийных подъёмов этапа покинул гонку. Деннис остановился в зоне питания и к финишу поехал в техничке велокоманды.

Тринадцатый этап Тур де Франс-2019 - холмистая индивидуальная гонка на время протяженностью 27,2 км. Индивидуальная гонка с раздельным стартом проходила в хороших погодных условиях, так что на погоду велогонщикам не пришлось жаловаться. А вот трасса оказалась коварной с многочисленными поворотами и опасными спусками.



Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step), стартовавший последним на 13-м этапе Тур де Франс-2019, преодолел 27,2 км дистанции за 35 минут со средней скоростью 46,623 км/ч и опередил своего ближайшего конкурента, стартовавшего перед ним, британского велогонщика Геранта Томаса (Ineos) на 14 секунд. На промежуточных отсечках времени основное соперничество развернулось между текущим обладателем желтой майки и прошлогодним победителем Тур де Франс. На первой отсечке Жулиан Алафилипп опережал Геранта Томаса на 6 секунд, а между ним был Стевен Крейсвейк (Jumbo-Visma) с 5-ти секундным отставанием от лидера. На второй отсечке между ними уже не было никого, а разрыв сохранился в районе всё тех же 6 секунд. На третьей отсечке разрыв составлял 5 секунд между лидерами.



С трассой не справились действующий чемпион Бельгии в гонке с раздельным стартом Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), который был доставлен в больницу после падения, а также действующий чемпион Германии в групповой гонке Максимилиан Шахманн, упавший на дистанции, но сумевший финишировать. Позже велокоманда Bora-hansgrohe объявила, что Максимилиан Шахманн не смог продолжать гонку из-за перелома руки.



По итогам этапа белая майка лучшего молодого гонщика перешла к испанцу Энрику Масу (Enric Mas) из велокоманды Deceuninck - Quick Step. Велокоманда Deceuninck - Quick Step выиграла командный зачет на 13 этапе. Петер Саган (Bora-hansgrohe) и Тим Велленс (Lotto Soudal) сохранили свои майки.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images



Обладатель желтой майки лидера Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step) первым из велогонщиков в этом выпуске Тур де Франс-2019 сделал дубль, выиграв два этапа. 27-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп к победе на 3-м этапе, выигранном из отрыва, добавил победу на 13-м этапе, в индивидуальной гонке на время. Алафилипп стал первым за 18 лет французским велогонщиком, выигравшим разделку на Тур де Франс, а также первым французским велогонщиком с 1984 года после Лорана Финьона (Laurent Fignon), победившим в разделке в жёлтой майке лидера.

Четырнадцатый этап - наименее протяженный этап Тур де Франс-2019, который завершался на вершине подъёма высшей категории Коль дю Турмале. Пиренейский королевский горный этап протяженностью 117,5 км с набором высоты 3300 м. Со старта этапа после нескольких атак, образовался отрыв дня, но пелотон не отпускал велогонщиков.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



Велокоманда Movistar на 14-м этапе Тур де Франс-2019 взяла на себя инициативу и вышла работать в голове пелотона у вершины подъёма подъема 1-й категории - Коль-дю-Сулор (Col du Soulor), протяженность 11,9 км, 546 – 1474 м перепад 928 м, средний градиент 7,8% максимальный градиент 10%.



Марк Солер и Андрей Амадор просеяли группу, сократившуюся до 30 человек. Но на финальном подъёме этапа – Турмале, капитан команды Movistar Наиро Кинтана потерял контакт с группой генеральщиков за 10,5 км до финиша. 29-летний колумбийский гонщик в итоге финишировал через 3 минуты 24 секунды после победителя этапа. Чемпион мира Алехандро Вальверде также не удержался в группе лидеров, но сумел лимитировать потери и финишировал через 58 секунд после победителя. Лучшим из команды Movistar на этапе стал Микель Ланда, проигравший на финише победителю этапа 14 секунд.



Атаки из отрыва были нейтрализованы на финальном – главном подъёме этапа – подъёме к вершине Турмале, протяженность 19 км, 705-2115 м, перепад высот 1410 м, средний градиент 7,4%, максимальный 12%.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



Пелотон впервые на Тур де Франс-2019 поднялся на высоту более 2 км над уровнем моря. За 7,5 км до финиша вперёд вышли велогонщики команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu) и Тибо Пино. Годю задавал скорость в небольшой группе генеральщиков, из которой продолжали выпадать велогонщики. За 4 км Годю атаковал, но его рывок был нейтрализован.



За 3 км до финиша в первой группе остались Тибо Пино (Groupama-FDJ), Эган Берналь и Герант Томас (Ineos), Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus), Джордж Беннетт (George Bennett) и Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma), обладатель жёлтой майки лидера Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Микель Ланда (Movistar), Ригоберто Уран (EF Education First), Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann) из Bora-hansgrohe и Варран Баргий (Arkéa-Samsic). За километр до вершины защищающий свой титул победителя Тур де Франс Герант Томас выпал из группы генеральщиков.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



За 250 м до финиша Тибо Пино атаковал и уехал от соперников, взяв победу на этапе. В третий раз в карьере Тибо Пино праздновал победу на этапе Тур де Франс после этапа в 2012 году и победы на вершине Альп д`Юэз (Alpe d'Huez) в 2015. 29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ одержал победу на 14-м этапе Тур де Франс-2019, на легендарной вершине Турмале, на высоте 2115 м, а также взял премию памяти Жака Годде, директора Тур де Франс с 1936 по 1986 годы.



Колумбийский велогонщик Эган Берналь (Ineos) финишировал в пятёрке сильнейших на этапе через 8 секунд после Тибо Пино и вернул белую майку лучшего молодого гонщика, а в генеральной классификации поднялся на одну строчку и оказался на 4-й позиции.

Генеральная классификация после 14 этапа Тур де Франс-2019

1 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 56:11:29 2 Geraint Thomas (Gbr) Team INEOS 0:02:02 3 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 0:02:14 4 Egan Bernal (Col) Team INEOS 0:03:00 5 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 0:03:12 6 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 7 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 0:04:24 8 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:05:22 9 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:05:27 10 Enric Mas (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:05:38

Пятнадцатый этап Тур де Франс-2019 - финальный день в Пиренеях, начался на большой скорости. Многочисленные атаки продолжались на протяжении первых 45 км после старта, Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) также предпринял пару атак в попытке сформировать отрыв дня. Наконец, на первом из четырёх категорийных подъёмов этапа вперёд уехала группа из 28 велогонщиков, к которым позже переложились ещё 8 человек. Пелотон не отпускал отрыв далеко, так как в нём были велогонщики, входящие в топ-20 генеральной классификации.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



На предпоследнем подъёме 1-й категории Мюр де Пегер (Mur de Peguere), протяжённость 9,3 км, 631-1375 м, перепад 744 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%, британский велогонщик атаковал у вершины, добрал ехавшего впереди в одиночном отрыве Симона Гешке (Simon Geschke) из CCC, а на финальном подъёме 1-й категории Пра д'Альби (Prat d’Albis), протяжённость 11,8 км, 396-1205 м, перепад 809 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 14%, Саймон Йейтс в одиночку атаковал за 8,7 км до финиша. За его спиной начались атаки генеральщиков, но британский велогонщик с преимуществом в 33 секунды первым пересёк линию финиша.



Победитель Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 Саймон Йейтс одержал вторую победу на этапе Тур де Франс-2019. 26-летний британский велогонщик команды Mitchelton-Scott сознательно терял время на первой неделе французского Гран-тура, чтобы получить шанс бороться за победы на этапах из отрывов, и с успехом воспользовался этим на второй неделе Тур де Франс-2019, выиграв два этапа за четыре дня.

Photo © Équipe Cycliste Groupama-FDJ @GroupamaFDJ



Тибо Пино (Groupama-FDJ) атаковал за 6 км до финиша на финальном подъёме после того, как его товарищ по команде Давид Годю выполнил свою часть работы, задавая высокий темп в группе жёлтой майки. Эган Берналь (Ineos) последовал за ним, но затем второе ускорение Пино позволило ему уехать от Берналя.



За 1,6 км до финиша Пино добрал атаковавшего ранее (за 41 км до финиша) Микеля Ланду (Movistar), который не стал соперничать с французским велогонщиком за бонусные секунды второго места.



Таким образом, Тибо Пино финишировал вторым, через 33 секунды после победителя этапа и поднялся на две строчки в генеральной классификации, где теперь от 3-го места Пино отделяли всего 3 секунды.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway



Капитаны велокоманды Ineos Герант Томас и Эган Берналь на 15-м этапе Тур де Франс-2019 оба отыграли время у обладателя жёлтой майки лидера Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step). Герант Томас, проигрывавший французскому гонщику 2 минуты 2 секунды, теперь отставал от него на 1 минуту 35 секунд, а Эган Берналь, уступавший 3 минуты, теперь проигрывал 2 минуты 2 секунды.

Третья неделя Тур де Франс-2019 - решающая неделя и этапы по дорогам высокогорных вершин Альп.



Шестнадцатый этап Тур де Франс-2019 - спринтерский этап после дня отдыха с преодолением единственного категорийного подъёма 4-й категории Кот-де-Сен-Жан-дю-Пан (Côte de Saint-Jean-du-Pin), протяжённость 1,8 км, 193-269 м, перепад 76 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%. В отрыв сразу после старта уехали пять велогонщиков, которых пелотон не опускал больше чем на три минуты. Отрыв дня догнали за 2,5 км до финиша.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



На финише этапа был разыгран общий спринт, в котором, как и на 11-м этапе Тур де Франс-2019, 25-летний австралийский спринтер Калеб Юэн из велокоманды Lotto Soudal обошёл Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) и Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Обладатель зелёной майки Петер Саган (Bora-hansgrohe), финишировал 4-м. Этап осложнил не столько рельеф, сколько погода - жара под 40 градусов.



Не обошлось на 16-м этапе Тур де Франс-2019 без завалов. Капитан велокоманды (Ineos) Герант Томас упал за 129 км до финиша при прохождении поворота. 33-летний британский капитан велокоманды Ineos быстро поднялся, пересел на другой велосипед, а затем вернулся в пелотон с помощью товарищей по команде Ваута Пулса (Wout Poels) и Джонатана Кастровьехо (Jonathan Castroviejo). Как после финиша объяснил британский велогонщик, он лишь свёз кожу на месте зажившей ссадины.



Капитан велокоманды Astana Pro Team Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 16-м этапе. 34-летний датский велогонщик упал за 28 км до финиша, он поднялся, но не смог продолжить гонку. Якоба Фульсанга увезла с гонки скорая помощь. Позже команда Astana Pro Team сообщила о том, что у Якоба Фульсанга нет переломов, но он получил сильный ушиб руки и коленей.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Семнадцатый этап Тур де Франс-2019 - спринтерский, начался с многочисленных атак. 29-летний итальянский велогонщик команды Mitchelton-Scott чемпион Европы Маттео Трентин (Matteo Trentin) отобрался в многочисленный отрыв дня, в который уехали 33 велогонщика. Пелотон отпустил отрыв, который набрал около 11 минут преимущества к первому из двух категорийных подъёмов. Маттео Трентин атаковал у подножия заключительного подъёма за 15 км до финиша из небольшой группы, образовавшейся из отрыва дня. Трентин набрал около полуминуты преимущества и удержался до финиша, где опередил ближайшего преследователя, Каспера Асгрена (Deceuninck-Quick Step) на 37 секунд.



17-й этап Тур де Франс-2019 стал четвёртым этапом, выигранным велогонщиком команды Mitchelton-Scott в этои издании Большой Петли (после двух побед Саймона Йейтса и победы на этапе Дэрила Импи). Более того, все четыре победы были одержаны из отрыва.



Во время 17-го этапа произошёл инциндент в результате которого два велогонщика были сняты с гонки. Велогонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин и велогонщик команды Ineos Люк Роу (Luke Rowe) были дисквалифицированы после 17-го этапа Тур де Франс-2019. Во время прохождения подъёма 3-й категории на 186,3 км дистанции Тони Мартин вильнул велосипедом, из-за чего Люк Роу едва не упал, после чего Роу толкнул Мартина рукой, а затем оба велогонщика ещё раз толкнули друг друга плечами.



Велокоманда Ineos после финиша показала, что не придаёт большого значения эпизоду, но жюри посчитало столкновение гонщиков достаточно серьёзным, чтобы наказать их снятием с гонки. Судьи Тур де Франс-2019 дисквалифицировали Люка Роу и Тони Мартина, а также каждый из велогонщиков был оштрафован на 1000 швейцарских франков и на 50 очков в Мировом рейтинге UCI.



Обе команды выразили своё несогласие с решением судей, о чём сказали в совместном заявлении. Люк Роу и Тони Мартин сделали совместное заявление, где признались, что были не правы и сказали, что не имеют претензий друг к другу после инцидента.

Восемнадцатый этап Тур де Франс-2019 - первый из трёх высокогорных этапов Тур де Франс-2019 в Альпах. Горный этап с набором высоты 4500 м и финишем после спуска с Коль дю Галибье (Col du Galibier), протяжённость 23 км, 1470-2642 м, перепад 1172 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%.

Photo (c) Peter De Voecht / BettiniPhoto



29-летний колумбийский велогонщик команды Movistar Наиро Кинтана отобрался в многочисленный отрыв, в котором вместе с ним были его товарищи по команде Андрей Амадор и Карлос Верона (Carlos Verona).



На финальном подъёме Коль дю Галибье от большого отрыва дня впереди остались лишь 8 велогонщиков: Наиро Кинтана, Алексей Луценко (Astana Pro Team), Майкл Вудс (EF Education First), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Тиш Бенот (Lotto Soudal), Дамиано Карузо (Damiano Caruso) из Bahrain-Merida, Леннард Камна (Lennard Kamna) из Sunweb и Серж Паувелс (Serge Pauwels) из ССС. Кинтана, Луценко, Вудс, Барде и Карузо за 27 км находились впереди.



За 26 км до финиша и за 7,4 км до вершины Коль дю Галибье Наиро Кинтана атаковал и в одиночку уехал от своих попутчиков. На финише Кинтана опередил ближайшего преследователя Романа Барде на 1 минуту 35 секунд. По итогам этапа колумбийский велогонщик поднялся на пять позиций, переместившись на 7-ю строчку генеральной классификации, опередив своего товарища по команде Микеля Ланду на минуту.

Photo (c) Peter De Voecht / BettiniPhoto



Наиро Кинтана выиграл третий этап Тур де Франс в карьере после 20 этапа в 2013 году и 17 этапа в прошлом году.



Капитаны велокоманды Ineos Эган Берналь и Герант Томас атаковали на Коль дю Галибье, но более успешной стала атака 22-летнего колумбийского велогонщика.



Эган Берналь атаковал за 3,2 км до вершины Коль дю Галибье и единственный из группы жёлтой майки привёз своим соперникам на финише 18-го этапа Тур де Франс-2109 32 секунды. Благодаря этому Берналь вернулся в тройку лучших генеральной классификации, поднявшись на три позиции и теперь шёл на 2-м месте, опережая своего товарища по велокоманде Геранта Томаса на 5 секунд и уступая удержавшему жёлтую майку лидера Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step) полторы минуты.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



Его товарищ по команде, победитель Тур де Франс прошлого года Герант Томас также попытался потом уехать от соперников по генеральной классификации, атаковав за 900 м до вершины Коль дю Галибье и за 20 км до финиша, но в итоге из группы выпал лишь чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar).



По итогам 18-го этапа французский велогонщик Роман Барде (AG2R La Mondiale) облачился в гороховую майку.

Девятнадцатый этап Тур де Франс-2019 - горный этап с набором высоты 3400 м и преодолением наивысшей отметки Тур де Франс-2019. Однако, непогода разрушила планы и надежды многих участников Тур де Франс-2019, не беря в рассчёт тот факт, что этот этап был одним из двух последних этапов, на которых и должен был определиться триумфатор Большой Петли 2019 года.



Со старта пелотон начал постепенно подниматься в гору, по пути преодолевая три категорийных вершины:



- Кот-де-Сан-Андре (Côte de Saint-André) подъём 3-й категории, протяжённость 3,1 км, 954-1165 м, перепад 211 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%;

- Монте д'Оссуа (Montée d’Aussois) подъём 2-й категории, протяжённость 6,5 км, 1064-1467 м, перепад 403 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 10%;



- Коль-де-ла-Маделен (Col de la Madeleine) подъём 3-й категории, протяжённость 3,9 км, 1537-1746 м, перепад 219 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



И через 89 км пелотон оказался на подъёме высшей категории Коль д’Изеран (Col de l’Iseran), протяжённость 12,9 км, 1805-2770 м, перепад 965 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 14%. На вершине подъёма была разыграна бонификационная премия, а также первый велогонщик на вершине должет был получить 40 очков в зачёт гороховой майки и премию памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа (Henri Desgrange).



На подъёме к Коль д’Изеран велокоманда Ineos устроила развоз, и с колеса Ваута Пулса сначала атаковал Герант Томас, после чего выпал лидер генеральной классификации Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step). Эган Берналь остался сидеть на колесе французского велогонщика, а затем атаковал, вернувшись к Геранту Томасу.



За 5,2 км до вершины Коль д’Изеран, наивысшей точки Тур де Франс этого года Эган Берналь атаковал с первой позиции из группы, в которой находились его товарищ по велокоманде Герант Томас, а также их соперники Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) и Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe).



Берналь добрал велогонщиков из раннего отрыва – Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott), Ригоберто Урана (EF Education First) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а затем проехал атаковавшего из отрыва дня Варрана Баргия (Arkéa Samsic). За 1,5 км до вершины Коль д’Изеран с Берналем остался лишь Саймон Йейтс, которого колумбийский велогонщик сумел сбросить за 1,2 км до вершины.



При прохождении вершины Коль д’Изеран Эган Берналь уже был виртуальным лидером гонки, выигрывая по ходу этапа у Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) 2 минуты 7 секунд.



После того, как велогонщики прошли часть спуска, за 26 км до финиша, они были остановлены организаторами гонки, объявившими, что этап остановлен из-за чрезвычайных обстоятельств – снежный шторм внезапно накрыл горы. Дорога внизу, по маршруту этапа, оказалась непроходимой из-за потоков воды, льда, камней и грязи.



Положение в генеральной классификации рассчитывалось по времени прохождения вершины Коль д’Изеран, бонификации на бонусной премии также учитывались. Таким образом, по итогам 19-го этапа Тур де Франс-2019 генеральная классификации выглядела следующим образом:

Генеральная классификация после 19 этапа Тур де Франс-2019

1 Egan Bernal (Col) Team INEOS 78:00:42 2 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:45 3 Geraint Thomas (Gbr) Team INEOS 0:01:11 4 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 0:01:23 5 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 0:01:50 6 Mikel Landa (Esp) Movistar Team 0:04:30 7 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 0:05:09 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:05:17 9 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:06:25 10 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 0:06:28



На 19-м этапе через 40 км после старта сошёл один из претендентов на борьбу за генеральную классификацию Тибо Пино (Groupama-FDJ). Как сообщила велокоманда Groupama-FDJ, проблемы с левой ногой возникли у Тибо Пино во время 18-го этапа, он финишировал, чувствуя резкую боль. А вечером после этапа едва мог ходить. У Тибо Пино было выявленно повреждение мышц левого бедра. Его состояние не улучшилось к 19-му этапу. 29-летний французский велогонщик Тибо Пино на 30-м километре дистанции подъехал к машине врача, получил помощь, пытался продолжать гонку, но, проехав несколько километров, пересел в техничку своей велокоманды.



Эган Берналь (Ineos) сохранил лидерство в классификации лучшего молодого гонщика. Роман Барде (AG2R La Mondiale) сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика. Петер Саган (Bora-hansgrohe) остался лидером очковой классификации.

Двадцатый этап Тур де Франс-2019 - финальный альпийский горный этап Тур де Франс-2019 организаторам пришлось сократить из-за схода оползней на подъёме 1-й категории Корме-де-Розлен (Cormet de Roselend), протяжённость 19,9 км, 774 - 1968 м, перепад высот 1194 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%. Протяжённость 20-го этапа составила всего 59,5 км вместо 130 км.



В итоге вместо трёх подъёмов (1-й, 2-й и высшей категории) участникам 20-го этапа Тур де Франс-2019 пришлось преодолеть всего один – заключительный подъём высшей категории Валь Торан (Val Thorens), протяжённость 33,4 км, 522-2365 м, перепад 1843 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 12%.



Этап стартовал в Альбервилле (Albertville) и велогонщики сразу направились к Валь Торан без преодоления Корме-де-Розлен и подъёма 2 категории Кот-де-Лонжфуа (Côte de Longefoy), протяжённость 6,6 км, 761 - 1190 м, перепад высот 429 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%, на склонах которых сошли оползни и были возможны новые сходы.



Подъём на вершину Валь Торан начался после 26-километрового равнинного отрезка. 34-летний итальянский велогонщик команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали отобрался в многочисленный отрыв, который на подъёме Валь Торан сразу распался на небольшие группы. Впереди с Нибали остались Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Тони Галлопан (Tony Gallopin) из AG2R La Mondiale и Майкл Вудс (EF Education First). Победитель Тур де Франс-2014 уехал от своих попутчиков, атаковав в одиночку за 13 км до финиша. Ему удалось удержать небольшое преимущество до финиша, где он опередил начавших атаковать из группы фаворитов велогонщиков на 10 секунд.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



На финальном горном этапе Тур де Франс-2019 вслед за Винченцо Нибали финишировали действующий чемпион мира Алехандро Вальверде и его товарищ по команде Movistar Микель Ланда, обладатель жёлтой майки лидера и лучший молодой гонщик Тур де Франс-2019, велогонщик команды Ineos Эган Берналь, и его товарищ по команде, победитель Тур де Франс прошлого года Герант Томас.



В шестой раз в карьере Винченцо Нибали выиграл этап Тур де Франс, а также это его первая победа после Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo)-2018. По итогам 20 этапа Нибали также получил красный номер самого атакующего велогонщика.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway



Жулиан Алафилипп, потерявший жёлтую майку лидера на 19-м этапе Тур де Франс-2019, на 20-м этапе лишился и места в тройке сильнейших. 27-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step выпал из группы жёлтой майки за 13 км до финиша. Его товарищ по команде Энрик Мас помог лимитировать потери. Жулиан Алафилипп финишировал через 3 минуты 17 секунд после победителя этапа Винченцо Нибали, а в генеральной классификации спустился на пятую строчку, уступив лидеру, Эгану Берналю (Ineos), 3 минуты 45 секунд.



Но, как признался после финиша 20-го этапа Жулиан Алафилипп, расстроенным он себя не чувствует - он 14 дней удерживал жёлтую майку лидера Тур де Франс-2019 и выиграл два этапа.

Генеральная классификация после 20 этапа Тур де Франс-2019

1 Egan Bernal (Col) Team INEOS 79:52:52 2 Geraint Thomas (Gbr) Team INEOS 0:01:11 3 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 0:01:31 4 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 0:01:56 5 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:03:45 6 Mikel Landa (Esp) Movistar Team 0:04:23 7 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 0:05:15 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:05:30 9 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:06:12 10 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 0:07:32

Двадцать первый этап - заключительный этап Тур де Франс-2019, этап "дружбы" с финишем на Елисейских Полях.

Дебютант французского Гран-тура Калеб Юэн сделал хет-трик, выиграв три этапа на Тур де Франс-2019. 25-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal завершил Тур де Франс-2019, выиграв спринт на Елисейских Полях. На финишной черте самого престижного для спринтеров 21-го этапа Большой Петли Калеб Юэн обошёл голландского велогонщика Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) и итальянского велогонщика Никколо Бонифацио (Niccolo Bonifazio) из Total Direct Energie.

Photo © Lotto Soudal @Lotto Soudal

На всех спринтерских этапах в групповых спринтах Калеб Юэн финишировал не ниже третьего места – 3-й в Брюсселе, Нанси и Альби, 2-й на этапе до Шалон-сюр-Саон, победы в Тулузе, Ниме и Париже.

Итоговая генеральная классификация Тур де Франс-2019 1 Egan Bernal (Col) Team INEOS 82:57:00 2 Geraint Thomas (Gbr) Team INEOS 0:01:11 3 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 0:01:31 4 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 0:01:56 5 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:04:05 6 Mikel Landa (Esp) Movistar Team 0:04:23 7 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 0:05:15 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:05:30 9 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:06:12 10 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 0:07:32

Колумбийский велогонщик британской команды Ineos Эган Берналь одержал победу на Тур де Франс-2019. Берналь впервые проехал трёхнедельный Гран-тур, дебютировав на Тур де Франс в прошлом году. И через год, в возрасте 22 лет 196 дней он стал третьим из самых молодых победителей Большой Петли в истории после Анри Корне (Henry Cornet), выигравшим в 19 лет и 355 дней в 1904 году, Франсуа Фабера (Francois Faber), которому на момент победы в 1909 году было 22 года 187 дней.

Photo ©Bettiniphoto.net

Кроме того, Эган Берналь вошёл в историю Тур де Франс как первый колумбийский победитель.

Жёлтую майку лидера Эган Берналь надел на 19-м этапе, втором из альпийских горных этапов, который был сокращён из-за оползня и града. На этом этапе не было победителя. В итоге Берналь стал победителем Тур де Франс, не выиграв ни одного этапа.

Эган Берналь стал четвёртым в истории обладателем и жёлтой майки лидера, и белой майки лучшего молодого гонщика после Лорана Финьона (Laurent Fignon) - Тур де Франс-1983, Яна Ульриха (Jan Ullrich) - Тур де Франс-1997 (примечание, - формально Ян Ульрих не стал обладателем белой майки, так как с 1988 по 2000 год белой майкой награждали не лучшего молодого гонщика, а гонщика, признанного лучшим по мнению зрителей), Альберто Контадора (Alberto Contador) - Тур де Франс-2007 и Энди Шлека (Andy Schleck) - Тур де Франс-2010.

Photo ©Bettiniphoto.net

Эган Берналь на данный момент является единственным велогонщиком, выигравшим в один сезон гонки Париж-Ницца, Тур Швейцарии и Тур де Франс.

До победы Берналя Эдди Меркс (Eddy Merckx) удерживал рекорд, являясь единственным велогонщиком, побеждавшим в один сезона и на Туре Швейцарии, и на Тур де Франс в 1974 году. В тот год на Париж-Ницца Меркс финишировал третьим.

Photo (c) Team Ineos

33-летний британский велогонщик команды Ineos Герант Томас второй год подряд поднялся на подиум Тур де Франс в Париже, но на этот раз не на высшую, а на вторую ступень.

Второй раз в истории Тур де Франс два велогонщика британской команды (Sky / Ineos) заняли первое и второе места в генеральной классификации (после Брэдли Уиггинса (Bradley Wiggins) и Криса Фрума (Chris Froome) на Тур де Франс-2012).

Герант Томас не смог защитить титул победителя Тур де Франс прошлого года и стал седьмым велогонщиком в истории Большой Петли, финишировав вторым на следующий год после победы после Франсуа Фабера (Francois Faber) (1909-1910), Джино Бартали (Gino Bartali) (1948-1949), Эдди Меркса (1974-1975), Бернара Ино (Bernard Hinault) (1985-1986), Яна Ульриха (1997-1998) и Энди Шлека (2010-2011). Никто из этих шести предшественников Томаса после второго места на подиуме больше никогда не выигрывали Тур де Франс.

Стевен Крёйсвейк впервые за 16 участий в Гран-турах финишировал на подиуме. 32-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma занял 3-е место на Тур де Франс-2019, уступив победителю, Эгану Берналю (Ineos) 1 минуту 31 секунду.

Для велокоманды Jumbo-Visma Тур де Франс-2019 стал очень успешным – велогонщики команды выиграли четыре этапа, а Стевен Крёйсвейк замкнул тройку лучших итоговой генеральной классификации, став девятым нидерландским велогонщиком, финишировавшим на подиуме Тур де Франс.

Это первый подиум Стевена Крёйсвейка на Гран-туре. До этого трижды финишировал в топ-5 на Гран-туах (4-е место на Джиро д’Италия-2016, 5-е место на Тур де Франс-2018, 4-е место на Вуэльте Испании-2018), а также трижды входил в топ-10 генеральной классификации (8-е место на Джиро д’Италия-2011, 7-е место на Джиро д’Италия в 2015 году, 9-е место на Вуэльте Испании-2017).

Photo (c) Team Ineos

29-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган поставил рекорд, в седьмой раз став обладателем зелёной майки Тур де Франс. Он был бессменным лидером этой номинации с 2012 года, когда надел свою первую зелёную майку. Лишь в 2017 году, когда Петер Саган был дисквалифицирован, и ему пришлось покинуть гонку, зелёную майку лидера очковой классификации надел Майкл Мэттьюс (Michael Matthews). А затем зелёная майка вновь вернулась к словацкому велогонщику в 2018 и теперь в 2019 году.

Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux

Петер Саган с семью зелёными майками Тур де Франс обошёл в этой классификации Эрика Цабеля (Erik Zabel), который был шестикратным победителем.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

28-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде завершил Тур де Франс-2019 в гороховой майке победителя классификации лучшего горного гонщика. Он надел её после 18-го этапа, опередив Тима Велленса (Lotto Soudal), а затем удержал майку на сокращённых горных этапах, в итоге опередив в горной классификации победителя Тур де Франс-2019 Эгана Берналя на 8 очков. Гороховая майка Тур де Франс-2019 Романа Барде – первая для команды AG2R La Mondiale с момента её основания в 1992 году.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images

В год 100-летия жёлтой майки лидера на Тур де Франс-2019 27-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп вписал своё имя в историю, удерживая жёлтую майку 14 этапов. Также он выиграл два этапа и по итогам гонки получил красный номер самого агрессивного велогонщика. Благодаря успешному выступлению на Тур де Франс-2019 Жулиан Алафилипп укрепил свое лидерство в индивидуальном зачете Мирового рейтинга UCI.

Photo © A.S.O. / Alex Broadway

Велокоманда Movistar второй год подряд по итогам Тур де Франс заняла первое место в командной классификации, но, как и в прошлом году, на Тур де Франс-2019 ни одному из трёх капитанов не удалось подняться на подиум. Микель Ланда финишировал 6-м, Наиро Кинтана – 8-м, а Алехандро Вальверде – 9-м в генеральной классификации. Как и в прошлом году, единственную победу на этапе команде принёс Наиро Кинтана.



ЭТАП 1: 6 июля 2019, Bruxelles - Bruxelles (Chateau de Laeken), 194,5 км

1. Mike Teunissen 04:22:47

ЭТАП 2: 7 июля 2019, Bruxelles (Palais) - Bruxelles (Atomium) (TTT), 27,6 км

1. Jumbo-Visma 00:28:57

ЭТАП 3: 8 июля 2019, Binche - Epernay, 215 км

1. Julian Alaphilippe 04:40:29

ЭТАП 4: 9 июля 2019, Reims - Nancy, 213,5 км

1. Elia Viviani 05:09:20

ЭТАП 5: 10 июля 2019, Saint-Die Des Vosges - Colmar, 175,5 км

1. Peter Sagan 04:02:33

ЭТАП 6: 11 июля 2019, Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 160,5 км

1. Dylan Teuns 04:29:03

ЭТАП 7: 12 июля 2019, Fougeres - Chartres, 230 км

1. Dylan Groenewegen 06:02:44

ЭТАП 8: 13 июля 2019, Macon - Saint-Etienne, 200 км

1. Thomas De Gendt 05:00:17

ЭТАП 9: 14 июля 2019, Saint-Etienne - Brioude, 170,5 км

1. Daryl Impey 04:03:12

ЭТАП 10: 15 июля 2019, Saint-Fluor - Albi, 217,5 км

1. Wout Van Aert 04:49:39

ЭТАП 11: 17 июля 2019, Albi - Toulouse, 167 км

1. Caleb Ewan 03:51:26

ЭТАП 12: 18 июля 2019, Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 209,5 км

1. Simon Yates 04:57:53

ЭТАП 13: 19 июля 2019, Pau - Pau (ITT), 27,2 км

1. Julian Alaphilippe 00:35:00

ЭТАП 14: 20 июля 2019, Tarbes - Col du Tourmalet, 111 км

1. Thibaut Pinot 03:10:20

ЭТАП 15: 21 июля 2019, Limoux - Foix (Prat d'Albis), 185 км

1. Simon Yates 04:47:04

ЭТАП 16: 23 июля 2019, Nimes - Nimes, 177 км

1. Caleb Ewan 03:57:08

ЭТАП 17: 24 июля 2019, Pont du Gard - Gap, 200 км

1. Matteo Trentin 04:21:36

ЭТАП 18: 25 июля 2019, Embrun - Valloire, 208 км

1. Nairo Quintana 05:34:15

ЭТАП 19: 26 июля 2019, De-Maurienne - Tignes, 89 км

1. ------------------

ЭТАП 20: 27 июля 2019, Albertville - Val Thorens (Chalet du Thorens), 59,5 км

1. Vincenzo Nibali 01:51:53

ЭТАП 21: 28 июля 2019, Rambouillet - Paris (Champs-Elysees), 128 км

1. Caleb Ewan 03:04:08



ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Egan Bernal 82:57:00

2. Geraint Thomas 0:01:11

3. Steven Kruijswijk 0:01:31