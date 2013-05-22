 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022

Тадей Погачар: "Я должен был выиграть этап ради команды"

17-й этап стал третьим этапом, выигранным Тадеем Погачаром на Тур де Франс-2022 после побед на 6-м и 7-м этапах. Но это не помогло двукратному победителю французского Гранд-тура вернуть жёлтую майку лидера, которую он потерял на 11-м этапе.

Перед стартом 17 этапа капитан команды UAE Team Emirates лишился ещё одного помощника – Рафал Майка сошёл из-за травмы бедра, и у Тадея Погачара осталось три помощника – Марк Хирши, Миккель Бьерг и Брэндон Макналти.

A.S.O. / Charly Lopez

17-й этап, наименее протяженный на Тур де Франс-2022 с набором высоты 3 300 м и финишем в подъем первой категории начался с атак, но ни одна из них не привела к формированию победного отрыва.

Многообещающим был ускорение на первом подъёме дня Коль д’Аспен (Col d'Aspin) протяжённость 12 км, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 12%, Алексея Луценко (Astana Qazaqstan) и Тибо Пино (Groupama-FDJ). Казахстанский гонщик атаковал за 8 км до вершины Аспен, Пино сел ему на колесо, вдвоём они набрали около полуминуты преимущества на вершине, а за ними от пелотона отъехала группа из 14 гонщиков.

На следующей вершине дня Ла-Уркетт-д’Ансизан (La Hourquette d'Ancizan) у Луценко и Пино была в запасе минута преимущества. Но за 10 км до вершины 1-й категории Коль-де-Валь Лурон-Азе (Col de Val Louron Azet) Пино и Луценко догнала группа 15 гонщиков, в числе которых был Роман Барде (DSM).

За 7км до вершины Коль-де-Валь Лурон-Азе отрыв начал распадаться, из него атаковал Андреас Лекнессунд (Andreas Leknessund (Nor) Team DSM). За 5 км до вершины его ближайших соперников Алексея Луценко, Романа Барде и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), которые находились в сорока секундах были, догнала группа жёлтой майки.

К этому моменту в ней остались лишь Брэндон Макналти и Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и Герант Томас (Ineos Grenadiers). Но британский гонщик выпал за 3 км до вершины, а ещё через 300 метров возглавляемая Макналти группа жёлтой майки прошла и Лекнессунда.

За 200 м до вершины Коль-де-Валь Лурон-Азе Тадей Погачар атаковал Йонаса Вингегора, но не сумел от него уехать. К дуэлянтам быстро вернулся Брэндон Макналти, который повёз своего капитана сначала на спуске, а за тем на финальном подъёме 1-й категории Пейрагюд (Peyragudes/протяженность 8 км, 953 - 1580 м, перепад высот 627 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 16%).

Когда трио лидеров начало подъём, их ближайшие соперники Герант Томас, Роман Барде, Алексей Луценко, а также Сеп Кусс отставали на 1:19. В начале подъёма Пейрагюд Барде атаковал и уехал с Томасом, а затем Герант Томас сбросил французского гонщика и поехал в одиночку.

Тадей Погачар атаковал Йонаса Вингегора на финальных метрах перед финишем и выиграл этап, а также сократил отставание в общем зачёте на 4 секунды.

Герант Томас финишировал 4-м и укрепил позицию в тройке лучших с отставанием в 4:56 от лидера, Йонаса Вингегора. Его ближайшим соперником является Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), финишировавший в группе с Александром Власовым (Bora-hansgrohe) через 3:32 после Тадея Погачара и Йонаса Вингегора. Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) финишировал пятым и поднялся на 11-ю строчку общего зачёта.

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), взявший 17 очков на промежуточном спринте, гарантировал себе зелёную майку лучшего в очковой классификации, Симон Гешке (Cofidis), отбиравшийся в ранний отрыв дня, сохранил гороховую майку.

Тадей Погачар: «Мы были нацелены на победу, то, как мы проехали вчетвером и взяли победу на этапе, уже невероятно. Мы можем гордиться. Без Рафала (Майки), Джорджа (Беннетта), Вегарда (Стаке Лангена) и Марка (Солера) мы не смогли бы стараться сильнее.

Завтра более тяжёлый этап, мы будем снова пробовать. Я отдал абсолютно все силы, потому что должен был выиграть этап для команды. Не было других вариантов. И не только для Брэндона, но и для Миккеля и Хирши. Миккель задал такую хорошую скорость на подъёме, я отлично себя чувствовал, был уверен, что мне такой ритм подходит. Потом Брэндон потрясающе отработал на двух последних подъёмах. Он был силён весь Тур, но сегодня заслужил особого упоминания. Я так счастлив! И я оптимистично настроен, думаю, что могу выиграть Тур.

Нам так сильно не везло в последние дни, всегда что-то шло не так. Думаю, если бы всё шло нормально, мы были бы сильнейшей командой каждый день. Но в велоспорте случается всякое. Завтра приложим все силы».

Cyclingnews цитирует слова Мауро Джанетти, генерального менеджера команды UAE Team Emirates: «Вингегор силён, но это не новость, мы и так это знали. Надо быть реалистом, просвет значительный. Но на Туре надо верить до самого конца. Нам необходима большая смелость и чтобы много всего сошлось. Думаю, сегодня команда показала характер и амбиции. Три гонщика одного возраста – Тадей, Брэндон и Миккель. Они знакомы друг с другом с юниоров, они верят в этот Тур. Сегодня Тадей закончил невероятную работу своих товарищей по команде, особенно Миккеля и Брэндона, которые ехали потрясающе».

Брэндон Макналти получил красный номер самого активного гонщика: «Надо было вложить все силы, но это было нечто. Планировали так – Погачар сказал, чтобы я на предпоследней горе на 15 минут пошёл на максимуме. Я подумал, что, ладно, 15 минут выдержу, и смог это сделать, даже продержался дольше, но это прекрасно. Когда осталось 500 м до финиша, надеялся, что может быть они так и поедут за мной до финиша. Но в спорте не бывает подарков. Поэтому я всё равно счастлив, что мы выиграли этап с командой и Тадеем».

A.S.O. / Charly Lopez

A.S.O. / Pauline Ballet