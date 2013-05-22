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Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022

 Тадей Погачар: "Я должен был выиграть этап ради команды"

 

 

  17-й этап стал третьим этапом, выигранным Тадеем Погачаром на Тур де Франс-2022 после побед на 6-м и 7-м этапах. Но это не помогло двукратному победителю французского Гранд-тура вернуть жёлтую майку лидера, которую он потерял на 11-м этапе.

 

  Перед стартом 17 этапа капитан команды UAE Team Emirates лишился ещё одного помощника – Рафал Майка сошёл из-за травмы бедра, и у Тадея Погачара осталось три помощника – Марк Хирши, Миккель Бьерг и Брэндон Макналти.

 

 

Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022

A.S.O. / Charly Lopez

 

  17-й этап, наименее протяженный на Тур де Франс-2022 с набором высоты 3 300 м и финишем в подъем первой категории начался с атак, но ни одна из них не привела к формированию победного отрыва.

 

  Многообещающим был ускорение на первом подъёме дня Коль д’Аспен (Col d'Aspin) протяжённость 12 км, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 12%, Алексея Луценко (Astana Qazaqstan) и Тибо Пино (Groupama-FDJ). Казахстанский гонщик атаковал за 8 км до вершины Аспен, Пино сел ему на колесо, вдвоём они набрали около полуминуты преимущества на вершине, а за ними от пелотона отъехала группа из 14 гонщиков.

 

  На следующей вершине дня Ла-Уркетт-д’Ансизан (La Hourquette d'Ancizan) у Луценко и Пино была в запасе минута преимущества. Но за 10 км до вершины 1-й категории Коль-де-Валь Лурон-Азе (Col de Val Louron Azet) Пино и Луценко догнала группа 15 гонщиков, в числе которых был Роман Барде (DSM).

 

Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022

 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022

 

 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022

 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022

 

  За 7км до вершины Коль-де-Валь Лурон-Азе отрыв начал распадаться, из него атаковал Андреас Лекнессунд (Andreas Leknessund (Nor) Team DSM). За 5 км до вершины его ближайших соперников Алексея Луценко, Романа Барде и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), которые находились в сорока секундах были, догнала группа жёлтой майки.

 

  К этому моменту в ней остались лишь Брэндон Макналти и Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и Герант Томас (Ineos Grenadiers). Но британский гонщик выпал за 3 км до вершины, а ещё через 300 метров возглавляемая Макналти группа жёлтой майки прошла и Лекнессунда.

 

  За 200 м до вершины Коль-де-Валь Лурон-Азе Тадей Погачар атаковал Йонаса Вингегора, но не сумел от него уехать. К дуэлянтам быстро вернулся Брэндон Макналти, который повёз своего капитана сначала на спуске, а за тем на финальном подъёме 1-й категории Пейрагюд (Peyragudes/протяженность 8 км, 953 - 1580 м, перепад высот 627 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 16%). 

 

  Когда трио лидеров начало подъём, их ближайшие соперники Герант Томас, Роман Барде, Алексей Луценко, а также Сеп Кусс отставали на 1:19. В начале подъёма Пейрагюд Барде атаковал и уехал с Томасом, а затем Герант Томас сбросил  французского гонщика и поехал в одиночку.

 

  Тадей Погачар атаковал Йонаса Вингегора на финальных метрах перед финишем и выиграл этап, а также сократил отставание в общем зачёте на 4 секунды.

 

  Герант Томас финишировал 4-м и укрепил позицию в тройке лучших с отставанием в 4:56 от лидера, Йонаса Вингегора. Его ближайшим соперником является Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), финишировавший в группе с Александром Власовым (Bora-hansgrohe) через 3:32 после Тадея Погачара и Йонаса Вингегора. Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) финишировал пятым и поднялся  на 11-ю строчку общего зачёта.

 

  Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), взявший 17 очков на промежуточном спринте, гарантировал себе зелёную майку лучшего в очковой классификации, Симон Гешке (Cofidis), отбиравшийся в ранний отрыв дня, сохранил гороховую майку.

 

  Тадей Погачар: «Мы были нацелены на победу, то, как мы проехали вчетвером и взяли победу на этапе, уже невероятно. Мы можем гордиться. Без Рафала (Майки), Джорджа (Беннетта), Вегарда (Стаке Лангена) и Марка (Солера) мы не смогли бы стараться сильнее.

 

  Завтра более тяжёлый этап, мы будем снова пробовать. Я отдал абсолютно все силы, потому что должен был выиграть этап для команды. Не было других вариантов. И не только для Брэндона, но и для Миккеля и Хирши. Миккель задал такую хорошую скорость на подъёме, я отлично себя чувствовал, был уверен, что мне такой ритм подходит. Потом Брэндон потрясающе отработал на двух последних подъёмах. Он был силён весь Тур, но сегодня заслужил особого упоминания. Я так счастлив! И я оптимистично настроен, думаю, что могу выиграть Тур.

 

  Нам так сильно не везло в последние дни, всегда что-то шло не так. Думаю, если бы всё шло нормально, мы были бы сильнейшей командой каждый день. Но  в велоспорте случается всякое. Завтра приложим все силы».

 

  Cyclingnews цитирует слова Мауро Джанетти, генерального менеджера команды UAE Team Emirates: «Вингегор силён, но это не новость, мы и так это знали. Надо быть реалистом, просвет значительный. Но на Туре надо верить до самого конца. Нам необходима большая смелость и чтобы много всего сошлось. Думаю, сегодня команда показала характер и амбиции. Три гонщика одного возраста – Тадей, Брэндон и Миккель. Они знакомы друг с другом с юниоров, они верят в этот Тур. Сегодня Тадей закончил невероятную работу своих товарищей по команде, особенно Миккеля и Брэндона, которые ехали потрясающе».

 

 

  Брэндон Макналти получил красный номер самого активного гонщика: «Надо было вложить все силы, но это было нечто. Планировали так – Погачар сказал, чтобы я на предпоследней горе на 15 минут пошёл на максимуме. Я подумал, что, ладно, 15 минут выдержу, и смог это сделать, даже продержался дольше, но это прекрасно. Когда осталось 500 м  до финиша, надеялся, что может быть они так и поедут за мной до финиша. Но в спорте не бывает подарков. Поэтому я всё равно счастлив, что мы выиграли этап с командой и Тадеем».

  

 

Результаты 17 этапа Тур де Франс-2022

 

Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022 Хет-трик Тадея Погачара на 17 этапе Тур де Франс-2022

 

A.S.O. / Charly Lopez
A.S.O. / Pauline Ballet

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:39 | Регистрация: 4.01.2015

    Первый раз за 3 Тура вижу такого выдохшегося Погачара на финише, потратился на все 150%, даже Вингегор был чуток поСвежее.

    Но man of the stage - это конечно МакНалти hi При отсутствие Майки и сошедшего ранее из-за OTL'ля Солера Брэндон сделал неворятного работу на 17-м этапе для своего капитана. Так что заслуженный КОМБАТИВ на 200% его!

    Кстати, у Тадея теперь по 3 победы на каждом из Тур де Франс где он участвовал (2020+2021+2022 = 9).  

     

    P.S.

    Фабио Якобсену за его мучения и страдания тоже можно было дать какой то спец. утешительный приз, как велогонщику, который успел заколесить в "последний вагон, последнего ТУРовского поезда", уходящего уже в 18-й этап..: https://twitter.com/PaulMoutarde/status/1549779305181450242

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 22.05.2013

    Да, потрясающе, 2 человека всего и столько сделали сегодня. 

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57
    Финиш Фабио Якобсена
    https://twitter.com/LeTour/status/1549779297728086017

    Другой ракурс, так сказать сиего спасения: https://twitter.com/FabioJakobsen/status/1549806756892758017

    Комрады по команде и все остальные кричали ему "Up, Up !!", показывая при этом рукой вверх...и хорошо что так сДелали ибо заметил, что Якобсен на градиенте в 16% последние 200м. проехал аж за...1 минуту (!!) И это при том, что на самых последних метрах Фабио ускорился аля Фрум и поэтому успел, а потом обессиленый просто свалился на барьеры, благо друзья были рядом.

    А Давид Годю высказал свое "МЕРСИ" В.Мадуасу, поцеловал того даже в руку friends

    https://twitter.com/GroupamaFDJ/status/1549783706855940097 

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    Velolife-Фото

    Итак, слов нет. Не хочется ничего говорить. Но скажу. Emirates – «терминаторы». Скинули всех! Кроме Maillot Jaune. И обеспечили Tadej покорение Peyragudes и отыгрыш 4 секунд. Великолепное зрелище! Сегодня Col d’Aubisque и решающий подъём на Hautacam, между которыми будет не менее серьёзный Spandelles. Вопрос только один: сможет ли Emirates после такой адовой работы противостоять Jumbo? Maillot Jaune и Maillot Blanc – это не одно и тоже?

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    Velolife-Фото

    Итак, слов нет. Не хочется ничего говорить. Но скажу. Emirates – «терминаторы». Скинули всех! Кроме Maillot Jaune. И обеспечили Tadej покорение Peyragudes и отыгрыш 4 секунд. Великолепное зрелище! Сегодня Col d’Aubisque и решающий подъём на Hautacam, между которыми будет не менее серьёзный Spandelles. Вопрос только один: сможет ли Emirates после такой адовой работы противостоять Jumbo? Maillot Jaune и Maillot Blanc – это не одно и тоже?

  • velodoctor
    Хет-трик Тадея Погачара на 17 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Да, потрясающе, 2 человека всего и столько сделали сегодня. 

  • shoooster
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    shoooster-Фото
    Пусть уж сладкая парочка расспадется!
  • EL-Fenomeno
    Хет-трик Тадея Погачара на 17 ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первый раз за 3 Тура вижу такого выдохшегося Погачара на финише, потратился на все 150%, даже Вингегор был чуток поСвежее.

    Но man of the stage - это конечно МакНалти hi При отсутствие Майки и сошедшего ранее из-за OTL'ля Солера Брэндон сделал неворятного работу на 17-м этапе для своего капитана. Так что заслуженный КОМБАТИВ на 200% его!

    Кстати, у Тадея теперь по 3 победы на каждом из Тур де Франс где он участвовал (2020+2021+2022 = 9).  

     

    P.S.

    Фабио Якобсену за его мучения и страдания тоже можно было дать какой то спец. утешительный приз, как велогонщику, который успел заколесить в "последний вагон, последнего ТУРовского поезда", уходящего уже в 18-й этап..: https://twitter.com/PaulMoutarde/status/1549779305181450242

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    RVL-Фото
    Фартовые))
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    Konstantin41-Фото

    Меня прикалывает то, что Томас упорно носит такие олдскульные очки, которые были модными в пелотоне где-то в 2008-2012 годах. Настоящий консерватор)

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    EL-Fenomeno-Фото

    Думал, что при такой поддержке МакНалти Тадей с_атакует быстрее, т.е раньше, но уВидя Погачара после финиша, понял что он сам был на пределе; у Вингегора и то подсос был меньше. 

    Завтра решающий горный батл у них. Мне даже хочется что бы кто то Тадей или Йонас (не важно) отобрал у Гешке майку горного короля. Лучше бы даже Погачар, тогда и у Юмбы, и в ОАЭ будет по 2 призовых майки этого Тура  dance

    Цитата: Sezar
    Атакуй, не атакуй..

    Как бы не было смешно и банально, но это так) Даже у Альберто со Шлеком мл. такого частого "дуэтного" катания не было на Туре.

    Цитата: Earl57
    Якобсен за 18 сек до истечения лимита времени заехал. Один, совсем один...

    В лучших традициях Кэва) Даже Юэн был быстрее. Но чисто по человечески его было жаль; после финиша прям рухнул от изнеможения... 

  • GTX
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    GTX-Фото
    Эм, что это за перформанс выдал Макналти??? Меня терзают смутные сомнения

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Alex Colman (Sport Vlaanderen - Baloise)

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Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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