VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда DSM ставит целью борьбу за этапы на Тур де Франс-2022

Состав велокоманды DSM на Тур де Франс-2022

 

 

  На Тур де Франс-2022 велокоманда DSM ставит целью борьбу за этапы, а также собирается корректировать задачи и ставить новые задачи по ходу гонки. Пятеро из восьми гонщиков состава впервые поедут Тур де Франс.  

 

Велокоманда DSM ставит целью борьбу за этапы на Тур де Франс-2022

 

 

  1 июля на старт в Копенгагене выйдут: 31-летний французский гонщик Роман Барде, 33-летний немецкий гонщик Джон Дегенкольб,  28-летний нидерландский гонщик Мартейн Тусвельд, 21-летний американский гонщик Кевин Вермарк, 24-летний нидерландский гонщик Нильс Экхофф, 27-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон, 24-летний итальянский гонщик Альберто Дайнезе и 23-летний норвежский гонщик Андреас Лекнессунд.

 

Дайнезе, Тусвельд, Лекнессунд, Хэмильтон, Вермарк впервые стартуют на Тур де Франс, а для Андреаса Лекнессунда и Кевина Вермарка это также их первый Гранд-тур в карьере.

 

Самые опытные гонщики состава – Роман Барде, для которого это будет девятый Тур де Франс в карьере, и Джон Дегенкольб.

 

В списке достижений Романа Барде два подиума Тур де Франс – 2-й в 2016 и 3-й в 2017, три победы на этапах, а также гороховая майка лучшего горняка в 2019. Джон Дегенкольб выиграл один этап Тур де Франс в 2018 году.

 

  Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Мы с нетерпением ждём Тур де Франс-2022. Ни на одном из этапов нельзя будет терять бдительности, начиная с первого  дня с разделкой в Копенгагене и на последующих нервных этапах по Дании с возможными боковыми ветрами. Затем будет перелёт во Францию, где нас снова ждут коварные этапы, включая брусчатку, где ждём серьёзную борьбу.

 

  Наша главная цель на три недели – бороться за результаты на этапах. Мы сконцентрируемся на задачах по мере продвижения гонки, составим планы, когда поймём, какие шансы перед нами открываются. У нас очень решительно настроенная группа амбициозных ребят, мы собираемся бороться и на спринтерских этапах, и на горных».

 

 

Состав велокоманды DSM на Тур де Франс-2022:

 

Romain Bardet (Франция),
Alberto Dainese (Италия),
John Degenkolb (Германия),
Nils Eekhoff (Нидерланды),
Chris Hamilton (Австралия),
Andreas Leknessund (Норвегия),
Martijn Tusveld (Нидерланды),
Kevin Vermaerke (США)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet DSM Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 21:42 | Регистрация: 8.07.2013

    Вот вам и показательный пример-ответ на вопрос зачем Фрум едет тур.

    В теме =Крис Фрум вошёл в состав команды Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022= обсуждений туча ,а здесь не одного коммента, хотя команда DCM на голову выше чем  Israel-Premier Tech ... 

    Команда очень интересная, я думаю что в ближайшее время молодеж из этой команды еще заявит о себе. а Барде я считаю вполне покорману побороться за топ-5. 

  2. Имя: Даниил

    Даниил

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 5.05.2022

    "Четверо из восьми гонщиков состава впервые поедут Тур де Франс" . "Дайнезе, Тусвельд, Лекнессунд, Хэмильтон, Вермарк впервые стартуют на Тур де Франс..." Исправьте, пожалуйста.

  3. garmincervelo

    Сегодня, 00:11 | Регистрация: 4.06.2018

    Вот вам и показательный пример наступившего кризиса. Люди повально стали экономить на закуске. Кто там в этой "покорману молодеж" сильнее наголову Израиля? Кроме Хамилтона и в отрывы направить некого. А Барде на сход, как и ненавистный англосакс.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Считаете ли Вы Тур де Франс главной велогонкой года?

Комментарии

  • garmincervelo
    Велокоманда DSM ставит целью б ... (3)
    garmincervelo-Фото
    Вот вам и показательный пример наступившего кризиса. Люди повально стали экономить на закуске. Кто там в этой "покорману молодеж" сильнее наголову Израиля? Кроме Хамилтона и в отрывы направить некого. А Барде на сход, как и ненавистный англосакс.
  • Karmatron
    Ремко Эвенепул – чемпион Бельг ... (1)
    Karmatron-Фото
    В отсутствие Ван Арта он по ходу и золото в групповой гонке заберёт.
  • Даниил
    Национальные чемпионаты по шос ... (18)
    Даниил-Фото
    Молодец Тратник. И третий Ян Поланц, опечатка.
  • Даниил
    Велокоманда DSM ставит целью б ... (3)
    Даниил-Фото
    "Четверо из восьми гонщиков состава впервые поедут Тур де Франс" . "Дайнезе, Тусвельд, Лекнессунд, Хэмильтон, Вермарк впервые стартуют на Тур де Франс..." Исправьте, пожалуйста.
  • старт-шоссе 82
    Велокоманда DSM ставит целью б ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вот вам и показательный пример-ответ на вопрос зачем Фрум едет тур.

    В теме =Крис Фрум вошёл в состав команды Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022= обсуждений туча ,а здесь не одного коммента, хотя команда DCM на голову выше чем  Israel-Premier Tech ... 

    Команда очень интересная, я думаю что в ближайшее время молодеж из этой команды еще заявит о себе. а Барде я считаю вполне покорману побороться за топ-5. 

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (18)
    Earl57-Фото

    В Британии оба брата Хейтер стали национальными чемпионами в разделке. Младший в андеровской категории, старший в элите.

  • старт-шоссе 82
    Крис Фрум вошёл в состав коман ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если быть честным то у Фрума есть все шансы не доехать этот тур(пусть я буду не прав)
    А если быть совсем честным то это всего лишь банальное зарабатывание денег, имя, реклама, итд.

    к примеру даже эта его фотография, вверху с большим пальцем, рекламадателям скорее всего обошлась в круглую сумму.

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (18)
    velodoctor-Фото

    В России Евтушенко, Рикунов, Манаков подиум. 

  • Гонщик
    Предварительные составы команд ... (29)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    UAE (только по заявленным 4 именам)  в горах побьет Юмбу...что им собственно и надо-укатать там Роглу
    укатанный Рогла-не раздельщик
    остальное-дело техники...
     
    Главное чтобы Погги пилюлю не забыл принять перед разделкой, ибо он то вообще не раздельщик. 

  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (29)
    nightbuster33-Фото

    Для всех казахстанцев и не только.На сайте Астана можно ознакомитсься  со специлизацией каждого члена команды,а также  планом выступлений каждого участника на предпологаемых соревнованиях в зависимости от специлизации и типа гонки и готовности. Пронский-ст.-Джиро-промежуточные малые гонки(снижение нагрузки)-...-промежуточные гонки (востановление формы) и участие на Вуэльте. Приблизительно такой же план и у Техады.Хорошо,что команды на каждую гонку формируют тренерский штаб,а не горе-любители,требующие "крови" от каждого участника.Им более подойдет для просмотра театральное представленме "Американский скейтч",где есть псевдо-драки и соответственно, и псевдо-кровь.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 июня

Victor De La Parte (Team TotalEnergies)

24 июня

Edoardo Affini (Jumbo - Visma)

Antonio Tiberi (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2022 (124)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)