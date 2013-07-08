Велокоманда DSM ставит целью борьбу за этапы на Тур де Франс-2022

Состав велокоманды DSM на Тур де Франс-2022

На Тур де Франс-2022 велокоманда DSM ставит целью борьбу за этапы, а также собирается корректировать задачи и ставить новые задачи по ходу гонки. Пятеро из восьми гонщиков состава впервые поедут Тур де Франс.

1 июля на старт в Копенгагене выйдут: 31-летний французский гонщик Роман Барде, 33-летний немецкий гонщик Джон Дегенкольб, 28-летний нидерландский гонщик Мартейн Тусвельд, 21-летний американский гонщик Кевин Вермарк, 24-летний нидерландский гонщик Нильс Экхофф, 27-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон, 24-летний итальянский гонщик Альберто Дайнезе и 23-летний норвежский гонщик Андреас Лекнессунд.

Дайнезе, Тусвельд, Лекнессунд, Хэмильтон, Вермарк впервые стартуют на Тур де Франс, а для Андреаса Лекнессунда и Кевина Вермарка это также их первый Гранд-тур в карьере.

Самые опытные гонщики состава – Роман Барде, для которого это будет девятый Тур де Франс в карьере, и Джон Дегенкольб.

В списке достижений Романа Барде два подиума Тур де Франс – 2-й в 2016 и 3-й в 2017, три победы на этапах, а также гороховая майка лучшего горняка в 2019. Джон Дегенкольб выиграл один этап Тур де Франс в 2018 году.

Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Мы с нетерпением ждём Тур де Франс-2022. Ни на одном из этапов нельзя будет терять бдительности, начиная с первого дня с разделкой в Копенгагене и на последующих нервных этапах по Дании с возможными боковыми ветрами. Затем будет перелёт во Францию, где нас снова ждут коварные этапы, включая брусчатку, где ждём серьёзную борьбу.

Наша главная цель на три недели – бороться за результаты на этапах. Мы сконцентрируемся на задачах по мере продвижения гонки, составим планы, когда поймём, какие шансы перед нами открываются. У нас очень решительно настроенная группа амбициозных ребят, мы собираемся бороться и на спринтерских этапах, и на горных».

Состав велокоманды DSM на Тур де Франс-2022:

Romain Bardet (Франция),

Alberto Dainese (Италия),

John Degenkolb (Германия),

Nils Eekhoff (Нидерланды),

Chris Hamilton (Австралия),

Andreas Leknessund (Норвегия),

Martijn Tusveld (Нидерланды),

Kevin Vermaerke (США)