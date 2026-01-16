VeloNEWS
Джонатан Милан за цикламеновой майкой на Джиро д’Италия, Мадс Педерсен – за зелёной на Тур де Франс в 2026 году

Джонатан Милан посвятил межсезонье работе над аэродинамикой посадки

 

 

Джонатан Милан, двукратный победитель очковой классификации Джиро д’Италия, вернётся на итальянский Гранд-тур в этом году и поборется за третью в карьере (после 2023 и 2024 годов) цикламеновую майку. В 2025 году итальянский спринтер команды Lidl-Trek дебютировал на Тур де Франс и прибавил к своему списку достижений две победы на этапах и легендарную зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

Но в прошлом сезоне команда Lidl-Trek не осталась без цикламеновой майки Джиро – её завоевал датский гонщик Мадс Педерсен, который в предстоящем сезоне попробует, как и Милан, стать обладателем зелёной майки.

 

29-летний Педерсен пока ни разу не выигрывал очковую классификацию Тур де Франс – за пять стартов на Большой Петле его лучшим результатом в очковой классификации было 2-е место в 2023 году.

 

Джонатан Милан о работе над аэродинамической посадкой

 

В межсезонье Джонатан Милан поработал над аэродинамикой своей посадки и уверен, что теперь сможет чаще побеждать в спринтах. На Джиро д’Италия он нацелен бороться не только на цикламеновую майку лучшего спринтера, нои попробовать надеть розовую майку лидера на первых этапах.

 

В интервью La Gazzetta dello Sport Джонатан Милан сказал:

 

«Лучшие в нашем виде спорта — те, кто никогда или почти никогда не ошибается. Погачар — один из них. Я пока не достиг этого уровня. Есть множество великих спринтеров, и новые появляются быстро. Я хочу быть одним из лучших — такая у меня простая цель.

 

Джиро предоставит мне много возможностей, начиная с шанса надеть первую розовую майку, а это не всегда случается. Розовая майка всегда присутствовала в моих детских мечтах. Сейчас это уже не мечта, а цель.

 

Там будут Мерлир, Филипсен и Коой. И другие подрастают, очень сильные. Как Манье, который, скорее всего, поедет на Джиро, и Бреннан. Короче, надо быть реалистом. Можно сказать, что я нацелен постараться стать лучшим. Мне очень нравится бороться с Мерлиром. Он соперник, но мы поздравляем друг друга, если кто-то из нас побеждает... Мы всегда очень близки, он хороший парень, у нас здоровая конкуренция. И каждый раз побеждает сильнейший».

 

Милану сейчас 25 лет, и он меняет свою посадку на велосипеде. При росте 1 м 94 см быть аэродинамичным — задача не из лёгких, но итальянский спринтер много над этим работал зимой.

 

«Улучшение моей посадки не из-за множества комментариев, которые я слышал, будто все вокруг — биомеханики... Мы много обсуждали это в команде со специалистами, и я действую соответственно. Мы полностью изменили размер рамы велосипеда, расширили руль... Таким образом, я смогу экономить много энергии, особенно для спринта, куда нужно приезжать максимально свежим. И в целом я смогу сидеть намного ниже. Я могу гораздо сильнее опускать голову. Увидите, разница будет очевидна.

 

Без сомнения, я стараюсь улучшаться каждый год. Тренировки, методы работы. Аэродинамика, тренажёрный зал. В моей голове всегда есть идеи сделать шаг вперед. Поэтому я вкладываю в это все силы. Так что, я бы сказал, да. Затем время рассудит, принесёт ли это плоды».

 

Джонатан Милан начнёт свой сезон 27 января с Тура Аль-Улы. Затем в его календаре Тур ОАЭ. Тиррено-Адриатико, Милан – Сан-Ремо, Гент-Вевельгем, Париж – Рубэ.

 

Мадс Педерсен на пресс-конференции команды Lidl-Trek ответил на вопрос о компромиссе с Джонатаном Миланом:

 

«Я много лет очень хотел выиграть зелёную майку. Пытаться это сделать с Джонни непросто. Теперь у нас есть Аюсо, и такой вариант бы не сработал. В прошлом году я смирился с тем, что не поеду на Тур. Теперь его очередь принять, что он не едет, и нацелиться на что-то другое. Так работает большая команда. В прошлом году поступили правильно, взяв Джонни на Тур и отправив меня на Джиро. Теперь его очередь идти на компромисс».

Комментарии

  • shoooster
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (12)
    shoooster-Фото
    Дель Торо за год явно прибавил, но вряд ли настолько, чтоб побеждать Винегора. Может не хотят его под танк кидать. А Альмейда устойчивый, знает, что один хрен не победит и будет тошнотить на второе место. Я б Дель Тору на Вуэльту послал, если Тадей туда не едет
  • shoooster
    Йонас Вингегор участвует в Джи ... (9)
    shoooster-Фото

    Некому ему на Джире сопротивляться

  • Стриж
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (12)
    Стриж-Фото
    Да, нужно было мех конечно арабам посылать на Джиро Если бы он уделал датчанина, для того был тяжелый удар. А Альмейда, он его уже не раз раздевал. Так что нужно Винни закрывать эту страницу. А с мех реально , арабы носится стали ….
  • Стриж
    Йонас Вингегор участвует в Джи ... (9)
    Стриж-Фото
    Все правильно Йонас делает. Когда если не сейчас? Через год и маршрут будет другой и мех ещё сильнее. Надо брать ему Джиро и закрывать этот гештальт. И если там все сложиться , то никакого давления на Туре на него не будет, а на Погачар-->Погачара будет в свою очередь.
  • Джамайка
    Матье ван дер Пул пропускает Э ... (4)
    Джамайка-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Я вообще не понимаю, как Матьё ездит почти весь зимний кросс каждыё год и успевает восстановиться для весенних классик. Монстр! Как так можно? )
    хм…. а ранее мы сходились во мнении, что если нравится - пусть ездит, вреда не будет, адреналин, удовольствие, все равно нагрузка, выносливость и тд…. Но из ритма тренировочного выбивает, наверное, и для полноценной эффективной тренировки также нужно полноценно восстанавливаться. так что анонсированный «уход» из кросса обоснован
  • Pirn
    Матье ван дер Пул пропускает Э ... (4)
    Pirn-Фото

    Кстати рекорд по количеству побед на этапах World Cup - Sven Nys 50 побед, а у МВДП уже 48.

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул пропускает Э ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Я вообще не понимаю, как Матьё ездит почти весь зимний кросс каждыё год и успевает восстановиться для весенних классик. Монстр! Как так можно? )

  • VeloVelo
    От Эдинбурга до Кардиффа: объя ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Согласен с qwinter, чушь полнейшая все эти иззабугорные старты )

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул пропускает Э ... (4)
    Джамайка-Фото

    Подготовку лучше не прерывать, не комкать, это понятно, важен постепенный накопительный эффект, тб прилется вновь прерываться, но все же,

    насколько престижен Кубок мира? Насколко он важен Вандер Пулу? Где-то было, что при всех регалиях, кубка выиграл только один раз в карьере.

    Если он в Мааслхене и Хогерхейде победит, прибавит 80 очков. Сколько может получить Тибо Нис за три оставшиеся гонки? За 2е место сколько очков полагается - 30? Итого, максимуим дл НИСа - 40+30+30 и он обходит МВДП. КОнечно, маловероятно, учитывая его форму, наличие дельГроссо, другие гонщики,.. но все же... 

    Или я ошибаюсь и подсчет другой?

    В Кубке мире и призовые немаленькие, в отличиии от других кроссов. 

    .

  • Гонщик
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Совершенно правильная тактика, ИМХО. Алмейда на Джиро сделает всё, чтобы этот грандтур не был лёгкой прогулкой для соперников Тадея.
     
    А если повезёт - может и подиум, и даже попробовать победить :), чем чОрт не шутит :) (не очень в это верю, но... бывает всякое!).
     
    Ну а на Туре - Тадей с Дель Торро обязаны брать 5-ю победу. И не удивлюсь, если мексиканец будет в итоге довольно высоко в генерале. Хотя, это, как сейчас говорят - не точно :), ведь главное - пятый Тур Тадея!
    Какая там тактика , не смеши , вся тактика сводится к запарке киборга супертопливом в нужный момент , а Алмейду тупо сливают , как устаревшую модель .



    Цитата: Геродот
    Эмираты заранее сливают Джиру? Не этого мы все от них ожидали. Хотелось бы вновь увидеть непобедимого Дель Торо, повергающего соперников одной левой, но, видно, не судьба, не в этот раз.
    Торо конечно молодец, но против Вини ничего противопоставить не сможет , был у него реальный шанс зацепить Джиру , да и тот профукал .

