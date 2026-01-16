Джонатан Милан за цикламеновой майкой на Джиро д’Италия, Мадс Педерсен – за зелёной на Тур де Франс в 2026 году

Джонатан Милан посвятил межсезонье работе над аэродинамикой посадки

Джонатан Милан, двукратный победитель очковой классификации Джиро д’Италия, вернётся на итальянский Гранд-тур в этом году и поборется за третью в карьере (после 2023 и 2024 годов) цикламеновую майку. В 2025 году итальянский спринтер команды Lidl-Trek дебютировал на Тур де Франс и прибавил к своему списку достижений две победы на этапах и легендарную зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Но в прошлом сезоне команда Lidl-Trek не осталась без цикламеновой майки Джиро – её завоевал датский гонщик Мадс Педерсен, который в предстоящем сезоне попробует, как и Милан, стать обладателем зелёной майки.

29-летний Педерсен пока ни разу не выигрывал очковую классификацию Тур де Франс – за пять стартов на Большой Петле его лучшим результатом в очковой классификации было 2-е место в 2023 году.

Джонатан Милан о работе над аэродинамической посадкой

В межсезонье Джонатан Милан поработал над аэродинамикой своей посадки и уверен, что теперь сможет чаще побеждать в спринтах. На Джиро д’Италия он нацелен бороться не только на цикламеновую майку лучшего спринтера, нои попробовать надеть розовую майку лидера на первых этапах.

В интервью La Gazzetta dello Sport Джонатан Милан сказал:

«Лучшие в нашем виде спорта — те, кто никогда или почти никогда не ошибается. Погачар — один из них. Я пока не достиг этого уровня. Есть множество великих спринтеров, и новые появляются быстро. Я хочу быть одним из лучших — такая у меня простая цель.

Джиро предоставит мне много возможностей, начиная с шанса надеть первую розовую майку, а это не всегда случается. Розовая майка всегда присутствовала в моих детских мечтах. Сейчас это уже не мечта, а цель.

Там будут Мерлир, Филипсен и Коой. И другие подрастают, очень сильные. Как Манье, который, скорее всего, поедет на Джиро, и Бреннан. Короче, надо быть реалистом. Можно сказать, что я нацелен постараться стать лучшим. Мне очень нравится бороться с Мерлиром. Он соперник, но мы поздравляем друг друга, если кто-то из нас побеждает... Мы всегда очень близки, он хороший парень, у нас здоровая конкуренция. И каждый раз побеждает сильнейший».

Милану сейчас 25 лет, и он меняет свою посадку на велосипеде. При росте 1 м 94 см быть аэродинамичным — задача не из лёгких, но итальянский спринтер много над этим работал зимой.

«Улучшение моей посадки не из-за множества комментариев, которые я слышал, будто все вокруг — биомеханики... Мы много обсуждали это в команде со специалистами, и я действую соответственно. Мы полностью изменили размер рамы велосипеда, расширили руль... Таким образом, я смогу экономить много энергии, особенно для спринта, куда нужно приезжать максимально свежим. И в целом я смогу сидеть намного ниже. Я могу гораздо сильнее опускать голову. Увидите, разница будет очевидна.

Без сомнения, я стараюсь улучшаться каждый год. Тренировки, методы работы. Аэродинамика, тренажёрный зал. В моей голове всегда есть идеи сделать шаг вперед. Поэтому я вкладываю в это все силы. Так что, я бы сказал, да. Затем время рассудит, принесёт ли это плоды».

Джонатан Милан начнёт свой сезон 27 января с Тура Аль-Улы. Затем в его календаре Тур ОАЭ. Тиррено-Адриатико, Милан – Сан-Ремо, Гент-Вевельгем, Париж – Рубэ.

Мадс Педерсен на пресс-конференции команды Lidl-Trek ответил на вопрос о компромиссе с Джонатаном Миланом:

«Я много лет очень хотел выиграть зелёную майку. Пытаться это сделать с Джонни непросто. Теперь у нас есть Аюсо, и такой вариант бы не сработал. В прошлом году я смирился с тем, что не поеду на Тур. Теперь его очередь принять, что он не едет, и нацелиться на что-то другое. Так работает большая команда. В прошлом году поступили правильно, взяв Джонни на Тур и отправив меня на Джиро. Теперь его очередь идти на компромисс».