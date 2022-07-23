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Герант Томас – в третий раз в карьере на подиуме Тур де Франс

Герант Томас – призёр, команда Ineos Grenadiers – победитель командной классификации Тур де Франс-2022

 

 

  Герант Томас (Geraint Thomas) в третий раз в карьере завершил Тур де Франс на подиуме – после победы в 2018, второго места в 2019, 36-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers поднялся на третью ступень.

  Молодым соперникам – 25-летнему датскому гонщику Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma) и 23-летнему словенскому гонщику Тадею Погачару (UAE Team Emirates) Герант Томас проиграл 7 минут 22 секунды и 4 минуты 39 секунд соответственно.

 

Герант Томас – в третий раз в карьере на подиуме Тур де Франс

 

 

  Британский гонщик стабильно проехал весь Тур де Франс-2022 – на 6-м этапе поднялся на 6-ю строчку общего зачёта, на следующий день вошёл в тройку сильнейших и удерживал (с отступлением на 4-е место на двух этапах) третье место до финала. Давид Годю (Groupama-FDJ) – ближайший преследователь Геранта Томаса в общем зачёте,  проиграл ему более 6 минут.   

 

  Команда Ineos Grenadiers, возглавившая командный зачёт после 5 этапа с прохождением брусчатки Рубэ, уже не уступала другим командам своего преимущества и финишировала на Елисейских Полях в жёлтых шлемах. Причём Ineos Grenadiers доехали до Парижа в полном составе.

 

  Несмотря на болезнь, Адам Йейтс, который стартовал в качестве второго капитана Ineos Grenadiers, замкнул десятку сильнейших в генеральной классификации. Команда также одержала одну победу на этапе, которую принёс дебютант Тур де Франс, 22-летний британский гонщик Том Пидкок . Он выиграл этап с финишем в легендарный подъём  Альп д’Юэз.  

 

Герант Томас – в третий раз в карьере на подиуме Тур де Франс

 

 

  Герант Томас: «Это был невероятно трудный Тур де Франс. В команде мы пережили очень тяжёлые моменты -  многие ребята из-за болезни ехали в плохой форме. Но мы смогли переломить ситуацию, чтобы я поднялся на подиум. Этот результат даёт ни с чем несравнимые ощущения, в каком-то роде облегчение, что я поднялся, что прошёл всё, был частью этой гонки.

 

  После трудного завершения прошлого года испытываю чистое наслаждение, что доказал некоторым сомневающимся, что я вернулся. Какие-то из моих показателей были лучшими, некоторые в последний раз были такими же хорошими в 2018, и на этих подъёмах я чувствовал, что способен на большее. Поэтому было бы тяжело уехать, ничего не добившись. Я точно на пике формы, и счастлив, что приехал сюда.

 

  Стараюсь взять максимум из всего. Как уже не раз говорил, вижу, что сейчас приближаюсь к концу карьеры. Поэтому беру всё из происходящего, впитываю, наслаждаюсь этими днями, которые случаются не так часто.

 

  Я был уверен, что если продолжу упорно работать, всё делать правильно, то смогу быть бороться. Никогда не забивал голову цифрами, типа позиции. Главное, приехать на гонку как можно более свежим и ехать. У меня такой характер – никогда не сдаюсь, потому что кто-то сказал, что я чего-то не могу.

  Глубоко внутри знаю, что всё ещё могу быть сильным. Я просто хотел проехать эту гонку, когда нахожусь в самой лучшей форме, означает ли это, что я буду как Сепп Кусс – проехать супермощно в горах, а потом в другие дни выключаться, или, проехать, как у меня получилось, и оказаться на подиуме. Я просто хотел дать себе последний шанс, и да, я на седьмом небе от счастья. Очень счастлив, что поднялся на подиум.

 

  Атмосфера в команде была великолепной. Это главное. Нельзя забывать, что велоспорт – командный вид, хотя на подиуме стою только я. Мы верим, что в будущем сможем бороться с этими двумя гонщиками. В нашей команде есть таланты, мы можем соперничать в следующих выпусках Тура. В этот раз мы старались сделать всё, что в наших силах.

 

  Ваут ван Арт такой невероятный гонщик. Вся команда Jumbo-Visma потрясающе ехала Тур де Франс. А он особенно выделялся на каждом этапе. Жаль, что он выступает в соперничающей команде!»

 

  Люк Роу: «Каждый этап мы ехали, нацеливаясь дать Джи и ребятам-генеральщикам лучшие возможности в гонке, старались активно ехать каждый день и, где возможно, бороться за этапы. Ехать в таком стиле было интересно и весело.

 

  Стив Каммингс – один из наших спортивных директоров, очень напоминает мне Нико Порталя – когда всё идёт не совсем по плану, Нико никогда не нервничал. Стив в этом на него похож. Он был глотком свежего воздуха, это невероятно.

 

  Мы отдали дань памяти Нико, и это было особенным моментом гонки, когда мы остановились на ночь в По, а его дети тоже были в этом отеле. Мы видели их, видели огромный постер Нико во время этапа. Он был мощной личностью и в гонке, и вне соревнований. Он был особенным парнем, он ушёл, но он не забыт».  

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Sezar
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    Sezar-Фото

     Я не вижу противоречия: индивидуальный ход оч. Хороший, при этом он сильно высушился для гор. Как Фрум в 2013. Потому смог и там и там. Ну и потому что талант.

  • Velolife
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (1)
    Velolife-Фото

    Итак, 3 этапа позади. Впечатление колоссальное. Женщины едут интереснее. Каждая сама за себя. Отрывы, разрывы, погони. А какие эмоции! Cecilie Ludwig - в кино! Интересно было бы посмотреть на финишном подъёме на Alaphilippe в компании с Ludwig. Жаль, что много падений и сходов. Женщины себя не жалеют! Очень жаль!

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар - призёр и лучши ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо, пригодится мне для группы ВК.

    Добавлю от себя что у К.Юэна на 21-м этапе ТдФ на спине был символ/знак последнего по времени в общем зачёте - красный фонарь

    А Тадей Погачар уж слишком матерился на Туре + играл крутого acute зазвиздеться это не хорошо:

    https://twitter.com/LeTour/status/1548329940998729730

  • uran
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    uran-Фото
    Цитата: Sezar
    Аналогично считаю одной из причин поражения излишнюю универсальность и, соответственно, лишний вес на супергорном Туре. Головокружение от успехов, думал все возьмет. Вот у Винго ничего лишнего не было, худой как скелет. Чисто заточен под горы.
    Похоже Тур выдался настолько тяжелым, что на Вуэльте что-то сможет показать разве что Мас. А так в основном джировская тусовка.
    Тут вы не правы, индивидуальных ход у Вингегора на равнине отменный, никакого чисто заточенного под горы.
  • Sezar
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    Sezar-Фото

    Гонщик,

    Вы лучше смейтесь над своим глорством, что Роглич всех победит, даже когда ясно ( а перед Туром было ясно) что не победит. Хотя он профи, считался фаворитом и тоже наверняка "все учел".

    А еще скажите, что все и всегда учитывают все мелочи и подходят к гонке в оптимальной форме ( это ж так просто, они ж профи) Но раз за разом у гонщиков случается кризис  по самым разным причинам, которые, ясное дело, опять не учли. 

     Фрум в 2013 и в горах и в разделке рвал и что?

    Винго универсал, ему длинные разделки подходят.

  • shain
    Тадей Погачар - призёр и лучши ... (3)
    shain-Фото

    Как ехидно Винегор смотрит на Погачара:)

  • M-07
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (12)
    M-07-Фото
    Видать, речь не о 20 ГТ подряд без сходов, а об отсутствии сходов на ГТ вообще при 20 и больше ГТ за карьеру.
  • Gorn9k
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    Gorn9k-Фото
    Да погги весь тур на одном этапе проиграл, на всех остальных гнал в гору лучше винегора
  • Гонщик
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Аналогично считаю одной из причин поражения излишнюю универсальность и, соответственно, лишний вес на супергорном Туре. Головокружение от успехов, думал все возьмет. Вот у Винго ничего лишнего не было, худой как скелет. Чисто заточен под горы.
    Заточен под горы, но в разделке тоже порвал, читать вас смешно, какой лишний весс, это профи и учитывается каждая мелочь, согнать вес вообще не проблема, просто чел надорвался и организм дал ему по рогам, далее будет спад , пока не подберут новое топливо, либо неминуемо надорвëтся датчанин либо другой конкурент . 



    Цитата: Геродот
    То есть повторит ошибку этого года? Не думаю,что он такой недалекий,что не учится на своих ошибках. Весенняя феерия на классиках стала одной из причин провала на Тур де Франс. Армстронг не ездил классики в эпоху борьбы за желтую майку.Даже несмотря на то,что у него не было равных по силам конкурентов. А у Погачара "неожиданно" нарисовался Вингегор. И разбрасываться на классиках и гоняться за спринтами в первой половине Тур де Франс - это гарантия повторного проигрыша Тура.
    Ленс умный, берëгся и не распылялся по мелочам, поэтому и недостижимые семь Туров смог забрать, Фрум так же мог подобраться к рекорду, если бы не ездил на Джиро-Вуэльты, где собственно его чуть не забанили, но удалось отмазаться. 

  • RVL
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    RVL-Фото

    А будет классно, когда возьмёт ЧМ!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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