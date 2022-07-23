Герант Томас – в третий раз в карьере на подиуме Тур де Франс

Герант Томас – призёр, команда Ineos Grenadiers – победитель командной классификации Тур де Франс-2022

Герант Томас (Geraint Thomas) в третий раз в карьере завершил Тур де Франс на подиуме – после победы в 2018, второго места в 2019, 36-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers поднялся на третью ступень.

Молодым соперникам – 25-летнему датскому гонщику Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma) и 23-летнему словенскому гонщику Тадею Погачару (UAE Team Emirates) Герант Томас проиграл 7 минут 22 секунды и 4 минуты 39 секунд соответственно.

Британский гонщик стабильно проехал весь Тур де Франс-2022 – на 6-м этапе поднялся на 6-ю строчку общего зачёта, на следующий день вошёл в тройку сильнейших и удерживал (с отступлением на 4-е место на двух этапах) третье место до финала. Давид Годю (Groupama-FDJ) – ближайший преследователь Геранта Томаса в общем зачёте, проиграл ему более 6 минут.

Команда Ineos Grenadiers, возглавившая командный зачёт после 5 этапа с прохождением брусчатки Рубэ, уже не уступала другим командам своего преимущества и финишировала на Елисейских Полях в жёлтых шлемах. Причём Ineos Grenadiers доехали до Парижа в полном составе.

Несмотря на болезнь, Адам Йейтс, который стартовал в качестве второго капитана Ineos Grenadiers, замкнул десятку сильнейших в генеральной классификации. Команда также одержала одну победу на этапе, которую принёс дебютант Тур де Франс, 22-летний британский гонщик Том Пидкок . Он выиграл этап с финишем в легендарный подъём Альп д’Юэз.

Герант Томас: «Это был невероятно трудный Тур де Франс. В команде мы пережили очень тяжёлые моменты - многие ребята из-за болезни ехали в плохой форме. Но мы смогли переломить ситуацию, чтобы я поднялся на подиум. Этот результат даёт ни с чем несравнимые ощущения, в каком-то роде облегчение, что я поднялся, что прошёл всё, был частью этой гонки.

После трудного завершения прошлого года испытываю чистое наслаждение, что доказал некоторым сомневающимся, что я вернулся. Какие-то из моих показателей были лучшими, некоторые в последний раз были такими же хорошими в 2018, и на этих подъёмах я чувствовал, что способен на большее. Поэтому было бы тяжело уехать, ничего не добившись. Я точно на пике формы, и счастлив, что приехал сюда.

Стараюсь взять максимум из всего. Как уже не раз говорил, вижу, что сейчас приближаюсь к концу карьеры. Поэтому беру всё из происходящего, впитываю, наслаждаюсь этими днями, которые случаются не так часто.

Я был уверен, что если продолжу упорно работать, всё делать правильно, то смогу быть бороться. Никогда не забивал голову цифрами, типа позиции. Главное, приехать на гонку как можно более свежим и ехать. У меня такой характер – никогда не сдаюсь, потому что кто-то сказал, что я чего-то не могу.

Глубоко внутри знаю, что всё ещё могу быть сильным. Я просто хотел проехать эту гонку, когда нахожусь в самой лучшей форме, означает ли это, что я буду как Сепп Кусс – проехать супермощно в горах, а потом в другие дни выключаться, или, проехать, как у меня получилось, и оказаться на подиуме. Я просто хотел дать себе последний шанс, и да, я на седьмом небе от счастья. Очень счастлив, что поднялся на подиум.

Атмосфера в команде была великолепной. Это главное. Нельзя забывать, что велоспорт – командный вид, хотя на подиуме стою только я. Мы верим, что в будущем сможем бороться с этими двумя гонщиками. В нашей команде есть таланты, мы можем соперничать в следующих выпусках Тура. В этот раз мы старались сделать всё, что в наших силах.

Ваут ван Арт такой невероятный гонщик. Вся команда Jumbo-Visma потрясающе ехала Тур де Франс. А он особенно выделялся на каждом этапе. Жаль, что он выступает в соперничающей команде!»

Люк Роу: «Каждый этап мы ехали, нацеливаясь дать Джи и ребятам-генеральщикам лучшие возможности в гонке, старались активно ехать каждый день и, где возможно, бороться за этапы. Ехать в таком стиле было интересно и весело.

Стив Каммингс – один из наших спортивных директоров, очень напоминает мне Нико Порталя – когда всё идёт не совсем по плану, Нико никогда не нервничал. Стив в этом на него похож. Он был глотком свежего воздуха, это невероятно.

Мы отдали дань памяти Нико, и это было особенным моментом гонки, когда мы остановились на ночь в По, а его дети тоже были в этом отеле. Мы видели их, видели огромный постер Нико во время этапа. Он был мощной личностью и в гонке, и вне соревнований. Он был особенным парнем, он ушёл, но он не забыт».