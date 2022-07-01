Даниэль Осс сошёл с Тур де Франс-2022 после столкновения с болельщиком

Травма шейного позвонка у Даниэля Осса после столкновения с болельщиком на 5-м этапе Тур де Франс-2022

Даниэль Осс не стартовал на 6-м этапе Тур де Франс-2022. На 5-м этапе 35-летний итальянский велогонщик команды TotalEnergies столкнулся с болельщиком во время прохождения 3-го сектора брусчатки.

Болельщик (или болельщица) нагнулся, чтобы сфотографировать проехавшего гонщика, в это время по узкой бровке у края брусчатого участка ехал Даниэль Осс. Он на полной скорости влетел в болельщика.

Несмотря на сильный удар, Осс продолжил гонку и финишировал более чем через 13 минут, а после финиша был отправлен в больницу. У главного помощника Петера Сагана диагностирован перелом/трещина шейного позвонка. Лечение травмы требует иммобилизации на несколько недель. Даниэль Осс вынужден покинуть гонку.