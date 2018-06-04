Ваут ван Арт: "18 этап Тур де Франс-2022 - один из самых невероятных дней в карьере"

Ваут ван Арт о перспективах будущей борьбы за жёлтую майку и упущенной гороховой

Ваут ван Арт (Wout van Aert) и на спринтах, и на пересечённом рельефе, и на горных этапах, в том числе и на финальном горном пиренейском этапе Тур де Франс-2022 оставался одним из главных действующих лиц.

27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma в очередной раз в этом выпуске Тур де Франс атаковал одним из первых с самого старта на 18-м этапе, забрал максимальное количество очков на промежуточном спринте, хотя у его соперников уже не осталось шансов в очковой классификации, а затем, отработав в отрыве дня, на финальном подъёме Отакам, где развёз своего капитана Йонасу Винегору, подготовив его атаку.

Из 18 этапов Тур де Франс-2022 Ваут ван Арт на пяти из них финишировал из отрыва, проехав в отрывах в общей сложности 604 км, выиграл два этапа, четырежды финишировал на этапах 2-м, а на финальном горном этапе занял 3-е место.

По итогам 18 этапа Ваут ван Арт получил красный номер самого активного гонщика.

© A.S.O. / Pauline Ballet

Ваут ван Арт: «Прежде всего, горжусь тем, что команда сегодня сделала. Горжусь также и своим личным вкладом. Я шёл на пределе, когда услышал, что Погачар выпал, и подумал, что надо собрать все силы, что ещё остались. Я так и сделал, а Йонас смог продолжить сольную атаку за три километра.

После сигналов, которые UAE Team Emirates дали вчера, когда они показали, что всё ещё нацелены на победу, сегодня мы хотели атаковать. Для меня это был сигнал ехать во всю силу. Мы должны были справиться с ответственностью. Планировали уехать в отрыв. Поэтому я и атаковал с километра ноль.

Сегодня был безумный и один из самых невероятных дней в моей карьере. Я сказал ребятам, что мы сможем сделать что-то вместе, потому что нас шестеро сильных гонщиков. То, что я с Тишем уехал в отрыв, было идеально. Сегодняшние подъёмы протяжённее и круче. Думаю, сегодняшний этап больше подходил Йонасу этап, чем вчерашний.

Я финишировал третьим, наверное, это был хороший тест, чтобы узнать, смогу ли однажды нацелиться на жёлтую майку. Я справился сегодня, несмотря на то, что вчера потерял 20 минут. Но бороться весь Тур – совсем другая история. Я понял, что мог забрать и гороховую майку. Знай я это, то спринтовал бы на Обиск!»

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы разработали план на весь этап, и он невероятно точно сработал. Ребята великолепно отработали. Ваут – великий чемпион. Мы слышали, что зелёная и жёлтая майки не могут работать вместе, но Ваут показал, что и такое возможно».