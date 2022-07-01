Бен О’Коннор – капитан команды AG2R Citroen на Тур де Франс-2022

Велокоманда AG2R Citroen будет бороться за высокое место в общем зачёте Тур де Франс-2022 и за победы на этапах

26-летний австралийский велогонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор (Ben O’Connor) в прошлом году, проехав первый в карьере Тур де Франс, занял 4-е место в общем зачёте. В этом году он стартует на французском Гранд-туре как капитан команды. Но помимо борьбы за высокое место в генеральной классификации команда AG2R Citroen ставит целью борьбу за победы на этапах.

Вместе с Беном О’Коннором на старт Тур де Франс-2022 в Копенгагене выйдут: 30-летний французский гонщик Жоффрей Бушар, 36-летний французский гонщик Микаэль Шерель, 26-летний французский гонщик Бенуа Коснефруа, 24-летний бельгийский гонщик Стан Девульф, 31-летний бельгийский гонщик Оливер Насен, 26-летний французский гонщик Орельен Паре-Пантр и 29-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс.

Венсан Лавеню (Vincent Lavenu), генеральный менеджер команды AGR Citroen: «Мы стартуем на Тур де Франс в Копенгагене с большими амбициями. С прошлого года Бен О’Коннор показал, насколько расширились его способности. С ним мы фокусируемся на борьбе за самую высокую из возможных позицию в генеральной классификации, не конкретизируя, какую именно.

В перспективе того, что Бен показал нам в прошлом году на Тур де Франс (занял 4-е место в общем зачёте и выиграл этап), а также во время первой части сезона, особенно на Критериуме Дофине, он, естественно, будет нашим лидером. Мы уверены, что на том уровне, который он показал, заняв место на подиуме Критериума Дофине, он сможет принести нам результат, который удовлетворит. Он подтвердил, что его физический уровень позволяет ему бороться с сильнейшими соперниками.

Победа на этапе – также цель для всех наших гонщиков. Мы знаем, что такая победа на Гранд-туре имеет особое значение.

Маршрут этого Тур де Франс коварный, важно быть осторожными, особенно на первой неделе. Потом пойдут горы, где наша команда способна показать себя наилучшим образом. Нам было очень тяжело не взять в состав на Тур Грега Ван Авермата, который остаётся одним из величайших гонщиков пелотона с выдающейся преданностью профессии. Однако нам кажется, что профиль Тур де Франс не вполне подходит под его нынешние сильные стороны. Он принял наше решение как настоящий спортсмен, что подтверждает его высокий профессионализм и класс.

Жоффрей Бушар завоевал своё место в составе благодаря убедительным результатам на последних крупных гонках (победитель горной классификации Вуэльты Испании-2019 и Джиро д’Италия-2021, 14-е место в общем зачёте на Вуэльте в 2021 году) и отличному началу сезона (победа на этапе Тура Альп). Он впервые откроет для себя Тур де Франс и усилит команду в горах, где поможет Бену О’Коннору. Он также может ускользать в отрывы, когда представится шанс.

Микаэль Шерель хорошо проехал Джиро д’Италия, финишировал 23-м в генеральной классификации. Он отдохнул и подготовился к Туру, где будет ценным помощником Бена О’Коннора в течение всех трёх недель. Он прекрасно знает, как помогать товарищам по команде, хорош в том, как удерживать лидера на хорошей позиции.

Бенуа Коснефруа испытывал трудности на старте Тура Швейцарии, но вернулся в хорошую форму к финальным этапам. На пике формы он своим стилем ведения гонки бросает вызов сильнейшим соперникам пелотона. Бенуа поборется за победу на этапе, а также у него будет возможность поработать на команду.

Стан Девульф – очень разносторонний гонщик. Он всегда без колебаний отдаёт себя в распоряжение команды, а его чувство юмора заразительно. Он впервые поедет Тур де Франс, его задачей будет защита Бена, особенно на первой неделе. Также у него будет перспектива уезжать в отрывы, пользоваться преимуществом своей взрывной скорости в борьбе за победу на этапе.

Боб Юнгельс на Туре Швейцарии показал, что вернулся в форму (занял 6-е место). Он остаётся гонщиком самого высокого уровня. Он нашёл своё место в команде, нацелен бороться за победу на этапах, а также помогать Бену в подъёмах.

Оливер Насен – очень важный гонщик команды, ключевой в поддержке Бена на первой неделе и на всём Тур де Франс. Он идеально подходит для этой роли. У него есть опыт шести участий в Большой Петле, способности проходить брусчатку, он также может бороться за этап, и отлично знает, как это делать.

Орельен Паре-Пантр в свой дебют на Тур де Франс в прошлом году занял 15-е место. В прошлые сезоны он проявил отличные способности на многодневных гонках, особенно заметный результат – топ-10 на Париж-Ницце два года подряд (9-й в 2021 и 10-й в 2022). Он будет важным помощником для Бена, а также поборется за этапы».

Состав велокоманды AG2R Citroen на Тур де Франс-2022:

Ben O’Connor (Австралия),

Geoffrey Bouchard (Франция),

Mikaël Cherel (Франция),

Benoît Cosnefroy (Франция),

Stan Dewulf (Бельгия),

Oliver Naesen (Бельгия),

Aurélien Paret-Peintre (Франция),

Bob Jungels (Люксембург)