VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар: «Я встретил соперника, который мотивирует меня стать сильнее»

Тадей Погачар остался вторым в общем зачёте Тур де Франс-2022 после разделки 20 этапа

 

 

  Двукратному победителю французского Гранд-тура, 23-летнему словенскому гонщику команды UAE Team Emirates Тадею Погачару не удалось третий год подряд выиграть жёлтую майку, но далеко от первого места он не отошёл, сохранив за собой вторую позицию в генеральной классификации на Тур де Франс-2022 после 20-го этапа. 40,7-км разделку Тадей Погачар проехал с третьим результатом со средней скоростью 50.42 км/ч, уступив 27 секунд победителю, Вауту ван Арту (Jumbo-Visma) и 8 секунд Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma).

 

Photo (c) Sprintcyclingagency/UAE Team Emirates

 

  Ошибки, допущенные во время Тур де Франс-2022, дали  23-летнему словенскому гонщику важный урок на будущее, о чём он сказал после финиша в разделке.

 

  Тадей Погачар: «Конечно, из этого Тура вынесем многое, и массу ошибок, которые совершили, и много хороших моментов. Думаю, у  нас хороший шанс на следующий год, потому что теперь я знаю, что мы можем улучшить. С нетерпением жду новые вызовы. Мы постараемся улучшиться во многих аспектах. Думаю, мы сможем это сделать.

 

  Я ошибся на этапе до Коль-дю-Гранон. Слишком решительно преследовал каждого, в конце концов, дорого за это заплатил. Это только одна ошибка, но, конечно, их было больше. Потом, нам очень не повезло с ковидом и до Тура, и во время гонки. Мы завершили Тур де Франс-2022 только вчетвером, всего с половиной команды. Весь день можно перечислять разные причины, их мы проанализируем после Тура.

 

  Всего один этап прошёл плохо, на других и до, и после того этапа, всё было отлично и я в полной мере наслаждался  гонкой. Не думаю, что поменяю свой стиль.

 

  Многим хочется видеть разных победителей каждый год. Думаю, неплохо поменяться местами. Я встретился с сильным соперником, который мотивирует меня стать лучше в следующем году.

 

  Их команда прошла этот Тур почти без проявления слабостей. Они потеряли двух гонщиков. Но в итоге, эта потеря не была сильно заметна, может быть потому, что у нас не хватало четверых. Они, действительно, идеально ехали этот Тур, и поэтому выиграли.

 

  Мы надеемся, что в следующем году нам повезёт больше, мы будем сильнее в деталях. В жизни мне нравится принимать вызовы. В этом году такой вызов я принял от Йонаса, но не смог его победить. Я очень решительно настроен перед следующими гонками, хочу преодолеть препятствия на следующем Туре.

 

  А сейчас счастлив, что этот Тур де Франс закончился. Это были хорошие три недели, с многочисленными взлётами и падениями, с множеством неудач для моей команды, но борьба между мной и Йонасом за жёлтую майку была совершенно особенной. Думаю, впереди нас ждут два – три интересных года. Йонас стал на уровень выше в этой игре. Он с самого начала взял бразды правления в свои руки и стабильно проехал весь Тур.

 

  Что касается меня, белая майка – тоже особенная. Третий год подряд я повезу её домой, очень этому рад».

 

Результаты 20 этапа Тур де Франс-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2022?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 июля

Hugo Page (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Jeremy Cabot (Team TotalEnergies)

25 июля

Nacer Bouhanni (Team Arkea - Samsic)

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

Jaume Sureda (Burgos - BH)

Alexander Konychev (Team BikeExchange - Jayco)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2022 (141)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)