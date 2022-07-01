Тадей Погачар: «Я встретил соперника, который мотивирует меня стать сильнее»

Тадей Погачар остался вторым в общем зачёте Тур де Франс-2022 после разделки 20 этапа

Двукратному победителю французского Гранд-тура, 23-летнему словенскому гонщику команды UAE Team Emirates Тадею Погачару не удалось третий год подряд выиграть жёлтую майку, но далеко от первого места он не отошёл, сохранив за собой вторую позицию в генеральной классификации на Тур де Франс-2022 после 20-го этапа. 40,7-км разделку Тадей Погачар проехал с третьим результатом со средней скоростью 50.42 км/ч, уступив 27 секунд победителю, Вауту ван Арту (Jumbo-Visma) и 8 секунд Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma).

Photo (c) Sprintcyclingagency/UAE Team Emirates

Ошибки, допущенные во время Тур де Франс-2022, дали 23-летнему словенскому гонщику важный урок на будущее, о чём он сказал после финиша в разделке.

Тадей Погачар: «Конечно, из этого Тура вынесем многое, и массу ошибок, которые совершили, и много хороших моментов. Думаю, у нас хороший шанс на следующий год, потому что теперь я знаю, что мы можем улучшить. С нетерпением жду новые вызовы. Мы постараемся улучшиться во многих аспектах. Думаю, мы сможем это сделать.

Я ошибся на этапе до Коль-дю-Гранон. Слишком решительно преследовал каждого, в конце концов, дорого за это заплатил. Это только одна ошибка, но, конечно, их было больше. Потом, нам очень не повезло с ковидом и до Тура, и во время гонки. Мы завершили Тур де Франс-2022 только вчетвером, всего с половиной команды. Весь день можно перечислять разные причины, их мы проанализируем после Тура.

Всего один этап прошёл плохо, на других и до, и после того этапа, всё было отлично и я в полной мере наслаждался гонкой. Не думаю, что поменяю свой стиль.

Многим хочется видеть разных победителей каждый год. Думаю, неплохо поменяться местами. Я встретился с сильным соперником, который мотивирует меня стать лучше в следующем году.

Их команда прошла этот Тур почти без проявления слабостей. Они потеряли двух гонщиков. Но в итоге, эта потеря не была сильно заметна, может быть потому, что у нас не хватало четверых. Они, действительно, идеально ехали этот Тур, и поэтому выиграли.

Мы надеемся, что в следующем году нам повезёт больше, мы будем сильнее в деталях. В жизни мне нравится принимать вызовы. В этом году такой вызов я принял от Йонаса, но не смог его победить. Я очень решительно настроен перед следующими гонками, хочу преодолеть препятствия на следующем Туре.

А сейчас счастлив, что этот Тур де Франс закончился. Это были хорошие три недели, с многочисленными взлётами и падениями, с множеством неудач для моей команды, но борьба между мной и Йонасом за жёлтую майку была совершенно особенной. Думаю, впереди нас ждут два – три интересных года. Йонас стал на уровень выше в этой игре. Он с самого начала взял бразды правления в свои руки и стабильно проехал весь Тур.

Что касается меня, белая майка – тоже особенная. Третий год подряд я повезу её домой, очень этому рад».