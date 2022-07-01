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Тур де Франс-2022: Гороховая майка. Претенденты

 Тур де Франс-2022: Гороховая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

  

 Звание «Горного короля» на такой значимой гонке года как Тур де Франс всегда было почётно, хотя часто гороховая майка оказывалась лишь дополнительным трофеем обладателя главной – жёлтой майки победителя гонки.

 

  Не всегда Большая Петля проверяет участников таким большим количеством горных финишей, легендарных перевалов и этапов с пересечённым рельефом, как в нынешнем 109-м выпуске.

 

  На этот раз гороховая майка «Горного короля» в очередной раз может стать дополнительным подтверждением мастерства обладателя жёлтой майки или станет утешительным призом тех, кто потеряет шансы на борьбу за подиум. И всё же за право её хотя бы примерить, а, возможно, и удержать до финала, на протяжении трёх недель Тур де Франс всегда идёт острая борьба, за которой всегда интересно наблюдать.

 

  Победитель Тур де Франс-2021 Тадей Погачар занял 1-е место в классификации лучшего горного гонщика, опередив Ваута Пулса на 19 очков.

 

  Тадей Погачар стартует на Тур де Франс-2022 за третьей подряд желтой майкой, и по пути может прихватить третью гороховую подряд. В истории Тур де Франс троим велогонщикам удавалось подряд трижды брать гороховую майку - Федерико Бахамонтесу (Federico Bahamontes), Хулио Хименесу (Julio Jimenez) и Ришару Виранку (Richard Virenque).

 

  Борьба за гороховую майку начнётся со второго этапа, желающих атаковать и уезжать в отрывы будет много. Сложно предсказать развитие событий в горной классификации, остаётся лишь отметить гонщиков, которые с большой долей вероятности будут бороться за гороховую майку. Три этапа финишируют в подъем высшей категории и два - первой категории. Удвоение горных очков не будет в этом году, как и "Бонусные премии" на горных вершинах.

 

Начисление очков в зачёт гороховой майки

  

Горы на Тур де Франс-2022:

7 горных премий высшей категории (Categorie H);
10 горных премий 1 категории;
6 горных премий 2 категории;
16 горных премий 3 категории;
22 горные премии 4 категории.

 

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место. 

 

  

12 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2022 - максимум для одного велогонщика составит 60 очков. 

11 этап - второй по "урожайности" этап на горные очки на Тур де Франс-2021 - максимум для одного велогонщика составит 55 очков. 

 

Победитель горной классификации Тур де Франс-2022 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25).

 


Претенденты:

 Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

 

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Возраст: 23
Количество участий в Тур де Франс: 2
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс 2020 и 2021 годов. 

 

Наиро Кинтана (Arkea Samsic)

 

Возраст: 32
Количество участий в Тур де Франс: 8
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2013

 

 

Роман Барде (DSM)

 

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 8
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2019

 

 

Куин Симмонс (Trek-Segafredo)

 

 Photo (c) Trek-Segafredo Team

Возраст: 21
Количество участий в Тур де Франс: 0
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 0

 

 

Рубен Геррейро (EF Education-EasyPost)

 

 

Возраст: 27
Количество участий в Тур де Франс: 1
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 22-е

 

 

 

Пьер Роллан (B&B Hotels - KTM)

 

Возраст: 35
Количество участий в Тур де Франс: 12
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 3-е место в 2013 году 

 


Варран Баргиль (Arkea - Samsic)

 

Photo (c) Arkea-Samsic Team

 

 

Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 7
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: победа в горной классификации в 2017 году 

 

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

Возраст: 27
Количество участий в Тур де Франс: 1
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 16-е

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Теги к статье: Тур де Франс гороховая майка Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2022 Мировой Тур UCI WorldTour превью горная классификация

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Кто выиграет гороховую майку на Тур де Франс-2022?


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Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • AlexanderS
    Александр Власов – капитан ком ... (13)
    AlexanderS-Фото
    Да, я застал только Меньшова :) ну Ильнур тоже давал огня пару лет) Но Власов, похоже, в Боре сделал качественный скачок. Эх, пораньше бы на год-два из Газпром-русвело ушёл бы...

    Самое неприятное, что Власов, похоже, последний из россиян, кто борется за подиумы велогонок. Дальше - всё...
  • sixpack
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (11)
    sixpack-Фото

    Цитата: vadi
    Просто нереальное количество финишей в горку. Первые шесть этапов плоские, а потом сплошняком просто жесть.   Гонка для топовых горняков. В конце тура запросто разрывы будут по десять минут между гонщиками первой десятки

     

    или не будут. в последние годы горные финиши становятся все менее острыми. В 2020м Гран Коломбьер спринтом завершился. На прошедшей Джиро было немало финишей в гору. Большая борьба была на одном (!) этапе такого типа.

  • Earl57
    Презентация велокоманд Тур де ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ернат
    а где Астана ?)

    https://www.youtube.com/watch?v=Chw1-tSyL4s

  • sixpack
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (11)
    sixpack-Фото
    все хотят.

    но доживут ли?
  • Ернат
    Презентация велокоманд Тур де ... (2)
    Ернат-Фото

    а где Астана ?)

  • shekn
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (11)
    shekn-Фото
    Цитата: Astanaforever
    И почему написали, что пятый ,брусчаточный этап 2014 стал судьбоносным для Нибали? Из за того , что Фрум упал? Но Контадор же не упал а словил на том этапе аж 2, 5 минуты. А если бы Фрум не упал, что выиграл бы Тур? Нибали 19 этапов носил желтую майку со второго победоносного этапа. На девятом отдал и с десятого с ней доехал до Парижу. И все эти разговоры, кабы да бы... не катят. Винченцо был в ударе . Четыре выигранных этапа тому подтверждение. Астана тем составом была супер командой, благодаря Микеле Скарпони и Якобом Фульсом., Люви Виестры , Танел Кангерта и (конечно Груздевым Димоном))))И никакие Фруми и Контадоры доедь они до Парижа, не смогли бы Нибали остановить, поверьте. Винченце просто был на две головы выше в тот год Фруминатора.
    Нибали тот тур соревновался с самим собой . Преимущественно из-за схода Фрума. Я бы и в таком составе не стал сравнивать команду со скай. А разве этап на котором гонщик привозит почти 3 минуты всем соперникам не судьбаносный?)

    Мне этот маршрут очень нравится . Но мне кажется , что 40 км разделка ...без вариантов просто, кто-то из словенцев .
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (11)
    Astanaforever-Фото
    И почему написали, что пятый ,брусчаточный этап 2014 стал судьбоносным для Нибали? Из за того , что Фрум упал? Но Контадор же не упал а словил на том этапе аж 2, 5 минуты. А если бы Фрум не упал, что выиграл бы Тур? Нибали 19 этапов носил желтую майку со второго победоносного этапа. На девятом отдал и с десятого с ней доехал до Парижу. И все эти разговоры, кабы да бы... не катят. Винченцо был в ударе . Четыре выигранных этапа тому подтверждение. Астана тем составом была супер командой, благодаря Микеле Скарпони и Якобом Фульсом., Люви Виестры , Танел Кангерта и (конечно Груздевым Димоном))))И никакие Фруми и Контадоры доедь они до Парижа, не смогли бы Нибали остановить, поверьте. Винченце просто был на две головы выше в тот год Фруминатора.
  • RVL
    Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (25)
    RVL-Фото

    Ставкой буки берут на себя ответственность за прогноз

    Вы критикуете их 

    Но ответственность не берете..

    ЗЫ. Ни к чему не призываю, иногда и буки проигрывают..но платят, а не на гитаре играют;)

     

     

     

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (11)
    velodoctor-Фото

    Возможно кстати им прошлогодние спринты не понравились, поэтому так. 

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (11)
    velodoctor-Фото

    Это наверное самый антиспринтерский тур де Франс за последние годы.  Уже тут писали,что Груновегену будет тяжело, не то слово, этапов под него минимум, очень много отдали универсалам.

    У меня в целом ощущение, что орги иногда идут на встречу сильным гонщикам, фаворитам, когда ехал Виго, насували разделок много, когда Ван Арт созрел для борьбы за зеленое , сделали маршрут под него.. 

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Jordi Meeus (Bora-hansgrohe)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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