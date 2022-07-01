Тур де Франс-2022: Гороховая майка. Претенденты





Звание «Горного короля» на такой значимой гонке года как Тур де Франс всегда было почётно, хотя часто гороховая майка оказывалась лишь дополнительным трофеем обладателя главной – жёлтой майки победителя гонки.

Не всегда Большая Петля проверяет участников таким большим количеством горных финишей, легендарных перевалов и этапов с пересечённым рельефом, как в нынешнем 109-м выпуске.

На этот раз гороховая майка «Горного короля» в очередной раз может стать дополнительным подтверждением мастерства обладателя жёлтой майки или станет утешительным призом тех, кто потеряет шансы на борьбу за подиум. И всё же за право её хотя бы примерить, а, возможно, и удержать до финала, на протяжении трёх недель Тур де Франс всегда идёт острая борьба, за которой всегда интересно наблюдать.

Победитель Тур де Франс-2021 Тадей Погачар занял 1-е место в классификации лучшего горного гонщика, опередив Ваута Пулса на 19 очков.

Тадей Погачар стартует на Тур де Франс-2022 за третьей подряд желтой майкой, и по пути может прихватить третью гороховую подряд. В истории Тур де Франс троим велогонщикам удавалось подряд трижды брать гороховую майку - Федерико Бахамонтесу (Federico Bahamontes), Хулио Хименесу (Julio Jimenez) и Ришару Виранку (Richard Virenque).

Борьба за гороховую майку начнётся со второго этапа, желающих атаковать и уезжать в отрывы будет много. Сложно предсказать развитие событий в горной классификации, остаётся лишь отметить гонщиков, которые с большой долей вероятности будут бороться за гороховую майку. Три этапа финишируют в подъем высшей категории и два - первой категории. Удвоение горных очков не будет в этом году, как и "Бонусные премии" на горных вершинах.

Начисление очков в зачёт гороховой майки



Горы на Тур де Франс-2022:

7 горных премий высшей категории (Categorie H);

10 горных премий 1 категории;

6 горных премий 2 категории;

16 горных премий 3 категории;

22 горные премии 4 категории.

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;

Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;

Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;

Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;

Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

12 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2022 - максимум для одного велогонщика составит 60 очков.

11 этап - второй по "урожайности" этап на горные очки на Тур де Франс-2021 - максимум для одного велогонщика составит 55 очков.

Победитель горной классификации Тур де Франс-2022 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25).



Претенденты:

Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Возраст: 23

Количество участий в Тур де Франс: 2

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс 2020 и 2021 годов.

Наиро Кинтана (Arkea Samsic)

Возраст: 32

Количество участий в Тур де Франс: 8

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2013

Роман Барде (DSM)

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

Возраст: 31

Количество участий в Тур де Франс: 8

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2019

Куин Симмонс (Trek-Segafredo)

Photo (c) Trek-Segafredo Team

Возраст: 21

Количество участий в Тур де Франс: 0

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 0

Рубен Геррейро (EF Education-EasyPost)

Возраст: 27

Количество участий в Тур де Франс: 1

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 22-е

Пьер Роллан (B&B Hotels - KTM)

Возраст: 35

Количество участий в Тур де Франс: 12

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 3-е место в 2013 году



Варран Баргиль (Arkea - Samsic)

Photo (c) Arkea-Samsic Team

Возраст: 30

Количество участий в Тур де Франс: 7

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: победа в горной классификации в 2017 году

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Возраст: 27

Количество участий в Тур де Франс: 1

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 16-е