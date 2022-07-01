- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 08:36
Тур де Франс-2022: Гороховая майка. Претенденты
Звание «Горного короля» на такой значимой гонке года как Тур де Франс всегда было почётно, хотя часто гороховая майка оказывалась лишь дополнительным трофеем обладателя главной – жёлтой майки победителя гонки.
Не всегда Большая Петля проверяет участников таким большим количеством горных финишей, легендарных перевалов и этапов с пересечённым рельефом, как в нынешнем 109-м выпуске.
На этот раз гороховая майка «Горного короля» в очередной раз может стать дополнительным подтверждением мастерства обладателя жёлтой майки или станет утешительным призом тех, кто потеряет шансы на борьбу за подиум. И всё же за право её хотя бы примерить, а, возможно, и удержать до финала, на протяжении трёх недель Тур де Франс всегда идёт острая борьба, за которой всегда интересно наблюдать.
Победитель Тур де Франс-2021 Тадей Погачар занял 1-е место в классификации лучшего горного гонщика, опередив Ваута Пулса на 19 очков.
Тадей Погачар стартует на Тур де Франс-2022 за третьей подряд желтой майкой, и по пути может прихватить третью гороховую подряд. В истории Тур де Франс троим велогонщикам удавалось подряд трижды брать гороховую майку - Федерико Бахамонтесу (Federico Bahamontes), Хулио Хименесу (Julio Jimenez) и Ришару Виранку (Richard Virenque).
Борьба за гороховую майку начнётся со второго этапа, желающих атаковать и уезжать в отрывы будет много. Сложно предсказать развитие событий в горной классификации, остаётся лишь отметить гонщиков, которые с большой долей вероятности будут бороться за гороховую майку. Три этапа финишируют в подъем высшей категории и два - первой категории. Удвоение горных очков не будет в этом году, как и "Бонусные премии" на горных вершинах.
Начисление очков в зачёт гороховой майки
Горы на Тур де Франс-2022:
7 горных премий высшей категории (Categorie H);
10 горных премий 1 категории;
6 горных премий 2 категории;
16 горных премий 3 категории;
22 горные премии 4 категории.
Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.
12 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2022 - максимум для одного велогонщика составит 60 очков.
11 этап - второй по "урожайности" этап на горные очки на Тур де Франс-2021 - максимум для одного велогонщика составит 55 очков.
Победитель горной классификации Тур де Франс-2022 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25).
Претенденты:
Тадей Погачар (UAE Team Emirates)
Photo ©A.S.O/Pauline Ballet
Возраст: 23
Количество участий в Тур де Франс: 2
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс 2020 и 2021 годов.
Наиро Кинтана (Arkea Samsic)
Возраст: 32
Количество участий в Тур де Франс: 8
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2013
Роман Барде (DSM)
Photo Credit: Cor Vos/Team DSM
Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 8
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2019
Куин Симмонс (Trek-Segafredo)
Photo (c) Trek-Segafredo Team
Возраст: 21
Количество участий в Тур де Франс: 0
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 0
Рубен Геррейро (EF Education-EasyPost)
Возраст: 27
Количество участий в Тур де Франс: 1
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 22-е
Пьер Роллан (B&B Hotels - KTM)
Возраст: 35
Количество участий в Тур де Франс: 12
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 3-е место в 2013 году
Варран Баргиль (Arkea - Samsic)
Photo (c) Arkea-Samsic Team
Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 7
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: победа в горной классификации в 2017 году
Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)
Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse
Возраст: 27
Количество участий в Тур де Франс: 1
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 16-е
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