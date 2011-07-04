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Тур де Франс-2022. Жёлтая майка. Претенденты

 Тур де Франс-2022. Жёлтая майка. Претенденты

  

Тур де Франс-2022. Жёлтая майка. Претенденты

 

 

  В 109-й раз  на Елисейских Полях в Париже 24 июля после трёх недель по дорогам Дании, Бельгии, Швейцарии, Франции определится победитель Тур де Франс. За три недели Большой Петли жёлтая майка может бросить золотой луч на карьеру нескольких гонщиков прежде, чем перейдёт на плечи победителя.

 

  Не раз надевали жёлтую майку лидера и вновь в центре внимания двукратный победитель Тур де Франс, 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар и его соотечественник, 32-летний гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич, который в 2020 году 12 дней носил жёлтую майку лидера, но пока не смог подняться на высшую ступень итогового подиума французского Гранд-тура.

 

  Борьба равных по силам сделает гонку захватывающей. Но и другие соперники, терпящие поражение от Тадея Погачара на разных гонках, наверняка изучили все возможные варианты борьбы и готовы применить их на практике.

 

  И Тадей Погачар, и Примож Роглич перед стартом Тур де Франс-2022 показали, что готовы к главной гонке сезона. Погачар отказался от традиционных «репетиций» Тура, не выступив ни на Критериуме Дофине, ни на Туре Швейцарии, зато порадовал соотечественников победой на домашнем Туре Словении-2022. Примож Роглич выиграл традиционную "репетицию" французского Гранд-тура - Критериум Дофине-2022.

 

  Но не стоит забывать о многоопытном 36-летнем британском гонщике команды Ineos Grenadiers, победителе Тур де Франс-2018, Геранте Томасе, который подходит к этому выпуску Большой Петли с победой на Туре Швейцарии-2022.

 

  Кроме того,  Jumbo-Visma и Ineos Grenadiers готовы усложнить двукратному победителю Тур де Франс задачу действиями сокапитанов. Следить команде UAE Team Emirates придётся и за призёром Тур де Франс-2021, 25-летним датским гонщиком Йонасом Вингегором, и за 29-британским гонщиком Адамом Йейтсом, и за финишировавшим в топ-5 на Джиро д’Италия-2022 26-летним колумбийским гонщиком команды Ineos Grenadiers Даниэлем Мартинесом.

 

  Велокоманда Bora-hansgrohe в этом сезоне показала, что с ней тоже придётся считаться на Гранд-турах. Победив на Джиро д’Италия-2022 с Джеем Хиндли, на Тур де Франс-2022 команда бросит вызов соперником с 26-летним российским гонщиком Александром Власовым, выигравшим в этом году Тур Романдии, и ставшему призёром Тура Страны Басков.

 

Помимо вышеназванных гонщиков Тур де Франс-2022 будет достаточно претендентов если не на победу, то на подиум.

 

 26-летний австралийский гонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор (AG2R Citroen) в прошлом году финишировал на Тур де Франс 4-м и выиграл этап. Он поедет французский Гранд-тур второй раз в карьере, и уже показал, что намерен бороться с сильнейшими, заняв 3-е место на Критериуме Дофине.

 

  27-летний испанский гонщик Энрик Мас (Movistar) дважды становился призёром испанского Гранд-тура, но на Тур де Франс не поднялся выше пятого места.

 

  31-летний французский гонщик Роман Барде (DSM), раздосадованный сходом с Джиро д’Италия, где мог бороться за подиум, возможно, сумеет переключиться на Тур де Франс, где стоял и на второй, и на третьей ступенях подиума, а также выиграл три этапа.

 

  Команда Bahrain Victorious также не останется в стороне – побороться за подиум Тур де Франс она сможет с 28-летним австралийским гонщиком Джеком Хейгом, призёром Вуэльты Испании прошлого года, и 34-летним итальянским гонщиком Дамиано Карузо, призёром Джиро д’Италия-2021.  Лучший результат Карузо на Тур де Франс – 10-е место в 2020 году.

 

  25-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю с каждым годом улучшает результаты на Тур де Франс. До подиума пока далеко, в прошлом году он показал лучший результат - финишировал 11-м в общем зачёте.

 

  29-летний казахстанский гонщик команды Astana Qazaqastan Алексей Луценко в прошлом году финишировал на Тур де Франс-2021 7-м в генеральной классификации и остаётся претендентом на высокие места в общем зачёте.

 

 

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

 

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

 

 

Возраст - 23 года

 

Количество участий в Тур де Франс: 2

 

Лучший результат на Тур де Франс: - 1-е место в 2020 году и 2021 году

 

Победы в сезоне 2022:  10 - этапы и общий зачёт Тура ОАЭ, Тиррено-Адриатико, Тура Словении и классика Страде Бьянке

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 24

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Тур Словении - 1-е место.

 

 

 

Примож Роглич (Jumbo - Visma)

 

Примож Роглич (Jumbo - Visma)

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

  

 

Возраст: 32

 

Количество участий в Тур де Франс: 4

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2020 году

 

Победы в сезоне 2022:  4 - общий зачёт Париж-Ницца и Критериума Дофине, этапы Париж-Ницца и Тура Страны Басков.

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022:  Критериум Дофине - 1 место


Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 26

 

 

Йонас Вингегор (Jumbo - Visma)

 

Photo Credit: LaPresse

 

 

 

Возраст: 25

 

Количество участий в Тур де Франс:  1

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2021 году

 

Победы в сезоне 2022: 2

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022:  Критериум Дофине - 2 место


Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 26

 

 

 

 

Герант Томас (Ineos Grenadiers)

 

 

 

 

Возраст: 36

 

Количество участий в Тур де Франс: 11

 

Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2018 году

 

Победы в сезоне 2022:  1

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Тур Швейцарии - 1-е место


Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 31

 

Александр Власов (Bora-hansgrohe)

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Возраст: 26

 

Количество участий в Тур де Франс: 0

 

Лучший результат на Тур де Франс: -

 

Победы в сезоне 2022:  5 - этап и общий зачёт Вуэльты Валенсии, этап и общий зачёт Тура Романдии, этап Тура Швейцарии,

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Тур Швейцарии (не финишировал из-за ковида)


Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 41

 

 

Бен О'Коннор (AG2R Citroen)

 

Photo ©A.S.O. / P. Ballet

 

 

Возраст: 26

 

Количество участий в Тур де Франс: 1

 

Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2021 году

 

Победы в сезоне 2022:  2

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Критериум Дофине - 3-е место


Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 30

 

Адам Йейтс (Ineos Grenadiers)

 

Photo (c) INEOS Grenadiers

 

Возраст:  29

 

Количество участий в Тур де Франс:  5

 

Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2016 году;

 

Победы в сезоне 2022:  -

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022:  Тур Швейцарии (не финишировал из-за ковида)

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 25

 

 

Энрик Мас (Movistar)

 

 

 

Возраст:  27

 

Количество участий в Тур де Франс:  3

 

Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2020 году;

 

Победы в сезоне 2022: 0

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022:  Критериум Дофине

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 29

 

 

 Роман Барде (DSM)

 

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

Возраст:  31

 

Количество участий в Тур де Франс:  8

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2016 году;

 

Победы в сезоне 2022: 1 - Тур Альп;

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022:  -

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 32

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2022 превью желтая майка Мировой Тур UCI

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Кто выиграет Тур де Франс-2022?


  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 08:24 | Регистрация: 22.05.2013

    Не так много претендентов на высокие места. Мартинес мог быть еще в этом списке, но кажется его задвинули под британцев. Первая тройка  особняком, да и Погачар в ней тоже особняком. 

  2. vadi

    Сегодня, 10:01 | Регистрация: 9.08.2020

    Букмекеры правильно ставки назначили - 60 на Погачара, 30 на Роглича и 10 на всех остальных вместе взятых

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 10:22 | Регистрация: 4.07.2011

      Да, уж, они других и в ус не ставят-:)
      Тадей и баста-:)

  3. Имя: Борис

    Esperus2006

    Сегодня, 10:02 | Регистрация: 15.05.2022

    Посмотрю на Барде, может удивить

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 10:31 | Регистрация: 17.05.2015

    Если всем главным претендентам ничто не помешает выступить в полную силу, то у Погачара острых конкурентов нет. Роглич - главный на №2, хотя ... А вот дальше развернется - должна во всяком случае - интересная битва. Как то мне не верится в мощь Барде, Йейтса и Томаса. А вот Вингегор, Мас, О'Коннор, Карузо - это интересно. Очень хотелось бы отличного выступления Власова - что ему и пожелаю, но третья неделя для него может быть проблемной...

  5. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:45 | Регистрация: 27.07.2011

    Маас вечный претендент))) зря конта ляпнул про наследника..давит на мааса походу .. Пора как Ланду вычеркнуть

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Tour de France

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Vuelta a Castilla y Leon

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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (39)
    Earl57-Фото

    Пино с Туром катастрофически не везет. Вот уж воистину "не понос, так золотуха". Травмы, простуда, теперь ковид. 

    Его заменит Бруно Армираль.

  • velodoctor
    Флориан Сенешаль заменит Тима ... (2)
    velodoctor-Фото

    Представляю грустного Кэва, который все утро ждал звонка. Мне состав квиков не нравится, есть спринтерский поед и есть какие-то непонятные ребята, по мне вместо Алафилипа покинувшего состав надо было Ремко ставить, есть разделки, есть шансы жёлтое примерить небольшие, меня Лефевр мягко сказать раздражает. Он в какие-то игры играет непонятные с гонщиками своими. Кстати я против Кэва на туре, разве что вместо Якобсена. И так этапов не густо, ещё и неразбериха будет. Марк не показал в этом сезоне, что он может выиграть этап, не заслужил. Тут хоть справедливо и логично все.



    На Вуэльте будет бомбический состав с Хиндли, Карапасом, Поги, Роглой и прочими, для чего туда Ремко поедет, я совсем не понимаю. Те проблемы которые у него на недельных гонках были, с ними разве можно думать о генерале. Реальная цель этап тура, попытка жёлтое взять на туре, помощь команде там же, все это по ходу сезона бельгиец делал, он к этому готов.

  • EL-Fenomeno
    Заявление велокоманды Bahrain ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Суки punish а как иначе, скажешь. Шо то услышали и копают, хотят зацепится, а зацепка то слишком мизерная, но всё равно копают.

    Действительно, хотелось бы спросить: почему именно перед Туром эти проверки (ещё бы в самом Копенгагене проверили команду) ? Почему, скажем, не перед Критерием Дофине или раньше, а?

    Желаю Карузо выступить как на Джиро 2021 и взяь подиум (в Париже), а Хейгу попасть в 10-ку генерала и взять красивый горный этап...ну или наоборот)

    Цитата: Earl57
    Мохорич и Тратник сказали журналистам что к ним никто не приходил и их дома не обыскивали. Словенцев не трогали стало быть...

    Стало быть другие шейхи вовремя подсуетились или может у них бабла больше !?

    Или вообще всё предельно просто желтая майка - и нам других Армстронг-сторис не нужно это антачьбл пэрсон whistle

  • SportSpirit
    Тадей Погачар с командой UAE T ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: sashaney
    Погачар будет сам себя возить.

     

    ... 

     

    Погачара будет возить Солер. Но это не точно.dirol 

     

    Из 100% проверенных помощников - Майка и Бьерг. В остальном состав, я бы сказала, "экспериментальный".

  • SportSpirit
    Флориан Сенешаль заменит Тима ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Вау!) я только что написала пост в соседней теме)) 

     

    Удача на стороне Сенешаля. 

  • SportSpirit
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (8)
    SportSpirit-Фото

    С Кэвом подковерные мотивы +/- понятны.

     

    Но не поставить Сенешаля, ставшего чемпионом Франции, на Тур-де-Франс? Чисто интуитивно: после внезапной победы Флориана на прошлой Вуэльте, Якобсен не очень хочет видеть его в своем поезде. 

     

    Из интервью Сенешаля: он узнал, что не попадает в состав, на прошлой неделе. Надеялся, что сильное выступление на ЧФр (в итоге победа), сможет изменить ситуацию но - увы. Как ему объяснили, команда решила поставить в состав максимальное количество датчан, чтобы словить хайп на старте.locny 

  • Gorn9k
    Герант Томас, Дани Мартинес и ... (1)
    Gorn9k-Фото

    Пидкок лишний
    Горы не потянет
    В "классиках-отрывах" Дилан выглядит сильнее.
    На плоскаче тащить не будет.
    На крутых финишах Мартинез выглядит сильнее

  • rude_rider
    Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (6)
    rude_rider-Фото
    Маас вечный претендент))) зря конта ляпнул про наследника..давит на мааса походу .. Пора как Ланду вычеркнуть
  • Ice
    Заявление велокоманды Bahrain ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Значит, чудеса в стиле прошлого сезона от Бахрейн на Тур де Франс под большим вопросом

    Все чудесят, не нужно тут голословно о Бахрейне высказываться. Почему в Декеникам не нагрянули после чудес престарелого Кэва? Вам это не кажется странным? Или победы топовых гонцов - это подозрительно, а поломанного старого спринтера, который до того несколько лет был статистом - это норма? Неужели вы думаете, что от Лефевра снисходит благодать?)))

  • Camel
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (8)
    Camel-Фото
    То есть, разницы нет, привезли тебя до финиша и ты напрягся на последних 200 метрах или ты всю дистанцию напрягал пелотон? И так 34 раза.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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