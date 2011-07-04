Тур де Франс-2022. Жёлтая майка. Претенденты

В 109-й раз на Елисейских Полях в Париже 24 июля после трёх недель по дорогам Дании, Бельгии, Швейцарии, Франции определится победитель Тур де Франс. За три недели Большой Петли жёлтая майка может бросить золотой луч на карьеру нескольких гонщиков прежде, чем перейдёт на плечи победителя.

Не раз надевали жёлтую майку лидера и вновь в центре внимания двукратный победитель Тур де Франс, 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар и его соотечественник, 32-летний гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич, который в 2020 году 12 дней носил жёлтую майку лидера, но пока не смог подняться на высшую ступень итогового подиума французского Гранд-тура.

Борьба равных по силам сделает гонку захватывающей. Но и другие соперники, терпящие поражение от Тадея Погачара на разных гонках, наверняка изучили все возможные варианты борьбы и готовы применить их на практике.

И Тадей Погачар, и Примож Роглич перед стартом Тур де Франс-2022 показали, что готовы к главной гонке сезона. Погачар отказался от традиционных «репетиций» Тура, не выступив ни на Критериуме Дофине, ни на Туре Швейцарии, зато порадовал соотечественников победой на домашнем Туре Словении-2022. Примож Роглич выиграл традиционную "репетицию" французского Гранд-тура - Критериум Дофине-2022.

Но не стоит забывать о многоопытном 36-летнем британском гонщике команды Ineos Grenadiers, победителе Тур де Франс-2018, Геранте Томасе, который подходит к этому выпуску Большой Петли с победой на Туре Швейцарии-2022.

Кроме того, Jumbo-Visma и Ineos Grenadiers готовы усложнить двукратному победителю Тур де Франс задачу действиями сокапитанов. Следить команде UAE Team Emirates придётся и за призёром Тур де Франс-2021, 25-летним датским гонщиком Йонасом Вингегором, и за 29-британским гонщиком Адамом Йейтсом, и за финишировавшим в топ-5 на Джиро д’Италия-2022 26-летним колумбийским гонщиком команды Ineos Grenadiers Даниэлем Мартинесом.

Велокоманда Bora-hansgrohe в этом сезоне показала, что с ней тоже придётся считаться на Гранд-турах. Победив на Джиро д’Италия-2022 с Джеем Хиндли, на Тур де Франс-2022 команда бросит вызов соперником с 26-летним российским гонщиком Александром Власовым, выигравшим в этом году Тур Романдии, и ставшему призёром Тура Страны Басков.

Помимо вышеназванных гонщиков Тур де Франс-2022 будет достаточно претендентов если не на победу, то на подиум.

26-летний австралийский гонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор (AG2R Citroen) в прошлом году финишировал на Тур де Франс 4-м и выиграл этап. Он поедет французский Гранд-тур второй раз в карьере, и уже показал, что намерен бороться с сильнейшими, заняв 3-е место на Критериуме Дофине.

27-летний испанский гонщик Энрик Мас (Movistar) дважды становился призёром испанского Гранд-тура, но на Тур де Франс не поднялся выше пятого места.

31-летний французский гонщик Роман Барде (DSM), раздосадованный сходом с Джиро д’Италия, где мог бороться за подиум, возможно, сумеет переключиться на Тур де Франс, где стоял и на второй, и на третьей ступенях подиума, а также выиграл три этапа.

Команда Bahrain Victorious также не останется в стороне – побороться за подиум Тур де Франс она сможет с 28-летним австралийским гонщиком Джеком Хейгом, призёром Вуэльты Испании прошлого года, и 34-летним итальянским гонщиком Дамиано Карузо, призёром Джиро д’Италия-2021. Лучший результат Карузо на Тур де Франс – 10-е место в 2020 году.

25-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю с каждым годом улучшает результаты на Тур де Франс. До подиума пока далеко, в прошлом году он показал лучший результат - финишировал 11-м в общем зачёте.

29-летний казахстанский гонщик команды Astana Qazaqastan Алексей Луценко в прошлом году финишировал на Тур де Франс-2021 7-м в генеральной классификации и остаётся претендентом на высокие места в общем зачёте.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Возраст - 23 года

Количество участий в Тур де Франс: 2



Лучший результат на Тур де Франс: - 1-е место в 2020 году и 2021 году



Победы в сезоне 2022: 10 - этапы и общий зачёт Тура ОАЭ, Тиррено-Адриатико, Тура Словении и классика Страде Бьянке

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 24

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Тур Словении - 1-е место.



Примож Роглич (Jumbo - Visma)

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

Возраст: 32



Количество участий в Тур де Франс: 4



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2020 году



Победы в сезоне 2022: 4 - общий зачёт Париж-Ницца и Критериума Дофине, этапы Париж-Ницца и Тура Страны Басков.



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Критериум Дофине - 1 место





Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 26

Йонас Вингегор (Jumbo - Visma)

Photo Credit: LaPresse

Возраст: 25



Количество участий в Тур де Франс: 1



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2021 году



Победы в сезоне 2022: 2



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Критериум Дофине - 2 место





Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 26

Герант Томас (Ineos Grenadiers)

Возраст: 36



Количество участий в Тур де Франс: 11



Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2018 году



Победы в сезоне 2022: 1



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Тур Швейцарии - 1-е место





Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 31

Александр Власов (Bora-hansgrohe)

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Возраст: 26



Количество участий в Тур де Франс: 0



Лучший результат на Тур де Франс: -



Победы в сезоне 2022: 5 - этап и общий зачёт Вуэльты Валенсии, этап и общий зачёт Тура Романдии, этап Тура Швейцарии,



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Тур Швейцарии (не финишировал из-за ковида)





Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 41

Бен О'Коннор (AG2R Citroen)

Photo ©A.S.O. / P. Ballet

Возраст: 26



Количество участий в Тур де Франс: 1



Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2021 году



Победы в сезоне 2022: 2



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Критериум Дофине - 3-е место





Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 30

Адам Йейтс (Ineos Grenadiers)



Photo (c) INEOS Grenadiers

Возраст: 29



Количество участий в Тур де Франс: 5



Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2016 году;



Победы в сезоне 2022: -



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Тур Швейцарии (не финишировал из-за ковида)



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 25

Энрик Мас (Movistar)

Возраст: 27



Количество участий в Тур де Франс: 3



Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2020 году;



Победы в сезоне 2022: 0



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: Критериум Дофине



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 29

Роман Барде (DSM)

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

Возраст: 31



Количество участий в Тур де Франс: 8



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2016 году;



Победы в сезоне 2022: 1 - Тур Альп;



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2022: -



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2022: 32