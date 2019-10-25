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“8 викингов” Trek-Segafredo на Тур де Франс-2022

Велокоманда Trek-Segafredo объявила состав на Тур де Франс-2022

 

 

  Велокоманда Trek-Segafredo стартует на Тур де Франс-2022 с целью – одержать победу минимум на одном этапе. Настрой Trek-Segafredo обозначила, назвав состав  «Восемью викингами», отплывающими из Копенгагена за успехом на этапах 109-го выпуска Большой Петли.

 

 

“8 викингов” Trek-Segafredo на Тур де Франс-2022

 

 

  1 июля из Копенгагена в трёхнедельное «плавание» отправятся: 26-летний датский гонщик Мадс Педерсен, 35-летний нидерландский гонщик Бауке Моллема, 27-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе, 21-летний американский гонщик Куинн Симмонс, 30-летний бельгийский гонщик Яспер Стёйвен, 31-летний латвийский гонщик Томс Скуйиншь, 34-летний французский гонщик Тони Галлопан и 30-летний люксембургский гонщик Алекс Кирш.

 

  Бауке Моллема, ставший недавно чемпионом Нидерландов в разделке, – один из самых опытных гонщиков состава, победитель двух этапов Тур де Франс, он стартует на французском Гранд-туре в 12-й раз в карьере. Его лучшим результатом в генеральной классификации Тур де Франс были 6-е место в 2013 году и 7-е в 2015.

 

Дебютанты Тур де Франс - Куинн Симмонс и Алекс Кирш.

 

  Ким Андерсен, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Главная цель – выиграть, по меньшей мере, один этап. Но, думаю, с таким составом, как у нас, мы способны и на  большее. У команды есть чёткая цель – помочь Мадсу бороться за этапы в Дании.

 

  Прежде всего, мы постараемся наилучшим образом проехать разделку в Копенгагене, потом, если жёлтая майка окажется в пределах досягаемости, попробуем побороться за бонусные секунды. У нас два сильных гонщика для борьбы на этапе с брусчаткой – Яспер и Мадс.

 

 А потом приложим силы, чтобы присутствовать во всех отрывах. У нас умные гонщики, они знают, как выигрывать из этой позиции».

 

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2022:

 

Mads Pedersen (Дания),

Bauke Mollema (Нидерланды),

Jasper Stuyven (Бельгия),

Giulio Ciccone (Италия),

Alex Kirsch (Люксембург),

Toms Skujins (Латвия),

Quinn Simmons (США),

Tony Gallopin (Франция),

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Теги к статье: Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 16:33 | Регистрация: 25.10.2019

    интересная аналогия. 8 викингов и всего один "северянин" (датчанин)

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