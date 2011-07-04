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Андрей Зейц проехал 20 Гранд-туров в карьере без единого схода

Андрей Зейц проехал 20-й Гранд-тур в карьере

 

 

  Финишировав на Тур де Франс-2022, 35-летний казахстанский велогонщик команды Astana Qazaqstan Андрей Зейц вошёл в историю велоспорта, проехав от старта до финиша 20-й Гранд-тур в карьере без единого схода (420 этапов). И 20 – не просто цифра.

 

Андрей Зейц проехал 20 Гранд-туров в карьере без единого схода

 

 

 Завершить 20 трёхнедельных гонок без единого схода за всю историю велоспорта удалось лишь трём велогонщикам - польскому Сильвестру Шмыду (Sylwester Szmyd), который с 2002 по 2015 проехал 23 Гранд-тура, бельгийскому Люсьену Ван Импу (Lucien Van Impe), который финишировал на 21-м Гранд-туре, а на 14 из них вошёл в топ-10, и итальянскому гонщику, легенде велоспорта Феличе Джимонди (Felice Gimondi), проехавшему полностью 20 Гранд-туров и побеждавшему на всех трёх (победитель Тур де Франс-1965, Вуэльты Испании-1968 и трёхкратный победитель Джиро д’Италия 1967, 1969 и 1976).

 

  Первый в карьере Гранд-тур – Джиро д’Италия, Андрей Зейц проехал в 2009 году. Всего за карьеру казахстанский гонщик 9 раз проехал Джиро д’Италия, трижды финишировал на Тур де Франс,  8 раз проехал Вуэльту Испании.

 

 

  Андрей Зейц: «Наверное, это замечательное достижение для меня, и я рад ему. Но, самое главное – это то, что на каждом Гранд-туре, который я проехал в своей карьере, я старался показывать свой максимум ради лидеров, ради команды. Этот «Тур де Франс», мой 20-й Гранд-тур в карьере, получился очень непростым, но я рад, что наш лидер Алексей Луценко вновь продемонстрировал свой класс, став одним из лучших в общем зачете. Думаю, что это весомый результат для казахстанского велоспорта».

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Теги к статье: Андрей Зейц Astana Qazaqstan Team Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:41 | Регистрация: 4.07.2011

    Андрей Сергеевич, да вы молоток, здоровья вам!

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 17:17 | Регистрация: 22.05.2013

    Зейтс образец профессионализма, уже сколько сезонов на таком высоком уровне. 

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