Андрей Зейц проехал 20 Гранд-туров в карьере без единого схода

Андрей Зейц проехал 20-й Гранд-тур в карьере

Финишировав на Тур де Франс-2022, 35-летний казахстанский велогонщик команды Astana Qazaqstan Андрей Зейц вошёл в историю велоспорта, проехав от старта до финиша 20-й Гранд-тур в карьере без единого схода (420 этапов). И 20 – не просто цифра.

Завершить 20 трёхнедельных гонок без единого схода за всю историю велоспорта удалось лишь трём велогонщикам - польскому Сильвестру Шмыду (Sylwester Szmyd), который с 2002 по 2015 проехал 23 Гранд-тура, бельгийскому Люсьену Ван Импу (Lucien Van Impe), который финишировал на 21-м Гранд-туре, а на 14 из них вошёл в топ-10, и итальянскому гонщику, легенде велоспорта Феличе Джимонди (Felice Gimondi), проехавшему полностью 20 Гранд-туров и побеждавшему на всех трёх (победитель Тур де Франс-1965, Вуэльты Испании-1968 и трёхкратный победитель Джиро д’Италия 1967, 1969 и 1976).

Первый в карьере Гранд-тур – Джиро д’Италия, Андрей Зейц проехал в 2009 году. Всего за карьеру казахстанский гонщик 9 раз проехал Джиро д’Италия, трижды финишировал на Тур де Франс, 8 раз проехал Вуэльту Испании.

Андрей Зейц: «Наверное, это замечательное достижение для меня, и я рад ему. Но, самое главное – это то, что на каждом Гранд-туре, который я проехал в своей карьере, я старался показывать свой максимум ради лидеров, ради команды. Этот «Тур де Франс», мой 20-й Гранд-тур в карьере, получился очень непростым, но я рад, что наш лидер Алексей Луценко вновь продемонстрировал свой класс, став одним из лучших в общем зачете. Думаю, что это весомый результат для казахстанского велоспорта».