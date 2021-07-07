Дилан Груневеген - победитель 3 этапа Тур де Франс-2022, Ваут ван Арт сохранил жёлтую майку лидера

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen), 29-летний нидерландский гонщик команды BikeExchange-Jayco, одержал победу на 3-м этапе Тур де Франс-2022, опередив в общем спринте Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck). Ваут ван Арт в третий раз подряд занял на этапе Тур де Франс-2022 второе место. Для Дилана Груневегена победа на этапе Тур де Франс стала пятой в карьере, первой с 2019 года.

Магнус Корт (EF Education – Easy Post), надевший после 2 этапа гороховую майку лучшего горного гонщика, атаковал сразу после старта 3-го этапа и в одиночку уехал в отрыв дня, собрав все горные премии на трёх подъёмах 4-й категории.

Преимущество Магнуса Корта достигло 6 минут 40 секунд через 20 км гонки, после чего пелотон спохватился и начал сокращать отставание. За 32 км до финиша сольный отрыв 29-летнего датского гонщика был нейтрализован. Новых атак не последовало.

Но ровный ход пелотона был нарушен - 10 км до финиша ближе к хвосту группы произошёл завал. Топовые спринтеры остались в первой группе, как и большинство генеральщиков. Потеряли 39 секунд из-за завала Ригоберто Уран (EF Education EasyPost), Дамиано Карузо , Джек Хейг, Дилан Тёнс и Матей Мохорич (BahrainVictorious), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Майкл Вудс и Крис Фрум (Israel Premier Tech).

Ваут ван Арт сохранил жёлтую майку лидера, в генеральной классификации его ближайшим соперником остаётся Ив Лампарт (Quick-Step Alpha Vinyl), уступающий 7 секунд. В классификации зелёной майки Ваут ван Арт лидирует с преимуществом в 17 очков над Фабио Якобсеном (Quick-Step Alpha Vinyl).

Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остаётся лидером классификации лучшего молодого гонщика.