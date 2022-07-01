Уго Уль - победитель 16 этапа Тур де Франс-2022

Уго Уль одержал первую победу на этапе Тур де Франс из сольного отрыва

Уго Уль (Hugo Houle), 31-летний велогонщик команды Israel-Premier Tech, двукратный чемпион Канады в разделке, одержал победу из сольного отрыва на 16-м этапе Тур де Франс-2022. Уго Уль также стал вторым в истории французского Гранд-тура велогонщиком из Канады, выигравшим этап, после Стива Бауэра (победителя этапа в 1988 году).

На первом пиренейском этапе с набором высоты 2800 м, открывшим заключительную неделю Тур де Франс-2022, в отрыв уехала большая группа из 29 гонщиков, в числе которых был обладатель зелёной майки Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и гороховой майки Симон Гешке (Cofidis) и Александр Власов (Bora-hansgrohe).

После нескольких ускорений и попыток создать отрыв из отрыва успешной стала атака Уго Уля, который уехал от соперников у подножия финального подъёма дня - Мюр де Пегер (Mur de Peguere), 1-й категории, протяжённостью 9.3 км, средним градиентом 7,9%, максимальным-18%.

За 5 км до вершины Пегер у Уго Уля было полминуты преимущества. К нему пытались переложиться Валентин Мадуа и Майкл Сторер (Groupama-FDJ), Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) и Маттео Йоргенсон (Movistar), а также во второй группе был товарищ Уля команде Israel Premier Tech Майкл Вудс.

Майкл Вудс и Маттео Йоргенсон прошли вершину Пегюр через 20 секунд после Уго Уля, а на спуске Йоргенсон упал, но потом добрал Вудса. За 7 км до финиша у Уго Уля было уже 50 секунд в запасе. После 147 км в отрыве и более 30 км в сольном отрыве Уго Уль пересёк линию финиша с преимуществом в 1:10 над ближайшим преследователем Валентином Мадуа (Groupama-FDJ), который нагнал Вудса и Йоргенсена и обошёл Вудса на финише.

В группе жёлтой майки шла своя борьба. Пелотон отпустил отрыв почти на 8 минут. Первым из группы генеральщиков атаковал Энрик Мас (Movistar), но уехать от соперников ему не удалось – его добрали перед финальным подъёмом. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал на предпоследнем подъёме 1-й категории Пор де Лер (Port de Lers) протяженность 11,4 км, 718-1517 м, перепад высот 799 м, средний градиент 7%, максимальный 12%. Но обладатель жёлтой майки Йонас Вингегор (UAE Team Emirates) сразу ответил на несколько ускорений противника.

На вершине Пор-де-Лер Погачар снова атаковал и попытался уехать на спуске, но датский гонщик и тут не упустил соперника. К Вингегору и Погачару на спуске переложились 12 гонщиков, а Ваут ван Арт, находившийся в отрыве, как и Брэндон Макналти, вернулись к своим капитанам. А Геранту Томасу (Ineos Grenadiers), терявшему контакт с группой жёлтой майки на подъёме Пегер, помог бывший в отрыве дня и вернувшийся в группу генеральщиков Дани Мартинес.

Возглавляемая Ваутом Ван Артом группа жёлтой майки в составе Йонаса Вингегора, Тадея Погачара, Геранта Томаса, Давида Годю (Groupama-FDJ), Наиро Кинтаны (Arkea-Samsic) финишировала через 5:54 после победителя. Александр Власов, проехавший в отрыве дня,финишировал через 1:40 после Уго Уля и отыграл три позиции в общем зачёте, поднявшись на 8-ю строчку с отставанием 6:18 от лидера. Также улучшили своё положение Наиро Кинтана, который по итогам 16 этапа стал 4-м в общем зачёте, и Давид Годю, замкнувший топ-5. Герант Томас сохранил третью позицию в генеральной классификации.

Не поменяли владельцев и майки лидеров – жёлтая осталась на плечах Йонаса Вингегора, зелёная – у Ваута ван Арта, белая – у Тадея Погачара, гороховая – у Симона Гешке.

Марк Солер (UAE Team Emirates), один из помощников Тадея Погачара, выпал из пелотона в начале этапа из-за проблем с желудком и финишировал через 57 минут после пелотона, не вписавшись в лимит времени.

Перед третьей неделей на старт 16 этапа не вышли – Якоб Фульсанг (Israel Premier Tech), который сломал ребро во время падения на 15-м этапе, Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), который простудился и не смог продолжать гонку, а также гонщики с положительным тестом на Covid-19 Микаэль Шерель и Орельен Паре-Пантр из команды AG2R Citroen и Макс Валшайд (Cofidis).

Уго Уль посвятил свою победу погибшему младшему брату Пьеррику, которого в декабре 2012 года во время тренировки на дороге сбил автомобиль.

Уго Уль: «Никогда не выигрывал в гонках. Думаю, я оказался в правильном месте, чтобы одержать первую победу! Я атаковал, чтобы подготовить ускорение Майкла Вудса, дал полный газ. На крутых градиентах мне было тяжело. Знал, что набрав 30 или 40 секунд на вершине, смогу удержать их, хотя сначала пришлось долго ехать с запасом всего в 20 секунд. Но я не сдавался. На технически сложных участках выигрывал время. Боялся судорог. Мне не хватило еды, потому что на последних 20 км не было технички.

Мечтал выиграть ради брата, который погиб 10 лет назад, когда я стал профессионалом. Много лет я работал ради этого. Невероятно. Ждал этого дня 12 лет. Сегодня посвящаю победу ему. Он был на два года младше меня, и был самым большим моим болельщиком. Когда я финишировал 4-м среди андеров на чемпионате мира в 2012 году, он прислал мне видео, где поздравлял меня. Когда я его потерял, больше не с кем стало делиться такими эмоциями.

Появилась пустота. Конечно, когда такое происходит в жизни, нужны месяцы, чтобы появились силы снова двигаться дальше. Его сбили на дороге и сбежали, оставив его лежать на обочине. Мы с семьёй его искали. Я нашёл его через три часа, уже мёртвым. Когда пришёл на то место, ему делали массаж сердца. Я взял его за руку, увидел кровь у уха и рта и понял, что он мёртв».

Первой командой Уго Уля стала AG2R La Mondiale, там он выступал с 2013 по 2017 годы.

«Мне понадобился год, чтобы прийти в себя. Команда AG2R обо мне заботилась. Я тогда только стал профессионалом. Они дали мне несколько лет, чтобы я вернулся на хороший уровень, позволили мне восстановиться. Сейчас я здесь, потому что мне дали время оправиться от смерти брата.

Счастлив, что смог выиграть для канадцев. Рад, что позади в техничке ехал Стив Бауэр. Он кричал нам по радио: «Радуйтесь, ребята, наслаждайтесь». Я просто поехал так быстро, как мог. Он сказал мне: «Ты уже выиграл. Полегче». Я только надеюсь, что до следующей победы канадца на Туре не потребуется 34 года».

©A.S.O. / Pauline Ballet