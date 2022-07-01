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Уго Уль - победитель 16 этапа Тур де Франс-2022

 Уго Уль одержал первую победу на этапе Тур де Франс из сольного отрыва

 

   Уго Уль (Hugo Houle), 31-летний велогонщик команды Israel-Premier Tech, двукратный чемпион Канады в разделке, одержал победу из сольного отрыва на 16-м этапе Тур де Франс-2022. Уго Уль также стал вторым в истории французского Гранд-тура велогонщиком из Канады, выигравшим этап, после Стива Бауэра (победителя этапа в 1988 году).

 

 

Уго Уль - победитель 16 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  На первом пиренейском этапе с набором высоты 2800 м, открывшим заключительную неделю Тур де Франс-2022, в отрыв уехала большая группа из 29 гонщиков, в числе которых был обладатель зелёной майки Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и гороховой майки Симон Гешке (Cofidis) и Александр Власов  (Bora-hansgrohe).

 

  После нескольких ускорений и попыток создать отрыв из отрыва успешной стала атака Уго Уля, который уехал от соперников у подножия финального подъёма дня -  Мюр де Пегер (Mur de Peguere), 1-й категории, протяжённостью 9.3 км, средним градиентом 7,9%, максимальным-18%.

 

  За 5 км до вершины Пегер у Уго Уля было полминуты преимущества. К нему пытались переложиться Валентин Мадуа и Майкл Сторер (Groupama-FDJ), Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) и Маттео Йоргенсон (Movistar), а также во  второй группе был товарищ Уля команде Israel Premier Tech Майкл Вудс.

 

  Майкл Вудс и Маттео Йоргенсон прошли вершину Пегюр через 20 секунд после Уго Уля, а на спуске Йоргенсон упал, но потом добрал Вудса. За 7 км до финиша у Уго Уля было уже 50 секунд в запасе. После 147 км в отрыве и более 30 км в сольном отрыве Уго Уль пересёк линию финиша с преимуществом в 1:10 над ближайшим преследователем Валентином Мадуа (Groupama-FDJ), который нагнал Вудса и Йоргенсена и обошёл Вудса на финише.

 

  В группе жёлтой майки шла своя борьба. Пелотон отпустил отрыв почти на 8 минут. Первым из группы генеральщиков атаковал Энрик Мас (Movistar), но уехать от соперников ему не удалось – его добрали перед финальным подъёмом.  Тадей Погачар  (UAE Team Emirates) атаковал на предпоследнем подъёме 1-й категории  Пор де Лер (Port de Lers) протяженность 11,4 км, 718-1517 м, перепад высот 799 м, средний градиент 7%, максимальный 12%. Но обладатель жёлтой майки Йонас Вингегор (UAE Team Emirates) сразу ответил на несколько ускорений противника.

 

  На вершине Пор-де-Лер Погачар снова атаковал и попытался уехать на спуске, но датский гонщик и тут не упустил соперника. К Вингегору и Погачару на спуске переложились 12 гонщиков, а Ваут ван Арт, находившийся в отрыве, как и Брэндон Макналти, вернулись к своим капитанам. А Геранту Томасу (Ineos Grenadiers), терявшему контакт с группой жёлтой майки на подъёме Пегер, помог бывший в отрыве дня и вернувшийся в группу генеральщиков Дани Мартинес.

 

  Возглавляемая Ваутом Ван Артом группа жёлтой майки  в составе Йонаса Вингегора, Тадея Погачара, Геранта Томаса, Давида Годю (Groupama-FDJ), Наиро Кинтаны (Arkea-Samsic) финишировала через 5:54 после победителя.  Александр Власов, проехавший в отрыве дня,финишировал через 1:40 после Уго Уля и отыграл три позиции в общем зачёте, поднявшись на 8-ю строчку с отставанием 6:18 от лидера. Также улучшили своё положение Наиро Кинтана, который по итогам 16 этапа стал 4-м в общем зачёте, и Давид Годю, замкнувший топ-5. Герант Томас сохранил третью позицию в генеральной классификации.

 

  Не поменяли владельцев и майки лидеров – жёлтая осталась на плечах Йонаса Вингегора, зелёная – у Ваута ван Арта, белая – у Тадея Погачара, гороховая – у Симона Гешке.

 

  Марк Солер  (UAE Team Emirates), один из помощников Тадея Погачара, выпал из пелотона в начале этапа из-за проблем с желудком и финишировал через 57 минут после пелотона, не вписавшись в лимит времени.

 

  Перед третьей неделей на старт 16 этапа не вышли – Якоб Фульсанг (Israel Premier Tech), который сломал ребро во время падения на 15-м этапе, Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), который простудился и не смог продолжать гонку, а также гонщики с положительным тестом на Covid-19 Микаэль Шерель и Орельен Паре-Пантр из команды AG2R Citroen и Макс Валшайд (Cofidis).

 

    Уго Уль посвятил свою победу погибшему младшему брату Пьеррику, которого в декабре 2012 года во время тренировки на дороге сбил автомобиль.

 

  Уго Уль: «Никогда не выигрывал в гонках. Думаю, я оказался в правильном месте, чтобы одержать первую победу! Я атаковал, чтобы подготовить ускорение Майкла Вудса, дал полный газ. На крутых градиентах мне было тяжело. Знал, что набрав 30 или 40 секунд на вершине, смогу удержать их, хотя сначала пришлось долго ехать с запасом всего в 20 секунд. Но я не сдавался. На технически сложных участках выигрывал время. Боялся судорог. Мне не хватило еды, потому что на последних 20 км не было технички.

 

  Мечтал выиграть ради брата, который погиб 10 лет назад, когда я стал профессионалом. Много лет я работал ради этого. Невероятно. Ждал этого дня 12 лет. Сегодня посвящаю победу ему. Он был на два года младше меня, и был самым большим моим болельщиком. Когда я финишировал 4-м среди андеров на чемпионате мира в 2012 году, он прислал мне видео, где поздравлял меня. Когда я его потерял, больше не с кем стало делиться такими эмоциями.

 

  Появилась пустота. Конечно, когда такое происходит в жизни, нужны месяцы, чтобы появились силы снова двигаться дальше. Его сбили на дороге и сбежали, оставив его лежать на обочине. Мы с семьёй его искали. Я нашёл его через три часа, уже мёртвым. Когда пришёл на то место, ему делали массаж сердца. Я взял его за руку, увидел кровь у уха и рта и понял, что он мёртв».

 

Первой командой Уго Уля стала AG2R La Mondiale, там он выступал с 2013 по 2017 годы.

 

  «Мне понадобился год, чтобы прийти в себя. Команда AG2R обо мне заботилась. Я тогда только стал профессионалом. Они дали мне несколько лет, чтобы я вернулся на хороший уровень, позволили мне восстановиться. Сейчас я здесь, потому что мне дали время оправиться от смерти брата.

  Счастлив, что смог выиграть для канадцев. Рад, что позади в техничке ехал Стив Бауэр. Он кричал нам по радио: «Радуйтесь, ребята, наслаждайтесь».  Я просто поехал так быстро, как мог. Он сказал мне: «Ты уже выиграл. Полегче».  Я только надеюсь, что до следующей победы канадца на Туре не потребуется 34 года».

 

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2022

 

Уго Уль - победитель 16 этапа Тур де Франс-2022 Уго Уль - победитель 16 этапа Тур де Франс-2022 Уго Уль - победитель 16 этапа Тур де Франс-2022 Уго Уль - победитель 16 этапа Тур де Франс-2022 Уго Уль - победитель 16 этапа Тур де Франс-2022 Уго Уль - победитель 16 этапа Тур де Франс-2022

 

©A.S.O. / Pauline Ballet

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Теги к статье: Уго Уль Hugo Houle Israel - Premier Tech Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Уго Уль или как бы сказал товарищ Кондрашов - Хоул (хоть на самом деле он таки Хьюго(у) Хул) абсолютно заслуженно выиграл этап, почти в стиле недавного Мэтьюса, двинув заранее и на крутых градиентах удержался. Не знаю догнал бы его Йоргенсен, если бы не упал на спуске, но у израильской команды есть 2-я победа на этом Туре + 3 место Уудзи)) и для Канады тоже праздник!

    Цитата: lazhu
    на последней горке точно будет движуха

    Я тоже её (движухи) хотел, увы, но там её как таковой и не было (отставали те кого напрягали сильнейшие), хотя случился неожиданный движ на первой горе. И вот тут я подумал: Погачар пробовал заранее, потом даже на спуске, а на крутых градиентах Пегер(а) либо сам уже не смог, либо понял, что Вингегора не отцепит...в таком повороте/ключе событий мне даже стало немного досадно что у Майки на развозе на 2-й горе случился трабл с велосипедом. Не будь этого, уверен что Тадей хоть 1 раз, но попробовал ближе к макушке (и спуску).

    Цитата: Astanaforever
    Поздравляем Хуго с первой проф. победой и еще какой. !!!!

    Если я правильно услышал, победитель сказал, что посвятил эту победу своему брату который погиб/умер...было слышно как он сказал for my brother, показывая при этом на камеру крестик (или кулон какой то). Исправьте, если ошибся. 

    Цитата: kwwk
    А Фрумыч то лучший в генерале от  Israel - Premier Tech.

    Уже в ТОП-25 ok

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (17)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Надеюсь, завтра жёлтая майка вернётся на плечи законного владельца - Погачара.
    Ага ага, майка как раз у законного владельца и только какая нить пакость со стороны команды шейхов, могут помочь потерять её. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Эх , в такие моменты жалееш что нет =машины времени=, забежал вперед все подсмотрел и разузнал - потом отматал все обратно и с умным видом сделал свой прогноз. Скорее всего завтра будет все !!! Только делая свой прогноз, не ошибитесь в очередносте и масштабе событий.

     

    ... Ясно одно, Вингегору достаточно отдержаться ,а Погачару нужно ликвидировать дифицит в минуту лучше пол-торы. Скорее всего будут серьезные перестановки с третьего по девятое место.

  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (17)
    SVS-Фото

    Надеюсь, завтра жёлтая майка вернётся на плечи законного владельца - Погачара.

  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (17)
    BlAr-Фото
    Отцепит Вингегор, если решит атаковать. Но вряд ли наберёт большую разницу. Думаю, в пределах минуты.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    BlAr-Фото
    На их сайте teamjumbovisma.com есть подтверждение моих слов. Все говорят о плане и том, что удалось его выполнить.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    старт-шоссе 82-Фото
    Не совсем так, просто все удачно для них закончилось.
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (17)
    Гонщик-Фото

    Цитата: qwinter
    Завтра должно быть жарко, финиш на градиенте 16%, разборки генеральщиков не может не быть.

    И Томаса должны тут отцепить окончательно и бесповоротно. Вернутся ему будет негде.
    Вот только кто отцеплять будет, Поги конечно  попытается , но впереди силовая разделка, на которой можно и второго места лишиться. 

  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    DenisRodikov-Фото

    Я не совсем понял зачем Ineos в конце тянули, имея Ейтца в догоняющей группе. Кажется, что только себе хуже сделали...
    А этап - да, красивый. Очень крутые последние три километра подъёма своё дело сделали. И очень живописная, узкая дорога.

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    RVL-Фото
    по острию прошлись...

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