Остановка и спринт из отрыва на 10-м этапе Тур де Франс-2022

Магнус Корт, Ник Шульц, Луис-Леон Санчес о 10-м этапе Тур де Франс-2022

10-й этап, открывший вторую неделю Тур де Франс-2022, завершился спринтом из отрыва. Победу одержал 29-летний датский велогонщик команды EF Education EasyPost Магнус Корт, опередивший на считанные сантиметры дебютанта Тур де Франс, 27-летнего австралийского гонщика команды BikeExchange-Jayco Ника Шульца.

©A.S.O. / Pauline Ballet

И снова на этапе Тур де Франс-2022 для формирования отрыва дня понадобилось почти 60 км после старта. Атака четырёх известных гонщиков – Пьера Роллана (B&B Hotels – KTM), Филиппа Жильбера (Lotto Soudal), Дилана Ван Баарле (Ineos Grenadiers) и Луиса-Леона Санчеса (BahrainVictorious) стала катализатором для формирования многочисленного (25 гонщиков) отрыва дня, которому пелотон позволил в итоге набрать более девяти минут преимущества.

За 43 км до финиша из отрыва дня атаковал в одиночку Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), но его планы за 37 км до финиша были нарушены акцией протеста активистов 'Dernière Renovation', призывающих обратить внимание на проблемы климата. Восемь протестующих в майках с надписями «У нас осталось 989 дней» сели посередине дороги и зажгли дымовые шашки.

Альберто Беттиоль сумел проскочить, не задев сидящих, но большая группа и пелотон не смогли бы проехать по дороге. Организаторы остановили гонку, которая возобновилась через 15 минут. Но Альберто Беттиоль, который первым отправился на дистанцию, не сумел удержать преимущество. Группа отрыва настигла его на последних десяти километрах. Новые атаки, в том числе попытка уехать от попутчиков Луиса-Леона Санчеса, не удались. Перед финишем его настигли Ник Шульц, Маттео Йоргенсон (Movistar) и Дилан Ван Барле (Ineos Grenadiers). Ник Шульц ускорился первым, но Магнус Корт за 75 км до финиша прошёл Луиса-Леона Санчеса, догнал Шульца и опередил австралийского гонщика на самой финишной черте броском велосипеда.

29-летний датский гонщик, уехавший в отрыв в пятый раз за 10 этапов, выиграл второй в карьере этап Тур де Франс.

Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), находившийся в отрыве дня, благодаря большому преимуществу отрыва какое-то время был виртуальным лидером генеральной классификации, но Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сумел сохранить жёлтую майку с 11 секундами преимущества.

Симон Гешке (Cofidis) остался в гороховой майке лидера горной классификации, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Магнус Корт: «Это невероятно. Не могу поверить. Я так долго шёл на пределе в этот подъём. Беттиоль был очень силён, много километров проехал впереди, так что я мог отсидеться и сберечь силы. Пару раз на финальных километрах я терял контакт с группой. К счастью, все собрались. Для такого гонщика как я нет ничего крупнее этой победы на самой главной гонке в мире. Мне повезло одержать ещё одну победу на этапе Тур де Франс. Невероятно, что снова этого добился. Когда мы заходили на финальную прямую, увидел, что всё сошлось, понял, что одержал победу».

Photo: Getty Sport/BikeExchange-Jayco

Ник Шульц (BikeExchange-Jayco): «Очень счастлив, что стал вторым, хотя, если честно, в то же время сильно расстроен. Не каждый день пытаешься выиграть этап Тур де Франс. Буду пробовать ещё, посмотрим. День был тяжёлый, и со старта после дня отдыха нога у меня шла ужасно. К счастью, ребята постарались и помогли мне уехать в отрыв. Мне оставалось только стиснуть зубы и удержаться там.

Я забеспокоился, когда оказался в отрыве, потому что чувствовал себя не очень хорошо, поэтому пришлось рисковать. Но, к счастью, со мной был Джек Бауер. Он потрясающе работал, тянул отрыв. Я же должен был просто сидеть в отрыве и пытаться раскатиться. Я приложил все силы на финальном подъёме, играл в покер.

Впервые в жизни боролся за этап Тур де Франс. Всё получилось почти идеально, но все знают Магнуса Корта. Он уже выигрывал этапы Гранд-туров, он просто был лучше меня».

Луис-Леон Санчес (Bahrain Victorious): «Команда очень хорошо отработала. Спасибо Фреду Райту, который сам очень сильный гонщик. Мы помогали друг другу в отрыве. Я сегодня чувствовал себя хорошо, особенно в финале. Подумал, что лучше атаковать, потому что у других спринт сильнее. И я был близко к победе, но в конце финишировал третьим. Это неплохой результат, хотя я предпочёл бы победу. Завтра тяжёлый этап, будем работать на Дамиано».

Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost): «Я издали увидел протестующих, понял, что что-то случилось. Мне удалось проехать, но было ясно, что пелотон не сможет так сделать, потому что протестующих было несколько и они были решительно настроены. Такое случается, но они не должны были так делать, потому что, в конце концов, мы работаем, и им надо было придумать что-то другое».

Фред Райт (Bahrain Victorious): «Первая реакция – я проеду как-нибудь. Но забываешь, что позади идёт масса техничке, которым тоже надо было проехать».

©A.S.O. / Pauline Ballet