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Остановка и спринт из отрыва на 10-м этапе Тур де Франс-2022

Магнус Корт, Ник Шульц, Луис-Леон Санчес о 10-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  10-й этап, открывший вторую неделю Тур де Франс-2022, завершился спринтом из отрыва. Победу одержал  29-летний датский велогонщик команды EF Education EasyPost Магнус Корт, опередивший на считанные сантиметры дебютанта Тур де Франс, 27-летнего австралийского гонщика команды BikeExchange-Jayco Ника Шульца.

 

10-й этап, открывший вторую неделю Тур де Франс-2022, завершился спринтом из отрыва. Победу одержал 29-летний датский велогонщик команды EF Education EasyPost Магнус Корт, опередивший на считанные сантиметры дебютанта Тур де Франс, 27-летнего австралийского гонщика команды BikeExchange-Jayco Ника Шульца.

©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 И снова на этапе Тур де Франс-2022 для формирования отрыва  дня понадобилось почти 60 км после старта.  Атака четырёх известных гонщиков – Пьера Роллана (B&B Hotels – KTM), Филиппа Жильбера (Lotto Soudal), Дилана Ван Баарле (Ineos Grenadiers) и Луиса-Леона Санчеса (BahrainVictorious) стала катализатором для формирования многочисленного (25 гонщиков) отрыва дня, которому пелотон позволил в итоге набрать более девяти минут преимущества.

 

  За 43 км до финиша из отрыва дня атаковал в одиночку Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), но его планы за 37 км до финиша были нарушены акцией протеста активистов 'Dernière Renovation', призывающих обратить внимание на проблемы климата. Восемь протестующих в майках с надписями «У нас осталось 989 дней» сели посередине дороги и зажгли дымовые шашки.

 

Остановка и спринт из отрыва на 10-м этапе Тур де Франс-2022

 

Остановка и спринт из отрыва на 10-м этапе Тур де Франс-2022

 

Остановка и спринт из отрыва на 10-м этапе Тур де Франс-2022

 

Остановка и спринт из отрыва на 10-м этапе Тур де Франс-2022

 

Остановка и спринт из отрыва на 10-м этапе Тур де Франс-2022

 

Остановка и спринт из отрыва на 10-м этапе Тур де Франс-2022

 

  Альберто Беттиоль сумел проскочить, не задев сидящих, но большая группа и пелотон не смогли бы проехать по дороге. Организаторы остановили гонку, которая возобновилась через 15 минут. Но Альберто Беттиоль, который первым отправился на дистанцию, не сумел удержать преимущество. Группа отрыва настигла его на последних десяти километрах. Новые атаки, в том числе попытка уехать от попутчиков Луиса-Леона Санчеса, не удались. Перед финишем его настигли Ник Шульц, Маттео Йоргенсон (Movistar) и Дилан Ван Барле (Ineos Grenadiers). Ник Шульц ускорился первым, но Магнус Корт за 75 км до финиша прошёл Луиса-Леона Санчеса, догнал Шульца и опередил австралийского гонщика на самой финишной черте броском велосипеда.  

 

29-летний датский гонщик, уехавший в отрыв в пятый раз за 10 этапов, выиграл второй в карьере этап Тур де Франс.

 

  Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), находившийся в отрыве дня, благодаря большому преимуществу отрыва какое-то время был виртуальным лидером генеральной классификации, но Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сумел сохранить жёлтую майку с 11 секундами преимущества.  

 

  Симон Гешке (Cofidis) остался в гороховой майке лидера горной классификации, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

  Магнус Корт: «Это невероятно. Не могу поверить. Я так долго шёл на пределе в этот подъём. Беттиоль был очень силён, много километров проехал впереди, так что я мог отсидеться и сберечь силы. Пару раз на финальных километрах я терял контакт с группой. К счастью, все собрались. Для такого гонщика как я нет ничего крупнее этой победы на самой главной гонке в мире. Мне повезло одержать ещё одну победу на этапе Тур де Франс. Невероятно, что снова этого добился. Когда мы заходили на финальную прямую,  увидел, что всё сошлось, понял, что одержал победу».

 

 

 

Остановка и спринт из отрыва на 10-м этапе Тур де Франс-2022

 Photo: Getty Sport/BikeExchange-Jayco

 

  Ник Шульц (BikeExchange-Jayco): «Очень счастлив, что стал вторым, хотя, если честно, в то же время сильно расстроен. Не каждый день пытаешься выиграть этап Тур де Франс. Буду пробовать ещё, посмотрим. День был тяжёлый, и со старта после дня отдыха нога у меня шла ужасно. К счастью, ребята постарались и помогли мне уехать в отрыв. Мне оставалось только стиснуть зубы и удержаться там.

 

  Я забеспокоился, когда оказался в отрыве, потому что чувствовал себя не очень хорошо, поэтому пришлось рисковать. Но, к счастью, со мной был Джек Бауер. Он потрясающе работал, тянул отрыв. Я же должен был просто сидеть в отрыве и пытаться раскатиться. Я приложил все силы на финальном подъёме, играл в покер.

 

  Впервые в жизни боролся за этап  Тур де Франс. Всё получилось почти идеально, но все знают Магнуса Корта. Он уже выигрывал этапы Гранд-туров, он просто был лучше меня».

 

  Луис-Леон Санчес (Bahrain Victorious): «Команда очень хорошо отработала. Спасибо Фреду Райту, который сам очень сильный гонщик. Мы помогали друг другу в отрыве. Я сегодня чувствовал себя хорошо, особенно в финале. Подумал, что лучше атаковать, потому что у других спринт сильнее. И я был близко к победе, но в конце финишировал третьим. Это неплохой результат, хотя я предпочёл бы победу. Завтра тяжёлый этап, будем работать на Дамиано».

 

  Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost): «Я издали увидел протестующих, понял, что что-то случилось. Мне удалось проехать, но было ясно, что пелотон не сможет так сделать, потому что протестующих было несколько и они были решительно настроены. Такое случается, но они не должны были так делать, потому что, в конце концов, мы работаем, и им надо было придумать что-то другое».

 

  Фред Райт (Bahrain Victorious): «Первая реакция – я проеду как-нибудь. Но забываешь, что позади идёт масса техничке, которым тоже надо было проехать».

 

 

Результаты 10 этапа Тур де Франс-2022

 

 

 

©A.S.O. / Pauline Ballet

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • RVL
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    RVL-Фото
    Саша, Может Альберто нашептал?
    Он там эксперт по горам!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Убийственный этап. Телеграф+Галибье+финишный Гранон.

    Не знаю, что там будет, но, генералам лучше поберечься. Тем более, что послезавтра еще один Эпик: Галибье+Круа-де-фер+финиш в Альп дьЮэз!

    Каким идиотом надо быть, чтобы поставить такие этапы рядом?!!

     


     

  • motte
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    motte-Фото
    Проверят друг друга они
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Протестующие действительно внесли в этап некую свежую струю)) Но с другой стороны не знаем как бы развивались события в отрыве не было бы этих сидящих в кандалах цепях на дороге.

    Насчёт финиша: вот я всей душой был за М.К.Нильсена, но при таких почти фото-финишах и на таких этапах, второе место проигравшего вызывает (лично у меня) большое сочуствие. Понимаю, что на этапе есть только один победитель, пускай ты даже выграл сантиметр, но проигравшего, который тоже очень старался и отдавал все силы на финишном спурт-рывке, ну чес.слово очень жалко. Вот тот Шульц после финиша наверное ощутил тоже самое что и Тако ван дер Хорн после финиша 5 этапа, где програл доли секунды Кларку.

    Цитата: Esperus2006
    Погачар из группы выиграет опять пару секунд, Вингегор за ним, иного не жду

    По этому поводу хотелось сказать следущее: не знаю как у дригих юзеров и  вело-болельщиков, но меня удручает, я бы даже сказал бесит нервирует, что на разных финишных горках и пригорках первым и единственным атакует именно Погачар, и, я думаю, что он бы так делал даже если бы не был в жёлтом. А что же другие капитаны-генеральщики !? Загипнотизированные силой Тадея или может ждут настоящих гор чтобы там двинуть первым !? Может просто боятся, но тогда Тур для них уже заранее и окончательно проигран. Что же с ними...никто не рискует, даже не пробует, именно первым двынуть, взорвать гонку. Я понимаю что время Пантани, там Кунего, Шлека младшего уже прошли. Последним кто не боялся бросать вызов оппонентам генеральщикам на ГТ, хоть и сам был таким матёрым, это конечно Альберто Контадор. Поэтому на таких горных этапах (и более горных, как например будут в среду и четвер) всегда ждёшь чего то порой экстра-ординарного, какого то незаланированного всплеска, но в реале максимум что можно ожидать это разборок на последней горе и то под конец. Да, понимаю и знаю что были исключения, и некоторые рисковали, хоть потом и расплачивались, но давайте признаем, нам болелам у ТВ и тем кто стоит на обочине перевалов этот "взрыв не по сценарию этапа" доставлял большое удовольствие.

    Не знаю, может у меня какая то ностальгия по ГТ-этапам середины 00-х начала 10-х, но вот как тот сейчас так, как я сказал выше.

    Завтра Галибье и Гранон, после завтра Круа де Фэр и Альп дю Эс (а перед ними снова Галибье) - ждём горного спектакля от генеральщиков. Орги с этипи этапами-маршрутами постарлась, если велогонщиик не "оценят" и опять заколохозят (не верю), ну тогда действительно что то серьёзно надломилось в современных баталиях на ГТ

    Пардон, за такую тыраду, но выплеснул(ось) и каг бэ стало легче) hi 

  • shekn
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    shekn-Фото
    Цитата: velodoctor
    Инеос и Джамбе надо завтра рано изолировать Погачара от команды, больной Майка и Макналти не шибко сильные горняки. Конечно так болеть против Поги нехорошо, но по итогу же, я уверен, он победит всёравно, зато у нас останетсят в памяти этап, где он как раненый лев один против всех отбивался и устоял.  
    Да вы романтик))
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    Гонщик-Фото

     Поги , высоты за 2000 не особо хорошо переносил и завтра должен быть в гарнире вместе с виафровелогонщикетом  , Рогла жми или сходи. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Незнаю, незнаю, незнаю и это будет самый лучший прогноз на предстоящие два этапа.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мне этап понравился, событий хоть отбавляй. Корта с победой ,он ее заслужил хоть не на этом этапе - так в общем. Кемну с удивительным продвижением вперед, порадовал. Правда что завтра будет делать Бора с этой радостью вопрос...

    Как и ожидалось лидеры не поддались на =приглашение= оргов поактивничать после дня отдыха на сравнительно не большом этапе.

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    velodoctor-Фото

    Инеос и Джамбе надо завтра рано изолировать Погачара от команды, больной Майка и Макналти не шибко сильные горняки. Конечно так болеть против Поги нехорошо, но по итогу же, я уверен, он победит всёравно, зато у нас останетсят в памяти этап, где он как раненый лев один против всех отбивался и устоял.  

  • Саныч
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (11)
    Саныч-Фото

    А завтра будут готовиться к Альп-д’Юэзу.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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