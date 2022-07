Тур де Франс-2022. Результаты 3 этапа Категория:

Сегодня, 18:26 Вайле - Сённерборг, 182 км 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team BikeExchange - Jayco 4:11:33 2 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 00:00 3 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 4 Peter Sagan (Svk) Team TotalEnergies 5 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Alpha Vinyl Team 6 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 7 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 8 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 9 Caleb Ewan (Aus) Soudal Lotto 10 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 11 Alexander Kristoff (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 12 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 13 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - KTM 14 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 15 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 16 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 17 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 18 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 19 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 20 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 21 Stefan Bissegger (Swi) EF Education - Nippo 22 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-hansgrohe 23 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 24 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 25 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 26 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 27 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange - Jayco 28 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Soudal Lotto 29 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 30 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 31 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 32 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 33 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 34 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 35 Albert Torres (Esp) Movistar Team 36 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 37 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 38 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 39 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 40 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 41 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 42 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 43 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 44 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 45 Romain Bardet (Fra) Team DSM 46 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 47 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 48 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 49 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 50 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 51 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 52 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo - Visma 53 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 54 Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 55 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - KTM 56 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange - Jayco 57 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 58 Enric Mas (Esp) Movistar Team 59 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 60 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 61 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 62 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo - Visma 63 Tim Wellens (Bel) Soudal Lotto 64 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 65 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 66 Tony Gallopin (Fra) Trek-Segafredo 67 Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels - KTM 68 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 69 Mattia Cattaneo (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 70 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 71 Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe 72 Brent Van Moer (Bel) Soudal Lotto 73 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 74 Maciej Bodnar (Pol) Team TotalEnergies 75 John Degenkolb (Ger) Team DSM 76 Andreas Lorentz Kron (Den) Soudal Lotto 77 Florian Vermeersch (Bel) Soudal Lotto 78 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team TotalEnergies 79 Florian Senechal (Fra) Quick Step Alpha Vinyl Team 00:13 80 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:23 81 Dylan Van Baarle (Ned) Team INEOS Grenadier 82 Frederik Frison (Bel) Soudal Lotto 83 Luke Rowe (Gbr) INEOS Grenadiers 84 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange - Jayco 85 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange - Jayco 86 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange - Jayco 87 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange - Jayco 88 Adrien Petit (Fra) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:26 89 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels - KTM 90 Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe 00:31 91 Kasper Asgreen (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 00:39 92 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 93 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious 94 Rigoberto Uran (Col) EF Education - Nippo 95 Oliver Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 96 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 97 Kobe Goossens (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 98 Bob Jungels (Lux) Ag2r - Citroën 99 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 100 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 101 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 102 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 103 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 104 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 105 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-EasyPost 106 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 107 Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team 108 Alexis Vuillermoz (Fra) Team TotalEnergies 109 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 110 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r - Citroën 111 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 112 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 113 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 114 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 115 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - KTM 116 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Deceuninck 117 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 118 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 119 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 120 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 121 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 122 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 123 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 124 Simon Geschke (Ger) Cofidis 125 Owain Doull (Gbr) EF Education-EasyPost 126 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - KTM 127 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 128 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 129 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 130 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 131 Andrea Bagioli (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 132 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 133 Philippe Gilbert (Bel) Soudal Lotto 134 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 135 Aliaksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 136 George Bennett (Nzl) UAE Team Emirates 137 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 138 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 139 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 140 Pierre-Roger Latour (Fra) Team TotalEnergies 141 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 142 Mikkel Honore (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 143 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 144 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 145 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:57 146 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 1:06 147 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:08 148 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck 1:13 149 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 1:16 150 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 1:44 151 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1:51 152 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 2:35 153 Michael Storer (Aus) Groupama - FDJ 154 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 3:12 155 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 156 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 3:25 157 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 3:27 158 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 159 Maximilian Walscheid (Ger) Cofidis 160 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 161 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 162 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 163 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - KTM 164 Ruben Guerreiro (Por) EF Education - Nippo 165 Victor Lafay (Fra) Cofidis 166 Anthony Perez (Fra) Cofidis 167 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 168 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange - Jayco 169 Guy Niv (Isr) Israel - Premier Tech 170 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 171 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 172 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - KTM 173 Anthony Turgis (Fra) Team TotalEnergies 4:37 174 Mathieu Burgaudeau (Fra) Team TotalEnergies 175 Daniel Oss (Ita) Team TotalEnergies 5:26 176 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 5:46 Промежуточный спринт. CHRISTIANSFELD - 90.5 км 1 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 20 2 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 17 3 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Alpha Vinyl Team 15 4 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 13 5 Peter Sagan (Svk) Team TotalEnergies 11 6 Caleb Ewan (Aus) Soudal Lotto 10 7 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 9 8 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Soudal Lotto 8 9 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 7 10 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 6 11 Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe 5 12 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 4 13 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 3 14 Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 2 15 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 1 Финиш 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team BikeExchange - Jayco 50 2 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 30 3 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 20 4 Peter Sagan (Svk) Team TotalEnergies 18 5 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Alpha Vinyl Team 16 6 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 14 7 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 12 8 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 10 9 Caleb Ewan (Aus) Soudal Lotto 8 10 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 7 11 Alexander Kristoff (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 6 12 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 5 13 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - KTM 4 14 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 3 15 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 2 Горная премия 4 кат. Côte de Koldingvej - 27.3 км 1 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 1 Горная премия 4 кат. Côte de Hejlsminde Strand - 82.8 км 1 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 1 Горная премия 4 кат. Côte de Genner Strand - 123.3 км 1 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 1 Командный зачет этапа 1 Alpecin-Deceuninck (Bel) 12:34:39 2 Bora-hansgrohe (Ger) 00:00 3 Quick Step Alpha Vinyl Team (Bel) 4 Jumbo - Visma (Ned) 5 Arkea - Samsic (Fra) 6 Trek-Segafredo (Usa) 7 UAE Team Emirates (Uae) 8 Team BikeExchange - Jayco (Aus) 9 Team DSM (Ger) 10 Soudal Lotto (Bel) 11 Ag2r - Citroën (Fra) 12 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 13 B&B Hotels - KTM (Fra) 14 INEOS Grenadiers (Gbr) 15 Groupama - FDJ (Fra) 16 TotalEnergies (Fra) 17 EF Education-EasyPost (Usa) 00:39 18 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 19 Movistar (Spa) 20 Israel - Premier Tech (Isr) 1:18 21 Bahrain Victorious (Brn) 1:57 22 Cofidis (Fra) Генеральная классификация после 3 этапа 1 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 9:01:17 2 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 00:07 3 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 00:14 4 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 00:18 5 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 00:20 6 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 00:22 7 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 00:23 8 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 00:30 9 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 10 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 00:31 11 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange - Jayco 00:32 12 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 13 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 14 Mattia Cattaneo (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 00:37 15 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 00:38 16 Florian Vermeersch (Bel) Soudal Lotto 00:40 17 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 00:43 18 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-hansgrohe 00:44 19 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 00:46 20 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 00:48 21 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 00:50 22 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 00:51 23 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 00:52 24 Romain Bardet (Fra) Team DSM 25 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 00:54 26 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 00:55 27 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 00:56 28 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 29 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 30 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 31 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 00:57 32 Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 00:59 33 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo - Visma 1:01 34 Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels - KTM 35 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange - Jayco 36 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 1:02 37 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team TotalEnergies 38 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 1:03 39 Enric Mas (Esp) Movistar Team 40 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:04 41 Alexander Kristoff (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 42 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 1:05 43 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 1:06 44 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 45 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 1:07 46 John Degenkolb (Ger) Team DSM 1:08 47 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 48 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - KTM 1:09 49 Bob Jungels (Lux) Ag2r - Citroën 50 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:10 51 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 1:11 52 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 1:13 53 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 54 Florian Senechal (Fra) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:14 55 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 56 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 1:16 57 Tim Wellens (Bel) Soudal Lotto 58 Stefan Bissegger (Swi) EF Education - Nippo 1:19 59 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 60 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 61 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:20 62 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:21 63 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 64 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange - Jayco 1:22 65 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 1:29 66 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 67 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Alpha Vinyl Team 68 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange - Jayco 1:30 69 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 70 Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe 1:31 71 Tony Gallopin (Fra) Trek-Segafredo 72 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious 73 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo - Visma 1:32 74 Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team 75 Brent Van Moer (Bel) Soudal Lotto 76 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 1:33 77 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 1:34 78 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 79 Kasper Asgreen (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 80 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 1:35 81 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 82 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 1:36 83 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 84 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 1:37 85 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 86 Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe 1:38 87 Kobe Goossens (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 88 Andrea Bagioli (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 89 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Soudal Lotto 1:39 90 Andreas Lorentz Kron (Den) Soudal Lotto 91 Peter Sagan (Svk) Team TotalEnergies 92 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 1:41 93 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 94 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-EasyPost 95 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:45 96 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 1:47 97 Owain Doull (Gbr) EF Education-EasyPost 98 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 1:49 99 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 100 Mikkel Honore (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:51 101 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 1:53 102 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 1:55 103 Albert Torres (Esp) Movistar Team 104 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 1:56 105 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 1:57 106 Simon Geschke (Ger) Cofidis 107 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange - Jayco 1:58 108 Pierre-Roger Latour (Fra) Team TotalEnergies 1:59 109 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 2:00 110 Rigoberto Uran (Col) EF Education - Nippo 111 Maciej Bodnar (Pol) Team TotalEnergies 112 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 2:02 113 Caleb Ewan (Aus) Soudal Lotto 2:04 114 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange - Jayco 115 Dylan Van Baarle (Ned) Team INEOS Grenadier 116 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 2:05 117 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 2:07 118 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r - Citroën 2:08 119 Dylan Groenewegen (Ned) Team BikeExchange - Jayco 120 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 121 Philippe Gilbert (Bel) Soudal Lotto 2:09 122 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels - KTM 123 Aliaksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 124 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 2:11 125 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 2:12 126 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 127 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 2:14 128 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 2:15 129 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - KTM 2:18 130 Oliver Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 131 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Deceuninck 2:19 132 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2:20 133 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck 2:27 134 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - KTM 135 Alexis Vuillermoz (Fra) Team TotalEnergies 2:29 136 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 2:30 137 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 2:31 138 Adrien Petit (Fra) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2:33 139 George Bennett (Nzl) UAE Team Emirates 140 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 2:34 141 Luke Rowe (Gbr) INEOS Grenadiers 2:37 142 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - KTM 2:41 143 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 2:44 144 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 2:53 145 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 3:05 146 Frederik Frison (Bel) Soudal Lotto 3:11 147 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 3:12 148 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 3:30 149 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 3:44 150 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 3:56 151 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 4:10 152 Maximilian Walscheid (Ger) Cofidis 4:16 153 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 4:18 154 Michael Storer (Aus) Groupama - FDJ 4:20 155 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 4:33 156 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 4:41 157 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - KTM 4:43 158 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 4:47 159 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 5:16 160 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 161 Anthony Perez (Fra) Cofidis 162 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 5:17 163 Victor Lafay (Fra) Cofidis 5:31 164 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 5:58 165 Guy Niv (Isr) Israel - Premier Tech 5:59 166 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - KTM 6:04 167 Daniel Oss (Ita) Team TotalEnergies 6:57 168 Mathieu Burgaudeau (Fra) Team TotalEnergies 7:06 169 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 7:19 170 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 10:52 171 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 12:10 172 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 12:12 173 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 12:25 174 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange - Jayco 13:05 175 Ruben Guerreiro (Por) EF Education - Nippo 16:16 176 Anthony Turgis (Fra) Team TotalEnergies 17:08 Классификация по очкам после 3 этапа 1 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 107 2 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Alpha Vinyl Team 90 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team BikeExchange - Jayco 60 4 Peter Sagan (Svk) Team TotalEnergies 54 5 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 42 6 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 37 7 Caleb Ewan (Aus) Soudal Lotto 37 8 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 36 9 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 35 10 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 26 11 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 24 12 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - KTM 24 13 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 22 14 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 17 15 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 16 16 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 15 17 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 13 18 Alexander Kristoff (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 12 19 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 12 20 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 11 21 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 9 22 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 8 23 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Soudal Lotto 8 24 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - KTM 8 25 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 7 26 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 7 27 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 7 28 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 7 29 Maximilian Walscheid (Ger) Cofidis 7 30 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team TotalEnergies 6 31 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 6 32 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 6 33 Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe 5 34 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 4 35 Bob Jungels (Lux) Ag2r - Citroën 4 36 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 3 37 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 3 38 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 3 39 Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 2 40 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 2 41 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 1 42 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo -40 Горная классификация после 3 этапа 1 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 6 2 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo -1 Молодежная классификация после 3 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 9:01:31 2 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 00:17 3 Florian Vermeersch (Bel) Soudal Lotto 00:26 4 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 00:36 5 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 00:40 6 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 00:51 7 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 00:52 8 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 00:59 9 Stefan Bissegger (Swi) EF Education - Nippo 1:05 10 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 1:07 11 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:15 12 Brent Van Moer (Bel) Soudal Lotto 1:18 13 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 1:20 14 Andrea Bagioli (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:24 15 Andreas Lorentz Kron (Den) Soudal Lotto 1:25 16 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-EasyPost 1:27 17 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:31 18 Mikkel Honore (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:37 19 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 1:54 20 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 1:58 21 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 2:00 22 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - KTM 2:27 23 Michael Storer (Aus) Groupama - FDJ 4:06 24 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 5:02 25 Mathieu Burgaudeau (Fra) Team TotalEnergies 6:52 26 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 11:58 27 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 12:11 Командная классификация после 3 этапа 1 Jumbo - Командная классификация после 3 этапа 1 Jumbo - Visma (Ned) 27:04:48 2 INEOS Grenadiers (Gbr) 00:21 3 Trek-Segafredo (Usa) 00:37 4 Quick Step Alpha Vinyl Team (Bel) 00:42 5 Bora-hansgrohe (Ger) 00:57 6 UAE Team Emirates (Uae) 1:20 7 Team BikeExchange - Jayco (Aus) 1:35 8 Groupama - FDJ (Fra) 9 Team DSM (Ger) 1:44 10 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 1:48 11 Ag2r - Citroën (Fra) 12 EF Education-EasyPost (Usa) 2:01 13 Alpecin-Deceuninck (Bel) 2:10 14 Arkea - Samsic (Fra) 2:11 15 Movistar (Spa) 2:28 16 Soudal Lotto (Bel) 2:29 17 B&B Hotels - KTM (Fra) 18 TotalEnergies (Fra) 2:33 19 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 2:44 20 Bahrain Victorious (Brn) 2:49 21 Cofidis (Fra) 3:21 22 Israel - Premier Tech (Isr) 3:27 Тур де Франс-2022: Превью Результаты 1 этапа Тур де Франс-2022 Результаты 2 этапа Тур де Франс-2022 Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2022 Дания Дилан Груневеген



