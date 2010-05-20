 Трансферные новости пелотона 2025/26

Цитата: Геродот

Ну наконец-то... С генеральщиками Роглой и Ремкой решили распрощаться. Логично. Ремко решили сделать вторым Саганом. Ну хоть так))

Цитата: василий

Ремко и Липовицу надо ехать вдвоем тур и пытаться раздергиват Погачар а

Саган из другой оперы , к чему эти сравнения, ну и возить Липовца, малой точно не станет , иначе прощай любимая разделка .Бчёлы уже пытались , но сами укатались , а бора вообще нуль как команда , приход Рембо ничего не изменит .