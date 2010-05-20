 Трансферные новости пелотона 2025/26

- Категория:
Трансферные новости пелотона-2024: продление и подписание контрактов в велокомандах (Мирового тура и проконтинентальных)
Трансферный сезон начался 1 августа. VeloLIVE.com следит за новостями о трансферах и дополнять информацию. Если вы знаете какие-то новости, еще не нашедшие здесь отражения - пишите их в комментариях, желательно с указаниями ссылок.
Курсивом и ?* выделены не подтверждённые официально новости о контрактах.
Велогонщики, завершающие карьеру в конце 2025 года
Омар Фраиле (Omar Fraile), 35 лет, INEOS Grenadiers
Тим Деклерк (Tim Declercq), 36 лет, Lidl-Trek
Герант Томас (Geraint Thomas), 39 лет, INEOS Grenadiers
Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi), 39 лет, Team Jayco AlUla
Антони Делаплас (Anthony Delaplace), 36 лет, Arkéa-B&B Hotels
Александр Кристофф (Alexander Kristoff), 38 лет, Uno-X Mobility
Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), 40 лет, Israel-Premier Tech
Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo), 38 лет, INEOS Grenadiers
Роман Барде (Romain Bardet), 34 лет, Picnic PostNl
Калеб Юэн (Caleb Ewan), 30 лет, INEOS Grenadiers
Ларс ван ден Берг (Lars van den Berg), 26 лет, Groupama-FDJ
Виктор де ла Парте (Víctor de la Parte), 38 лет, Euskaltel-Euskadi
Эдди Фине (Eddy Finé), 27 лет, Cofidis
Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo), 36 лет, Q36.5 Pro Cycling Team
Рафал Майка (Rafał Majka), 36 лет, UAE Team Emirates XRG
Команды Мирового тура UCI World Tour Teams
Alpecin-Deceuninck
Пришли (2026):
Аарон Докс (Aaron Dockx),
Сенна Ремейн (Senna Remijn),
Леннерт Белманс (Lennert Belmans)
Продлили:
Сильван Дилье (Silvan Dillier),
Оскар Ризебек (Oscar Riesebeek),
Йонас Рикарт (Jonas Rickaert),
Эмиль Верстринге (Emiel Verstrynge)
Ушли:
Эдвард Планкарт (Edward Planckaert)
Фабио Ван ден Босше (Fabio Van den Bossche)
Bahrain-Victorious
Пришли (2026):
Аттила Вальтер (Attila Valter)
Алек Сегарт (Alec Segaert)
Продлили:
Дамиано Карузо (Damiano Caruso)
Ушли:
Cofidis
Пришли (2026):
Алекс Кирш (Alex Kirsch)
Продлили:
Оливер Найт (Oliver Knight),
Пит Аллегарт (Piet Allegaert),
Поль Орселан (Paul Ourselin)
Ушли:
Эдди Фине (Eddy Finé) - завершение карьеры
Decathlon AG2R La Mondiale Team
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Клеман Берте (Clément Berthet)
Дрис Де Бондт (Dries De Bondt)
EF Education-EasyPost
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Groupama-FDJ
Пришли (2026):
Маттео Милан (Matteo Milan)
Клеман Берте (Clément Berthet)
Продлили:
Реми Каванья (Rémi Cavagna),
Сирил Барт (Cyril Barthe),
Клеман Руссо (Clément Russo),
Кентан Паше (Quentin Pacher)
Давид Годю (David Gaudu)
Ушли:
Ларс ван ден Берг (Lars van den Berg) - завершение карьеры,
Свен Эрик Бистрём (Sven Erik Bystrøm)
INEOS Grenadiers
Пришли (2026):
Теодор Сторм (Theodor Storm)
Петер Эксенберг (Peter Øxenberg)
Продлили:
Ушли:
Герант Томас (Geraint Thomas) - завершение карьеры,
Intermarché-Wanty
Пришли (2026):
Продлили:
Вито Брат (Vito Braet)
Гербен Тейссен (Gerben Thijssen)
Ушли:
Lidl-Trek
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven)
Алекс Кирш (Alex Kirsch)
Movistar Team
Пришли (2026):
Продлили:
Энрик Мас (Enric Mas)
Ушли:
Picnic PostNl
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Кевин Вермарке (Kevin Vermaerke)
Red Bull-BORA-hansgrohe
Пришли (2026):
Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel)
Продлили:
Фредерик Вандаль (Frederik Wandahl)
Ушли:
Soudal Quick-Step
Пришли (2026):
Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) до конца 2028
Эдвард Планкарт (Edward Planckaert) до конца 2028
Дилан ван Баарле (Dylan van Baarle) до конца 2027
Альберто Дайнезе (Alberto Dainese)
Фабио Ван ден Босше (Fabio Van den Bossche)
Стефф Крас (Steff Cras)
Продлили:
Микель Ланда (Mikel Landa)
Илан Ван Вильдер (Ilan Van Wilder)
Айко Бастианс (Ayco Bastiaens)
Пепейн Рейндеринк (Pepijn Reinderink)
Гейл Гелдерс (Gil Gelders)
Варре Вангелуве (Warre Vangheluwe)
Ив Лампарт (Yves Lampaert),
Мартин Сврчек (Martin Svrček)
Джанмарко Гарофоли (Gianmarco Garofoli)
Луис Верваке (Louis Vervaeke)
Ушли:
Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel)
Jayco AlUla
Пришли (2026):
Филиппо Конка (Filippo Conca)
Дрис Де Бондт (Dries De Bondt)
Продлили:
Ушли:
Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen)
Элмар Рейндерс (Elmar Reinders)
Visma Lease a Bike
Пришли (2026):
Тим Рекс (Tim Rex)
Продлили:
Бен Тулетт (Ben Tulett)
Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson)
Вилко Келдерман (Wilco Kelderman)
Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk)
Ушли:
Аттила Вальтер (Attila Valter)
Дилан ван Баарле (Dylan van Baarle)
UAE Team Emirates XRG
Пришли (2026):
Адриа Перикас (Adrià Pericas)
Кевин Вермарке (Kevin Vermaerke)
Продлили:
Феликс Гросшартнер (Felix Großschartner)
Адам Йейтс (Adam Yates)
Ушли:
Рафал Майка (Rafał Majka) - завершение карьеры
XDS Astana
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Arkéa-B&B Hotels
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Антони Делаплас (Anthony Delaplace)
UCI Pro Teams
Burgos-BH
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Caja Rural-Seguros RGA
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Equipo Kern Pharma
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Euskaltel-Euskadi
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Israel-Premier Tech
Пришли (2026):
Брэди Гилмор (Brady Gilmore)
Продлили:
Саймон Кларк (Simon Clarke)
Джейк Стюарт (Jake Stewart)
Ушли:
Lotto
Пришли (2026):
Продлили:
Матис Гризель (Matys Grisel)
Ушли:
Алек Сегарт (Alec Segaert)
Q36.5 Pro Cycling Team
Пришли (2026):
Продлили:
Маттео Москетти (Matteo Moschetti)
Николас Жуковски (Nickolas Zukowsky)
Дэмьен Хаусон (Damien Howson)
Фредерик Фризон (Frederik Frison)
Марсель Кампруби (Marcel Camprubí)
Эмильс Лиепиньш (Emīls Liepiņš)
Давид Гонсалес (David González)
Фабио Кристен (Fabio Christen)
Ушли:
Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) - завершение карьеры
Team Flanders-Baloise
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Team Novo Nordisk
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Team Polti VisitMalta
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Team TotalEnergies
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Стефф Крас (Steff Cras)
Tudor Pro Cycling Team
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Альберто Дайнезе (Alberto Dainese)
Unibet Tietema Rockets
Пришли (2026):
Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen)
Элмар Рейндерс (Elmar Reinders)
Матяш Копецки (Matyáš Kopecký)
Продлили:
Ушли:
Uno-X Mobility
Пришли (2026):
Свен Эрик Бистрём (Sven Erik Bystrøm)
Продлили:
Стиан Фредхейм (Stian Fredheim)
Ушли:
VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
Wagner Bazin WB
Пришли (2026):
Продлили:
Ушли:
