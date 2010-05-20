VeloNEWS
Трансферные новости пелотона 2025/26

 Трансферные новости пелотона-2024: продление и подписание контрактов в велокомандах (Мирового тура и проконтинентальных)

 

 

Трансферный сезон начался 1 августа. VeloLIVE.com следит за новостями о трансферах и дополнять информацию. Если вы знаете какие-то новости, еще не нашедшие здесь отражения - пишите их в комментариях, желательно с указаниями ссылок.

 

Курсивом и ?* выделены не подтверждённые официально новости о контрактах.

 

Велогонщики, завершающие карьеру в конце 2025 года

 

Омар Фраиле (Omar Fraile), 35 лет, INEOS Grenadiers

Тим Деклерк (Tim Declercq), 36 лет, Lidl-Trek

Герант Томас (Geraint Thomas), 39 лет, INEOS Grenadiers

Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi), 39 лет, Team Jayco AlUla

Антони Делаплас (Anthony Delaplace), 36 лет, Arkéa-B&B Hotels

Александр Кристофф (Alexander Kristoff), 38 лет, Uno-X Mobility

Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), 40 лет, Israel-Premier Tech

Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo), 38 лет, INEOS Grenadiers

Роман Барде (Romain Bardet), 34 лет, Picnic PostNl

Калеб Юэн (Caleb Ewan), 30 лет, INEOS Grenadiers

Ларс ван ден Берг (Lars van den Berg), 26 лет, Groupama-FDJ

Виктор де ла Парте (Víctor de la Parte), 38 лет, Euskaltel-Euskadi

Эдди Фине (Eddy Finé), 27 лет, Cofidis

Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo), 36 лет, Q36.5 Pro Cycling Team

Рафал Майка (Rafał Majka), 36 лет, UAE Team Emirates XRG

 

 

 

Команды Мирового тура                                                               UCI World Tour Teams

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Alpecin-Deceuninck

 

Пришли (2026):

 

Аарон Докс (Aaron Dockx),

Сенна Ремейн (Senna Remijn),

Леннерт Белманс (Lennert Belmans)

 

Продлили:

 

Сильван Дилье (Silvan Dillier),

Оскар Ризебек (Oscar Riesebeek),

Йонас Рикарт (Jonas Rickaert),

Эмиль Верстринге (Emiel Verstrynge)

 

Ушли: 

Эдвард Планкарт (Edward Planckaert)

Фабио Ван ден Босше (Fabio Van den Bossche)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bahrain-Victorious

 

 

Пришли (2026):

Аттила Вальтер (Attila Valter)

Алек Сегарт (Alec Segaert)

 

      Продлили:              

Дамиано Карузо (Damiano Caruso)

 

Ушли: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cofidis

 

Пришли (2026):

Алекс Кирш (Alex Kirsch)

 

Продлили:

              

Оливер Найт (Oliver Knight),

Пит Аллегарт (Piet Allegaert),

Поль Орселан (Paul Ourselin)

 

Ушли: 

Эдди Фине (Eddy Finé) - завершение карьеры

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Decathlon AG2R La Mondiale Team

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

Клеман Берте (Clément Berthet)

Дрис Де Бондт (Dries De Bondt)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               

EF Education-EasyPost

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                         

Groupama-FDJ

 

Пришли (2026):

Маттео Милан (Matteo Milan) 

Клеман Берте (Clément Berthet)

Продлили:

Реми Каванья (Rémi Cavagna),

Сирил Барт  (Cyril Barthe),

Клеман Руссо  (Clément Russo),

Кентан Паше (Quentin Pacher)

Давид Годю (David Gaudu)

              

Ушли:

 

              

Ларс ван ден Берг (Lars van den Berg) - завершение карьеры,

Свен Эрик Бистрём (Sven Erik Bystrøm)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INEOS Grenadiers

 

Пришли (2026):

 

Теодор Сторм (Theodor Storm)

Петер Эксенберг (Peter Øxenberg)

Продлили:

 

              

Ушли:

Герант Томас (Geraint Thomas) - завершение карьеры,

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

             

Intermarché-Wanty

 

Пришли (2026):

 

 

Продлили:

Вито Брат (Vito Braet)

Гербен Тейссен (Gerben Thijssen)

              

Ушли:

 

              

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lidl-Trek

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven)

Алекс Кирш (Alex Kirsch)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               

Movistar Team

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

Энрик Мас (Enric Mas)

              

Ушли:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Picnic PostNl

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

 

Кевин Вермарке (Kevin Vermaerke)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    Red Bull-BORA-hansgrohe

 

Пришли (2026):

 

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel)

 

Продлили:

Фредерик Вандаль (Frederik Wandahl)

              

Ушли:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     Soudal Quick-Step

 

Пришли (2026):

 

Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) до конца 2028

Эдвард Планкарт (Edward Planckaert) до конца 2028

Дилан ван Баарле (Dylan van Baarle) до конца 2027

Альберто Дайнезе (Alberto Dainese)

Фабио Ван ден Босше (Fabio Van den Bossche)

Стефф Крас (Steff Cras) 

 

Продлили:

Микель Ланда (Mikel Landa)

Илан Ван Вильдер  (Ilan Van Wilder)

Айко Бастианс (Ayco Bastiaens)

Пепейн Рейндеринк (Pepijn Reinderink)

Гейл Гелдерс (Gil Gelders)

Варре Вангелуве (Warre Vangheluwe)

Ив Лампарт (Yves Lampaert),

Мартин Сврчек  (Martin Svrček)

Джанмарко Гарофоли (Gianmarco Garofoli)

Луис Верваке (Louis Vervaeke)

              

Ушли:

 

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel)

 

              

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jayco AlUla

 

Пришли (2026):

Филиппо Конка (Filippo Conca) 

Дрис Де Бондт (Dries De Bondt)

Продлили:

              

Ушли:

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen)   

Элмар Рейндерс (Elmar Reinders)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                               

Visma Lease a Bike

 

Пришли (2026):

Тим Рекс (Tim Rex)

 

Продлили:

Бен Тулетт (Ben Tulett)

Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson)

Вилко Келдерман (Wilco Kelderman)

Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk)

 

              

Ушли:

Аттила Вальтер (Attila Valter)

Дилан ван Баарле (Dylan van Baarle)

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UAE Team Emirates XRG

 

Пришли (2026):

 

Адриа Перикас (Adrià Pericas)

Кевин Вермарке (Kevin Vermaerke)

 

 

Продлили:

Феликс Гросшартнер (Felix Großschartner)

Адам Йейтс (Adam Yates)

              

Ушли:

Рафал Майка (Rafał Majka) - завершение карьеры

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

XDS Astana

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                              

Arkéa-B&B Hotels

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

Антони Делаплас (Anthony Delaplace)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                              

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UCI Pro Teams

 

 

Burgos-BH  

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Caja Rural-Seguros RGA  

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Equipo Kern Pharma

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Euskaltel-Euskadi    

  

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Israel-Premier Tech     

 

Пришли (2026):

Брэди Гилмор (Brady Gilmore)

 

Продлили:

Саймон Кларк (Simon Clarke)

Джейк Стюарт  (Jake Stewart)

              

Ушли:

                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lotto  

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

Матис Гризель (Matys Grisel)

              

Ушли:

 Алек Сегарт (Alec Segaert)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q36.5 Pro Cycling Team   

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

Маттео Москетти (Matteo Moschetti)

Николас Жуковски (Nickolas Zukowsky)

Дэмьен Хаусон (Damien Howson)

Фредерик Фризон (Frederik Frison)

Марсель Кампруби (Marcel Camprubí)

Эмильс Лиепиньш  (Emīls Liepiņš)

Давид Гонсалес  (David González)

Фабио Кристен  (Fabio Christen)

              

Ушли:

 

 

Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) - завершение карьеры

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team Flanders-Baloise      

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team Novo Nordisk

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team Polti VisitMalta  

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

 

Team TotalEnergies

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

 Стефф Крас (Steff Cras) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

 

Tudor Pro Cycling Team

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

Альберто Дайнезе (Alberto Dainese)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

 

Unibet Tietema Rockets    

 

Пришли (2026):

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen)

Элмар Рейндерс (Elmar Reinders)

Матяш Копецки (Matyáš Kopecký)

Продлили:

              

Ушли:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

 

Uno-X Mobility 

 

Пришли (2026):

Свен Эрик Бистрём (Sven Erik Bystrøm)

 

Продлили:

Стиан Фредхейм (Stian Fredheim)

              

Ушли:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

 

VF Group-Bardiani CSF-Faizanè 

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                

 

Wagner Bazin WB

 

Пришли (2026):

 

Продлили:

              

Ушли:

 

                                        

 

  1. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    1 августа 2025 09:55 | Регистрация: 7.07.2021

    Информация про контракты тупо вызывает кровь из глаз... Может хоть в табличку внесите как-нибудь )

  2. Имя: Сергей

    error

    1 августа 2025 23:16 | Регистрация: 20.05.2010

    Насколько слышал Тиш Беноот уходит из Висмы в Интермарше.... хотя источника нету... только СК.. а он бабушка надвое...

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    2 августа 2025 03:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Зачем Тишу переходить в интермаше, которая прекращает свое существование в следствии поглощении ее командой Лотто. ???? Не логично. Тогда может все таки в Лотто ?

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Михаил

    motte

    2 августа 2025 11:38 | Регистрация: 4.07.2011

    HLN: Примож Роглич хочет продлить свой контракт с Red Bull Bora Hansgrohe до конца 2026 года, несмотря на интерес со стороны Movistar.

     

  5. Имя: Юрий

    jerzyk

    2 августа 2025 21:29 | Регистрация: 6.01.2012

    Рафал Майка завершает карьеру. Последняя гонка Тур Польши, начинающаяся 4 августа во Вроцлаве.

    1. Имя: Сергей

      SVS

      13 августа 2025 19:39 | Регистрация: 26.04.2017

      Больше не будет шуток "Майка поехал за майкой" :). Уходит эпоха...

  6. Имя: Саша

    VeloVelo

    3 августа 2025 00:03 | Регистрация: 4.07.2013

    Какие люди уходят в конце этого года. Вот так время летит.

    Успехов на гражданке, парни!



    Каррузо решил еще год поездить. Всегда рад его видеть )
    Так же рад Вилке и Кройшвайку в следующем сезоне.

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    3 августа 2025 01:09 | Регистрация: 30.06.2017

    Я просто поражаюсь жадностью Фруми. Все не уходит.Хочет гонять еще и зарабатывать. Поимел он израильтян изрядно.. ))) щитается.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Иван

      StVano

      5 августа 2025 17:01 | Регистрация: 21.09.2014

      А я поражаюсь вашей непроходящей ненависти к Фруми, как будто он вам в штаны нагадил...

    2. Имя: Drew

      ittrainbow

      5 августа 2025 19:26 | Регистрация: 16.07.2022

      Израиль - не команда Мирового Тура

      и даже в Про Туре они в том сезоне были вторыми, следом за Лотто

      то есть у них нет никаких приглашений на Гранд Туры, их приглашают на вайлд карды за звонкие имена в составе

      так что Фрум для них - очень полезный свадебный генерал

      1. Имя: Ser Gio

        Ser Gio

        7 августа 2025 16:07 | Регистрация: 20.03.2016

        Они того и вылетели с Ворлд Тура, что весь бюджет команды пошел на Фрумми и не смогли больше никого подписать. И соответственно набрать необходимое количество очков.

        1. Имя: Мэлс

          nightbuster33

          7 августа 2025 17:20 | Регистрация: 20.05.2021

          Команда Израиля никогда не была командой WT.Сегоднешнее название команды-четвертое с 2022 года. В настоящее время занимает, по количеству баллов, 14 место в сезоне и по сумме 3-х сезонов 23-24-25 г.г.. Команда приглашается на гонки WT по прошедшему сезону,т.к. всегда занимала места в списке 18-ти команд Wt по баллам. Фруми получает минимум возможного(взаимно),т.к. компенсируется вкладом Фруми в команду. А как, это уже, мягко говоря, и т.д. и т.п..

          1. Имя: Просто Я

            sashaney

            7 августа 2025 22:08 | Регистрация: 19.09.2014

            Ну зачем же так? С 2020 до 2022 Ворлд Тур.

          2. Имя: Drew

            ittrainbow

            8 августа 2025 22:39 | Регистрация: 16.07.2022

            вы (помимо статуса Израиля в предыдущем цикле) правильно пишете

            а я говорил о следующем

            по итогам 2022 Израиль потерял статус Мирового Тура, однако UCI по сути "подарила" им обязательные приглашения на все однодневки и все недельные гонки, сославшись на влияние пандемии, а ASO даже позвала их на Тур де Франс

            https://www.uci.org/pressrelease/modification-of-points-scale-for-mens-events-i
            n-uci-international-road/2YPy6zPPse6w8c5s9J0dKd - вот официальное пояснение

             

            For the 2023 season, any UCI ProTeam which lost its UCI WorldTeam status at the end of the 2022 season due to sporting criteria and which is not one of the teams eligible for mandatory invitations (as set out in article 2.1.007 b of the UCI Regulations) will automatically receive invitations to stage races (with the exception of the Grand Tours) and one-day UCI WorldTour races.

             

            "any team" в пресс-релизе, выпущенном за неделю до окончания трехлетнего цикла, 23 декабря, когда таблица была окончательной, выглядит очень мило :) в момент публикации правила было на 100% известно что за команда попала под эти критерии :)

            p.s. мои извинения - вторая из "прочих" команд (из Про) также получает полный набор приглашений, в предыдущем цикле такого не было, в прошлом цикле второым выдавали приглосы на все классики

        2. Имя: Олег

          Karmatron

          7 августа 2025 22:34 | Регистрация: 6.06.2019

          А вот согласен!
          За сезоны 2023-2025 Фрум принёс команде... 8 очков! Причём все 8 в 2023 году. И ещё 58 очков за 2021-2022.
          И насколько громко сейчас это имя?

  8. Имя: Михаил

    motte

    5 августа 2025 18:18 | Регистрация: 4.07.2011

    Здравствуй, Бора! 

    1. RVL

      5 августа 2025 18:26 | Регистрация: 30.08.2012

      Соскочил наконец с крючка Лефевра))

      1. Имя: Ser Gio

        Ser Gio

        7 августа 2025 16:10 | Регистрация: 20.03.2016

        Лефевр уже и так все, не правит баллом больше у Квиков. Мне интересна их дальнейшая судьба. Последние года 2 команда строилась суто вокруг Ремко, а теперь с его уходом Квики могут повторить судьбу Инеос или Мувистар. Лефевр наверное предвидел такой расклад, и решил свалить на пике, чтоб потом за провалы спрос уже шел с нового руководства.

        1. RVL

          7 августа 2025 22:06 | Регистрация: 30.08.2012

          Посадил на крючок Лефевр и да.. погнался за разными целями , в итоге развалив волчью стаю. Ремко не волк. А стая плохо работает не на своей территории.

          1. Имя: Юрий

            Крайний

            13 августа 2025 18:53 | Регистрация: 21.05.2014

            Да все нормально будет. Подберут пару молодых классиков, построят поезда и будут заниматься тем чем занимались годами.

  9. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    5 августа 2025 18:38 | Регистрация: 22.05.2015

    Пришли, ушли, продлили...

    А может быть и среди комментаторов использовать эти возможности - пришли, продлили изгнали...

  10. RVL

    5 августа 2025 18:39 | Регистрация: 30.08.2012

    Завершат карьеру...Антони Далаплас дважды 

  11. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    5 августа 2025 18:39 | Регистрация: 22.05.2015

    Один кандидат явно напрашивается и преценденты были...

  12. Имя: Кирилл

    Kiridmg

    7 августа 2025 23:18 | Регистрация: 11.02.2020

    Цитата: motte
    HLN: Примож Роглич хочет продлить свой контракт с Red Bull Bora Hansgrohe до конца 2026 года, несмотря на интерес со стороны Movistar.
     
    А в мувистаре могло бы получше дышаться, чем теперь в Боре…

    Цитата: StVano
    А я поражаюсь вашей непроходящей ненависти к Фруми, как будто он вам в штаны нагадил...
    Но ведь действительно так, надо уметь уходить красиво

  13. Имя: Михаил

    motte

    8 августа 2025 09:49 | Регистрация: 4.07.2011

    Обновленные годовые зарплаты лучших гонщиков после подписания контракта Ремко Эвенполом:

    1. Тадей Погачар - 8 миллионов евро. Базовая зарплата в евро со всеми бонусами до 12 миллионов.€
    2. Затраты Remco составили около 6,6 млн. €, так как он должен заработать 20 миллионов. € в течение следующих трех сезонов, поскольку он подписал трехлетний контракт с Red Bull
    3. Йонас Вингегаард - 5 миллионов. €
    4. Матье ван дер Поэль, Воут ван Эрт, Примож Роглич… всем им по 4 миллиона. €
    7. Том Пидкок, Мадс Педерсен, Иган Берналь, Карлос Родригес… все они составляют от 2 до 3 миллионов долларов.€

    ----

     

  14. Имя: Кирилл

    Kiridmg

    8 августа 2025 13:36 | Регистрация: 11.02.2020

    Цитата: motte
    Обновленные годовые зарплаты лучших гонщиков после подписания контракта Ремко Эвенполом:
    1. Тадей Погачар - 8 миллионов евро. Базовая зарплата в евро со всеми бонусами до 12 миллионов.€
    2. Затраты Remco составили около 6,6 млн. €, так как он должен заработать 20 миллионов. € в течение следующих трех сезонов, поскольку он подписал трехлетний контракт с Red Bull
    3. Йонас Вингегаард - 5 миллионов. €
    4. Матье ван дер Поэль, Воут ван Эрт, Примож Роглич… всем им по 4 миллиона. €
    7. Том Пидкок, Мадс Педерсен, Иган Берналь, Карлос Родригес… все они составляют от 2 до 3 миллионов долларов.€
    ----
     
    Вот это цифры, сравнимо с НХЛ. Похоже наш велоспорт популярен как никогда ранее

  15. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    11 августа 2025 17:49 | Регистрация: 20.05.2021

     UAE, подписав по 2030г. Adria Pericas(19) из молодежной в основной состав команды,показывает всем как надо готовить будущих Погачаров.2024г.-16 побед,2025г имеет уже 5 выигранных гонок.(PCS).

  16. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    12 августа 2025 22:38 | Регистрация: 7.07.2021

    Цитата: motte
    Обновленные годовые зарплаты лучших гонщиков после подписания контракта Ремко Эвенполом:
    1. Тадей Погачар - 8 миллионов евро. Базовая зарплата в евро со всеми бонусами до 12 миллионов.€
    2. Затраты Remco составили около 6,6 млн. €, так как он должен заработать 20 миллионов. € в течение следующих трех сезонов, поскольку он подписал трехлетний контракт с Red Bull
    3. Йонас Вингегаард - 5 миллионов. €
    4. Матье ван дер Поэль, Воут ван Эрт, Примож Роглич… всем им по 4 миллиона. €
    7. Том Пидкок, Мадс Педерсен, Иган Берналь, Карлос Родригес… все они составляют от 2 до 3 миллионов долларов.€
    ----
     
    Если поделить зарплату на рейтинговые очки UCI, то встаёт вопрос, нет не зачем платят такие деньги Погачару, а зачем такие деньги платят всяким Винигорам и Ремкам?

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      13 августа 2025 01:14 | Регистрация: 4.07.2013

      Рейтинги с зарплатой не всегда напрямую коррелируют (соотносятся).
      На зарплату влияет еще и популярность гонщика, харизма, то есть, способность привлекать болельщиков, рекламу.

  17. Имя: Alik

    Astanaforever

    13 августа 2025 04:06 | Регистрация: 30.06.2017

    Слухи. Власов в Астану.

    Вся жизнь это гонка.
  18. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    13 августа 2025 14:07 | Регистрация: 20.05.2021

     Так,Власов,Власов,Власов,... . Во первых,у него контракт по 27 год, а во-вторых, избавившись от казахстанского "Власова",подписать российского-это шило на мыло.Наверное,Теляви не очень то рады казахстанскому "Власову",который после окончания контракта обязательно вернется в Астану, ибо никто не примет его в свои ряды.Заслуги -заслугами, а результаты надо выдавать.

