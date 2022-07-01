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Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

Фейерверк атак и новый лидер генеральной классификация после 11-м этапа Тур де Франс-2022

 

 

 

  11-й этап Тур де Франс-202

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

 

2 - горный этап в Альпах с набором высоты 4000 м и финишем в подъем высшей категории фейерверком атак перевернул генеральную классификацию. С самого старта атаковали обладатель зелёной майки Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck). Ваут ван Арт забрал на промежуточном спринте максимальное количество очков, а затем полуминутное преимущество лидеров начало таять и через 30 км после старта к ним переложилась группа из 20 гонщиков. На первом подъёме дня – живописном подъёме 2-й категории Ласет-де-Монвернье (Lacets de Montvernier), протяжённостью 3,4 км, средним градиентом 8,2  Матье ван дер Пул выпал из отрыва, а затем сошёл с гонки.

 

  Однако 11-й этап с прохождением легендарный подъёмов Телеграф, Галибье и финишем в подъём высшей категории Гранон не был блакосклонен к гонщикам отрыва. В отрыве шла борьба обладателя гороховой майки Симона Гешке (Cofidis), Пьера Латура (TotalEnergies) и Варрана Баргиля (Arkea-Samsic) за горные очки. Пьер Латур первым прошёл вершины Ласет-де-Монвернье и Телеграф. Галибье и премию Анри Дегранжа взял Варран Баргиль,  а на финальном подъёме отрыв не смог сопротивляться атакам генеральщиков.

 

 

 

 

  На спуске с вершины Телеграф Примож Роглич (Jumbo-Visma) атаковал, где его подхватил Кристоф Лапорт (Christophe Laporte), находившийся в отрыве, но обладатель жёлтой майки лидера Тадей Погачар (UAE Team Emirates) без труда ответил на первое ускорение. На подъёме Галибье команда Jumbo-Visma продолжила проверять Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на прочность, поочерёдно атакуя несколько раз.

 

  Обладатель жёлтой майки лидера ответил на первые атаки соперников и сам атаковал, в итоге Погачар, Роглич, Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) и Герант Томас (Ineos Grenadiers) уехали от пелотона, который возглавила команда DSM. Впереди четвёрка генеральщиков продержалась недолго. Вскоре к Погачару переложился его товарищ по команде Марк Солер, а затем и остальной проредившийся пелотон.

 

  В это время из отрыва атаковал Варран Баргиль (Arkea-Samsic), который не смог удержаться до финиша, когда на финальном подъёме Гранон начались новые атаки из группы генеральщиков.

 

  На Галибье команда Jumbo-Visma продолжила атаковать, но за 4 км до вершины контратаковал Тадей Погачар, увозя на колесе Йонаса Вингегора. Они первыми из группы генеральщиков прошли вершину, но после спуска с Галибье все соперники по борьбе за общий зачёт снова собрались, и к ним присоединился Ваут ван Арт, ждавший на спуске.

 

  В то время как Варран Баргиль в одиночку штурмовал финальный подъём Гранон, группа жёлтой майки находилась в трёх минутах от него. За 10 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), а Примож Роглич выпал и начал терять время.

 

  Герант Томас и Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), а также Роман Барде (DSM) держались в группе Йонаса Вингегора и Тадея Погачара, у которого оставался один помощник – Рафал Майка. Первым из этой группы атаковал Роман Барде, а затем решающую атаку предпринял Йонас Вингегор. Тадей Погачар не смог ответить на его ускорение и за 4,8 км до финиша начал терять время.

 

Йонас Вингегор обошёл гонщиков отрыва дня, а также атаковавшего ранее Наиро Кинтану и поехал к победе на этапе и жёлтой майке лидера.

 

Датский гонщик команды Jumbo-Visma первым пересёк линию финиша, на 59 секунд опередив ближайшего преследователя Наиро Кинтану, третьим через 1:10 финишировал Роман Барде. Тадей Погачар пересёк финиш лишь через 2 минуты 51 секунду.

 

В генеральной классификации Йонас Вингегор после 11 этапа лидирует с преимуществом 2 минуты 16 секунд над Романом Барде (DSM), а Тадей Погачар замыкает тройку лидеров общего зачёта, уступая Вингегору 2:22. Но Герант Томас (Ineos Grenadiers) отстаёт в общем зачёте от словенского гонщика команды UAE Team Emirates всего на 4 секунды. Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) поднялся на пятую строчку общего зачёта и проигрывает Йонасу Вингегору 2:37.

 

У Тадея Погачара осталась белая майка лучшего молодого гонщика. Симон Гешке (Cofidis) удержал гороховую майку лучшего горного гонщика, а Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) укрепил свою позицию лидера очковой классификации.

 

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2022

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    Гонщик-Фото

    Ждëм продолжение избиения младенцев от Джамбо, если конечно Поги не притворился и выдаст завтра рейд типа Фурминатора. 

  • AAA
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    AAA-Фото
    После такого спада, завтра 3 горы высшей категории. Боюсь его начнут дергать с первой, у кого нога осталась. Думаю, те кто сегодня докатывал, завтра рвать будут.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    velodoctor-Фото

    Нашел группу вк, там выкладывают записи с СК этапов целиком, кому надо https://vk.com/video-122940029_456242417

  • dmar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    dmar-Фото
    Погочар всё? За 6 км даже СК предполагал, что Тадей выдержал сегодня. Думаю, на этом этапе Поги отхватит ещё. Макюэн всё таки не зря недоумевал.
  • AAA
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    AAA-Фото
    Можно плеваться, но надо помнить Винокуров строил команду на шапошном разборе. Чего тут ожидать?
    Но Леша молодец, сегодня на 5ку отдержался, я даже не надеялся, в такую гору и в 10ке заехал. Мужик!
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    BlAr-Фото
    Накатались все, и Эмираты тоже. К тому же есть не только JV, но и Инеос.
  • AAA
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    AAA-Фото
    Гнилой не гнилой, а после такого дня, без бензина не едут, на восстановление еще пару тройку дней как минимум надо.
  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    RVL-Фото
    Засловенел голоданец...
  • Pi-man
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    Pi-man-Фото

    Нужно то нужно. Но и Юмба сегодня накаталась.
    Так что будем, конечно, надеяться на продолжение, но оно не гарантировано, имхо.

    К тому же, говорят, что Погачар и восстанавливается с недоступной конкурентам скоростью

  • Александра
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    Александра-Фото

    Только что посмотрела, какая драма!!
    Бедняга Баргиль, поставил все на эту карту. И Кинтана хорош, хорош, это бесстрастное лицо индейского вождя наконец-то принадлежит человеку, который рискует и добивается. Про Вингегора даже не знаю, что написать, у меня впервые нет слов, одни эмоции, как в старом штампе.))
    Погачар, Роглич, Барде... Вот это этап, это настоящий велоспорт!

    Ближе к финалу горы поймала себя на мысли: как хорошо, что прошли времена колхоза имени Скай. Ни разу не страдаю по тем этапам и безнадежной скучной расчестливости.

    Вся первая десятка - браво!!

    А ван дер Пула и ван Арта просто люблю за вот это все.))

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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