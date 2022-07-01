Подъёмы Телеграф, Галибье и Гранон на 11-м этапе перевернули генеральную классификацию Тур де Франс-2022

Фейерверк атак и новый лидер генеральной классификация после 11-м этапа Тур де Франс-2022

11-й этап Тур де Франс-202

2 - горный этап в Альпах с набором высоты 4000 м и финишем в подъем высшей категории фейерверком атак перевернул генеральную классификацию. С самого старта атаковали обладатель зелёной майки Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck). Ваут ван Арт забрал на промежуточном спринте максимальное количество очков, а затем полуминутное преимущество лидеров начало таять и через 30 км после старта к ним переложилась группа из 20 гонщиков. На первом подъёме дня – живописном подъёме 2-й категории Ласет-де-Монвернье (Lacets de Montvernier), протяжённостью 3,4 км, средним градиентом 8,2 Матье ван дер Пул выпал из отрыва, а затем сошёл с гонки.

Однако 11-й этап с прохождением легендарный подъёмов Телеграф, Галибье и финишем в подъём высшей категории Гранон не был блакосклонен к гонщикам отрыва. В отрыве шла борьба обладателя гороховой майки Симона Гешке (Cofidis), Пьера Латура (TotalEnergies) и Варрана Баргиля (Arkea-Samsic) за горные очки. Пьер Латур первым прошёл вершины Ласет-де-Монвернье и Телеграф. Галибье и премию Анри Дегранжа взял Варран Баргиль, а на финальном подъёме отрыв не смог сопротивляться атакам генеральщиков.

На спуске с вершины Телеграф Примож Роглич (Jumbo-Visma) атаковал, где его подхватил Кристоф Лапорт (Christophe Laporte), находившийся в отрыве, но обладатель жёлтой майки лидера Тадей Погачар (UAE Team Emirates) без труда ответил на первое ускорение. На подъёме Галибье команда Jumbo-Visma продолжила проверять Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на прочность, поочерёдно атакуя несколько раз.

Обладатель жёлтой майки лидера ответил на первые атаки соперников и сам атаковал, в итоге Погачар, Роглич, Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) и Герант Томас (Ineos Grenadiers) уехали от пелотона, который возглавила команда DSM. Впереди четвёрка генеральщиков продержалась недолго. Вскоре к Погачару переложился его товарищ по команде Марк Солер, а затем и остальной проредившийся пелотон.

В это время из отрыва атаковал Варран Баргиль (Arkea-Samsic), который не смог удержаться до финиша, когда на финальном подъёме Гранон начались новые атаки из группы генеральщиков.

На Галибье команда Jumbo-Visma продолжила атаковать, но за 4 км до вершины контратаковал Тадей Погачар, увозя на колесе Йонаса Вингегора. Они первыми из группы генеральщиков прошли вершину, но после спуска с Галибье все соперники по борьбе за общий зачёт снова собрались, и к ним присоединился Ваут ван Арт, ждавший на спуске.

В то время как Варран Баргиль в одиночку штурмовал финальный подъём Гранон, группа жёлтой майки находилась в трёх минутах от него. За 10 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), а Примож Роглич выпал и начал терять время.

Герант Томас и Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), а также Роман Барде (DSM) держались в группе Йонаса Вингегора и Тадея Погачара, у которого оставался один помощник – Рафал Майка. Первым из этой группы атаковал Роман Барде, а затем решающую атаку предпринял Йонас Вингегор. Тадей Погачар не смог ответить на его ускорение и за 4,8 км до финиша начал терять время.

Йонас Вингегор обошёл гонщиков отрыва дня, а также атаковавшего ранее Наиро Кинтану и поехал к победе на этапе и жёлтой майке лидера.

Датский гонщик команды Jumbo-Visma первым пересёк линию финиша, на 59 секунд опередив ближайшего преследователя Наиро Кинтану, третьим через 1:10 финишировал Роман Барде. Тадей Погачар пересёк финиш лишь через 2 минуты 51 секунду.

В генеральной классификации Йонас Вингегор после 11 этапа лидирует с преимуществом 2 минуты 16 секунд над Романом Барде (DSM), а Тадей Погачар замыкает тройку лидеров общего зачёта, уступая Вингегору 2:22. Но Герант Томас (Ineos Grenadiers) отстаёт в общем зачёте от словенского гонщика команды UAE Team Emirates всего на 4 секунды. Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) поднялся на пятую строчку общего зачёта и проигрывает Йонасу Вингегору 2:37.

У Тадея Погачара осталась белая майка лучшего молодого гонщика. Симон Гешке (Cofidis) удержал гороховую майку лучшего горного гонщика, а Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) укрепил свою позицию лидера очковой классификации.