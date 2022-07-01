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Наиро Кинтана и Варран Баргиль об 11-м этапе Тур де Франс-2022

Варран Баргиль с красным номером, Наиро Кинтана – второй на 11-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Команда Arkea-Samsic добилась успеха на 11-м этапе Тур де Франс-2022. Капитан команды, 32-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана атаковал на финальном подъёме за 8 км до финиша и вторым пересёк финишную черту через 59 секунд после победителя этапа Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma). Благодаря второму месту на этапе и отыгранному времени Кинтана поднялся на 5-е место в генеральной классификации и от третьего места его отделяет 15 секунд.  

 

  Варран Баргиль, 30-летний французский гонщик, уехал на 11-м этапе в отрыв, атаковал на Галибье и первым прошёл вершину – самую высокую точку маршрута Тур де Франс-2022, , забрав премию Анри Дегранжа, но не смог удержаться впереди на финальном подъёме. По итогам этапа Баргиль получил красный номер самого атакующего гонщика.

 

 

Наиро Кинтана и Варран Баргиль об 11-м этапе Тур де Франс-2022

©A.S.O. / Charly Lopez

 

  Варран Баргиль: «В отрыве не было слаженной работы, поэтому атаковал, чтобы не сожалеть. Но до финиша было слишком далеко. Спуск не был технически сложным. Меня добила долина. Когда подъёхал к подножию финального подъёма, сил уже не осталось. Подумал, что не мой отрыв не сработал. Но когда едешь в одиночку впереди по дороге на Тур де Франс, ощущения прекрасные. Думаю, я вернулся на приличный уровень. Боролся до конца, так и продолжу ехать всю гонку».

 

Наиро Кинтана и Варран Баргиль об 11-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Наиро Кинтана: «Я счастлив, не могу найти лучших слов, чтобы описать своё состояние. Мы уже говорили, что будем ехать гонку этап за этапом, внимательно следить, чтобы не упустить ни малейшего шанса. Сегодня я сказал себе, что должен попробовать. Подъём проходил на своей скорости. В генеральной классификации мы выиграли несколько секунд относительно соперников. Да, подиум уже в пределах видимости, мы продолжим терпеливо работать.  Завтра ещё один этап в высоких горах».

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Варран Баргиль Warren Barguil

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (63)
    Velolife-Фото

    Итак, вновь подтверждено, один, даже такой, как Tadej Poga?ar, в горах не воин. Covid и жара ослабили Emirates. И с такой командой, как Jumbo-Visma, трудно бороться. Но рискну предугадать, что, несмотря на то, что Tadej проиграл Jonas Vingegaard и лишился Maillot Jaune, в Париже картина будет такой же как в прошлом году. (В 20-м году Tadej выиграл TdF на 20-м этапе.) Прогноз же относительно MVDP оправдался на день позже. Но сегодня самый страшный легендарный альпийский этап с 3-мя НС-подъёмами от Briançon до Alpe d’Heuz с его 21-м switchback(ом).

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Может у Погачара ковид? В команде есть же вирус. Не мог он так резко отхватить и к тому же от всех. Он ехал медленее по графику даже Луценко. Завтра узнаем. Но он по любому ничего не сможет сделать. Эти две минуты с лишним не отыгрываются, тем более у окрыленного Вингегора, почуяв запах победы в Париже. Да и Джамбо мощная команда на этом туре.
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (63)
    Адриен-Фото
    Курдюков странно интерпретировал движения Погачара, ЯВНО имитирующего прием пищи. Вот сейчас смотрю видеозапись. Но вы правы - будем наблюдать дальше. Не думаю, что все преимущество, вся его уникальность Погачара за один этап ушла в землю. Томас прав - он сейчас сильнейший генеральщик. Его и раньше "клинило", ничего, выбирался... Что касается интервью - многие гонщики, а тем более, большие чемпионы , не любят признаваться, что просто забыли про питание.
  • Pi-man
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (63)
    Pi-man-Фото

    Курдюков, во всяком случае, интерпретировал его знаки иначе. Да и в послефинишном интерьвью вроде ничего про голод не было.
    Ну, вообще - завтра покажет :)

  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (12)
    BlAr-Фото
    Я вас правильно понимаю, что сегодня была игра в поддавки? Если правильно, то категорически не согласен. Если бы он не дергался отыгрывать секунды на каждом предыдущем этапе - в это ещё можно было бы поверить. А так сегодня были другие шоумены. И завтра, скорее всего, тоже.
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (63)
    Адриен-Фото

    Какие знаки делал Погачар на камеру ? Пересмотрите. По моему ясно показывал движение ложкой, то есть - что заголодал. Интересно, что с улыбкой. Так что это еще хорошо, что проиграно ВСЕГО 2.50. Некоторые в подобных случаях теряли по 10-15 минут, а то и больше. Думаю, что сможет отыграться, не стоит его "хоронить". Хотя и у Вингегора форма прям таки звенящая. Ну что же, тем интереснее... Что касается Луценко - он действительно четко расчитывает свои силы и возможности. Молодец, будем надеяться, что он идет по восходящей.

  • RVL
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (12)
    RVL-Фото

    Это шоу! И его делает погги.

    По факту 

  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (12)
    BlAr-Фото
    А я поспорю. Завтра Тадей отхватит ещё. И не только от Вингегора.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Плюсану )
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (63)
    nightbuster33-Фото
    Пока только головой.Окончательно это решится завтра,после торчков.Хотелось бы.

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