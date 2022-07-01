Наиро Кинтана и Варран Баргиль об 11-м этапе Тур де Франс-2022

Варран Баргиль с красным номером, Наиро Кинтана – второй на 11-м этапе Тур де Франс-2022

Команда Arkea-Samsic добилась успеха на 11-м этапе Тур де Франс-2022. Капитан команды, 32-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана атаковал на финальном подъёме за 8 км до финиша и вторым пересёк финишную черту через 59 секунд после победителя этапа Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma). Благодаря второму месту на этапе и отыгранному времени Кинтана поднялся на 5-е место в генеральной классификации и от третьего места его отделяет 15 секунд.

Варран Баргиль, 30-летний французский гонщик, уехал на 11-м этапе в отрыв, атаковал на Галибье и первым прошёл вершину – самую высокую точку маршрута Тур де Франс-2022, , забрав премию Анри Дегранжа, но не смог удержаться впереди на финальном подъёме. По итогам этапа Баргиль получил красный номер самого атакующего гонщика.

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Варран Баргиль: «В отрыве не было слаженной работы, поэтому атаковал, чтобы не сожалеть. Но до финиша было слишком далеко. Спуск не был технически сложным. Меня добила долина. Когда подъёхал к подножию финального подъёма, сил уже не осталось. Подумал, что не мой отрыв не сработал. Но когда едешь в одиночку впереди по дороге на Тур де Франс, ощущения прекрасные. Думаю, я вернулся на приличный уровень. Боролся до конца, так и продолжу ехать всю гонку».

Наиро Кинтана: «Я счастлив, не могу найти лучших слов, чтобы описать своё состояние. Мы уже говорили, что будем ехать гонку этап за этапом, внимательно следить, чтобы не упустить ни малейшего шанса. Сегодня я сказал себе, что должен попробовать. Подъём проходил на своей скорости. В генеральной классификации мы выиграли несколько секунд относительно соперников. Да, подиум уже в пределах видимости, мы продолжим терпеливо работать. Завтра ещё один этап в высоких горах».