Тадей Погачар: «Если проигрывать Тур де Франс, то на таком этапе»

Тадей Погачар атаковал, падал, финишировал 2-м и не отыграл время на финальном горном этапе Тур де Франс-2022

Двукратный победитель французского Гранд-тура, 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар несколько раз атаковал своего соперника Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) на финальном горном этапе Тур де Франс-2022, 18-м пиренейском этапе с набором высоты 3 900 м и финишем в подъем высшей категории Отакам.

Падение на спуске со второй вершины Коль-де-Спандель, к счастью, обошлось без серьёзных последствий, а Йонас Вингегор подождал своего противника. Но на финальном подъёме Отакам Тадей Погачар уже старался минимизировать потери, когда Йонас Вирнгегор предпринял атаку за 4 км до вершины. На подъёме Отакам Тадей Погачар проиграл своему сопернику1 минуту 4 секунды, а после финиша, поздравив Йонаса Вингегора, признался журналистам, что победа на третьем подряд Тур де Франс едва ли состоится.

Тадей Погачар: «Полагаю, Тур уже более менее решён. Поздравляю Йонаса с победой и на сегодняшнем этапе, и, думаю, с победой на Туре.

Если Тур де Франс проигран, то лучше всего проиграть его на таком этапе, как сегодня. Я отдал все силы ради генеральной классификации, и закончу гонку без сожалений. До Парижа ещё на одном этапе могу побороться за победу, приложу все силы.

Команда Jumbo-Visma на этом Тур де Франс была идеальна. Снимаю перед ними шляпу, они каждый день были очень сильны. Что касается сегодняшнего этапа – выиграл сильнейший. Йонас был сильнее меня. Много сил я уже отдал на предпоследнем подъёме, и у меня ещё оставался запас на атаку для финального подъёма. Но, к сожалению, я упал, и это на меня повлияло. Я старался усидеть за ребятами Jumbo-Visma всю дорогу до вершины, но они были слишком сильны.

К Йонасу Вингегору испытываю уважение. Думаю, мы уважаем друг друга. Когда он решил подождать меня после моего падения, он был на выгодной позиции, впереди его ждали товарищи по команде. Очень красиво с его стороны подождать. Я сам захотел быстро пройти спуск, но слишком разогнался и упал. Мне некого за это винить».