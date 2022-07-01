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Тадей Погачар: «Если проигрывать Тур де Франс, то на таком этапе»

Тадей Погачар атаковал, падал, финишировал 2-м и не отыграл время на финальном горном этапе Тур де Франс-2022

 

 

   Двукратный победитель французского Гранд-тура, 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар несколько раз атаковал своего соперника Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) на финальном горном этапе Тур де Франс-2022, 18-м пиренейском этапе с набором высоты 3 900 м и финишем в подъем высшей категории Отакам.

 

  Падение на спуске со второй вершины Коль-де-Спандель, к счастью, обошлось без серьёзных последствий, а Йонас Вингегор подождал своего противника. Но на финальном подъёме Отакам Тадей Погачар уже старался минимизировать потери, когда Йонас Вирнгегор предпринял атаку за 4 км до вершины. На подъёме Отакам Тадей Погачар проиграл своему сопернику1 минуту 4 секунды, а после финиша, поздравив Йонаса Вингегора, признался журналистам, что победа на третьем подряд Тур де Франс едва ли состоится.

 

Тадей Погачар: «Если проигрывать Тур де Франс, то на таком этапе»

Тадей Погачар: «Если проигрывать Тур де Франс, то на таком этапе»

 

 

Тадей Погачар: «Если проигрывать Тур де Франс, то на таком этапе»

 

  Тадей Погачар: «Полагаю, Тур уже более менее решён. Поздравляю Йонаса с победой и на сегодняшнем этапе, и, думаю, с победой на Туре.

 

 Если Тур де Франс проигран, то лучше всего проиграть его на таком этапе, как сегодня. Я отдал все силы ради генеральной классификации, и закончу гонку без сожалений. До Парижа ещё на одном этапе могу побороться за победу, приложу все силы.

 

  Команда Jumbo-Visma на этом Тур де Франс была идеальна. Снимаю перед ними шляпу, они каждый день были очень сильны. Что касается сегодняшнего этапа – выиграл сильнейший. Йонас был сильнее меня. Много сил я уже отдал на предпоследнем подъёме, и у меня ещё оставался запас на атаку для финального подъёма. Но, к сожалению, я упал, и это на меня повлияло. Я старался усидеть за ребятами Jumbo-Visma всю дорогу до вершины, но они были слишком сильны.

 

  К Йонасу Вингегору испытываю уважение. Думаю, мы уважаем друг друга. Когда он решил подождать меня после моего падения, он был на выгодной позиции, впереди его ждали товарищи по команде. Очень красиво с его стороны подождать. Я сам захотел быстро пройти спуск, но слишком разогнался и упал. Мне некого за это винить».

 

Результаты 18 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • garmincervelo
    Ваут ван Арт: "18 этап Тур де ... (1)
    garmincervelo-Фото

    Как перестать ржать? "Лудьтьший тур, что я видил(а)" biggrin

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    Velolife-Фото

    Jumbo Robot Bank won! Итак, чуда не случилось. Предыдущий этап высосал все силы Emirates. И Поги не смог противостоять. Jonas повёл себя по-джентельменски. И морально Tadej уже не был готов атаковать. О чём он прокричал в отчаянии SD. Jonas Vingegaard можно поздравить с победой на Hautacam и, возможно, в TdF. Осталось дождаться финиша в Rocamadour. А сегодня на финише в Cahors будет кто-то первый из отрыва. Не исключён и спринт. Но финиш подходит силовику. Такому, например, как Mads Pedersen. Почему бы ему не порадовать Их Королевских Величеств, чей Château de Caïx находится недалеко от финиша. Это была бы вишинка на датском торте!

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Velolife-Фото

    Jumbo Robot Bank won! Итак, чуда не случилось. Предыдущий этап высосал все силы Emirates. И Поги не смог противостоять. Jonas повёл себя по-джентельменски. И морально Tadej уже не был готов атаковать. О чём он прокричал в отчаянии SD. Jonas Vingegaard можно поздравить с победой на Hautacam и, возможно, в TdF. Осталось дождаться финиша в Rocamadour. А сегодня на финише в Cahors будет кто-то первый из отрыва. Не исключён и спринт. Но финиш подходит силовику. Такому, например, как Mads Pedersen. Почему бы ему не порадовать Их Королевских Величеств, чей Château de Caïx находится недалеко от финиша. Это была бы вишинка на датском торте!

  • Student
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Student-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Не троньте Эвансаaggressive
    Та там больше, что в 2011 Галибье и Альп Дуез, а больше и вспомнить нечего, Анди ждет брата, а Фоклер кривляется. Вот и все.

    Цитата: Konstantin41
    Да, давно таких разрывов в генерале не было. 3-е место в 8 минутах, 4-е в 11. 9-е,10-е вообще в 20 минутах
    Первое, что приходит в голову Джиро с Бассо.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кинтана, сцуко, как всегда умудрился на горном этапе хоть один раз, но сжульничать...благо не помогло ему negative

    Цитата: Victor
    Эх, жалко Гешке! Так старался взять горох

    Ну, как человека его можно понять, накрыло на этапе конкретно, но чес.слово, не настоящий он горный король nea До Парижа итак будет колесить в майке горного короля, только на итоговый подиум Шамп-Элизе не выйдет.

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    ittrainbow-Фото
    но все же он извинился, признать что был неправ - уже местами дорогого стоит ... как в том мультике, "cегодня мы многое поняли"

    извинения Энди получил, желтую майку на том Туре в итоге тоже получил, справедливость торжествует :)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    VeloVelo-Фото

    Не троньте Эвансаaggressive

  • uran
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    uran-Фото
    Цитата: M-07
    Контадор так восхищался поступком Вингегора, а про то, что сам такими моментами любил пользоваться, не упомянул.
    Мне лично сложно этот поступок Вингегора оценивать, ибо когда у тебя преимущество, гораздо легче подождать соперников, чем в моменты, когда тебе надо отыгрываться.
    Сильному легко быть благородным...
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Gorn9k-Фото
    С томасом точно)
    Власову дай бог дорасти до уровня даже нынешнего GT, не говоря уже про пик валийца
  • Lex1
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Lex1-Фото
    Он и так уже 2 этапа взял, причём 4-й усилиями команды. Уже 541 очко у него в зачёт зелёной майки, при том что и командной работы он много делает. На этом туре прям монстр!

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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