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Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022

 Дубль Йонаса Вингегора на 18-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

 

Йонас Вингегор выиграл второй этап на Тур де Франс-2022, после альпийского горного 11-го этапа с финишем на Коль-дю-Гранон 25-летний датский гонщик команды Jumbo-Visma горном этапе одержал победу на финальном пиренейском 18-м этапе, атаковав за 3 км до финиша на подъёме Отакам. На этот раз Йонас Вингегор выиграл этап в жёлтой майке лидера.

 

Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022

© A.S.O. / Pauline Ballet 

 

 

  18-й этап, короткий, 143-км, заключительный горный этап Тур де Франс-2022 с набором высоты 3 900 м и финишем в подъем высшей категории, не достался отрыву, хотя атаки начались с самого старта и вперёд уехала большая группа гонщиков. Обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации и товарищ Вингегора по команде Jumbo-Visma Ваут ван Арт атаковал одним из первых и удержался в отрыве до конца, но в финале все силы отдал, помогая своему капитану.

 

  Отрыв не отпускали далеко – за 70 км до финиша преимущество у отрыва было всего около двух минут. Среди 17 гонщиков отрыва были и те, кто входил в топ-10 генеральной классификации – Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), Энрик Мас (Movistar).  Из пелотона на Обиск атаковали Роман Барде (DSM) и Луис Мейнтьес (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). Но улучшить положение в классификации в итоге удалось лишь Алексею Луценко и Луису Мейнтьесу, Александру Власову (Bora-hansgrohe), а также Давиду Годю (Groupama-FDJ).

 

  На втором подъёме дня -  подъеме 1-й категории Коль-де-Спандель (Col de Spandelles) за 7 км до вершины атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), за которым сразу поехал защищающий жёлтую майку Йонас Вингегор (Jumbo-Visma). Погачар несколько раз атаковал соперника – ускорялся за 5, 4, 3, 2 км до вершины. Но Йонас Вингегор не отпустил двукратного победителя Тур де Франс. Спуск с Коль-де-Спандель мог перевернуть всю генеральную классификацию, так как сначала Йонас Вингегор едва избежал падения, а затем Тадей Погачар упал на повороте. Йонас Вингегор подождал своего соперника, а Тадей Погачар пожал ему руку в благодарность за честную игру.

 

Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  На финальном подъёме к вершине Отакам группа жёлтой майки увеличилась, её догнал Герант Томас (Ineos Grenadiers), а у Вингегора появились помощники – Сеп Кусс и Тиш Беноот. За 5,5 км до вершины Вингегора ждал Ваут ван Арт, отработавший на капитана ещё два километра, после чего Йонас Вингегор атаковал и уехал к своей второй победе на этапе Тур де Франс-2022.

 

Тадей Погачар финишировал на 18-м этапе вторым через 1 минуту 4 секунды, Ваут ван Арт замкнул тройку призёров  этапа.

 

  По итогам этапа Йонас Вингегор не только укрепил позицию лидера общего зачёта, где Тадей Погачар уступает ему теперь 3 минуты 26 секунд, но и взял гороховую майку лучшего горного гонщика. Ваут ван Арт, забравший максимальное количество очков на промежуточном спринте, ещё больше укрепил свою позицию лидера очковой классификации. Тадей Погачар остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

 

  Йонас Вингегор: «Невероятно. Этим утром я сказал жене и дочке, что хочу выиграть для них этап, и сделал это. Я очень счастлив. День был тяжёлым, я рад, что он закончился. Команда работала супермощно, хочу поблагодарить Ваута, Сеппа, Натана, Тиша и Кристофа. Я выиграл благодаря им.

 

  Тадей был силён, на Коль-де-Спандель предпринял мощные атаки. Я опасался, что он снова атакует на финальном подъёме, потому что там я шёл уже не пределе. К счастью, со мной остался Ваут, который помог создать просвет. Очень приятно выиграть, но ещё важнее, что я увеличил преимущество в генеральной классификации. Мы должны оставаться сконцентрированными ещё несколько дней, потому что Тур не окончен».

 

 

Результаты 18 этапа Тур де Франс-2022

 

 Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022

 

© A.S.O. / Pauline Ballet 

 

Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022

A.S.O. / Charly Lopez

 

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • garmincervelo
    Ваут ван Арт: "18 этап Тур де ... (1)
    garmincervelo-Фото

    Как перестать ржать? "Лудьтьший тур, что я видил(а)" biggrin

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    Velolife-Фото

    Jumbo Robot Bank won! Итак, чуда не случилось. Предыдущий этап высосал все силы Emirates. И Поги не смог противостоять. Jonas повёл себя по-джентельменски. И морально Tadej уже не был готов атаковать. О чём он прокричал в отчаянии SD. Jonas Vingegaard можно поздравить с победой на Hautacam и, возможно, в TdF. Осталось дождаться финиша в Rocamadour. А сегодня на финише в Cahors будет кто-то первый из отрыва. Не исключён и спринт. Но финиш подходит силовику. Такому, например, как Mads Pedersen. Почему бы ему не порадовать Их Королевских Величеств, чей Château de Caïx находится недалеко от финиша. Это была бы вишинка на датском торте!

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Velolife-Фото

    Jumbo Robot Bank won! Итак, чуда не случилось. Предыдущий этап высосал все силы Emirates. И Поги не смог противостоять. Jonas повёл себя по-джентельменски. И морально Tadej уже не был готов атаковать. О чём он прокричал в отчаянии SD. Jonas Vingegaard можно поздравить с победой на Hautacam и, возможно, в TdF. Осталось дождаться финиша в Rocamadour. А сегодня на финише в Cahors будет кто-то первый из отрыва. Не исключён и спринт. Но финиш подходит силовику. Такому, например, как Mads Pedersen. Почему бы ему не порадовать Их Королевских Величеств, чей Château de Caïx находится недалеко от финиша. Это была бы вишинка на датском торте!

  • Student
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Student-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Не троньте Эвансаaggressive
    Та там больше, что в 2011 Галибье и Альп Дуез, а больше и вспомнить нечего, Анди ждет брата, а Фоклер кривляется. Вот и все.

    Цитата: Konstantin41
    Да, давно таких разрывов в генерале не было. 3-е место в 8 минутах, 4-е в 11. 9-е,10-е вообще в 20 минутах
    Первое, что приходит в голову Джиро с Бассо.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кинтана, сцуко, как всегда умудрился на горном этапе хоть один раз, но сжульничать...благо не помогло ему negative

    Цитата: Victor
    Эх, жалко Гешке! Так старался взять горох

    Ну, как человека его можно понять, накрыло на этапе конкретно, но чес.слово, не настоящий он горный король nea До Парижа итак будет колесить в майке горного короля, только на итоговый подиум Шамп-Элизе не выйдет.

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    ittrainbow-Фото
    но все же он извинился, признать что был неправ - уже местами дорогого стоит ... как в том мультике, "cегодня мы многое поняли"

    извинения Энди получил, желтую майку на том Туре в итоге тоже получил, справедливость торжествует :)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    VeloVelo-Фото

    Не троньте Эвансаaggressive

  • uran
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    uran-Фото
    Цитата: M-07
    Контадор так восхищался поступком Вингегора, а про то, что сам такими моментами любил пользоваться, не упомянул.
    Мне лично сложно этот поступок Вингегора оценивать, ибо когда у тебя преимущество, гораздо легче подождать соперников, чем в моменты, когда тебе надо отыгрываться.
    Сильному легко быть благородным...
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Gorn9k-Фото
    С томасом точно)
    Власову дай бог дорасти до уровня даже нынешнего GT, не говоря уже про пик валийца
  • Lex1
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Lex1-Фото
    Он и так уже 2 этапа взял, причём 4-й усилиями команды. Уже 541 очко у него в зачёт зелёной майки, при том что и командной работы он много делает. На этом туре прям монстр!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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