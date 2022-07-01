Йонас Вингегор - победитель финального горного 18 этапа Тур де Франс-2022

Дубль Йонаса Вингегора на 18-м этапе Тур де Франс-2022

Йонас Вингегор выиграл второй этап на Тур де Франс-2022, после альпийского горного 11-го этапа с финишем на Коль-дю-Гранон 25-летний датский гонщик команды Jumbo-Visma горном этапе одержал победу на финальном пиренейском 18-м этапе, атаковав за 3 км до финиша на подъёме Отакам. На этот раз Йонас Вингегор выиграл этап в жёлтой майке лидера.

© A.S.O. / Pauline Ballet

18-й этап, короткий, 143-км, заключительный горный этап Тур де Франс-2022 с набором высоты 3 900 м и финишем в подъем высшей категории, не достался отрыву, хотя атаки начались с самого старта и вперёд уехала большая группа гонщиков. Обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации и товарищ Вингегора по команде Jumbo-Visma Ваут ван Арт атаковал одним из первых и удержался в отрыве до конца, но в финале все силы отдал, помогая своему капитану.

Отрыв не отпускали далеко – за 70 км до финиша преимущество у отрыва было всего около двух минут. Среди 17 гонщиков отрыва были и те, кто входил в топ-10 генеральной классификации – Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), Энрик Мас (Movistar). Из пелотона на Обиск атаковали Роман Барде (DSM) и Луис Мейнтьес (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). Но улучшить положение в классификации в итоге удалось лишь Алексею Луценко и Луису Мейнтьесу, Александру Власову (Bora-hansgrohe), а также Давиду Годю (Groupama-FDJ).

На втором подъёме дня - подъеме 1-й категории Коль-де-Спандель (Col de Spandelles) за 7 км до вершины атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), за которым сразу поехал защищающий жёлтую майку Йонас Вингегор (Jumbo-Visma). Погачар несколько раз атаковал соперника – ускорялся за 5, 4, 3, 2 км до вершины. Но Йонас Вингегор не отпустил двукратного победителя Тур де Франс. Спуск с Коль-де-Спандель мог перевернуть всю генеральную классификацию, так как сначала Йонас Вингегор едва избежал падения, а затем Тадей Погачар упал на повороте. Йонас Вингегор подождал своего соперника, а Тадей Погачар пожал ему руку в благодарность за честную игру.

На финальном подъёме к вершине Отакам группа жёлтой майки увеличилась, её догнал Герант Томас (Ineos Grenadiers), а у Вингегора появились помощники – Сеп Кусс и Тиш Беноот. За 5,5 км до вершины Вингегора ждал Ваут ван Арт, отработавший на капитана ещё два километра, после чего Йонас Вингегор атаковал и уехал к своей второй победе на этапе Тур де Франс-2022.

Тадей Погачар финишировал на 18-м этапе вторым через 1 минуту 4 секунды, Ваут ван Арт замкнул тройку призёров этапа.

По итогам этапа Йонас Вингегор не только укрепил позицию лидера общего зачёта, где Тадей Погачар уступает ему теперь 3 минуты 26 секунд, но и взял гороховую майку лучшего горного гонщика. Ваут ван Арт, забравший максимальное количество очков на промежуточном спринте, ещё больше укрепил свою позицию лидера очковой классификации. Тадей Погачар остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

Йонас Вингегор: «Невероятно. Этим утром я сказал жене и дочке, что хочу выиграть для них этап, и сделал это. Я очень счастлив. День был тяжёлым, я рад, что он закончился. Команда работала супермощно, хочу поблагодарить Ваута, Сеппа, Натана, Тиша и Кристофа. Я выиграл благодаря им.

Тадей был силён, на Коль-де-Спандель предпринял мощные атаки. Я опасался, что он снова атакует на финальном подъёме, потому что там я шёл уже не пределе. К счастью, со мной остался Ваут, который помог создать просвет. Очень приятно выиграть, но ещё важнее, что я увеличил преимущество в генеральной классификации. Мы должны оставаться сконцентрированными ещё несколько дней, потому что Тур не окончен».

© A.S.O. / Pauline Ballet

A.S.O. / Charly Lopez