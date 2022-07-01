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Два гонщика сошли с Тур де Франс-2022 перед 8-м этапом из-за ковида

Жоффрей Бушар и Вегард Стаке Ланген покинул Тур де Франс-2022 после положительного теста на Covid-19

Два гонщика сошли с Тур де Франс-2022 перед 8-м этапом из-за ковида

 

  30-летний французский велогонщик команды AG2R Citroen Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard) и 33-летний норвежский гонщик команды UAE Team Emirates Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen) не стартовали на 8-м этапе Тур де Франс-2022 из-за тестов, подтвердивших Covid-19.

 

  Жоффрей Бушар получил положительный результат теста на антиген коронавируса Covid-19, указывающий на инфицирование, после финиша 7 этапа. Перед тем, как покинуть гонку, Бушар был изолирован от остальных членов команды. Команда AG2R Citroen проводит раз в три дня тесты на антиген в дополнение к обязательному тестированию организаторов Тур де Франс. У остальных членов команды AG2R Citroen результаты тестирования были отрицательными.

 

  Жоффрей Бушар: «Во время этапа (7 этапа) чувствовал себя не очень хорошо. Очень расстроен, потому что гонка только начала подходить к моей любимой территории – в горы. Это мой первый Тур де Франс, жаль вот так его заканчивать. Желаю моим товарищам по команде успеха, посылаю им на оставшийся Тур де Франс всю свою силу».

 

  У Вегарда Стаке Лангена симптомы проявились также в пятницу вечером, после 7 этапа. ПЦР-тест, проведённый утром перед стартом 8 этапа, оказался положительным.

 

  Врач команды UAE Team Emirates: «Вчера утром во время рутинного внутрикомандного  тестирования у Вегарда был отрицательный результат. Но вечером он пожаловался на боль в горле. Тест на антиген оказался положительным, диагноз подтвердил утренний ПЦР-тест. Согласно протоколу команды и ради безопасности пелотона мы сняли его с гонки».

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Mike88
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    Mike88-Фото
    Согласен :)
  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    BlAr-Фото
    А как же Фрум?
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что означает "как мне невезёт" теперь нужно спрашивать не у Сагана, а у Мэтьюза. Снова второй, снова Майкла объезжают почти на самой ленточке..( Магнус Корт и далее чудом держится горным королем.  
    Кстати, заметили, ВВА выиграл этап(ы) на одному Туре и в жёлтой майке, и в зелёной bb

    Рискну предположить что до него такое сДелал разве только Эдди Меркс ?

    Цитата: Александра
    до чего же похоронный комментарий у Отара. Про каждого, кроме десятка молодых, можно услышать "лучшие годы миновали".

    Сегодня выдал почти в стиле Курдюкова - "Урана быстро замумифицировали..."))) Но если Серегй не может коментировать какие то этапы Тура, то лучше пускай Отар чем этот Кондрашов.

    Цитата: Александра
    Офтопим - 

    Федерико Бахамонтесу ("Орлу из Толедо") вчера (09.07) исполнилось 94 года !! А он победитель Тур де Франс ещё 1959 года !! Здоровья дедушке drinks

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Точно. Забыл, это наверно потому что Ван Арты с Погачарами забили собой все информативное пространство.
    Шутка ,конечно не забыл, просто на Рубе отрывов (в привычном понимание) не бывает, да и гонку трудно назвать гонкой, скорее бои гладиаторов.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    nightbuster33-Фото

    После многократной "просьбе" трудящихся Москон,побоявшись "жаркой" встречи после финиша со "своими поклонниками" решил прекратить гонку задолго до окончания этапа."Задолбали".На очереди следующий.А если серьёзно,та гонка,где он постарался выдать(выжать)из себя оказался запредельным для его организма,не даром,затем выявили отклонения в работе сердца.При нормальных нагрузках О"КЕЙ,при предельных, сердце постоянно будет блокировать работоспособность,как бы голова ни приказывала бы сделать это.Теперь выбор за Москоном:продолжить или на этом закончить.Написанное,только моё личное видение,никого ни к чему не обязывющее.

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    MVDP-Фото
    Пятый этап отрыв взял.
  • Sezar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    Sezar-Фото

     Раньше Тадей наверно бы здесь издалека атаковал. Но Юмбо сейчас очень сильна и только этого и ждет.

  • Sezar
    Тадей Погачар – победитель 7 э ... (9)
    Sezar-Фото

    Тоже не вижу его легкой победы. Будет серьезный бой на частокольных этапах.

  • reforg34
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    reforg34-Фото

    Все мы будем ждать атаки от Томаса в стиле Контадора. Если не будет скромничать, спокойно привезет всем 2-3 минуты.

  • Sezar
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    Sezar-Фото

    Власов в этом году в отличной форме. Если бы не травма заехал бы минимум в пятерку. Но еще не все потеряно.

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