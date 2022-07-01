Два гонщика сошли с Тур де Франс-2022 перед 8-м этапом из-за ковида

Жоффрей Бушар и Вегард Стаке Ланген покинул Тур де Франс-2022 после положительного теста на Covid-19

30-летний французский велогонщик команды AG2R Citroen Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard) и 33-летний норвежский гонщик команды UAE Team Emirates Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen) не стартовали на 8-м этапе Тур де Франс-2022 из-за тестов, подтвердивших Covid-19.

Жоффрей Бушар получил положительный результат теста на антиген коронавируса Covid-19, указывающий на инфицирование, после финиша 7 этапа. Перед тем, как покинуть гонку, Бушар был изолирован от остальных членов команды. Команда AG2R Citroen проводит раз в три дня тесты на антиген в дополнение к обязательному тестированию организаторов Тур де Франс. У остальных членов команды AG2R Citroen результаты тестирования были отрицательными.

Жоффрей Бушар: «Во время этапа (7 этапа) чувствовал себя не очень хорошо. Очень расстроен, потому что гонка только начала подходить к моей любимой территории – в горы. Это мой первый Тур де Франс, жаль вот так его заканчивать. Желаю моим товарищам по команде успеха, посылаю им на оставшийся Тур де Франс всю свою силу».

У Вегарда Стаке Лангена симптомы проявились также в пятницу вечером, после 7 этапа. ПЦР-тест, проведённый утром перед стартом 8 этапа, оказался положительным.

Врач команды UAE Team Emirates: «Вчера утром во время рутинного внутрикомандного тестирования у Вегарда был отрицательный результат. Но вечером он пожаловался на боль в горле. Тест на антиген оказался положительным, диагноз подтвердил утренний ПЦР-тест. Согласно протоколу команды и ради безопасности пелотона мы сняли его с гонки».