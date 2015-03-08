VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

La Vuelta-2026: от казино Монако к Альгамбре в Гранаде через 58 000 метров подъёма

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

 

В Монако 17 декабря состоялась презентация маршрута Вуэльты Испании-2026, которая пройдёт с 22 августа по 13 сентября. Поскольку Монако было объявлено местом проведения торжественного старта Вуэльты заранее, вместе с деталями открывающей индивидуальной гонки на время, главным сюрпризом стал финишный город 81-го выпуска испанского Гранд-тура – 21-й этап примет Гранада, трёхнедельный марафон завершится у легендарного дворца Альгамбра.

 

Таким образом, Гранада становится восьмым городом, коронующим победителя, после Мадрида, Бильбао, Сан-Себастьяна, Миранды-де-Эбро, Саламанки, Херес-де-ла-Фронтеры и Сантьяго-де-Компостелы. С 1986 года гонка заканчивалась либо в Мадриде, либо в Сантьяго-де-Компостеле.

 

Маршрут Вуэльты Испании-2026 (La Vuelta) проложен от Монако до Гранады через Францию и Андорру, и посетит четыре страны (Монако, Франция, Андорра, Испания), причем последние десять этапов пройдут исключительно в регионе Андалусия.

 

Общая протяжённость маршрута составит 3275 км с набором высоты 58,156 метров. Участников ждут две индивидуальные гонки на время (общей протяжённостью 41,5 км), 6 горных этапов, 4 среднегорных и восемь холмистых и  равнинных этапов. 7 этапов финиширует в подъём. Высшей точкой маршрута Вуэльты-2026 станет вершина подъёма Порт-д’Энвалира (Port d’Envalira) – 2409 м.

 

Как и в 2025 году после старта гонки в Пьемонте (Италия), Франция свяжет место старта с Пиренейским полуостровом, предложив финиш для спринтеров и "панчеров" в Манoске и более сложный финиш в подъем в Фон-Ромё.

 

Андорра в 25-й раз (с 1965 года) появляется на карте Вуэльты и предложит прохождение подъёмов Пор-д’Анвальира (Port d’Envalira), Бейксалис (Beixalis), Коль-д’Ордино (Coll d’Ordino) и Альто-де-ла-Комелья (Alto de la Comella), которые сконцентрированы всего на 104 километрах, полностью на территории княжества (4-й этап).

 

Пелотону предстоят два новых испытания: 3,5-километровый участок гравийной дороги, ведущий к Пуэрто-Эль-Бартоло (Puerto El Bartolo), расположенному в 16 км от финиша 6-го этапа в Кастельоне, и Кольядо-дель-Альгуасиль, финальный подъём, и отнюдь не самый простой, поскольку его 8 км содержат особенно крутые участки с градиентом до 20%.

 

На Вуэльту вернётся подъём Вальделинарес (7-й этап), который в последний раз включался в маршрут в 2014 году, когда Виннер Анакона одержал победу на этапе, а Наиро Кинтана стал новым лидером гонки.

 

На 9-м этапе ждёт этап с общим набором высоты 5000 м и финишем в подъём Альто-де-Айтана Alto de Aitana), где в последний раз выигрывал француз Пьер Латур в 2016 году.  

 

12-й горный этап с финишем в подъём Калар Альто (Calar Alto). Тот, кто выиграет на Калар-Альто, перед этим должен покорить подъём Альто-де-Велефике, как колумбиец Мигель Анхель Лопес, который первым пришел к обсерватории в провинции Альмерия в 2017 году.

 

14-й этап – горный с финишем в подъём Сьерра-де-ла-Пандера (Sierra de la Pandera) свежее в памяти благодаря успеху эквадорца Ричарда Карапаса в 2022 году.  

 

Финальная точка 20-го этапа в Сьерра-Неваде — это новый для Вуэльты финишный подъём Кольядо дель Альгуасиль (Collado del Alguacil), с отрезками 20% градиента на 8-км, и двойное восхождение на Альто-де-Асальянас (Alto de Hazallanas).

 

В то время как специалисты индивидуальной гонки на время получат шанс на более протяжённой, чем в последние годы, дистанции в 32,5 км, проложенной по равнине от Пуэрто-де-Санта-Мария до Херес-де-ла-Фронтеры, в дополнение к 9 км в Монако в первый день, у спринтеров будет четыре или пять этапов, чтобы проявить себя, деля возможности с "панчерами", включая финальный этап. Финиш у Альгамбры в Гранаде расположен на вершине подъёма протяженностью около километра на эффектной круговой трассе, которую предстоит преодолеть четыре раза.

 

 Этапы Вуэльты Испании-2026

 

 Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

  

 

22.08. Суббота. Этап 1: Monaco - Monaco, 9 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


23.08. Воскресенье. Этап 2: Monaco - Manosque, 215.2 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


24.08. Понедельник. Этап 3: Gruissan. Grand Narbonne. Aude - Font Romeu, 166.7 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


25.08. Вторник. Этап 4: Andorra la Vella - Andorra la Vella, 104.9 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


26.08. Среда. Этап 5: Falset . Costa Daurada - Roquetes. Terres de l'Ebre, 171.1 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


27.08. Четверг. Этап 6: Alcossebre - Castellón, 176.8 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


28.08. Пятница. Этап 7: vall d'Alba - Aramón Valdelinares, 149.9 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


29.08. Суббота. Этап 8: Puçol - Xeraco, 168 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


30.08. Воскресенье. Этап 9: La Vila Joiosa/ Villajoyosa - Alto de Aitana.Costa Blanca, 187.5 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


31.08. Понедельник. День отдыха


1.09. Вторник. Этап 10: Alcaraz - Elche de la Sierra, 184.5 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


2.09. Среда. Этап 11: Cartagena - Lorca, 156.1 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

 


3.09. Четверг. Этап 12: Vera - Calar Alto, 166.5 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


4.09. Пятница. Этап 13: Almuñécar - Loja, 193.2 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


5.09. Суббота. Этап 14: Jaén - Sierra de La Pandera, 152.7 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

 


6.09. Воскресенье. Этап 15: Palma del Río - Córdoba, 181.2 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

 


7.09. Понедельник. День отдыха:


8.09. Вторник. Этап 16: Cortegana - La Rábida. Palos de la Frontera, 186 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

 


9.09. Среда. Этап 17: Dos Hermanas - Sevilla, 189.2 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


10.09. Четверг. Этап 18: El Puerto Santa María - Jerez de la Frontera, 32.5 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута


11.09. Пятница. Этап 19: Vélez-Málaga - Peñas Blancas. Estepona, 205.1 км

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

 


12.09. Суббота. Этап 20: La Calahorra - Collado del Alguacil, 187 км

 

 Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

 


13.09. Воскресенье. Этап 21: Carrefour Granada - Granada, 99.4 км

 

 Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

 

Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрутаCopyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании-2026 Ла-Вуэльта-2026 La Vuelta 26 Гранд-тур презентация маршрута Vuelta a Espana-2026

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Cyrill
    Кристиан Скарони продлевает ко ... (1)
    Cyrill-Фото
    Хорошо. Но долго договаривались однако, видно Кристиан хотел хорошие цифры, Вино пришлось уговаривать спонсоров. Но перспективы есть - это факт. Удачи.
  • sashaney
    Soudal Quick-Step представляет ... (6)
    sashaney-Фото
    Все борются со своими фантазиями. Прошли те времена, когда в темное время ездили в черном. Кто то знает сколько действительно аварий от "не увидел потому, что не разглядел, а не потому что ковырял в носу, телефоне и ещё где"?
  • motte
    Исаак Дель Торо дебютирует на ... (5)
    motte-Фото

    Пишут что:

    08.03-15.03.2026

    Париж–Ницца 2026: отменён классический финиш на Променад-дез-Англе, среди этапов также есть командная гонка на время, при которой время фиксируется по первому гонщику каждой команды.

  • Геродот
    Исаак Дель Торо дебютирует на ... (5)
    Геродот-Фото

    Да не будет никакого двухголового змея. Змей там одноголовый, а остальные пигмеи - подай-принеси))

  • Karmatron
    Исаак Дель Торо дебютирует на ... (5)
    Karmatron-Фото

    У меня по интервью со спортдиром (или кто там был, уже не помню) UAE после Джиро сложилось впечатление, что ни техничка, ни сам Бенисио Исаак не были готовы к тому, что будут бороться за победу. Руководство команды до конца не понимало, на что способен Дель Торо, а у него не было полномочий (вполне вероятно, что именно за счёт пунктика в контракте) для того, чтобы в духе Тадея просто взять и поехать так, как он считает нужным. В итоге команда полным составом оказалась парализованной неуверенностью, чем блестяще воспользовлся Йейтс.

    И вот с участием Исаака в ТДФ UAE превращается в ещё одного двухголового змея, так что в успех Ремко+Примож верится всё меньше. Им бы подиум зацепить...

  • motte
    Матье ван дер Пул возвращается ... (6)
    motte-Фото

    Он вернулся…  но, возможно, всё прошло не так уж гладко, как он сам ожидал — или именно так он этого и ждал?

    Вот что сказал Матьё ван дер Пул (MVDP):

    «Я почти не ездил на циклокроссовом велосипеде — у меня было всего две специализированные кроссовые тренировки. Одна во вторник и одна вчера, в четверг. Это совсем немного, но в прошлом году было так же, и в итоге этого оказалось достаточно».

    «Я допускал довольно много ошибок. Думаю, в конце, когда я вышел вперёд, вторая половина последнего круга, возможно, была моей лучшей технической частью гонки. Но да, я рад, что смог довести дело до конца».

    «То, как всё прошло сегодня, не стало для меня сюрпризом. Как я уже говорил раньше, в прошлом году я был немного лучше готов и провёл чуть больше специфических тренировок. В этом году мы запланировали всё это немного позже».

  • motte
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (15)
    motte-Фото

    Во время вчерашней церемонии «Спортсмен года» в Бельгии Ремко Эвенепул объявил, что в следующем сезоне примет непопулярное решение — он пропустит чемпионаты по индивидуальной гонке с раздельным стартом ( Бельгии и Европы) вне чемпионата мира, чтобы быть более свежим для других целей и просто сосредоточиться на других задачах.

    Похоже, что в следующем году Ремко будет полностью нацелен на успех в общем зачёте ГТ.



  • Геродот
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (10)
    Геродот-Фото

    Цитата: motte
    Тим Велленс: «Я выбрал UAE не из-за денег».
     «Люди до сих пор думают, что если ты подписываешь контракт с UAE, значит, выбираешь деньги. Но многие удивились бы тому, сколько мы здесь на самом деле зарабатываем».
     «Для меня деньги не так важны. 

    Конечно, в данном случае деньги не так важны. Важно КОЕ-ЧТО другое, зачем все и идут в эту команду))

  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (10)
    motte-Фото

    Интересно! 

    Откровенное интервью с Флорианом Вермеершем

    Флориан Вермеерш продолжает мечтать о победе на Париж–Рубэ, даже с Тадеем Погачаром в пелотоне.

     «Я ни в коем случае не собираюсь мешать Тадею, — рассказал Вермеерш микрофонам Sporza. — Прежде всего, у меня нет ни такого характера, ни такого статуса. Для меня совсем не проблема, что он тоже будет на старте. Я по-прежнему верю, что возникнут ситуации, в которых мы сможем отлично дополнять друг друга. Самое главное — чтобы мы поддерживали друг друга».

    В то же время 26-летний бельгиец надеется, что если гонка сложится для него более благоприятно, словенец даст ему шанс побороться за победу:

    «У нас хорошие отношения, и я думаю, что он тоже позволил бы мне выиграть Рубэ»

  • Геродот
    Soudal Quick-Step представляет ... (6)
    Геродот-Фото

    Да уж, если это "заметность" - кто-то из дизайнеров явно дальтоник)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

18 декабря

Mads Pedersen (Lidl - Trek)

Axel Zingle (Visma - Lease a Bike)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (67)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)