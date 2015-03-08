 Вуэльта Испании-2026. Презентация маршрута

La Vuelta-2026: от казино Монако к Альгамбре в Гранаде через 58 000 метров подъёма

В Монако 17 декабря состоялась презентация маршрута Вуэльты Испании-2026, которая пройдёт с 22 августа по 13 сентября. Поскольку Монако было объявлено местом проведения торжественного старта Вуэльты заранее, вместе с деталями открывающей индивидуальной гонки на время, главным сюрпризом стал финишный город 81-го выпуска испанского Гранд-тура – 21-й этап примет Гранада, трёхнедельный марафон завершится у легендарного дворца Альгамбра.

Таким образом, Гранада становится восьмым городом, коронующим победителя, после Мадрида, Бильбао, Сан-Себастьяна, Миранды-де-Эбро, Саламанки, Херес-де-ла-Фронтеры и Сантьяго-де-Компостелы. С 1986 года гонка заканчивалась либо в Мадриде, либо в Сантьяго-де-Компостеле.

Маршрут Вуэльты Испании-2026 (La Vuelta) проложен от Монако до Гранады через Францию и Андорру, и посетит четыре страны (Монако, Франция, Андорра, Испания), причем последние десять этапов пройдут исключительно в регионе Андалусия.

Общая протяжённость маршрута составит 3275 км с набором высоты 58,156 метров. Участников ждут две индивидуальные гонки на время (общей протяжённостью 41,5 км), 6 горных этапов, 4 среднегорных и восемь холмистых и равнинных этапов. 7 этапов финиширует в подъём. Высшей точкой маршрута Вуэльты-2026 станет вершина подъёма Порт-д’Энвалира (Port d’Envalira) – 2409 м.

Как и в 2025 году после старта гонки в Пьемонте (Италия), Франция свяжет место старта с Пиренейским полуостровом, предложив финиш для спринтеров и "панчеров" в Манoске и более сложный финиш в подъем в Фон-Ромё.

Андорра в 25-й раз (с 1965 года) появляется на карте Вуэльты и предложит прохождение подъёмов Пор-д’Анвальира (Port d’Envalira), Бейксалис (Beixalis), Коль-д’Ордино (Coll d’Ordino) и Альто-де-ла-Комелья (Alto de la Comella), которые сконцентрированы всего на 104 километрах, полностью на территории княжества (4-й этап).

Пелотону предстоят два новых испытания: 3,5-километровый участок гравийной дороги, ведущий к Пуэрто-Эль-Бартоло (Puerto El Bartolo), расположенному в 16 км от финиша 6-го этапа в Кастельоне, и Кольядо-дель-Альгуасиль, финальный подъём, и отнюдь не самый простой, поскольку его 8 км содержат особенно крутые участки с градиентом до 20%.

На Вуэльту вернётся подъём Вальделинарес (7-й этап), который в последний раз включался в маршрут в 2014 году, когда Виннер Анакона одержал победу на этапе, а Наиро Кинтана стал новым лидером гонки.

На 9-м этапе ждёт этап с общим набором высоты 5000 м и финишем в подъём Альто-де-Айтана Alto de Aitana), где в последний раз выигрывал француз Пьер Латур в 2016 году.

12-й горный этап с финишем в подъём Калар Альто (Calar Alto). Тот, кто выиграет на Калар-Альто, перед этим должен покорить подъём Альто-де-Велефике, как колумбиец Мигель Анхель Лопес, который первым пришел к обсерватории в провинции Альмерия в 2017 году.

14-й этап – горный с финишем в подъём Сьерра-де-ла-Пандера (Sierra de la Pandera) свежее в памяти благодаря успеху эквадорца Ричарда Карапаса в 2022 году.

Финальная точка 20-го этапа в Сьерра-Неваде — это новый для Вуэльты финишный подъём Кольядо дель Альгуасиль (Collado del Alguacil), с отрезками 20% градиента на 8-км, и двойное восхождение на Альто-де-Асальянас (Alto de Hazallanas).

В то время как специалисты индивидуальной гонки на время получат шанс на более протяжённой, чем в последние годы, дистанции в 32,5 км, проложенной по равнине от Пуэрто-де-Санта-Мария до Херес-де-ла-Фронтеры, в дополнение к 9 км в Монако в первый день, у спринтеров будет четыре или пять этапов, чтобы проявить себя, деля возможности с "панчерами", включая финальный этап. Финиш у Альгамбры в Гранаде расположен на вершине подъёма протяженностью около километра на эффектной круговой трассе, которую предстоит преодолеть четыре раза.

Этапы Вуэльты Испании-2026

22.08. Суббота. Этап 1: Monaco - Monaco, 9 км



23.08. Воскресенье. Этап 2: Monaco - Manosque, 215.2 км



24.08. Понедельник. Этап 3: Gruissan. Grand Narbonne. Aude - Font Romeu, 166.7 км



25.08. Вторник. Этап 4: Andorra la Vella - Andorra la Vella, 104.9 км



26.08. Среда. Этап 5: Falset . Costa Daurada - Roquetes. Terres de l'Ebre, 171.1 км



27.08. Четверг. Этап 6: Alcossebre - Castellón, 176.8 км



28.08. Пятница. Этап 7: vall d'Alba - Aramón Valdelinares, 149.9 км



29.08. Суббота. Этап 8: Puçol - Xeraco, 168 км



30.08. Воскресенье. Этап 9: La Vila Joiosa/ Villajoyosa - Alto de Aitana.Costa Blanca, 187.5 км



31.08. Понедельник. День отдыха



1.09. Вторник. Этап 10: Alcaraz - Elche de la Sierra, 184.5 км



2.09. Среда. Этап 11: Cartagena - Lorca, 156.1 км



3.09. Четверг. Этап 12: Vera - Calar Alto, 166.5 км



4.09. Пятница. Этап 13: Almuñécar - Loja, 193.2 км



5.09. Суббота. Этап 14: Jaén - Sierra de La Pandera, 152.7 км



6.09. Воскресенье. Этап 15: Palma del Río - Córdoba, 181.2 км



7.09. Понедельник. День отдыха:



8.09. Вторник. Этап 16: Cortegana - La Rábida. Palos de la Frontera, 186 км



9.09. Среда. Этап 17: Dos Hermanas - Sevilla, 189.2 км



10.09. Четверг. Этап 18: El Puerto Santa María - Jerez de la Frontera, 32.5 км



11.09. Пятница. Этап 19: Vélez-Málaga - Peñas Blancas. Estepona, 205.1 км



12.09. Суббота. Этап 20: La Calahorra - Collado del Alguacil, 187 км



13.09. Воскресенье. Этап 21: Carrefour Granada - Granada, 99.4 км