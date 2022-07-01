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Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт сохранил жёлтую майку, Примож Роглич проиграл две минуты на брусчатке 5 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  Хотя на 5-м этапе Тур де Франс-2022 с прохождением 11 секторов брусчатки Ваут ван Арт защитил жёлтую майку лидера, один из капитанов команды Jumbo-Visma – Примож Роглич проиграл две минуты после падения за 35 км до финиша. 32-летнему словенскому гонщику пришлось на ходу самому вправлять плечо, которое он вывихнул, упав на повороте.  

 

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Ваут ван Арт также не избежал падения, и, в отличие от товарища по команде, без негативных последствий. Бельгийский гонщик, удерживающий майку лидера со второго этапа, упал за 100 км до финиша ещё до начала секторов брусчатки, но вернулся в пелотон с помощью Стевена Крёйсвейка. Когда он возвращался в группу, то едва избежал столкновения с техничкой команды DSM.

 

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

  А затем ему самому пришлось ждать ещё одного капитана команды Jumbo-Visma, призёра французского Гранд-тура прошлого года Йонаса Вингегора, который проколол колесо, а затем дважды менял велосипед. Благодаря Вауту ван Арту Вингегор не потерял время относительно соперников по общему зачёту. Серебряный призёр чемпионата мира в разделке, Ваут ван Арт привёз своего товарища по команде в группу, где были основные соперники, за 8 км до финиша.

 

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

  

  Ваут ван Арт: «Такой нервный день как сегодня, тоже часть Тур де Франс. Мне совсем не понравилось ехать в первых рядах пелотона. Считаю, дороги были очень опасными, мы проезжали через многочисленные городки, где были сужения и дорожная фурнитура. Рисковать не хотел, решил переждать позади, а потом уже выйти в голову группы. Но когда начал подвигаться вперёд, потерял равновесие и упал, испугался, и, что важнее, потерял уверенность на брусчатке.

 

  Потом это происшествие с техничкой DSM. Я был немного сбит с толку после первого падения, поэтому слишком поздно затормозил. Немного потерял концентрацию, был ошеломлён. В тот момент, когда разговаривал со Стевеном, техничка DSM впереди меня затормозила. Было довольно пугающе. Я оказался всего в сантиметрах от серьёзного повреждения.

 

 К сожалению, это оказалась не единственная неудача для нашей команды. Сегодня был полный хаос. А так как весь день пришлось догонять, подвёл товарищей по команде. Но даже в пылу гонки надо пробовать изменить настрой.

 

  Вчера мы боролись впереди, а сегодня нам пришлось бороться позади. Горжусь боевым духом команды. Не ожидал, что удержу жёлтую майку. Вообще о ней не думал весь этап. Мы с Кристофом Лапортом оставались с Йонасом. Думаю, отлично справились. Это был настоящий триллер, но не тот, на который мы надеялись.

 

  Мы рады, что Йонас не так много потерял в общем  зачёте. Горжусь тем, как все ребята в команде посвятили себя погоне. В финале у меня не осталось сил в ногах.

 

Приятно, что ещё на день удержал жёлтую майку лидера и смогу наслаждаться ею завтра в Бельгии.

 

  Приможу не повезло больше. Я не видел, что произошло. Мы не знали, что с ним случилось, за 15 минут столько всего произошло, было трудно всё заметить.

 

  Самое главное, что физически он в порядке. Мы ещё в гонке. Такой день как сегодня нужно просто преодолеть. Посмотрим, чего сможем добиться в горах с такой сильной командой».

 

  Йонас Вингегор: «Я врезался в другого гонщика, что-то случилось с цепью. Она застряла. Сейчас думаю, что надо было просто остановиться и попробовать ещё вытащить, но это гонка, я нервничал. Потерял всего 15 секунд, так что, думаю, могу быть доволен, учитывая, как всё выглядело в какой-то момент гонки».

 

Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

  Примож Роглич: «Рад, что смог продолжить гонку. Мне пришлось сесть и вправить плечо. Это было мучительно, но я знаю, как действовать в такой ситуации. Полностью выложился в погоне за группой. Не могу винить ни себя, ни команду. Надеюсь, быстро восстановлюсь. Мы продолжим идти к нашим целям».

 

  Гриша Нирманн, спортивный директор команды: «Не лучший для нас день. Началось с падения Ваута, из-за чего подъезд к брусчатке получился не оптимальным. Потом у Йонаса возникли механические проблемы. Замена велосипеда прошла не так, как планировалось, но, к сожалению, мы не могли поменять его. И когда мы немного восстановились после этих неудач, ещё хуже вышло с Приможем, когда он упал через тюк сена и вылетел на дорогу. Из-за физического дискомфорта ему понадобилось время, чтобы продолжать. Конечно, невозможно побеждать везде, но, понятно, что мы не можем быть довольны таким итогом».

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • kabachok
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    kabachok-Фото
    Не такие звезды еще работали на доместников
    ==
    мощно задвинул
  • uran
    5-й этап Тур де Франс-2022: фо ... (2)
    uran-Фото
    Записные фавориты, кроме Боассона Хагена, ничего не смогли показать в финале. А сколько авансов было выдано...
  • sergejdriver
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    sergejdriver-Фото
    Желательно не в шею а в Астану))
  • EL-Fenomeno
    5-й этап Тур де Франс-2022: фо ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я бы ещё добавил в оглавление статьи слово ХАОС и некая паникЭ в команде ЮМБО.

    Цитата: velodoctor
    Хейг сошел, упал сильно, падений было много, и большинство можно было избежать. Одно страшное было с участием болельщика, который на обочине на телефон снимал и высунул руки свои прямо в гонщиков....

    Тут видео эпизода (это Д.Осс влетел), а в коментах есть ещё 2 фотки (посомтрите) аки раскадровка: велогонщик зацепил(ся) за человека в желтой футболке, а потом врезался в того пацана с камерой - выглядело на скорости страшно: https://twitter.com/LeGruppetto/status/1544720365330505728

    Цитата: Адриен
    Вот такими должны быть плоские этапы на ГТ, а не прогулочно-проходными для большинства участников, для генералов. Борьба, борьба, борьба, гонка, гонка, гонка почти от начала и до конца, а не нудный колхоз в тяжком ожидании последних километров ...

    + много. Но этап с брусчаткой на ТдФ только 1 да и это не каждый год бывает.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: Konstantin41
    Вингегор в любом случае лучше готов, чем Роглич, с падением или без него. Падение просто помогло Юмбе окончательно определиться с главным капитаном
    Ну не станет Роглич работать на Вингегора !Ставлю ящик пива !
    Куда он денется? Скажут, будет. Не такие звезды еще работали на доместников как Роглич. Вспомним как Армстронг работал на Контадора или Нибали на Ару. А если не будет работать, гнать его из команды в шею.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень коварный этап , перед первым горным и после этапа на булыги.

    Для тех кто решит отдохнуть на нем, этап может превратиться в ловушку.

    Конечно все зависит от сценария который разыграеться на нем , рискну предположить что будет недогоняемый отрыв с новыми лицами.

    Финиш идеально подходит Ван Арту или Ван Дер Пулу , но вопрос в каком состояние они завтра выйдет на старт... Думаю вы знаете и ровно половина пелотона выйдет в таком же состояние.

  • salomon
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    salomon-Фото
    Цитата: Konstantin41
    Вингегор в любом случае лучше готов, чем Роглич, с падением или без него. Падение просто помогло Юмбе окончательно определиться с главным капитаном
    Ну не станет Роглич работать на Вингегора ! Ставлю ящик пива !
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый этап - брусчатка сделала всё!

    Сочуствую Тако (хотя я был за Хагена) - момент, когда он узнал, что проиграл фото-финиш Кларку

    После такой работы в отрыве проиграть на финише сантиметр Кларку..,а ведь у команды Ванти-Губер ещё нету побед в истории Тура.

    Жаль, что Хейг сошёл, Карузо будет ТРУДНОвато теперь одному в горах.

    Астана - вот тут дествительно жирный неуд negative Москон последений с большим отставанием, а в командом зачёте вообще проигрывают почти в 2 раза больше предпоследней команде.

    За Роглича могу сказать только одно - ну невезёт ему на Туре и всё, особенно когда там участвует Тадей. Сообщили, что у Примо вывих плеча после того падения. Хаос в команде Юмбо Висмы во время 5 этапа, это тоже запомнится.

     

    из превью этапа №5:

    Цитата: lazhu
    скорее Погачара просеят на брусчатке

    Как уВидели сам просеял всех и вся..,но должен сказать спасибо и Стуйвену за это))

     

    P.S.

    Мэм дня: Вингегор на 5-м этапе Тура...когда взял велосипед не того однокомандника))

      

  • Lex1
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    Lex1-Фото

    Кошмарный день для Юмбы: у всех 3-х лидеров или падения, или тех. проблемы... Ещё и на догонялки все потратились. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    старт-шоссе 82-Фото
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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