Неудачи команды Jumbo-Visma на 5-м этапе Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт сохранил жёлтую майку, Примож Роглич проиграл две минуты на брусчатке 5 этапа Тур де Франс-2022

Хотя на 5-м этапе Тур де Франс-2022 с прохождением 11 секторов брусчатки Ваут ван Арт защитил жёлтую майку лидера, один из капитанов команды Jumbo-Visma – Примож Роглич проиграл две минуты после падения за 35 км до финиша. 32-летнему словенскому гонщику пришлось на ходу самому вправлять плечо, которое он вывихнул, упав на повороте.

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Ваут ван Арт также не избежал падения, и, в отличие от товарища по команде, без негативных последствий. Бельгийский гонщик, удерживающий майку лидера со второго этапа, упал за 100 км до финиша ещё до начала секторов брусчатки, но вернулся в пелотон с помощью Стевена Крёйсвейка. Когда он возвращался в группу, то едва избежал столкновения с техничкой команды DSM.

А затем ему самому пришлось ждать ещё одного капитана команды Jumbo-Visma, призёра французского Гранд-тура прошлого года Йонаса Вингегора, который проколол колесо, а затем дважды менял велосипед. Благодаря Вауту ван Арту Вингегор не потерял время относительно соперников по общему зачёту. Серебряный призёр чемпионата мира в разделке, Ваут ван Арт привёз своего товарища по команде в группу, где были основные соперники, за 8 км до финиша.

Ваут ван Арт: «Такой нервный день как сегодня, тоже часть Тур де Франс. Мне совсем не понравилось ехать в первых рядах пелотона. Считаю, дороги были очень опасными, мы проезжали через многочисленные городки, где были сужения и дорожная фурнитура. Рисковать не хотел, решил переждать позади, а потом уже выйти в голову группы. Но когда начал подвигаться вперёд, потерял равновесие и упал, испугался, и, что важнее, потерял уверенность на брусчатке.

Потом это происшествие с техничкой DSM. Я был немного сбит с толку после первого падения, поэтому слишком поздно затормозил. Немного потерял концентрацию, был ошеломлён. В тот момент, когда разговаривал со Стевеном, техничка DSM впереди меня затормозила. Было довольно пугающе. Я оказался всего в сантиметрах от серьёзного повреждения.

К сожалению, это оказалась не единственная неудача для нашей команды. Сегодня был полный хаос. А так как весь день пришлось догонять, подвёл товарищей по команде. Но даже в пылу гонки надо пробовать изменить настрой.

Вчера мы боролись впереди, а сегодня нам пришлось бороться позади. Горжусь боевым духом команды. Не ожидал, что удержу жёлтую майку. Вообще о ней не думал весь этап. Мы с Кристофом Лапортом оставались с Йонасом. Думаю, отлично справились. Это был настоящий триллер, но не тот, на который мы надеялись.

Мы рады, что Йонас не так много потерял в общем зачёте. Горжусь тем, как все ребята в команде посвятили себя погоне. В финале у меня не осталось сил в ногах.

Приятно, что ещё на день удержал жёлтую майку лидера и смогу наслаждаться ею завтра в Бельгии.

Приможу не повезло больше. Я не видел, что произошло. Мы не знали, что с ним случилось, за 15 минут столько всего произошло, было трудно всё заметить.

Самое главное, что физически он в порядке. Мы ещё в гонке. Такой день как сегодня нужно просто преодолеть. Посмотрим, чего сможем добиться в горах с такой сильной командой».

Йонас Вингегор: «Я врезался в другого гонщика, что-то случилось с цепью. Она застряла. Сейчас думаю, что надо было просто остановиться и попробовать ещё вытащить, но это гонка, я нервничал. Потерял всего 15 секунд, так что, думаю, могу быть доволен, учитывая, как всё выглядело в какой-то момент гонки».

Примож Роглич: «Рад, что смог продолжить гонку. Мне пришлось сесть и вправить плечо. Это было мучительно, но я знаю, как действовать в такой ситуации. Полностью выложился в погоне за группой. Не могу винить ни себя, ни команду. Надеюсь, быстро восстановлюсь. Мы продолжим идти к нашим целям».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды: «Не лучший для нас день. Началось с падения Ваута, из-за чего подъезд к брусчатке получился не оптимальным. Потом у Йонаса возникли механические проблемы. Замена велосипеда прошла не так, как планировалось, но, к сожалению, мы не могли поменять его. И когда мы немного восстановились после этих неудач, ещё хуже вышло с Приможем, когда он упал через тюк сена и вылетел на дорогу. Из-за физического дискомфорта ему понадобилось время, чтобы продолжать. Конечно, невозможно побеждать везде, но, понятно, что мы не можем быть довольны таким итогом».