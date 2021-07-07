Тур де Франс-2022: Зеленая майка. Претенденты

Зелёная майка Тур де Франс, выделяющая победителя очковой классификации Тур де Франс, - желанный трофей спринтеров и универсальных гонщиков.

Однако в этом году «чистым» спринтерам удастся только её примерить. Горный маршрут Тур де Франс-2022, в отличие от многих выпусков прошлых лет, лишил спринтеров традиционных долгих и плоских как стол этапов. Лишь в первые пять дней гонки у них будет шанс побороться за очки, и то не стопроцентный, так как велика вероятность победы отрывов или возникновения эшелонов. А затем, если чистых спринтеров не остановят высокие перевалы, им останется лишь терпеть до далёкого финального этапа на Елисейских Полях в Париже.

Исходя из системы начисления очков в зачет зеленой майки преимущество получают универсалы-однодневщики. Это значит, что борьба за зелёную майку может стать более острой и непредсказуемой хотя бы потому, что в этом году на Тур де Франс будет три сильнейших претендента на победу в этой классификации.

Один из претендентов - Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) уже выигрывал в этом сезоне зелёные майки на французских гонках (Париж-Ницца и Критериум Дофине), но никогда не завоёвывал главную зелёную майку – майку победителя очковой классификации Тур де Франс. О том, что нацелен бороться за зелёную майку на французском Гранд-туре, Ваут ван Арт, не таясь, объявил ещё в начале сезона.

Второй претендент - Петер Саган (TotalEnergies), он будет бороться за восьмую в карьере зелёную майку, которую упустил в 2020 году, заняв 2-е место, и за которую не смог побороться в прошлом году из-за падения и схода.

Третий претендент - Матье ван дер Пул (Alpecin Deceuninck) - он не дебютант Тур де Франс, но в прошлом году он не проехал гонку до конца. В этом году у него в ногах уже есть один Гранд-тур – Джиро д’Италия-2022, но на нём он не стал победителем очковой классификации. Сможет ли Матье ван дер Пул помешать Вауту Ван Арту и Петеру Сагану превратить борьбу за зелёную майку в дуэль, покажет гонка.

Сражение за победу в очковой классификации обещает быть интересным, особенно, учитывая, что Вауту ван Арту помимо борьбы за зелёную майку придётся помогать капитанам команды Jumbo-Visma в борьбе за генеральную классификацию, а на Петера Сагана и Матье ван дер Пула могут работать все гонщики их команд.

Возможно, в эту борьбу включится и Майкл Мэттьюс (BikeExchange-Jayco), выигрывавший зелёную майку в 2017 году. Ему важно доказать команде свою ценность, чтобы продолжить в ней выступать.

Среди немногочисленных чистых спринтеров отметим Фабио Якобсена, Калеба Юэна, Яспера Филипсена, Дилана Груневегена, Бриана Кокара и других.

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

20 очков за 1 место на этапах 1, 9, 11, 12, 17, 18, 20;

30 очков за 1 место на этапах 7, 10, 14, 16

50 очков за 1 место на этапах 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 19, 21;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.

Распределение очков по местам на финише:



Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.

120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)

Предлагаем вам принять участие в опросе: "Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2022".

Ваут ван Арт (Team Jumbo-Visma)

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Возраст: 27

Количество участий в Тур де Франс: 3

Победы на Тур де Франс: 3 этапа

Количество побед в 2022 сезоне: 5

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck)



Возраст: 27

Количество участий в Тур де Франс: 1

Победы на Тур де Франс: 1

Количество побед в 2022 сезоне: 4

Петер Саган (Team TotalEnergies)

Возраст: 32

Количество участий в Тур де Франс: 10

Победы на Тур де Франс: 12 этапов, 7 зелёных маек лучшего в очковой классификации;

Количество побед в 2022 сезоне: 2





Майкл Мэттьюс (BikeExchange)

Photo: Getty Sport/Team BikeExchagne-Jayco

Возраст: 31

Количество участий в Тур де Франс: 6

Победы на Тур де Франс: 3 этапа и зелёная майка в 2017 году;

Количество побед в 2022 сезоне: 1

