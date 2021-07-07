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Тур де Франс-2022: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2022: Зеленая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

  Зелёная майка Тур де Франс, выделяющая победителя очковой классификации Тур де Франс, - желанный трофей спринтеров и универсальных гонщиков.

 

  Однако в этом году «чистым» спринтерам удастся только её примерить. Горный маршрут Тур де Франс-2022, в отличие от многих выпусков прошлых лет, лишил спринтеров традиционных долгих и плоских как стол этапов. Лишь в первые пять дней гонки у них будет шанс побороться за очки, и то не стопроцентный, так как велика вероятность победы отрывов или возникновения эшелонов. А затем, если чистых спринтеров не остановят высокие перевалы, им останется лишь терпеть до далёкого финального этапа на Елисейских Полях в Париже.

 

   Исходя из системы начисления очков в зачет зеленой майки преимущество получают универсалы-однодневщики. Это значит, что борьба за зелёную майку может стать более острой и непредсказуемой хотя бы потому, что в этом году на Тур де Франс будет три сильнейших претендента на победу в этой классификации.

 

  Один из претендентов - Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) уже выигрывал в этом сезоне зелёные майки на французских гонках (Париж-Ницца и Критериум Дофине), но никогда не завоёвывал главную зелёную майку – майку победителя очковой классификации Тур де Франс. О том, что нацелен бороться за зелёную майку на французском Гранд-туре, Ваут ван Арт, не таясь, объявил ещё в начале сезона.

 

  Второй претендент - Петер Саган (TotalEnergies), он будет бороться за восьмую в карьере зелёную майку, которую упустил в 2020 году, заняв 2-е место, и за которую не смог побороться в прошлом году из-за падения и схода.

 

  Третий претендент - Матье ван дер Пул (Alpecin Deceuninck)  - он не дебютант Тур де Франс, но в прошлом году он не проехал гонку до конца. В этом году у него в ногах уже есть один Гранд-тур – Джиро д’Италия-2022, но на нём он не стал победителем очковой классификации. Сможет ли Матье ван дер Пул помешать Вауту Ван Арту и Петеру Сагану превратить борьбу за зелёную майку в дуэль, покажет гонка.

 

  Сражение за победу в очковой классификации обещает быть интересным, особенно, учитывая, что Вауту ван Арту помимо борьбы за зелёную майку придётся помогать капитанам команды Jumbo-Visma в борьбе за генеральную классификацию, а на Петера Сагана и Матье ван дер Пула могут работать все гонщики их команд.

 

  Возможно, в эту борьбу включится и Майкл Мэттьюс (BikeExchange-Jayco), выигрывавший зелёную майку в 2017 году. Ему важно доказать команде свою ценность, чтобы продолжить в ней выступать.

 

    Среди немногочисленных чистых спринтеров отметим Фабио Якобсена, Калеба Юэна, Яспера Филипсена, Дилана Груневегена, Бриана Кокара и других. 

     

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

 

20 очков за 1 место на этапах 1, 9, 11, 12, 17, 18, 20;
30 очков за 1 место на этапах 7, 10, 14, 16
50 очков за 1 место на этапах 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 19, 21;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.

 

 

Распределение очков по местам на финише:

 


Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.

120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)

 

Предлагаем вам принять участие в опросе: "Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2022".

 

 

Ваут ван Арт (Team Jumbo-Visma)

 

Ваут ван Арт

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

Возраст: 27
Количество участий в Тур де Франс: 3
Победы на Тур де Франс: 3 этапа

Количество побед в 2022 сезоне: 5

 

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck)

 

 Тур де Франс-2022: Зеленая майка. Претенденты

 

Возраст: 27
Количество участий в Тур де Франс: 1
Победы на Тур де Франс: 1
Количество побед в 2022 сезоне: 4

 

Петер Саган (Team TotalEnergies)

 

Тур де Франс-2022: Зеленая майка. Претенденты

 

Возраст: 32
Количество участий в Тур де Франс: 10
Победы на Тур де Франс: 12 этапов, 7 зелёных маек лучшего в очковой классификации;
Количество побед в 2022 сезоне: 2

  
 

 

Майкл Мэттьюс (BikeExchange)

 

Тур де Франс-2022: Зеленая майка. Претенденты

Photo: Getty Sport/Team BikeExchagne-Jayco

 

Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 6
Победы на Тур де Франс:  3 этапа и зелёная майка в 2017 году;
Количество побед в 2022 сезоне: 1

 

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Теги к статье: Tour de France зеленая майка Петер Саган Тур де Франс-2022 велоспорт Гран-тур превью велолайв Мировой Тур UCI

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Кто выиграет зелёную майку Тур де Франс-2022?


  1. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Сегодня, 09:00 | Регистрация: 7.07.2021

    С Саганом явно погорячились, сдается мне...

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Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Camel
    Предварительные составы команд ... (41)
    Camel-Фото
    Дауш...
    Это ж как нужно ненавидеть мужской пол, чтобы три недели его публично позорить!
  • ЛехаСилос
    Тур де Франс-2022: Зеленая май ... (1)
    ЛехаСилос-Фото

    С Саганом явно погорячились, сдается мне...

  • alexmax42
    Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (16)
    alexmax42-Фото
    Очень этого ждем, хотя бы на одном этапе.
    Для такого гонщика хотелось бы увидеть боевое завершение карьеры, а не эти вот заезды во 2-ю десятку.))
  • Shalam s Urala
    Александр Власов – капитан ком ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    дождались, наконец, - на Туре наш человек с рельными шансами. страшно вспомнить когда такое было последний раз

    с богом!

  • DIM
    Александр Власов – капитан ком ... (11)
    DIM-Фото
    Делай, что должен и будь, что будет!
  • Astanaforever
    Флориан Сенешаль заменит Тима ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Бедный Кэв. Бельгийское лобби беспределит. Кэву надо уйти от квиков и выиграть в другой команде 35 этап , показав средний палец Патрику. Надо сделать это целью жизни, даже пропустив все гонки мира.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хотелось бы что б ИНЭОСовская тройка составила серьёзную конкуренцию и как команда Юмбо-Висме, и в личке, так сказать, в борьбе за генерал/подуим. Ну в самом же деле, не Погачаром и Рогличем едиными богат Тур де Франс.

    А вообще то буду за Барде, Власова + дуэт из Бахрейна (особенно за Дамьяноне). Вот эт был бы номер, если ба такой окончательный подиум состоялся в Париже, но согласен и на то чтобы кто то один из них получил ну...если не желтую майку, то хотя бы "медальку" на Шамп-Элизе 24.07

  • M-07
    Александр Власов – капитан ком ... (11)
    M-07-Фото
    Так не в качестве лидера, а в помощники Власова Игиту хорошо бы было.
  • Александра
    Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (16)
    Александра-Фото
    Список, конечно, очень оптимистичный. Ни Барде, ни Мас, ни Томас, ни Саша Власов… Погачар и Роглич, Роглич и Погачар.
  • velodoctor
    Александр Власов – капитан ком ... (11)
    velodoctor-Фото
    Думаю потому, что тур для спонсоров важен и надо было впихнуть 3 австрийцев и 3 немцев.

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