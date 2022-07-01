Магнус Корт – первый горный король Тур де Франс-2022

Датчанин Магнус Корт в гороховой майке горного короля после датских этапов Тур де Франс-2022

Два дня подряд, на втором и третьем этапах Тур де Франс-2022 Магнус Корт боролся за гороховую майку лучшего в горной классификации. На 2-м этапе 29-летний датский велогонщик команды EF Education – EasyPost уехал в отрыв дня, где кроме него было ещё три гонщика. Он атаковал и сначала вместе со своим попутчиком Свеном Эриком Бистрёмом (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) уехал от двух гонщиков B&B Hotels – KTM, а затем первым прошёл подъёмы 4-й категории.

На 3-м этапе, финальном этапе Тур де Франс-2022, проложенном по Дании, Магнус Корт оказался единственным, кто атаковал сразу после старта. В одиночном отрыве датский гонщик проехал 129 км и на всё протяжении его громко приветствовал живой коридор многочисленных датских болельщиков. По итогам двух этапов Магнус Корт набрал 6 горных очков.

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К сожалению, его товарищ по команде EF Education EasyPost Ригоберто Уран второй этап подряд попадает в завал. Но если на 2-м этапе колумбийскому гонщику, который является капитаном EF Education EasyPost, удалось вернуться в пелотон и не проиграть время, то на 3-м этапе он потерял 39 секунд.

Магнус Корт: «Сегодня немного удивился, обнаружив, что оказался в отрыве один. Но в любом случае, было приятно. Как только атаковал, преимущество стало расти. Получился потрясающий день, я наслаждался зрителями. После вчерашнего этапа я уже знал, как они будут приветствовать, но сегодня оказалось ещё лучше, потому что я ехал в гороховой майке.

Это был идеальный день. Изменит ли он мою жизнь? Конечно. Тур де Франс – значимая гонка, влияние которой ощущается и за пределами велоспорта. Эти дни прошли для меня как сон – великолепный, невероятный. Никогда не представлял себе такими эти этапы. Я уже стоял на подиуме после этапов Тур де Франс, но мечтал повторить это в Дании».