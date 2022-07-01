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Магнус Корт – первый горный король Тур де Франс-2022

Датчанин Магнус  Корт в гороховой майке горного короля после датских этапов Тур де Франс-2022

 

 

  Два дня подряд, на втором и третьем этапах Тур де Франс-2022 Магнус Корт боролся за гороховую майку лучшего в горной классификации. На 2-м этапе 29-летний датский велогонщик команды EF Education – EasyPost уехал в отрыв дня, где кроме него было ещё три гонщика. Он атаковал и сначала вместе со своим попутчиком Свеном Эриком Бистрёмом (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) уехал от двух гонщиков B&B Hotels – KTM, а затем первым прошёл подъёмы 4-й категории.

 

 На 3-м этапе, финальном этапе Тур де Франс-2022, проложенном по Дании, Магнус Корт оказался единственным, кто атаковал сразу после старта. В одиночном отрыве датский гонщик проехал 129 км и на всё протяжении его громко приветствовал живой коридор многочисленных датских болельщиков. По итогам двух этапов Магнус Корт набрал 6 горных очков.

 

 

Магнус Корт – первый горный король Тур де Франс-2022

Магнус Корт – первый горный король Тур де Франс-2022

Магнус Корт – первый горный король Тур де Франс-2022

Магнус Корт – первый горный король Тур де Франс-2022

 

 

Photo ©A.S.O. / C.Lopez

 

  К сожалению, его товарищ по команде EF Education EasyPost Ригоберто Уран второй этап подряд попадает в завал. Но если на 2-м этапе колумбийскому гонщику, который является  капитаном EF Education EasyPost, удалось вернуться в пелотон и не проиграть время, то на 3-м этапе он потерял 39 секунд.

 

  Магнус Корт: «Сегодня немного удивился, обнаружив, что оказался в отрыве один. Но в любом случае, было приятно. Как только атаковал, преимущество стало расти. Получился потрясающий день, я наслаждался зрителями. После вчерашнего этапа я уже знал, как они будут приветствовать, но сегодня оказалось ещё лучше, потому что я ехал в гороховой майке.

 

  Это был идеальный день. Изменит ли он мою жизнь? Конечно. Тур де Франс – значимая гонка, влияние которой ощущается и за пределами велоспорта. Эти дни прошли для меня как сон – великолепный, невероятный. Никогда не представлял себе такими эти этапы. Я уже стоял на подиуме после этапов Тур де Франс, но мечтал повторить это в Дании».

 

 

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур Магнус Корт Магнус Корт Нильсен Magnus Cort Nielsen EF Education - EasyPost

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Петер Саган и Калеб Юэн недово ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Юэн странный чувак, внезапно вдруг узнал, что если ты крадёшься по стеночке, будь готов что к этой стеночке тебя и привалят

    а вообще нарисовали б уже на последней сотне коридоры со, скажем, полуметровым (или 75см, это обсуждаемо) интервалом по фронту. одну линию пересекать туда-сюда можно, две - нет. пересёк - поехал по ф-протоколу на последнее место в финиширующей группе. если тебя вынудили на двойной кроссинг, как вот тут Петю, - Пете амнистия а Юэну сосать! леденец! ))

  • Адриен
    Петер Саган и Калеб Юэн недово ... (2)
    Адриен-Фото

    Когда за победу борются столько великолепных спринтеров, вряд ли всё будет тютелька в тютельку по правилам. Эти ребята великолепно всё понимают, самим приходилось вилять, притирать и становиться жертвой виляний и притираний. Сегодня они, завтра - их. Спринта при стольких фаворитах без этого не бывает. Здорово что при такой плотной и жесткой борьбе без завала, что, кстати, говорит о мастерстве участников. Саган едет неплохо, думал будет хуже. Так что будет неудивительно, если возьмет этап.

  • velodoctor
    Алехандро Вальверде избежал се ... (2)
    velodoctor-Фото

    Там показал средний палец вроде водиле кто-то из группы Алехандро, короче с дураками лучше не связываться.

  • kwwk
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    kwwk-Фото
    Проблема Дилана в том, что ближайший чисто спринтерский этап аж 19, а до него еще добраться надо.
    Есть еще подходящие для спринтеров этапы, но предположу, что там чистых спринтеров скинут, а часть на второй неделе отдадут под отрывы.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    velodoctor-Фото
    Какие-то правила нарушил во время гонки, это часть наказания вроде.
  • ararat
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    ararat-Фото
    Цитата: kwwk
    О, у Корта в горном зачете появился в плей-листе напарник: SIMMONS имеет минус один балл.
    Подскажите, что это значит-1? Впервые вижу такое)
  • vadi
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    vadi-Фото
    Одолжил, обязан вернуть в оговоренные сроки
  • svan
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    svan-Фото

    Горная классифкация Симмес -1 очко, это как?

  • ЛехаСилос
    Дилан Груневеген – победитель ... (1)
    ЛехаСилос-Фото

    Символичненько...

  • MVDP
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    MVDP-Фото

    Петя вроде живой. Ну и связка Лапорт - ван Арт чудо как хороша.

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