Ваут ван Арт - победитель 20 этапа Тур де Франс-2022

Хет-трик Ваута ван Арта на Тур де Франс-2022

Обладатель зелёной майки лидера классификации по очкам на Тур де Франс-2022 Ваут ван Арт (Wout van Aert) стал победителем 20 этапа - индивидуальной гонки на время, как и в прошлом году.

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet и A.S.O. / Charly Lopez

Борьба за победу на этапе развернулась между гонщиками команды Jumbo-Visma Ваутом Ван Артом, обладателем жёлтой майки лидера и его товарищем по команде Йонасом Вингегором, гонщиком UAE Team Emirates, двукратным победителем Тур де Франс, обладателем белой майки лучшего молодого гонщика Тадеем Погачаром, и гонщиками команды Ineos Grenadiers - идущим на третьем месте в генеральной классификации Герантом Томасом, и действующим чемпионом мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганной.

Филиппо Ганна (Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers) стартовал первым из этой пятёрки, и первым на финише из стартовавших преодолел значение средней скорости в 50 км/ч, показав время 48:41.10.

Следующим из пятёрки стартовал Ваут ван Арт ( Jumbo - Visma), который уже на первой отсечке времени опередил Филиппо Ганну на 14 секунд. И далее по всем промежуточным отсечкам бельгийский гонщик опережал чемпиона мира в разделке. В итоге Ваут ван Арт быстрее всех преодолел дистанцию 20 этапа протяженностью 40,7 км, проложенную от Лакапель-Маривал - Рокамадур (ITT), 40,7 км, затратив на дистанцию 47 минут 59,86 секунд и показав среднюю скорость 50,877 км/час.

Следующий этап борьбы за первое место развернулась между первой тройкой генеральной классификации - Герантом Томасом, Тадеем Погачаром и Йонасом Вингегором.

На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 10,6 км, быстрее всех оказался обладатель желтой майки лидера Йонас Вингегор (Jumbo - Visma), показавший время 12 минут и 1 секунду (средняя скорость 52,926 км/час).

Второе время дня показал Тадей Погачар (UAE Team Emirates) с отставанием в 7,38 секунд. Ваут ван Арт уступил своему товарищу по команде 08,56 секунд. 4-е время показал Герант Томас (INEOS Grenadiers) с проигрышем 9,84 секунд.

На второй отсечке времени, расположенной на 22,1 км маршрута, обладатель желтой майки также был быстрейшим - 24 минуты 41,45 секунды (53,704 км/час). Вторым на отсечке стал Ваут ван Арт, 3-м Герант Томас, 4-м Тадей Погачар. Первая 4-ка разместилась в 20 секундах.

На 3-й отсечке времени, расположенной на 32,6 км маршрута, Йонас Вингегор показал лучшее время дня - 36 минут и 44,84 секунды (53,228 км/час). Но опережал он уже Ваута ван Арта на 1,33 секунды, а Геранта Томаса на 5 секунд. Тадей Погачар проигрывал 22,06 секунды.

В итоге на финише первая тройка генеральной классификации разместилась со второго по четвертое место: Йонас Вингегор занял второе место с отставанием в 18,46 секунд.

Лучший молодой велогонщик Тур де Франс-2022 Тадей Погачар финишировал третьим с проигрышем в 27,12 секунд. Герант Томас занял на этапе 4-е место с проигрышем в 31,99 секунды.

Перестановок в тройке лидеров генеральной классификации не произошло. Йонасу Вингегору осталось финишировать на Елисейских Полях в Париже, чтобы стать победителем Тур де Франс-2022. Тадей Погачар занял 2-е место в генеральной классификации и третий год подряд стал лучшим молодым гонщиком Тур де Франс. Герант Томас занял 3-е место в итоговой генеральной классификации.

По итогам 20-го этапа в 10-ке генеральной классификации произошли перестановки, так Алексей Луценко (Astana Qazaqstan Team) переместился на 9-ую строчку, опередив Адама Йейтса (INEOS Grenadiers).

А Александр Власов (Bora-hansgrohe) переместился с 7-й на 5-ю строчку в итоговой генеральной классификации, опередив Луиса Метьеса (Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) и Наиро Кинтану (Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic).

Роман Барде Romain (Bardet (Fra) Team DSM) улучшил позицию, поднявшись с 8-й на 7-ю строчку генеральной классификации.

Ваут ван Арт: «Столько эмоций! Выигрывать Тур де Франс с командой – это нечто особенное. А сегодня воплотился сценарий мечты. Йонас такой сильный парень, и такой хороший. Я от всего сердца благодарю всех товарищей по команде, всю команду за эти три невероятных недели. За эти три недели ужасно устал, сегодня выложился полностью. Я хочу побеждать в гонках. Сегодня надеялся, что выиграю этап, а Йонас защитит жёлтую майку. У него такое огромное сердце!

Разделка была очень быстрой, мне надо было сберечь какие-то силы на два трудных подъёма в конце. Я хорошо распределил силы. Технически нигде не ошибся.

Мы воплотили мечту в реальность, мечту, ради которой так долго работали. Завтра Йонас привезёт жёлтую майку в Париж. Ни с чем не сравнимо быть частью этой команды».

A.S.O. / Pauline Ballet и A.S.O. / Charly Lopez