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Ваут ван Арт - победитель 20 этапа Тур де Франс-2022

 Хет-трик Ваута ван Арта на Тур де Франс-2022

 

 

 

  Обладатель зелёной майки лидера классификации по очкам на Тур де Франс-2022 Ваут ван Арт (Wout van Aert) стал победителем 20 этапа - индивидуальной гонки на время, как и в прошлом году.

 

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet и  A.S.O. / Charly Lopez

 

  Борьба за победу на этапе развернулась между гонщиками команды Jumbo-Visma Ваутом Ван Артом, обладателем жёлтой майки лидера и его товарищем по команде Йонасом Вингегором, гонщиком UAE Team Emirates, двукратным победителем Тур де Франс,  обладателем белой майки лучшего молодого гонщика Тадеем Погачаром, и гонщиками команды Ineos Grenadiers -  идущим на третьем месте в генеральной классификации Герантом Томасом, и действующим чемпионом мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганной.

 

  Филиппо Ганна (Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers) стартовал первым из этой пятёрки, и первым на финише из стартовавших преодолел значение средней скорости в 50 км/ч, показав время 48:41.10.

 

  Следующим из пятёрки стартовал Ваут ван Арт ( Jumbo - Visma), который уже на первой отсечке времени опередил Филиппо Ганну на 14 секунд. И далее по всем промежуточным отсечкам бельгийский гонщик опережал чемпиона мира в разделке.  В итоге Ваут ван Арт быстрее всех преодолел дистанцию 20 этапа протяженностью 40,7 км, проложенную от Лакапель-Маривал - Рокамадур (ITT), 40,7 км, затратив на дистанцию 47 минут 59,86 секунд и показав среднюю скорость 50,877 км/час.

 

  Следующий этап борьбы за первое место развернулась между первой тройкой генеральной классификации - Герантом Томасом, Тадеем Погачаром и Йонасом Вингегором.

 

  На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 10,6 км, быстрее всех оказался обладатель желтой майки лидера Йонас Вингегор (Jumbo - Visma), показавший время 12 минут и 1 секунду (средняя скорость 52,926 км/час).

 

  Второе время дня показал  Тадей Погачар (UAE Team Emirates) с отставанием в 7,38 секунд. Ваут ван Арт уступил своему товарищу по команде 08,56 секунд. 4-е время показал Герант Томас (INEOS Grenadiers) с проигрышем 9,84 секунд.

 

  На второй отсечке времени, расположенной на 22,1 км маршрута, обладатель желтой майки также был быстрейшим - 24 минуты 41,45 секунды (53,704 км/час).  Вторым на отсечке стал Ваут ван Арт, 3-м Герант Томас, 4-м Тадей Погачар. Первая 4-ка разместилась в 20 секундах.

 

  На 3-й отсечке времени, расположенной на 32,6 км маршрута, Йонас Вингегор показал лучшее время дня - 36 минут и 44,84 секунды (53,228 км/час). Но опережал он уже Ваута ван Арта на 1,33 секунды, а Геранта Томаса на 5 секунд. Тадей Погачар проигрывал 22,06 секунды.

 

  В итоге на финише первая тройка генеральной классификации разместилась со второго по четвертое место: Йонас Вингегор занял второе место с отставанием в 18,46 секунд.

 

Лучший молодой велогонщик Тур де Франс-2022 Тадей Погачар финишировал третьим с проигрышем в 27,12 секунд. Герант Томас занял на этапе 4-е место с проигрышем в 31,99 секунды.

 

  Перестановок в тройке лидеров генеральной классификации не произошло. Йонасу Вингегору осталось финишировать на Елисейских Полях в Париже, чтобы стать победителем Тур де Франс-2022. Тадей Погачар занял 2-е место в генеральной классификации и третий год подряд стал лучшим молодым гонщиком Тур де Франс. Герант Томас занял 3-е место в итоговой генеральной классификации.

 

  По итогам 20-го этапа в 10-ке генеральной классификации произошли перестановки, так Алексей Луценко (Astana Qazaqstan Team) переместился на 9-ую строчку, опередив Адама Йейтса (INEOS Grenadiers).

 

  А Александр Власов (Bora-hansgrohe) переместился с 7-й   на 5-ю строчку в итоговой генеральной классификации, опередив Луиса Метьеса (Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) и Наиро Кинтану (Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic).

 

Роман Барде Romain (Bardet (Fra) Team DSM) улучшил позицию, поднявшись с 8-й на 7-ю строчку генеральной классификации.

 

  Ваут ван Арт: «Столько эмоций! Выигрывать Тур де Франс с командой – это нечто особенное. А сегодня воплотился сценарий мечты. Йонас такой сильный парень, и такой хороший. Я от всего сердца благодарю всех товарищей по команде, всю команду за эти три невероятных недели.  За эти три недели ужасно устал, сегодня выложился полностью. Я хочу побеждать в гонках. Сегодня надеялся, что выиграю этап, а Йонас защитит жёлтую майку. У него такое огромное сердце!

 

  Разделка была очень быстрой, мне надо было сберечь какие-то силы на два трудных подъёма в конце. Я хорошо распределил силы. Технически нигде не ошибся.

 

  Мы воплотили мечту в реальность, мечту, ради которой так долго работали. Завтра Йонас привезёт жёлтую майку в Париж.  Ни с чем не сравнимо быть частью этой команды».

 

Результаты 20 этапа Тур де Франс-2022

 

 

 Ваут ван Арт - победитель 20 этапа Тур де Франс-2022Ваут ван Арт - победитель 20 этапа Тур де Франс-2022Ваут ван Арт - победитель 20 этапа Тур де Франс-2022Ваут ван Арт - победитель 20 этапа Тур де Франс-2022Ваут ван Арт - победитель 20 этапа Тур де Франс-2022Ваут ван Арт - победитель 20 этапа Тур де Франс-2022Ваут ван Арт - победитель 20 этапа Тур де Франс-2022Ваут ван Арт - победитель 20 этапа Тур де Франс-2022

 

A.S.O. / Pauline Ballet и  A.S.O. / Charly Lopez

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2022 разделка индивидуальная гонка на время Ваут Ван Арт

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 4.01.2015

    Он ещё и очередной комбатив этапа получил. Интересно, елси сложить все победы ВВА на этом Туре + его комбативы, наберется точно больше 5 штук/раз. А в Париже ван Арта ждёт СуперКомбатив и такая родненькая уже навсегда заработанная зелёная маечка))

    Ф.Ганна в тот самый момент, когда понял, что Воут ван Арт сильнее. т.е. быстрее его bb

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт - победитель 20 э ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Он ещё и очередной комбатив этапа получил. Интересно, елси сложить все победы ВВА на этом Туре + его комбативы, наберется точно больше 5 штук/раз. А в Париже ван Арта ждёт СуперКомбатив и такая родненькая уже навсегда заработанная зелёная маечка))

    Ф.Ганна в тот самый момент, когда понял, что Воут ван Арт сильнее. т.е. быстрее его bb

  • lazhu
    Тур Валлонии-2022. Этап 1 (4)
    lazhu-Фото

    Это другой Уи? Не тот, где мюр?

    UPD: посмотрел карту, точно ОН biggrin

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    VeloVelo-Фото
    А я согласен с Рокко Сиффреди. По сравнению с предыдущими ТДФ, квики совершенно незаметны на этом Туре.
  • uran
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (67)
    uran-Фото
    Цитата: RVL
    Просайклинг даст ответ..
    Армстронг не эпоха
     
    5 тдф это эпоха круче Контадора или Фрума.
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (67)
    Gorn9k-Фото
    Это когда был мертвый карапуз?
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (67)
    Gorn9k-Фото
    Как-будто Винегор не получает преимущество над условным Кинтаной, когда такие люди как Кусс, ВВА, Роглич, Крашвайк работают в голове группы
    Велоспорт это командный вид спорта, к тому же раньше БМС и Квики хорошо ехали ТТТ, что позволяло их средним кэпам подтянуться к топам
  • uran
    Тур Валлонии-2022. Этап 1 (4)
    uran-Фото
    Смеются те, кто Фландрию не смотрят.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (67)
    VeloVelo-Фото

    Это что-то невероятное - то, что сделал ван Арт на этом Туре!
    Это станет Легендой. Да что там, это уже Легенда! )

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (67)
    velodoctor-Фото

    А что плохого? В Формуле 1 тоже у богатых команд машины быстрее. Вид зрелищный был, сейчас вспоминаю и кажется что нехватает. Особенно первым этапом на Вуэльте, считайте как презентация. Может один минус, что на рогатках ездили, менее безопасно.

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (67)
    RVL-Фото

    Просайклинг даст ответ..

    Армстронг не эпоха

     

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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