Велокоманда Jumbo-Visma объявила состав на Тур де Франс-2022

Примож Роглич, Йонас Вингегор и Ваут ван Арт – капитаны команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2022

Велокоманда Jumbo-Visma определилась с составом на Тур де Франс-2022. Целью команды будет борьба за жёлтую майку и победу в общем зачёте с 32-летним словенским гонщиком Приможем Рогличем и 25-летним датским гонщиком Йонасом Вингегором, а также борьба за зелёную майку лучшего в очковой классификации с 27-летним бельгийским гонщиком Ваутом Ван Артом.

Photo (c) Team Jumbo-Visma

Примож Роглич поедет Тур де Франс в пятый раз в карьере. В 2020 году он финишировал в гонке вторым. Йонас Вингегор занял 2-е место на Тур де Франс в прошлом году, он стартует на французском Гранд-туре второй раз в карьере.

Трём капитанам команды Jumbo-Visma будут помогать –27-летний американский гонщик Сепп Кусс, 35-летний нидерландский гонщик Стевен Крёйсвейк, 29-летний французский гонщик Кристоф Лапорт, 28-летний бельгийский гонщик Тиш Бенот и 26-летний бельгийский гонщик Натан Ван Хойдонк.

Натан Ван Хойдонк – единственный дебютант Тур де Франс в составе команды Jumbo-Visma.

Мерейн Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды: «У нас несколько целей, поэтому мы выбрали гонщиков, которые лучше всего выступают на разных типах рельефов. Мы должны безопасно провезти наших лидеров через первую напряжённую неделю, но также нам надо осложнить Тур в горах другим фаворитам.

Ваут также заслужил получить достаточную поддержку в борьбе за этапы и зелёную майку. Команда готова. С нашей точки зрения этот состав наилучшим образом подходит для достижения наших целей».

Состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2022:

Примож Роглич (Primoz Roglic),

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard),

Кристоф Лапорт (Christophe Laporte),

Сепп Кусс (Sepp Kuss),

Ваут ван Арт (Wout van Aert),

Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk),

Тиш Беноот (Tiesj Benoot),

Натан Ван Хойдонк (Nathan Van Hooydonck)