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Саймон Кларк - победитель 5 этапа Тур де Франс-2022

 Победа Саймона Кларка, поражение Тако ван дер Хорна на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  35-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк, подписавший контракт с командой Israel-Premier Tech в последний момент, в январе 2022 года, впервые в карьере одержал победу на этапе Тур де Франс. Победа Саймона  Кларка на 5-м этапе Тур де Франс-2022 стала исторической – первой на этапе французского Гранд-тура для команды Israel-Premier Tech.

 

Саймон Кларк - победитель 5 этапа Тур де Франс-2022

Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  Атаковав и присоединившись к отрыву дня, в финале Саймон Кларк выиграл спринт у 28-летнего нидерландского гонщика команды  Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Тако ван дер Хорна, опередив его на несколько сантиметров.

 

  Саймон Кларк: «Зимой у меня не было команды, и Israel-Premier Tech меня взяли, дали мне шанс. Сегодня проверка в реальных условиях показала, что бывает, если используешь возможность. Такие взлёты и падения в этом году. Но иногда проявляешь лучшее, когда на давление усиливается. Я оптимист. Стараюсь всегда верить, что у всего есть своя причина. Зимой было трудно, но я нашёл решение и пообещал никогда не оглядываться, брать максимум из каждой возможности. Это и сделал сегодня.

 

  В первые несколько дней Тура я помогал команде. Но этим утром спортивный директор мне сказал: «Саймон, сегодня день отрыва!» Этапы, которые я выиграл на Вуэльте Испании, и розовая майка, которую надевал на Джиро, всё это было в первую неделю гонки. Так что, сегодня я подумал, что, может быть настал этот день…

 

  Вообще-то, планировал поехать в отрыв завтра, но команда сказала, что надо кого-то отправить в отрыв. Во-первых, чтобы удержаться впереди, а потом выпасть и помочь в финале Якобу.  Если честно, не думал, что выиграю.

 

  Сначала думал, что наш отрыв поймают, потому что сзади мощно добирали, разрыв сильно сократился. Но я  надеялся, потому что у нас был сильный отрыв с такими ребятами как Тако ван дер Хорн, Эдвальд Боассон Хаген, Нельсон Паулесс. Посчитал, что сегодня и есть этот шанс.

 

  Но я всё равно не могу поверить.  Я обошёл Тако меньше чем за 50 м до финиша. Бросил велосипед вперёд так сильно, насколько хватило сил. Не верил, пока не посмотрел фотофиниш. Никогда не ожидал, что выиграю этап с брусчаткой. Особенно при том, что такие этапы бывают раз в четыре года или около того. Я был бы счастлив любому этапу.

 

  На Вуэльте выиграл похожие финиши. Я решил отсидеться, надеялся, что другие ребята устанут раньше. Мне пришлось приложить все силы, догоняя Эдвальда. Мы спринтовали на выходе из последнего поворота. До финишной черты поехал так быстро, как только мог.

  Я переехал в Европу, чтобы гоняться, когда мне было 16. Во второй день отдыха на Туре мне исполнится 36. Так что, после 20 лет мечта сбылась. Привет всем в Австралии, спасибо, что поддерживали все эти годы».

 

Саймон Кларк - победитель 5 этапа Тур де Франс-2022

Photo (c) Photo News/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

 

 

  Тако ван дер Хорн: «Я был так близко к победе. Почти выиграл этап Тур де Франс. Конечно, разочарован. Я планировал этот отрыв с тех пор, как объявили маршрут. Знал, что сегодня будет шанс, потому что пелотон сконцентрируется на защите генеральщиков, а не на погоне за отрывом. Поэтому сразу атаковал, наша группа из шести человек слаженно работала. Мы смогли удержать высокий ритм. А когда наше преимущество достигло более трёх минут, я понял, что мы сможем удержаться до финиша.

 

  Но я также знал, что с такими быстрыми гонщиками как Саймон Кларк или Боассон Хаген или дуэт из EF мне будет тяжело бороться. На финальных метрах я воспользовался скорость Боассона Хагена, чтобы начать спринт. Но, наверное, начал его слишком рано. Кларк добрал меня на последних метрах. Мне пришлось несколько минут ждать вердикта судей. Между мной и Саймоном Кларком только пара сантиметров. Но между победой и вторым местом огромная разница».

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  Саймон Кларк - победитель 5 этапа Тур де Франс-2022 Саймон Кларк - победитель 5 этапа Тур де Франс-2022 Саймон Кларк - победитель 5 этапа Тур де Франс-2022 Саймон Кларк - победитель 5 этапа Тур де Франс-2022 Саймон Кларк - победитель 5 этапа Тур де Франс-2022   Саймон Кларк - победитель 5 этапа Тур де Франс-2022

 

Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet

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Теги к статье: Саймон Кларк Simon Clarke Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • kabachok
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    kabachok-Фото
    Не такие звезды еще работали на доместников
    ==
    мощно задвинул
  • uran
    5-й этап Тур де Франс-2022: фо ... (2)
    uran-Фото
    Записные фавориты, кроме Боассона Хагена, ничего не смогли показать в финале. А сколько авансов было выдано...
  • sergejdriver
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    sergejdriver-Фото
    Желательно не в шею а в Астану))
  • EL-Fenomeno
    5-й этап Тур де Франс-2022: фо ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я бы ещё добавил в оглавление статьи слово ХАОС и некая паникЭ в команде ЮМБО.

    Цитата: velodoctor
    Хейг сошел, упал сильно, падений было много, и большинство можно было избежать. Одно страшное было с участием болельщика, который на обочине на телефон снимал и высунул руки свои прямо в гонщиков....

    Тут видео эпизода (это Д.Осс влетел), а в коментах есть ещё 2 фотки (посомтрите) аки раскадровка: велогонщик зацепил(ся) за человека в желтой футболке, а потом врезался в того пацана с камерой - выглядело на скорости страшно: https://twitter.com/LeGruppetto/status/1544720365330505728

    Цитата: Адриен
    Вот такими должны быть плоские этапы на ГТ, а не прогулочно-проходными для большинства участников, для генералов. Борьба, борьба, борьба, гонка, гонка, гонка почти от начала и до конца, а не нудный колхоз в тяжком ожидании последних километров ...

    + много. Но этап с брусчаткой на ТдФ только 1 да и это не каждый год бывает.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: Konstantin41
    Вингегор в любом случае лучше готов, чем Роглич, с падением или без него. Падение просто помогло Юмбе окончательно определиться с главным капитаном
    Ну не станет Роглич работать на Вингегора !Ставлю ящик пива !
    Куда он денется? Скажут, будет. Не такие звезды еще работали на доместников как Роглич. Вспомним как Армстронг работал на Контадора или Нибали на Ару. А если не будет работать, гнать его из команды в шею.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень коварный этап , перед первым горным и после этапа на булыги.

    Для тех кто решит отдохнуть на нем, этап может превратиться в ловушку.

    Конечно все зависит от сценария который разыграеться на нем , рискну предположить что будет недогоняемый отрыв с новыми лицами.

    Финиш идеально подходит Ван Арту или Ван Дер Пулу , но вопрос в каком состояние они завтра выйдет на старт... Думаю вы знаете и ровно половина пелотона выйдет в таком же состояние.

  • salomon
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    salomon-Фото
    Цитата: Konstantin41
    Вингегор в любом случае лучше готов, чем Роглич, с падением или без него. Падение просто помогло Юмбе окончательно определиться с главным капитаном
    Ну не станет Роглич работать на Вингегора ! Ставлю ящик пива !
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый этап - брусчатка сделала всё!

    Сочуствую Тако (хотя я был за Хагена) - момент, когда он узнал, что проиграл фото-финиш Кларку

    После такой работы в отрыве проиграть на финише сантиметр Кларку..,а ведь у команды Ванти-Губер ещё нету побед в истории Тура.

    Жаль, что Хейг сошёл, Карузо будет ТРУДНОвато теперь одному в горах.

    Астана - вот тут дествительно жирный неуд negative Москон последений с большим отставанием, а в командом зачёте вообще проигрывают почти в 2 раза больше предпоследней команде.

    За Роглича могу сказать только одно - ну невезёт ему на Туре и всё, особенно когда там участвует Тадей. Сообщили, что у Примо вывих плеча после того падения. Хаос в команде Юмбо Висмы во время 5 этапа, это тоже запомнится.

     

    из превью этапа №5:

    Цитата: lazhu
    скорее Погачара просеят на брусчатке

    Как уВидели сам просеял всех и вся..,но должен сказать спасибо и Стуйвену за это))

     

    P.S.

    Мэм дня: Вингегор на 5-м этапе Тура...когда взял велосипед не того однокомандника))

      

  • Lex1
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    Lex1-Фото

    Кошмарный день для Юмбы: у всех 3-х лидеров или падения, или тех. проблемы... Ещё и на догонялки все потратились. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    старт-шоссе 82-Фото
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