Саймон Кларк - победитель 5 этапа Тур де Франс-2022

Победа Саймона Кларка, поражение Тако ван дер Хорна на 5-м этапе Тур де Франс-2022

35-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк, подписавший контракт с командой Israel-Premier Tech в последний момент, в январе 2022 года, впервые в карьере одержал победу на этапе Тур де Франс. Победа Саймона Кларка на 5-м этапе Тур де Франс-2022 стала исторической – первой на этапе французского Гранд-тура для команды Israel-Premier Tech.

Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet

Атаковав и присоединившись к отрыву дня, в финале Саймон Кларк выиграл спринт у 28-летнего нидерландского гонщика команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Тако ван дер Хорна, опередив его на несколько сантиметров.

Саймон Кларк: «Зимой у меня не было команды, и Israel-Premier Tech меня взяли, дали мне шанс. Сегодня проверка в реальных условиях показала, что бывает, если используешь возможность. Такие взлёты и падения в этом году. Но иногда проявляешь лучшее, когда на давление усиливается. Я оптимист. Стараюсь всегда верить, что у всего есть своя причина. Зимой было трудно, но я нашёл решение и пообещал никогда не оглядываться, брать максимум из каждой возможности. Это и сделал сегодня.

В первые несколько дней Тура я помогал команде. Но этим утром спортивный директор мне сказал: «Саймон, сегодня день отрыва!» Этапы, которые я выиграл на Вуэльте Испании, и розовая майка, которую надевал на Джиро, всё это было в первую неделю гонки. Так что, сегодня я подумал, что, может быть настал этот день…

Вообще-то, планировал поехать в отрыв завтра, но команда сказала, что надо кого-то отправить в отрыв. Во-первых, чтобы удержаться впереди, а потом выпасть и помочь в финале Якобу. Если честно, не думал, что выиграю.

Сначала думал, что наш отрыв поймают, потому что сзади мощно добирали, разрыв сильно сократился. Но я надеялся, потому что у нас был сильный отрыв с такими ребятами как Тако ван дер Хорн, Эдвальд Боассон Хаген, Нельсон Паулесс. Посчитал, что сегодня и есть этот шанс.

Но я всё равно не могу поверить. Я обошёл Тако меньше чем за 50 м до финиша. Бросил велосипед вперёд так сильно, насколько хватило сил. Не верил, пока не посмотрел фотофиниш. Никогда не ожидал, что выиграю этап с брусчаткой. Особенно при том, что такие этапы бывают раз в четыре года или около того. Я был бы счастлив любому этапу.

На Вуэльте выиграл похожие финиши. Я решил отсидеться, надеялся, что другие ребята устанут раньше. Мне пришлось приложить все силы, догоняя Эдвальда. Мы спринтовали на выходе из последнего поворота. До финишной черты поехал так быстро, как только мог.

Я переехал в Европу, чтобы гоняться, когда мне было 16. Во второй день отдыха на Туре мне исполнится 36. Так что, после 20 лет мечта сбылась. Привет всем в Австралии, спасибо, что поддерживали все эти годы».

Photo (c) Photo News/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

Тако ван дер Хорн: «Я был так близко к победе. Почти выиграл этап Тур де Франс. Конечно, разочарован. Я планировал этот отрыв с тех пор, как объявили маршрут. Знал, что сегодня будет шанс, потому что пелотон сконцентрируется на защите генеральщиков, а не на погоне за отрывом. Поэтому сразу атаковал, наша группа из шести человек слаженно работала. Мы смогли удержать высокий ритм. А когда наше преимущество достигло более трёх минут, я понял, что мы сможем удержаться до финиша.

Но я также знал, что с такими быстрыми гонщиками как Саймон Кларк или Боассон Хаген или дуэт из EF мне будет тяжело бороться. На финальных метрах я воспользовался скорость Боассона Хагена, чтобы начать спринт. Но, наверное, начал его слишком рано. Кларк добрал меня на последних метрах. Мне пришлось несколько минут ждать вердикта судей. Между мной и Саймоном Кларком только пара сантиметров. Но между победой и вторым местом огромная разница».

Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet