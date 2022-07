Тур де Франс-2022. Результаты 6 этапа Категория:

Сегодня, 17:45 Бенш - Лонгви, 219,9 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 4:27:13 2 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange - Jayco 00:00 3 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 4 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 5 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 6 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 7 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 8 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 9 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 10 Romain Bardet (Fra) Team DSM 11 Enric Mas (Esp) Movistar Team 12 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 13 Pierre-Roger Latour (Fra) Team TotalEnergies 14 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 15 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 00:05 16 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 17 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 18 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 19 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 20 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 21 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 22 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 23 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 24 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 00:11 25 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - KTM 00:14 26 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 00:21 27 Bob Jungels (Lux) Ag2r - Citroën 00:26 28 Andreas Lorentz Kron (Den) Soudal Lotto 29 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 30 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 31 Mattia Cattaneo (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 32 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 33 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 34 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 35 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 00:34 36 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious 37 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r - Citroën 38 Philippe Gilbert (Bel) Soudal Lotto 1:00 39 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo - Visma 40 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 1:14 41 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-hansgrohe 42 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - KTM 43 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 44 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - KTM 45 Tony Gallopin (Fra) Trek-Segafredo 46 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 47 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 1:17 48 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo - Visma 1:20 49 Alexis Vuillermoz (Fra) Team TotalEnergies 50 Tim Wellens (Bel) Soudal Lotto 1:27 51 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 1:41 52 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team TotalEnergies 53 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 54 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 55 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 56 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:51 57 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 2:27 58 Simon Geschke (Ger) Cofidis 2:37 59 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 60 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 2:48 61 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 2:55 62 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange - Jayco 3:48 63 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 4:04 64 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 65 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - KTM 66 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 67 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 68 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 69 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 70 Guy Niv (Isr) Israel - Premier Tech 71 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 72 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 73 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 74 Peter Sagan (Svk) Team TotalEnergies 5:23 75 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 76 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange - Jayco 77 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 78 Alexander Kristoff (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 79 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 80 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 5:37 81 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels - KTM 82 Dylan Van Baarle (Ned) Team INEOS Grenadier 83 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 84 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange - Jayco 85 Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team 86 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 87 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 88 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 89 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 90 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 91 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 92 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 6:10 93 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange - Jayco 94 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 6:15 95 George Bennett (Nzl) UAE Team Emirates 96 Ruben Guerreiro (Por) EF Education-EasyPost 97 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 98 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 6:34 99 Owain Doull (Gbr) EF Education-EasyPost 7:14 100 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 101 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 102 Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels - KTM 103 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 7:28 104 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Alpha Vinyl Team 105 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 106 Brent Van Moer (Bel) Soudal Lotto 107 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 108 Frederik Frison (Bel) Soudal Lotto 109 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-EasyPost 110 Aliaksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 111 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 112 Florian Vermeersch (Bel) Soudal Lotto 113 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 114 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 115 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 116 Mathieu Burgaudeau (Fra) Team TotalEnergies 117 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - KTM 118 Oliver Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 119 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 120 Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 121 John Degenkolb (Ger) Team DSM 122 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 123 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange - Jayco 124 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 125 Maciej Bodnar (Pol) Team TotalEnergies 126 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 127 Florian Senechal (Fra) Quick Step Alpha Vinyl Team 8:13 128 Adrien Petit (Fra) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 129 Luke Rowe (Gbr) INEOS Grenadiers 9:11 130 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 131 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange - Jayco 132 Andrea Bagioli (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 133 Anthony Perez (Fra) Cofidis 134 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 135 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 136 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 137 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 9:40 138 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 10:05 139 Victor Lafay (Fra) Cofidis 140 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 141 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 142 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 10:15 143 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 10:24 144 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Deceuninck 145 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 146 Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe 147 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 148 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 149 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - KTM 150 Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe 151 Maximilian Walscheid (Ger) Cofidis 152 Michael Storer (Aus) Groupama - FDJ 153 Dylan Groenewegen (Ned) Team BikeExchange - Jayco 154 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 155 Kasper Asgreen (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 11:28 156 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 157 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 158 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 159 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 160 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 161 Kobe Goossens (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 162 Albert Torres (Esp) Movistar Team 163 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 164 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Soudal Lotto 14:41 165 Caleb Ewan (Aus) Soudal Lotto 166 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 14:50 167 Mikkel Honore (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 15:10 168 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 169 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 170 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost 171 Anthony Turgis (Fra) Team TotalEnergies 172 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 15:55 DNF Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0 DNS Daniel Oss (Ita) Team TotalEnergies Промежуточный спринт. CARIGNAN - 145.9 км 1 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 20 2 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 17 3 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 15 4 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 13 5 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Alpha Vinyl Team 11 6 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 10 7 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 9 8 Adrien Petit (Fra) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 8 9 Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe 7 10 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-EasyPost 6 11 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 5 12 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Deceuninck 4 13 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 3 14 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 2 15 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 1 Финиш 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 50 2 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange - Jayco 30 3 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 20 4 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 18 5 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 16 6 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 14 7 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 12 8 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 10 9 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 8 10 Romain Bardet (Fra) Team DSM 7 11 Enric Mas (Esp) Movistar Team 6 12 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 5 13 Pierre-Roger Latour (Fra) Team TotalEnergies 4 14 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 3 15 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 2 Горная премия 3 кат. Côte des Mazures - 87.2 км 1 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 2 2 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 1 Горная премия 4 кат. Côte de Montigny-sur-Chiers - 205 км 1 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 1 Горная премия 3 кат. Côte de Pulventeux - 214.6 км 1 Alexis Vuillermoz (Fra) Team TotalEnergies 2 2 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 1 Командный зачет этапа 1 INEOS Grenadiers (Gbr) 13:21:39 2 UAE Team Emirates (Uae) 00:31 3 Bahrain Victorious (Brn) 00:55 4 Jumbo - Visma (Ned) 1:00 5 Ag2r - Citroën (Fra) 1:05 6 Bora-hansgrohe (Ger) 1:45 7 Team DSM (Ger) 2:31 8 B&B Hotels - KTM (Fra) 2:42 9 Cofidis (Fra) 2:43 10 EF Education-EasyPost (Usa) 2:53 11 Soudal Lotto (Bel) 12 TotalEnergies (Fra) 3:01 13 Trek-Segafredo (Usa) 3:02 14 Arkea - Samsic (Fra) 3:22 15 Israel - Premier Tech (Isr) 4:14 16 Groupama - FDJ (Fra) 4:36 17 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 6:15 18 Movistar (Spa) 8:08 19 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 8:13 20 Alpecin-Deceuninck (Bel) 8:41 21 Team BikeExchange - Jayco (Aus) 9:11 22 Quick Step Alpha Vinyl Team (Bel) 9:45 Генеральная классификация после 6 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 20:44:44 2 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 00:04 3 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 00:31 4 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 00:39 5 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 00:40 6 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 00:46 7 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 00:52 8 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 1:00 9 Romain Bardet (Fra) Team DSM 1:01 10 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 1:02 11 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 1:05 12 Enric Mas (Esp) Movistar Team 1:12 13 Mattia Cattaneo (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 14 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 1:16 15 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 1:21 16 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 1:31 17 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team TotalEnergies 1:46 18 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:55 19 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:58 20 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 2:03 21 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 2:07 22 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 23 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-hansgrohe 24 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 2:09 25 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 2:11 26 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 2:14 27 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious 28 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 2:27 29 Tony Gallopin (Fra) Trek-Segafredo 2:54 30 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 2:59 31 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 3:01 32 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 3:02 33 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 3:09 34 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 3:10 35 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 4:01 36 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 4:24 37 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo - Visma 4:54 38 Bob Jungels (Lux) Ag2r - Citroën 4:59 39 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 5:04 40 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 5:11 41 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 5:34 42 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 5:37 43 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 5:46 44 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo - Visma 5:49 45 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 46 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 5:50 47 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange - Jayco 6:01 48 Philippe Gilbert (Bel) Soudal Lotto 6:26 49 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 6:47 50 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 6:51 51 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 6:55 52 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 7:02 53 Alexis Vuillermoz (Fra) Team TotalEnergies 7:06 54 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 7:19 55 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 7:42 56 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 57 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 7:43 58 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 8:20 59 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - KTM 8:42 60 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels - KTM 8:44 61 John Degenkolb (Ger) Team DSM 8:45 62 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange - Jayco 8:55 63 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Alpha Vinyl Team 9:06 64 Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team 9:13 65 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange - Jayco 9:47 66 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 9:59 67 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 10:05 68 Florian Vermeersch (Bel) Soudal Lotto 10:06 69 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - KTM 10:18 70 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 10:35 71 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 10:56 72 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange - Jayco 11:02 73 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 11:06 74 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 11:21 75 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 11:55 76 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 77 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 11:59 78 Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe 12:04 79 George Bennett (Nzl) UAE Team Emirates 12:05 80 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 12:18 81 Frederik Frison (Bel) Soudal Lotto 12:37 82 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 12:43 83 Florian Senechal (Fra) Quick Step Alpha Vinyl Team 12:44 84 Pierre-Roger Latour (Fra) Team TotalEnergies 12:46 85 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 12:49 86 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 13:05 87 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - KTM 13:26 88 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r - Citroën 13:29 89 Tim Wellens (Bel) Soudal Lotto 13:30 90 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 13:37 91 Oliver Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 13:47 92 Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 14:15 93 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 14:24 94 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 14:33 95 Adrien Petit (Fra) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 14:39 96 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - KTM 15:00 97 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 15:02 98 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 15:12 99 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange - Jayco 15:13 100 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 15:21 101 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - KTM 15:47 102 Andreas Lorentz Kron (Den) Soudal Lotto 15:51 103 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 15:56 104 Maximilian Walscheid (Ger) Cofidis 16:07 105 Dylan Van Baarle (Ned) Team INEOS Grenadier 16:10 106 Simon Geschke (Ger) Cofidis 16:16 107 Kobe Goossens (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 16:23 108 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 16:42 109 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange - Jayco 16:43 110 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 16:52 111 Peter Sagan (Svk) Team TotalEnergies 17:49 112 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 17:56 113 Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels - KTM 18:04 114 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Deceuninck 18:21 115 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 18:29 116 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost 18:33 117 Mikkel Honore (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 18:36 118 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 18:57 119 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 19:04 120 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 19:07 121 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 19:32 122 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Soudal Lotto 19:37 123 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 19:48 124 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 19:58 125 Alexander Kristoff (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 20:12 126 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 20:35 127 Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe 20:36 128 Brent Van Moer (Bel) Soudal Lotto 20:39 129 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 20:42 130 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 20:47 131 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 21:10 132 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 21:36 133 Maciej Bodnar (Pol) Team TotalEnergies 21:41 134 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 21:53 135 Ruben Guerreiro (Por) EF Education-EasyPost 22:40 136 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 22:41 137 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 138 Owain Doull (Gbr) EF Education-EasyPost 22:47 139 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-EasyPost 22:54 140 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 23:03 141 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 23:15 142 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 23:17 143 Guy Niv (Isr) Israel - Premier Tech 23:49 144 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 145 Kasper Asgreen (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 24:24 146 Andrea Bagioli (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 24:35 147 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 24:42 148 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 24:58 149 Mathieu Burgaudeau (Fra) Team TotalEnergies 25:21 150 Luke Rowe (Gbr) INEOS Grenadiers 25:34 151 Dylan Groenewegen (Ned) Team BikeExchange - Jayco 26:18 152 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 26:35 153 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 26:57 154 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 27:12 155 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 27:22 156 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - KTM 27:37 157 Caleb Ewan (Aus) Soudal Lotto 27:44 158 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 28:30 159 Aliaksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 28:39 160 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 30:15 161 Albert Torres (Esp) Movistar Team 32:25 162 Victor Lafay (Fra) Cofidis 33:05 163 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 33:19 164 Anthony Perez (Fra) Cofidis 33:29 165 Michael Storer (Aus) Groupama - FDJ 33:46 166 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange - Jayco 34:19 167 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 36:36 168 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 40:33 169 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 40:53 170 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 44:05 171 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 48:37 172 Anthony Turgis (Fra) Team TotalEnergies 58:49 Классификация по очкам после 6 этапа 1 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 198 2 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Alpha Vinyl Team 137 3 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 89 4 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 86 5 Peter Sagan (Svk) Team TotalEnergies 86 6 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 83 7 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 78 8 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 67 9 Dylan Groenewegen (Ned) Team BikeExchange - Jayco 60 10 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 50 11 Caleb Ewan (Aus) Soudal Lotto 45 12 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team TotalEnergies 41 13 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 40 14 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange - Jayco 38 15 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 38 16 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 36 17 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 31 18 Alexander Kristoff (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 30 19 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - KTM 29 20 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 27 21 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 24 22 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 24 23 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 24 24 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - KTM 24 25 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 22 26 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 21 27 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 21 28 Anthony Perez (Fra) Cofidis 20 29 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 20 30 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 19 31 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 19 32 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 17 33 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 16 34 Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels - KTM 13 35 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 13 36 Maximilian Walscheid (Ger) Cofidis 12 37 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 11 38 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 10 39 Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe 10 40 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 8 41 Adrien Petit (Fra) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 8 42 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Soudal Lotto 8 43 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 8 44 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 8 45 Romain Bardet (Fra) Team DSM 7 46 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 7 47 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 7 48 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 7 49 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 7 50 Brent Van Moer (Bel) Soudal Lotto 7 51 Enric Mas (Esp) Movistar Team 6 52 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 6 53 Florian Vermeersch (Bel) Soudal Lotto 6 54 Pierre-Roger Latour (Fra) Team TotalEnergies 6 55 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-EasyPost 6 56 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo - Visma 5 57 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Deceuninck 5 58 Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe 5 59 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-hansgrohe 4 60 Bob Jungels (Lux) Ag2r - Citroën 4 61 Tim Wellens (Bel) Soudal Lotto 4 62 Anthony Turgis (Fra) Team TotalEnergies 4 63 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 3 64 Owain Doull (Gbr) EF Education-EasyPost 3 65 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 2 66 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 2 67 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 2 68 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 2 69 Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 2 70 Maciej Bodnar (Pol) Team TotalEnergies 2 71 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 1 72 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo -25 Горная классификация после 6 этапа 1 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 11 2 Alexis Vuillermoz (Fra) Team TotalEnergies 2 3 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 2 4 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 1 5 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 1 6 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 1 Молодежная классификация после 6 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 20:44:44 2 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 00:40 3 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:58 4 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 2:59 5 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 4:24 6 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 7:42 7 Florian Vermeersch (Bel) Soudal Lotto 10:06 8 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - KTM 10:18 9 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 11:06 10 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 12:43 11 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 12:49 12 Andreas Lorentz Kron (Den) Soudal Lotto 15:51 13 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost 18:33 14 Mikkel Honore (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 18:36 15 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 19:48 16 Brent Van Moer (Bel) Soudal Lotto 20:39 17 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 21:36 18 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-EasyPost 22:54 19 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 23:49 20 Andrea Bagioli (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 24:35 21 Mathieu Burgaudeau (Fra) Team TotalEnergies 25:51 22 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 26:35 23 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 27:22 24 Michael Storer (Aus) Groupama - FDJ 33:46 25 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 36:36 26 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 40:53 27 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 44:05 Командная классификация после 6 этапа 1 INEOS Grenadiers (Gbr) 62:15:57 2 Jumbo - Visma (Ned) 1:01 3 Bora-hansgrohe (Ger) 2:21 4 EF Education-EasyPost (Usa) 2:59 5 Trek-Segafredo (Usa) 3:05 6 Bahrain Victorious (Brn) 3:23 7 Team DSM (Ger) 3:54 8 UAE Team Emirates (Uae) 5:07 9 Arkea - Samsic (Fra) 5:12 10 Groupama - FDJ (Fra) 5:50 11 Israel - Premier Tech (Isr) 6:16 12 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 6:38 13 Cofidis (Fra) 7:01 14 Ag2r - Citroën (Fra) 8:55 15 Quick Step Alpha Vinyl Team (Bel) 10:06 16 B&B Hotels - KTM (Fra) 10:21 17 Soudal Lotto (Bel) 11:47 18 Movistar (Spa) 12:10 19 Alpecin-Deceuninck (Bel) 12:37 20 Team BikeExchange - Jayco (Aus) 13:45 21 TotalEnergies (Fra) 15:39 22 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 31:29 Тур де Франс-2022: Превью Результаты 1 этапа Тур де Франс-2022 Результаты 2 этапа Тур де Франс-2022 Результаты 3 этапа Тур де Франс-2022 Результаты 4 этапа Тур де Франс-2022 Результаты 5 этапа Тур де Франс-2022 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 