Ваут ван Арт: “Я наслаждался жёлтой майкой Тур де Франс-2022, теперь буду радоваться зелёной” 

Ваут ван Арт потерял жёлтую майку на 6-м этапе Тур де Франс-2022 после 146 км в отрыве

Ваут ван Арт (Wout van Aert) потерял жёлтую майку лидера на 6-м этапе, маршрут которого частично был проложен в его родной Бельгии. Но почти на всём, самом протяжённом на Тур де Франс-2022 этапе 27-летний гонщик команды Jumbo-Visma был на виду и боролся.

Первые 70 км он несколько раз атаковал, а затем уехал в отрыв, в котором провёл 146 км. Попутчиками Ваута ван Арта в отрыве дня стали Якоб Фульсанг (Israel-Premier Tech) и Куинн Симмонс (Trek-Segafredo). Однако сначала Фульсанг, а затем и Куинн Симмонс вернулись в пелотон, а Ваут ван Арт в одиночку сражался против пелотона до финальных 11 км.

Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet

Ваут ван Арт: «Конечно, жёлтая майка приятнее зелёной, но я уже наслаждался жёлтой, а теперь буду так же наслаждаться зелёной. Этим утром мы подумали, что на таком протяжённом этапе другие команды не станут нам помогать контролировать ситуацию. Так что была идея отобраться в отрыв. Это оказалось очень тяжело.

Надеялся присоединиться к большому отрыву и защитить жёлтую майку, может, даже побороться за победу на этапе. Так наша команда не стала бы тратить слишком много сил в погоне. Сразу со старта я проявил инициативу.

Казалось, многие заинтересованы в отрыве, поэтому поверил, что получится. В начале этапа был сильный попутно-боковой ветер, всё было ненадёжно. Казалось, что буквально нет команд, желающих преследовать отрыв, поэтому каждый хотел в этот отрыв отобраться, и все продолжали меня догонять.

В какой-то момент мы, наконец, создали просвет, потом оказалось, что уехали только втроём, что немного расстроило. Но я подумал, что ладно, попробую и буду наслаждаться.

Если даже не получится, то хотя бы отдам дань уважения жёлтой майке, когда еду в ней последний день, разделю этот момент со зрителями. Я знал, что из-за потраченных в отрыве сил не смогу бороться за этап.

Теперь у меня другая роль – продолжу борьбу за очки зелёной майки, буду всеми силами помогать товарищам по команде. Завтра буду работать в первой части этапа, а на подъёмах немного ослаблю хватку, чтобы восстановиться».