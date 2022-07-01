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Ваут ван Арт: “Я наслаждался жёлтой майкой Тур де Франс-2022, теперь буду радоваться зелёной”

Ваут ван Арт потерял жёлтую майку на 6-м этапе Тур де Франс-2022 после 146 км в отрыве

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) потерял жёлтую майку лидера на 6-м этапе, маршрут которого частично был проложен в его родной Бельгии. Но почти на всём, самом протяжённом на Тур де Франс-2022 этапе 27-летний гонщик команды Jumbo-Visma был на виду и боролся.

 

  Первые 70 км он  несколько раз атаковал, а затем уехал в отрыв, в котором провёл 146 км. Попутчиками Ваута ван Арта в отрыве дня стали Якоб Фульсанг (Israel-Premier Tech) и Куинн Симмонс (Trek-Segafredo). Однако сначала Фульсанг, а затем и Куинн Симмонс вернулись в пелотон, а Ваут ван Арт в одиночку сражался против пелотона до финальных 11 км.

 

 

 

Ваут ван Арт: “Я наслаждался жёлтой майкой Тур де Франс-2022, теперь буду радоваться зелёной”

 

Ваут ван Арт: “Я наслаждался жёлтой майкой Тур де Франс-2022, теперь буду радоваться зелёной”

Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт: “Я наслаждался жёлтой майкой Тур де Франс-2022, теперь буду радоваться зелёной” 

Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022

Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Ваут ван Арт: «Конечно, жёлтая майка приятнее зелёной, но я уже наслаждался жёлтой, а теперь буду так же наслаждаться зелёной. Этим утром мы подумали, что на таком протяжённом этапе другие команды не станут нам помогать контролировать ситуацию. Так что была идея отобраться в отрыв. Это оказалось очень тяжело.

 

  Надеялся присоединиться к большому отрыву и защитить жёлтую майку, может, даже побороться за победу на этапе. Так наша команда не стала бы тратить слишком много сил в погоне. Сразу со старта я проявил инициативу.

 

  Казалось, многие заинтересованы в отрыве, поэтому поверил, что получится. В начале этапа был сильный попутно-боковой ветер, всё было ненадёжно. Казалось, что буквально нет команд, желающих преследовать отрыв, поэтому каждый хотел в этот отрыв отобраться, и все продолжали меня догонять.

 

  В какой-то момент мы, наконец, создали просвет, потом оказалось, что уехали только втроём, что немного расстроило. Но я подумал, что ладно, попробую и буду наслаждаться.

 

  Если даже не получится, то хотя бы отдам дань уважения жёлтой майке, когда еду в ней последний день, разделю этот момент со зрителями. Я знал, что из-за потраченных в отрыве сил не смогу бороться за этап.

 

  Теперь у меня другая роль – продолжу борьбу за очки зелёной майки, буду всеми силами помогать товарищам по команде. Завтра буду работать в первой части этапа, а на подъёмах немного ослаблю хватку, чтобы восстановиться».

 

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Составы команд на Тур де Франс ... (57)
    nightbuster33-Фото
    Кашечкин выиграл 18 этап Вуэлте в 2006году.В генерале был вторым после Винокурова.
  • shekn
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    shekn-Фото
    Цитата: Gorn9k
    Погачар, Винегор, Йейтс
    Кстати, Йейтс. Я про него вообще забыл. Может и правда , чего выдаст
  • uran
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    uran-Фото
    Как же поносили Скай во главе с Фрумом, когда они убивали напрочь интригу гонки, вот это прагматизм.
  • микеле оп-оп-оп
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Жить, покоем дорожа, —

    пресно, тускло, простоквашно;

    чтоб душа была свежа,

    надо делать то, что страшно.

    И. Губерман. 

  • Skato
    Александр Власов минимизировал ... (1)
    Skato-Фото

    Надеюсь это самый плохой этап для Саши, очень уж хочется хорошего его выступления. Удачи дальше, радует что команда помогает. Видно было как все работают на него на 5 этапе и вот сегодня, это должно прибавлять сил.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если Тадей так раздает в горки 3-й и 4-й категории что же тогда будет завтра, т.е. уже сегодня на крутой Де Бэй Фий !?

    Метьюза очень жаль; тогда Саган, теперь Погачар, эх((

    ВВА конечно да, мог ущё на 1 день удержаться в жёлтом, но лидер генерала Тура в отрыве - такое редко увидишь. Другое дело почему он после "летучки" на спринте ну или хотя бы чуть позже не вернулся в пелотон, ведь с_экономился бы немного, это непонятно  pardon  Может ВВА перед стартом сам Эдди что то шепнул и посоветовал ?)

  • uran
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    uran-Фото
    Сколько было пшиков от Матье на Джиро, от этого он не стал менее почитаем болельщиками. Кто не рискует...
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Адриен-Фото

    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Прекрасно понимаю ваше непонимание.
    Суть вашей концепции заключается в том, что все цели, которые не приносят результата,выгоды, не имеют права на существование. Скучно это. Да и вообще: от прагматизма до цинизма один шаг. И вы его сделали.

    О-о-о ... Какой философический перл ! А вы САМИ попробуйте следовать ему по жизни. И окажетесь глубоко-глубоко в ...(извините). Романтическими благими намерениями дорога вымощена куда ? Сами знаете. На прагматиках МИР ДЕРЖИТСЯ. Они - основа, КАРКАС. А романтики, мечтатели - чисто декоративные элементы. Без них, конечно, плохо, но жить можно, а вот без прагматиков - конец. И это - не цинизм, а реальная реальность... То, что сегодня продемонстрировал Арт - зрелищно, смело, но по сути - кончилось то пшиком. Выглядело как импровизация, НА АВОСЬ. А ведь мог бы выиграть - не отдай все силы в отрыве. Помните ранний отрыв Фрума ? Всё рассчитано, подсчитано, спланировано. И - победа в награду. Прагматизм !

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    Gorn9k-Фото

    Сначала разделка после ковида, теперь горка после падения
    Не везет Власову

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    Gorn9k-Фото
    Погачар, Винегор, Йейтс

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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