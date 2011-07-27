Джек Хейг и Дамиано Карузо – капитаны команды Bahrain Victorious на Тур де Франс-2022

Команда Bahrain Victorious объявила состав на Тур де Франс-2022

Велокоманда Bahrain Victorious собирается бороться за подиум на Тур де Франс-2022, стартуя с двумя капитанами – 28-летним австралийским гонщиком Джеком Хейгом и 34-летним итальянским гонщиком Дамиано Карузо.

Лидеров команды в борьбе за генеральную классификацию поддержат 32-летний словенский велогонщик Ян Тратник, 23-летний британский гонщик Фред Райт, 27-летний словенский гонщик Матей Мохорич, 30-летний бельгийский гонщик Дилан Тёнс, 38-летний испанский гонщик Луис Леон Санчес и 31-летний польский гонщик Камил Градек.

Лучшим результатом Дамиано Карузо на Тур де Франс было 10-е место в 2020 году.

Из состава команды только Камил Градек раньше ни разу не участвовал в Тур де Франс. Самый опытный из состава Bahrain Victorious на Тур де Франс-2022 - Луис Леон Санчес, который поедет французский Гранд-тур в 11-й раз в карьере.

Джек Хейг: «Чувствую себя очень хорошо, может, чуть спокойнее, чем в прошлом году, когда сам давил на себя. Хотел доказать новой команде, как я способен выступать. В этом году в группе, с которой мы поедем Тур, мне более комфортно, поэтому не очень нервничаю.

У нас сильный состав, мощная поддержка на равнине, что важно в первые 7 – 8 дней, когда главным будет минимизировать риск любой неудачи.

Что касается моих личных целей – хочу занять высокое место в генеральной классификации. Если закончу Тур в топ-5, буду вполне счастлив. В отношении целей команды – мы будем бороться за некоторые этапы, у нас есть сильные ребята, которые получат шанс поработать на свои результаты».

Один из ключевых помощников для капитанов команды – Матей Мохорич, выигравший в прошлом году два этапа Тур де Франс: «В этом году моя цель снова постараться и выиграть этап. Больше всего мне нравится 5-й этап с финишем в Аренбергском лесу. На Париж-Рубэ я первым заехал в этот сектор, поэтому мечтаю снова быть первым в Аренбергском лесу в июле. Уверен в своих силах.

Я очень много работал, чтобы подготовиться к важнейшей гонке сезона. Надеюсь выиграть этап из отрыва. Мои товарищи по команде тоже готовы. Вместе мы постараемся проехать гонку ещё лучше, чем в прошлом году».

Горазд Штагнельж (Gorazd Štangelj), главный спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Наша цель – завоевать первый подиум на Тур де Франс, который мы упустили с Ландой в 2020 году.

Мы собрали сильный состав. Это Тур, где будет много трудностей – вероятность ветра в Дании, ещё больше ветров во Франции, брусчатка. Потом сразу начнётся блок этапов с финишем в подъём. Думаю, наш состав сможет справиться со всеми вызовами и помочь в достижении цели нашим лидерам – Джеку и Дамиано.

Мы также будем искать шанс побороться за победу на этапах с другими гонщиками, или будем стараться выиграть время, преследуя цели в генеральной классификации. Убеждён в силе нашей команды».

Состав велокоманды Bahrain Victorious на Тур де Франс-2022:

Jack Haig (Австралия),

Jan Tratnik (Словения),

Dylan Teuns (Бельгия),

Damiano Caruso (Италия),

Matej Mohoric (Словения),

Kamil Gradek (Польша),

Luis León Sánchez (Испания),

Fred Wright (Великобритания)