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Джек Хейг и Дамиано Карузо – капитаны команды Bahrain Victorious на Тур де Франс-2022

Команда Bahrain Victorious объявила состав на Тур де Франс-2022

 

 

  Велокоманда Bahrain Victorious собирается бороться за подиум на Тур де Франс-2022, стартуя с двумя капитанами – 28-летним австралийским гонщиком Джеком Хейгом и 34-летним итальянским гонщиком Дамиано Карузо.

 

 

 

  Лидеров команды в борьбе за генеральную классификацию поддержат 32-летний словенский велогонщик Ян Тратник, 23-летний британский гонщик Фред Райт, 27-летний словенский гонщик Матей Мохорич, 30-летний бельгийский гонщик Дилан Тёнс, 38-летний испанский гонщик Луис Леон Санчес и 31-летний польский гонщик Камил Градек.

 

Лучшим результатом Дамиано Карузо на Тур де Франс было 10-е место в 2020 году.

 

   Из состава команды только Камил Градек раньше ни разу не участвовал в Тур де Франс. Самый опытный из состава Bahrain Victorious на Тур де Франс-2022 -  Луис Леон Санчес, который поедет французский Гранд-тур в 11-й раз в карьере.

 

  Джек Хейг: «Чувствую себя очень хорошо, может, чуть спокойнее, чем в прошлом году, когда сам давил на себя. Хотел доказать новой команде, как я способен выступать. В этом году в группе, с которой мы поедем Тур, мне более комфортно, поэтому не очень нервничаю.

 

  У нас сильный состав, мощная поддержка на равнине, что важно в первые 7 – 8 дней, когда главным будет минимизировать риск любой неудачи.

 

  Что касается моих личных целей – хочу занять высокое место в генеральной классификации. Если закончу Тур в топ-5, буду вполне счастлив. В отношении целей команды – мы будем бороться за некоторые этапы, у нас есть сильные ребята, которые получат шанс поработать на свои результаты».

 

  Один из ключевых помощников для капитанов команды – Матей Мохорич, выигравший в прошлом году два этапа Тур де Франс: «В этом году моя цель снова постараться и выиграть этап. Больше всего мне нравится 5-й этап с финишем в Аренбергском лесу. На Париж-Рубэ я первым заехал в этот сектор, поэтому мечтаю снова быть первым в Аренбергском лесу в июле. Уверен в своих силах.

 

  Я очень много работал, чтобы подготовиться к важнейшей гонке сезона. Надеюсь выиграть этап из отрыва. Мои товарищи по команде тоже готовы. Вместе мы постараемся проехать гонку ещё лучше, чем в прошлом году».

 

  Горазд Штагнельж (Gorazd Štangelj), главный спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Наша цель – завоевать первый подиум на Тур де Франс, который мы упустили с Ландой в 2020 году.

 

  Мы собрали сильный состав. Это Тур, где будет много трудностей – вероятность ветра в Дании, ещё больше ветров во Франции, брусчатка. Потом сразу начнётся блок этапов с финишем в подъём. Думаю, наш состав сможет справиться со всеми вызовами и помочь в достижении цели нашим лидерам – Джеку и Дамиано.

 

  Мы также будем искать шанс побороться за победу на этапах с другими гонщиками, или будем стараться выиграть время, преследуя цели в генеральной классификации. Убеждён в силе нашей команды».

 

Состав велокоманды Bahrain Victorious на Тур де Франс-2022:

 

Jack Haig  (Австралия),

Jan Tratnik (Словения),           

Dylan Teuns (Бельгия),           

Damiano Caruso (Италия),     

Matej Mohoric (Словения),   

Kamil Gradek  (Польша),         

Luis León Sánchez (Испания),

Fred Wright (Великобритания)         

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Теги к статье: Джек Хейг Jack Haig Bahrain Victorious Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:43 | Регистрация: 20.05.2021

    Предпочел бы фейс ЛуЛу в списке состава Астаны,но что случилось с перетрубацией в команде,то получись.Хороший котракт,позволяющий до самого завершения карьеры быть спокойным за тылы и сконцентрироватся на выступлениях в гонках.Успехов на Туре!

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:59 | Регистрация: 27.07.2011

    Бахрейн игра на выживание..карузо самотеком в 5ку)))

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Комментарии

  • rude_rider
    Джек Хейг и Дамиано Карузо – к ... (2)
    rude_rider-Фото
    Бахрейн игра на выживание..карузо самотеком в 5ку)))
  • nightbuster33
    Джек Хейг и Дамиано Карузо – к ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Предпочел бы фейс ЛуЛу в списке состава Астаны,но что случилось с перетрубацией в команде,то получись.Хороший котракт,позволяющий до самого завершения карьеры быть спокойным за тылы и сконцентрироватся на выступлениях в гонках.Успехов на Туре!

  • nightbuster33
    Дилан Груневеген и Майкл Мэтть ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Эхо КОВИДА ещё долго будет влиять на здоровье и результаты велогонщиков и соответственно на формирование состава команд.Только этим можно объяснить снижение результативности основной части пелетона.Кого не затронула эта напасть,могуть быть в фаворе.

  • nightbuster33
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    nightbuster33-Фото

    Но кто-то из казахстанцев,включенный в состав команды на ТдФ обязательно должен быть в майке чемпиона Республики,т.к.при участии в гонке команда,спонсируемая госудаственной программой и К" должна выполнять и другое негласное условие своего существования.

  • Даниил
    Дилан Груневеген и Майкл Мэтть ... (2)
    Даниил-Фото
    Удивительно что нет Саймона Йейтса. В PCS долго числился в составе.
  • Karmatron
    Том Дюмулин ответил критикующ ... (6)
    Karmatron-Фото

    (текстом этот каламбур уже немного не так воспринимается, как звучит):

     

    Том ответил Хейтерам, хотя Итан и Лео его не спрашивали.

  • reforg34
    Том Дюмулин ответил критикующ ... (6)
    reforg34-Фото

    Гонщика только что спокойно высадил горняк Моллема, а он говорит что единственный достойный из Нидерландов. Гесинк, Моллема, Круйсвик, Тен Дам, Боом на голову сильнее, а он что-то еще плохое про них говорит.  Во времена Лэнса Армстронга таким даже роль "водовоза" не давали, ибо отваливались на первых 20 километрах, а он говорит что лучший.
    Взять к примеру Сэра Брэдли Уиггинса, все что можно навыигрывал, причем в разных видах спорта, а до сих пор скромный как тротуар ярославского шоссе. 

  • Ice
    Том Дюмулин ответил критикующ ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Тут надо не словами и ответными упреками доказывать свою правоту, а делом, результатом. Это болельщики могут эквилибрировать теорией и предположениями так и сяк, в зависимости от личных пристрастий. А у самого спортсмена есть великолепная возможность ДОКАЗАТЬ ту или иную правоту. Так стоит ли исходить на словесные баталии, тратя эмоциональные и нервные силы, которые не менее важны, чем физические ?

    То есть, по вашему, он не тратит  эмоциональные и нервные силы, когда в голове крутит всю ту ересь, которую пишут разного рода комментаторы? Таким людям как Дюмулан важно высказаться и заткнуть критиков, чтобы выбросить эту дрянь из головы.

  • ЛехаСилос
    Ремко Эвенепул – чемпион Бельг ... (2)
    ЛехаСилос-Фото

    Цитата: Karmatron
    Specialized S-Works Shiv

    Тот случай, когда можно сказать, что повезло )

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Earl57-Фото

    Смотрела разделку в Дании на тизе. 

    В титрах гонщик обозначен как M. Nielsen. Вижу знакомое лицо с усами, форма EF. В EF он значится под другой фамилией. Как и M. Jensen в Треке. На финише М. Нильсен опередил М. Йенсена (Янсена) на сотые доли секунды. Молодой следил за гонкой по телефону. И так расстроился, что от досады отшвырнул телефон. Его девушка сходила за телефоном, подняла и принесла обратно. Потом стала обнимать и утешать парня. Весь день просидеть лидером и проиграть в самом конце сотые доли секунды действительно обидно.

    Победитель в титрах гонки значился M. Jorgenson. Комментаторы называли его "Норсгард". В общем та еще угадайка с фамилиями у датчан))

    "M. Pedersen" было несколько человек...

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