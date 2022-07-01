Матье ван дер Пул сошёл с Тур де Франс-2022 на 11-м этапе

Матье ван дер Пул сошёл на 11-м горном этапе Тур де Франс-2022 после атаки

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) сошёл с Тур де Франс-2022 на 11-м этапе, на подъёме к вершине Коль-дю-Телеграф. 27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck второй раз в карьере участвовал во французском Гранд-туре, но впервые ехал его как второй Гранд-тур сезона после Джиро д’Италия-2022. И второй раз в карьере Матье ван дер Пул не добрался до Парижа - в прошлом году он сошёл перед 9-м этапом Тур де Франс, чтобы успеть на Олимпийские игры в Токио.

Перед вторым днём отдыха лидер команды Alpecin-Deceuninck говорил, что думает о сходе с Тур де Франс-2022, так как ощущает «лишь тенью самого себя». Однако Матье ван дер Пул начал вторую неделю Большой Петли, а на 11-м этапе атаковал вместе с Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma) сразу после старта и проехал в отрыве 73 км.

Он выпал из увеличившегося отрыва на первом подъёме дня – подъёме 2-й категории Ласет-де-Монвернье (Lacets de Montvernier), протяжённость 3,4 км, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 12%, а сошёл с гонки, когда начался подъём 1-й категории Коль дю Телеграф (Col du Télégraphe).

Дебютировав на Тур де Франс в 2021 году, Матье ван дер Пул и выиграл этап, и примерил жёлтую майку лидера. На этот раз его лучшим результатом стало 5-е место в индивидуальной гонке на время на 1-м этапе.