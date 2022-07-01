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Матье ван дер Пул сошёл с Тур де Франс-2022 на 11-м этапе

Матье ван дер Пул сошёл на 11-м горном этапе Тур де Франс-2022 после атаки

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) сошёл с Тур де Франс-2022 на 11-м этапе, на подъёме к вершине Коль-дю-Телеграф. 27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck второй раз в карьере участвовал во французском Гранд-туре, но впервые ехал его как второй Гранд-тур сезона после Джиро д’Италия-2022. И второй раз в карьере Матье ван дер Пул не добрался до Парижа - в прошлом году он сошёл перед 9-м этапом Тур де Франс, чтобы успеть на Олимпийские игры в Токио.

 

Матье ван дер Пул сошёл с Тур де Франс-2022 на 11-м этапе

Матье ван дер Пул сошёл с Тур де Франс-2022 на 11-м этапе

 

 

 

  Перед вторым днём отдыха лидер команды Alpecin-Deceuninck говорил, что думает о сходе с Тур де Франс-2022, так как ощущает «лишь тенью самого себя». Однако Матье ван дер Пул начал вторую неделю Большой Петли, а на 11-м этапе атаковал вместе с Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma) сразу после старта и проехал в отрыве 73 км.   

 

  Он выпал из увеличившегося отрыва на первом подъёме дня – подъёме  2-й категории Ласет-де-Монвернье (Lacets de Montvernier), протяжённость 3,4 км, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 12%, а сошёл с гонки, когда начался подъём 1-й категории Коль дю Телеграф (Col du Télégraphe).

 

  Дебютировав на Тур де Франс в 2021 году, Матье ван дер Пул и выиграл этап, и примерил жёлтую майку лидера. На этот раз его лучшим результатом стало 5-е место в индивидуальной гонке на время на 1-м этапе.

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    Гонщик-Фото

    Ждëм продолжение избиения младенцев от Джамбо, если конечно Поги не притворился и выдаст завтра рейд типа Фурминатора. 

  • AAA
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    AAA-Фото
    После такого спада, завтра 3 горы высшей категории. Боюсь его начнут дергать с первой, у кого нога осталась. Думаю, те кто сегодня докатывал, завтра рвать будут.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    velodoctor-Фото

    Нашел группу вк, там выкладывают записи с СК этапов целиком, кому надо https://vk.com/video-122940029_456242417

  • dmar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    dmar-Фото
    Погочар всё? За 6 км даже СК предполагал, что Тадей выдержал сегодня. Думаю, на этом этапе Поги отхватит ещё. Макюэн всё таки не зря недоумевал.
  • AAA
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    AAA-Фото
    Можно плеваться, но надо помнить Винокуров строил команду на шапошном разборе. Чего тут ожидать?
    Но Леша молодец, сегодня на 5ку отдержался, я даже не надеялся, в такую гору и в 10ке заехал. Мужик!
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    BlAr-Фото
    Накатались все, и Эмираты тоже. К тому же есть не только JV, но и Инеос.
  • AAA
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    AAA-Фото
    Гнилой не гнилой, а после такого дня, без бензина не едут, на восстановление еще пару тройку дней как минимум надо.
  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    RVL-Фото
    Засловенел голоданец...
  • Pi-man
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    Pi-man-Фото

    Нужно то нужно. Но и Юмба сегодня накаталась.
    Так что будем, конечно, надеяться на продолжение, но оно не гарантировано, имхо.

    К тому же, говорят, что Погачар и восстанавливается с недоступной конкурентам скоростью

  • Александра
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (54)
    Александра-Фото

    Только что посмотрела, какая драма!!
    Бедняга Баргиль, поставил все на эту карту. И Кинтана хорош, хорош, это бесстрастное лицо индейского вождя наконец-то принадлежит человеку, который рискует и добивается. Про Вингегора даже не знаю, что написать, у меня впервые нет слов, одни эмоции, как в старом штампе.))
    Погачар, Роглич, Барде... Вот это этап, это настоящий велоспорт!

    Ближе к финалу горы поймала себя на мысли: как хорошо, что прошли времена колхоза имени Скай. Ни разу не страдаю по тем этапам и безнадежной скучной расчестливости.

    Вся первая десятка - браво!!

    А ван дер Пула и ван Арта просто люблю за вот это все.))

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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