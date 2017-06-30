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Йонас Вингегор - победитель Тур де Франс-2022

 Йонас Вингегор: "Поверил в победу только после этапа до вершины Отакам"

Йонас Вингегор - победитель Тур де Франс-2022

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  25-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор одержал самую крупную победу в карьере – выиграл Тур де Франс, который стартовал в его родной Дании. С 6-го этапа Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор  поднялся тройку генеральной классификации. 

 

  На 11-м горном альпийском этапе до Коль-дю-Гранон, атаковал  и перехватил жёлтую майку лидера у двукратного победителя Тур де Франс, 23-летнего словенского гонщика Тадея Погачара (UAE Team Emirates). Оставшиеся 10 этапов Йонас Вингегор удерживал жёлтую майку лидера со значительным преимуществом в 2 минуты 22 секунды. Победа на 18-м этапе с финишем в подъём до вершины Отакам позволила датскому гонщику увеличить преимущество до 3 минут 26 секунд, а также принесла гороховую майку лучшего в горной классификации.

 

  В разделке на 20-м этапе Йонас Вингегор отыграл у Погачара ещё 8 секунд. С таким преимуществом команда Jumbo-Visma могла позволить потерять секунды на Елисейских Полях, чтобы отпраздновать завершение успешного Тур де Франс.

 

  В итоге в генеральной классификации Йонас Вингегор одержал победу с запасом в 2 минуты 43 секунды над Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates), и с 7 минутами 22 секундами преимущества над 36-летним британским гонщиком команды Ineos Grenadiers Герантом Томасом.

 

 

  Йонас Вингегор: «Просто невероятно, что я выиграл Тур. Теперь ничто больше не может его испортить. Я сижу здесь, с моей дочкой. Это величайшая велогонка года, и я выиграл её! Никто не сможет забрать у меня этот Тур де Франс. Всегда чувствовал, что могу хотя бы побороться за неё, но только на Отакаме подумал, что выиграю, если всё пойдёт как надо.

 

  Так много датчан приехало посмотреть, как я еду в жёлтой майке. Я очень это ценю. Они подбадривали меня все три недели. Сначала поеду праздновать в Нидерланды, а в среду буду в Копенгагене, в четверг приеду в город, в котором живу, а в пятницу буду лежать на диване.  Конечно, я счастлив, что выиграл. Хочу праздновать и отдыхать, но также хочу большего на Тур де Франс.

 

  Этот Тур стал для меня важным путешествием. Я всегда верил в себя, за несколько месяцев до Тур де Франс-2022 у меня появилась мысль, что я могу победить Тадея Погачара.  Уверен, что этот выпуск гонки зрителям было интересно смотреть – всю эту битву за победу в генеральной классификации, и шоу, которые устраивал здесь Ваут ван Арт.

 

  Я счастлив, что моя команда так выступила. Мы всё время контролировали гонку, мы были очень сильны и не слишком много ошибались.

 

  Конечно, моя жизнь изменилась. Может, я больше не смогу запросто ходить по улицам, но, надеюсь, что через несколько месяцев всё успокоится, как было в прошлом году.

 

  Моя цель на будущее? Прямо сейчас хочу наслаждаться этой победой. Было бы приятно выигрывать эту гонку каждый год, но давайте двигаться от года к году. Когда был моложе, и мечтать не мог, что выиграю эту гонку.  Будет тяжело повторить, что удалось нам в этом месяце».

 

  Ричард Плюгге (Richard Plugge), генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Мы так долго стремились к этой победе. Шесть лет назад составили план – инвестировали в развитие талантов, оборудование, персонал, знания и мастерство. Сегодня работа всех этих лет достигла кульминации.  Мы и представить не могли, что этот Тур де Франс принесёт команде такой громкий успех.

 

  Мы выиграли жёлтую и зелёную майки, гороховую майку, шесть этапов, приз самого активного гонщика. Я ещё раз увидел, как много людей вовлечены в работу команды Jumbo-Visma. Преданность делу всех этих людей бесценна. Мы будем наслаждаться успехом. А на следующей неделе переключимся и начнём подготовку к следующему Тур де Франс».  

 

  Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор: «Едва могу найти слова, чтобы описать этот успех. Невероятно. Эта победа была нашей мечтой. Мы работали ради неё много лет. День за днём шли к этой цели. Мы выиграли Тур, самую крупную велогонку в мире. Сейчас это сложно осмыслить. Мне надо время. Я так восхищаюсь ребятами, которые смогли выступать под огромным давлением. Команда заслужила эту победу больше всех».

 

 

Результаты 21 этапа Тур де Франс-2022

 

 

 Йонас Вингегор - победитель Тур де Франс-2022Йонас Вингегор - победитель Тур де Франс-2022Йонас Вингегор - победитель Тур де Франс-2022Йонас Вингегор - победитель Тур де Франс-2022

 

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Интересно, какой бюджет у Jumbo по сравнению со OAЭ и Инеос, что так собрали лучших гонщиков и сделали невероятную работу?

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Денис

    Rabbit

    Сегодня, 04:35 | Регистрация: 21.02.2018

    Ничего не имею против Погачара, но постоянный победитель, это плохо для индустрии, поэтому хорошо что новый победитель.

    p.s.: хороший был тур.

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Комментарии

  • Rabbit
    Йонас Вингегор - победитель Т ... (2)
    Rabbit-Фото

    Ничего не имею против Погачара, но постоянный победитель, это плохо для индустрии, поэтому хорошо что новый победитель.

    p.s.: хороший был тур.

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    ittrainbow-Фото
    у нас и пруф есть

    https://netherlands.postsen.com/content/uploads/2022/07/24/40611df219.jpg
  • Astanaforever
    Йонас Вингегор - победитель Т ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Интересно, какой бюджет у Jumbo по сравнению со OAЭ и Инеос, что так собрали лучших гонщиков и сделали невероятную работу?
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Gorn9k
    В процессе ужина ты все эти 3кг возвращаешь.
    Мышцы то куда деть.
    Да и вообще, Погачар проиграл тур на одном этапе, если бы он его консервативно ехал, то скорее всего и защитил бы майку
    Всё в процессе ужина не вернуть, будешь постепенно худеть и выглядеть измождëнным к концу Тура, если едешь не в тренировочном режиме. 

  • shoooster
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    shoooster-Фото
    Ну, что сказать... Юмба, со всеми своими Ван Артами, Винегорами, Куссами., все таки сильнее Погачара
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    Адриен-Фото

    Время Погачара  не кончилось. По велосипедным меркам он ещё юнец. И нынешний проигрыш ему  на пользу. Поймет, что самоуверенность хороша только в определенной дозе. Как кислород. Если превышена - наступает  опьянение, а  значит - неверная оценка своих и чужих возможностей. То есть, веду речь о МУДРОСТИ. А она приходит только с ПОРАЖЕНИЯМИ, с опытом, с годами... Плюс - Погачару нужна соответствующая его классу команда... А победа Вингегора и Джамбы - вполне по делу и вполне заслуженная. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Да, ладно?! )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо за анализ, с интересом прочел.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Это интересно )
  • старт-шоссе 82
    Александр Власов в топ-5 общег ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Власов мог закончить тур в тройке если бы не падение и травма.

    А руководство Боры должно вынести урок (так же как и руководство ОАЭ) - у сильного лидера, должны быть сильные помошники, которые в состояние отдельные этапы идти лучше своего лидера.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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