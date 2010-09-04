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Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

Петер Саган и Калеб Юэн разочарованы итогом спринта на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) финишировавший вторым на 3-м этапе Тур де Франс-2022 был не единственным, кого расстроили итоги общего спринта. Петер Саган (TotalEnergies) и Калеб Юэн (Lotto Soudal) также упустили ещё один шанс. Если финишировавший 4-м победитель 12 этапов Тур де Франс Петер Саган обвинил Ваута ван Арта в нарушении прямолинейности и погрозил ему пальцем на финише, то победитель пяти этапов Тура Калеб Юэн считает, что и Ваут ван Арт, и особенно резкий манёвр Петер Саган помешали ему побороться за призовой подиум в спринте.

 

 

Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

 

  Петер Саган: «Не могу судить, с телекартинки виднее…Я доволен, что остался цел и невредим. Конечно, он ушёл со своей линии. Я уже почти цеплял барьеры, чтобы этого избежать, мне пришлось оттолкнуть его. Его манёвр не был опасным, просто это плохо для имиджа велоспорта».

 

 Калеб Юэн: «Меня точно притёрли. Они начали спринт посередине дороги, справа было свободно, и я попытался начать спринт по правой стороне. Но потом все ребята впереди меня тоже вильнули вправо. Думаю, началось с Ван Арта, но более резким был рывок направо Сагана. Обойти их не было возможности, иначе я бы въехал в барьеры.

 

  Правила всегда интерпретируются по-разному. На некоторых гонках была бы дисквалификация, на некоторых её нет. Кто знает, какие сейчас правила. Они изменили траекторию, но это спринт. Всегда такое бывает.

 

  Расстроен, потому что мне просто не хватило удачи. Конечно, у меня была нога для борьбы за победу. Я начал спринт в то же время, что и Дилан. Если бы мы шли парную гонку на ускорение, наши скорости были бы почти одинаковы, так что я был бы близко. Не говорю, что выиграл бы, но боролся бы за победу.

 

Жаль, что не смог показать свой спринт, а положительное, что команда сильна, что форма в порядке, уверен, удача нам улыбнётся».

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2022

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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В тему:

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 17.05.2015

    Когда за победу борются столько великолепных спринтеров, вряд ли всё будет тютелька в тютельку по правилам. Эти ребята великолепно всё понимают, самим приходилось вилять, притирать и становиться жертвой виляний и притираний. Сегодня они, завтра - их. Спринта при стольких фаворитах без этого не бывает. Здорово что при такой плотной и жесткой борьбе без завала, что, кстати, говорит о мастерстве участников. Саган едет неплохо, думал будет хуже. Так что будет неудивительно, если возьмет этап.

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:56 | Регистрация: 4.09.2010

    Юэн странный чувак, внезапно вдруг узнал, что если ты крадёшься по стеночке, будь готов что к этой стеночке тебя и привалят

    а вообще нарисовали б уже на последней сотне коридоры со, скажем, полуметровым (или 75см, это обсуждаемо) интервалом по фронту. одну линию пересекать туда-сюда можно, две - нет. пересёк - поехал по ф-протоколу на последнее место в финиширующей группе. если тебя вынудили на двойной кроссинг, как вот тут Петю, - Пете амнистия а Юэну сосать! леденец! ))

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Петер Саган и Калеб Юэн недово ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Юэн странный чувак, внезапно вдруг узнал, что если ты крадёшься по стеночке, будь готов что к этой стеночке тебя и привалят

    а вообще нарисовали б уже на последней сотне коридоры со, скажем, полуметровым (или 75см, это обсуждаемо) интервалом по фронту. одну линию пересекать туда-сюда можно, две - нет. пересёк - поехал по ф-протоколу на последнее место в финиширующей группе. если тебя вынудили на двойной кроссинг, как вот тут Петю, - Пете амнистия а Юэну сосать! леденец! ))

  • Адриен
    Петер Саган и Калеб Юэн недово ... (2)
    Адриен-Фото

    Когда за победу борются столько великолепных спринтеров, вряд ли всё будет тютелька в тютельку по правилам. Эти ребята великолепно всё понимают, самим приходилось вилять, притирать и становиться жертвой виляний и притираний. Сегодня они, завтра - их. Спринта при стольких фаворитах без этого не бывает. Здорово что при такой плотной и жесткой борьбе без завала, что, кстати, говорит о мастерстве участников. Саган едет неплохо, думал будет хуже. Так что будет неудивительно, если возьмет этап.

  • velodoctor
    Алехандро Вальверде избежал се ... (2)
    velodoctor-Фото

    Там показал средний палец вроде водиле кто-то из группы Алехандро, короче с дураками лучше не связываться.

  • kwwk
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    kwwk-Фото
    Проблема Дилана в том, что ближайший чисто спринтерский этап аж 19, а до него еще добраться надо.
    Есть еще подходящие для спринтеров этапы, но предположу, что там чистых спринтеров скинут, а часть на второй неделе отдадут под отрывы.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    velodoctor-Фото
    Какие-то правила нарушил во время гонки, это часть наказания вроде.
  • ararat
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    ararat-Фото
    Цитата: kwwk
    О, у Корта в горном зачете появился в плей-листе напарник: SIMMONS имеет минус один балл.
    Подскажите, что это значит-1? Впервые вижу такое)
  • vadi
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    vadi-Фото
    Одолжил, обязан вернуть в оговоренные сроки
  • svan
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    svan-Фото

    Горная классифкация Симмес -1 очко, это как?

  • ЛехаСилос
    Дилан Груневеген – победитель ... (1)
    ЛехаСилос-Фото

    Символичненько...

  • MVDP
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    MVDP-Фото

    Петя вроде живой. Ну и связка Лапорт - ван Арт чудо как хороша.

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