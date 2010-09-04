Петер Саган и Калеб Юэн недовольны нарушением прямолинейности в спринте на 3-м этапе Тур де Франс-2022

Петер Саган и Калеб Юэн разочарованы итогом спринта на 3-м этапе Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) финишировавший вторым на 3-м этапе Тур де Франс-2022 был не единственным, кого расстроили итоги общего спринта. Петер Саган (TotalEnergies) и Калеб Юэн (Lotto Soudal) также упустили ещё один шанс. Если финишировавший 4-м победитель 12 этапов Тур де Франс Петер Саган обвинил Ваута ван Арта в нарушении прямолинейности и погрозил ему пальцем на финише, то победитель пяти этапов Тура Калеб Юэн считает, что и Ваут ван Арт, и особенно резкий манёвр Петер Саган помешали ему побороться за призовой подиум в спринте.

Петер Саган: «Не могу судить, с телекартинки виднее…Я доволен, что остался цел и невредим. Конечно, он ушёл со своей линии. Я уже почти цеплял барьеры, чтобы этого избежать, мне пришлось оттолкнуть его. Его манёвр не был опасным, просто это плохо для имиджа велоспорта».

Калеб Юэн: «Меня точно притёрли. Они начали спринт посередине дороги, справа было свободно, и я попытался начать спринт по правой стороне. Но потом все ребята впереди меня тоже вильнули вправо. Думаю, началось с Ван Арта, но более резким был рывок направо Сагана. Обойти их не было возможности, иначе я бы въехал в барьеры.

Правила всегда интерпретируются по-разному. На некоторых гонках была бы дисквалификация, на некоторых её нет. Кто знает, какие сейчас правила. Они изменили траекторию, но это спринт. Всегда такое бывает.

Расстроен, потому что мне просто не хватило удачи. Конечно, у меня была нога для борьбы за победу. Я начал спринт в то же время, что и Дилан. Если бы мы шли парную гонку на ускорение, наши скорости были бы почти одинаковы, так что я был бы близко. Не говорю, что выиграл бы, но боролся бы за победу.

Жаль, что не смог показать свой спринт, а положительное, что команда сильна, что форма в порядке, уверен, удача нам улыбнётся».