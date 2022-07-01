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Тур де Франс-2022. Альтиметрия маршрута

Тур де Франс-2022. Альтиметрия маршрута

Тур де Франс-2022

  109-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартует 1 июля 2022 года в Копенгагене столице Дании. Маршрут Тур де Франс-2022 протяжённостью 3349,8 км проложен через брусчатку севера Франции, Вогезы, Альпы, Массив Централь, Пиренеи и завершится индивидуальной гонкой с раздельным стартом на западе Франции.

 

  Таким образом, Большая Петля 2022 года пройдёт по территории Дании, Бельгии, Швейцарии и Франции. По традиции финиширует французский Гран-тур в Париже на Елисейских Полях. На старт выйдут 176 велогонщиков.

 

 

 

 

1.07 Пятница. Этап 1: Копенгаген - Копенгаген (ITT), 13,2 км 

 

 

 

   Копенгаген (дат. København, фр. Copenhague, административный регион Ховедстаден, столица Дании) впервые принимает старт этапа и Гранд-депар всего Тур де Франс. Французский Гран-тур 2022 года стартует в столице Дании с индивидуальной гонки с раздельным стартом, в последний раз Тур де Франс стартовал с индивидуальной разделки в 2017 году, победителем тогда стал Герант Томас. Копенгаген также впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.


   Равнинная разделка протяжённостью 13,2 км с преодолением 23 опасных поворотов проложена по Копенгагену. Линия старта и линия финиша расположены на бульваре имени Ганса Христиана Андерсена - по прямой между ними 500 м.


   Со старта участники отправятся на север до станции копенгагенского метро имени Пауля Хенингсена (Poul Henningsens Plads Station), где, пройдя 9-й поворот на маршруте, развернутся на юг и поедут до промежуточной отсечки времени, расположенной на отм. 6,6 км. Это ровно середина дистанции.

 

 Далее движение на юг продолжится и на завершающих 5-ти километрах первого этапа будут преодолеваться оставшиеся повороты. После трёх 90-градусных поворота на финальном километре велогонщики вернутся на бульвар Ганса Христиана Андерсена.

 

  Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 13,2 км, проложенную по ходу часовой стрелки, равнинную с многочисленными поворотами по старинным улицам трех районов Копенгагена - Нёрребро, Индре Бю, Эстербро.

 

   Повлияют на выступление погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени, например, ветер может как помогать гонщикам, так и мешать.

 

  Ориентировочное время, которое гонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 15 минут до 17 минут. Первый велогонщик стартует в 16:00 CET, последний в 18:55 CET. Лимит времени 25%. Победитель этапа получает первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2022, а также зелёную майку лидера в классификации по очкам.


  Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в разделке итальянца Филиппо Ганну, олимпийского чемпиона словенца Приможа Роглича, бельгийца Ваута ван Арта, нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула, швейцарцев Штефана Кюнга и Штефана Биссегера, британцев Геранта Томаса и Итана Хейтера, словенца Тадея Погачара, датчанина Каспера Асгрена, французов Реми Каванью и Жулиана Алафилиппа и других.

 

 


2.07 Суббота. Этап 2: Роскилле - Нюборг, 202,2 км

 

 

 

   Роскилле (дат. Roskilde, регион Зеландия, Дания) расположен на востоке острова Зеландия (Шелланн), это самый крупный остров Балтийского моря. Роскилле впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

 

  На ход этапа может повлиять ветер с моря. Спринтерский этап. Со старта пелотон отправится на северо-запад, где расположен подъем 4-й категории Кот-д'Асне Инделукке (Côte d'Asnæs Indelukke), протяжённость 1,1 км, 2-61 м, перепад высот 59 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%. Первый категорийный подъем Тур де Франс-2022.

 

  Через 10 км - следующий подъем 4-й категории Кот-д'Хёве-Стреде (Côte d'Høve Stræde), протяжённость 0,8 км, 14-62 м, перепад высот 48 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 8%.

 

 Повернув на юго-запад вдоль побережья острова Зеландия, пелотон пройдёт подъем 4-й категории Кот-де-Коруп-Страндбакке (Côte de Kårup Strandbakke), протяжённость 1,3 км, 8-83 м, перепад высот 75 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 8% и после чего будет разыгран первый промежуточный спринт Тур де Франс-2022.

 

  Далее маршрут пролегает на юг острова по побережью и по мосту до острова Спрогё, расположенного в центре пролива Большой Бельт.  Следующий мост поведёт до острова Фюн, где в городе Нюборг (дат. Nyborg, регион Южная Дания, Дания), расположенном на восточном берегу острова, финиширует этап.

 

  На заключительном километре расположен один 90-й градусный поворот. Нюборг впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. 

 

Фаворитами можно назвать спринтеров Дилана Груневегена, Яспера Филипсена, Фабио Якобсена, Калеба ЮэнаВаута Ван Арта и других. 

 

 

 


3.07 Воскресенье. Этап 3: Вайле - Сённерборг, 182 км

 

 

 

 

  Вайле (дат. Vejle, регион Южная Дания, Дания) расположен на востоке полуострова Ютландия на берегу Вайлефьорда. Вайле впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Спринтерский этап перед днем отдыха - переездом во Францию.

 

По пути на юг полуострова Ютландия гонщики преодолеют: 

 

подъем 4-й категории Кот-де-Кольдингве (Côte de Koldingvej), протяжённость 1,1 км, 18-55 м, перепад высот 37 м, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 6%;

 

подъем 4-й категории Кот-де-Хайлсминде-Странд (Côte de Hejlsminde Strand), протяжённость 0,8 км, 0-40 м, перепад высот 40 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 8%;

 

подъем 4-й категории Кот-де-Геннер-Стран (Côte de Genner Strand), протяжённость 1,7 км, 3-61 м, перепад высот 58 м, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 8%.

 

  Финишный город Сённерборг (дат. Sønderborg, регион Южная Дания, Дания) расположен на юге полуострова Ютландия и острове Альс. За 800 м до финиша пелотон ждёт поворот на 90 градусов, заключительные метры проложены с востока на запад. Сённерборг впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Далее спринтерам придётся нелегко, теоретически им можно сходить с гонки, так как во Франции им идеально подходит лишь финальный этап в Париже.

 


4.07 Понедельник День отдыха.

 

 

1 - 3 этапы 4 - 6 этапы 7 - 9 этапы 10 - 12 этапы 13 - 15 этапы 16 - 18 этапы 19 - 21 этапы

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2022 маршрут Тур де Франс альтиметрия Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • MVDP
    Марк Кэвендиш: “Было бы красив ... (4)
    MVDP-Фото

    Стал чемпионом Великобритании и надел майку чемпиона Нидерландов.

  • patar
    Патрик Лефевр о тактике команд ... (8)
    patar-Фото
    ну, тот год не совсем показательный. почти вся Юмба упала на первом этапе.. потом вроде на третьем, на седьмом. там много чего завалы решили.
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (59)
    Earl57-Фото

    На Туре Бельгии самый лучший из квиков занял 21-е место. Ремко 37-й, при том что отставание всего 23 сек. Вот где конкуренция была.

    А 19-летний Тибо Нис из континентальной велокроссовой команды финишировал 17-м в первой группе, опередив многих более известных и титулованных гонщиков. Сказали, что в конце лета он будет стажером в Треке, а в следующем году перейдет на полноценный контракт. Отец и тренеры хотели подольше подержать Тибо в тени, чтобы он развивался спокойно, без давления, но парень явно перерос андеровский уровень. И для него хорошо, что он не "новый Меркс" и не "новый Ремко", а просто Тибо Нис, сын Свена Ниса. А у Свена особо не забалуешь))

     

    Немного удивительно, что никто из здешних комментаторов не обратил внимания на Алафилиппа, который проехал первую гонку после тяжелой травмы. И продемонстрировал отличную форму. Сначала осторожно ехал в конце пелотона, потом перебрался в первые ряды. Сначала вез Сенешаля, а после его атаки Алафилипп активно мешал погоне. Учитывая, какие скорости были у французов, его 13-е место дорогого стоит.

  • Адриен
    Марк Кэвендиш: “Было бы красив ... (4)
    Адриен-Фото

    Маловероятно, что я поеду Тур де Франс-2022 . Как  говорил известный исторический деятель - И это правильно... Хорошая форма - еще не повод. Допустим и у Якобсена она хорошая. Так при максимальных кондициях,  кто из них сильнее ? Все понимают - кто. Плюс хорошая форма у тех же Груневегена и Филипсена... А раз так - к чему Кэвендиш ? Поностальгировать ? В прошлом году для Кэвендиша на ТДФ все совпало. Но раз на раз не приходится, где гарантии на этот Тур? У Якобсена их больше. И у основных соперников - тоже...

  • старт-шоссе 82
    Марк Кэвендиш: “Было бы красив ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Второй тур подряд врятли, он Италию доехал через немогу.

    Хотя кто знает. В спринте очень многое зависит от удачи и умения молниеносно принимать решения. Для опытного пусть и стареющего спринтера шанс выиграть этап всегда есть.

  • Cyrill
    Марк Кэвендиш: “Было бы красив ... (4)
    Cyrill-Фото

    Верим, надеемся, ждём ! P.S.: Патрик не будь последней ... - дай нам праздник, чёрт с ним, с этим златом.

  • Cyrill
    Национальные чемпионаты по шос ... (59)
    Cyrill-Фото

    Поэтом - можете не быть, но Кэва - вы обязаны любить!:) ТДФ без Кэва - это как .... без ... :)

  • Саныч
    Национальные чемпионаты по шос ... (59)
    Саныч-Фото
    Чехи и Словаки также поступают.
  • nightbuster33
    Национальные чемпионаты по шос ... (59)
    nightbuster33-Фото

    На глаз,без арифмометра,самая высокая скорсть в групповой гонке была на чемпионате Бельгии,словно вся кавалькада сопровождающих машин создавала попутный ветер или стартовали в одном месте а финишировали в другом,т.е. в одну сторону и по ветру.

  • Gorn9k
    Национальные чемпионаты по шос ... (59)
    Gorn9k-Фото
    Ну один старолетка сегодня у себя только 21 с проигрышем в минуту) Странно, вроде не тяжело же удержаться...

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