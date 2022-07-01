 Леннард Кемна и Александр Власов о 7-м этапе Тур де Франс-2022

7-й этап Тур де Франс-2022 с финишем на Ла-Супер-Планш-де-Бель-Фий не оправдал ожиданий команды Bora-hansgrohe

25-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна (Lennard Kämna) уехал в отрыв дня и боролся за победу на 7-м этапе Тур де Франс-2022.

Он атаковал из проредившегося отрыва дня на финальном подъёме1-й категории Ла-Супер-Планш-де-Бель-Фий и удерживал около полуминуты преимущества за километр до финиша. Но на 7-километровом подъёме, где максимальный градиент в 24% поджидал на финальных сотнях метров, Леннарду Кемне не хватило запаса, чтобы противостоять генеральщикам. За 100 м до финиша его обошли лидер общего зачёта Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и капитаны команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор и Примож Роглич.

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Капитан команды Bora-hansgrohe Александр Власов не выдержал темп соперников из-за последствий падения на 6-м этапе, и финишировал через 1 минуту 39 секунд после победителя этапа, обладателя жёлтой майки лидера Тадея Погачара, а в общем зачёте потерял пять позиций и отстаёт на 2 минуты 41 секунду относительно лидера.

Леннард Кемна: «Очень жаль, но я не мог добиться большего. Выкладывался до самого конца, но ни на секунду не мог ехать быстрее. Макс (Шахман) очень много помогал мне, так как у него был не лучший день, и мы довольно рано решили, что он будет работать на меня.

Пелотон не позволил набрать большое преимущество, тем не менее, мы рано атаковали из отрыва, чтобы постараться выиграть время. Но в итоге этого оказалось недостаточно. На последних 150 метрах меня догнали. Хотя, думаю, болельщикам было интересно. Горжусь тем, как выступает наша команда».

Александр Власов: «Мне было сегодня очень тяжело. Сильно болели мышцы спины, особенно во второй части гонки, когда боль усилилась. Когда потерял контакт с группой генеральщиков, постарался найти свой ритм, чтобы меньше проиграть. Конечно, разочарован, был плохой день. Но надеюсь восстановиться, и до конца Тура ещё далеко».