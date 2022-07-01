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Тадей Погачар: «То, что случилось на 11-м этапе Тур де Франс-2022, не повторится»

Тадей Погачар финишировал 5-м на Альп д’Юэз на 12-м этапе Тур де Франс-2022  

 

 

  На 12-м этапе Тур де Франс-2022 с финишем на Альп д’Юэз Тадею Погачару не удалось отыграть время у Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma), но получилось подняться с третьей на вторую строчку генеральной классификации, так как Роман Барде (DSM)  на финише проиграл относительно Погачара 19 секунд.

 

  Капитан команды UAE Team Emirates Тадей Погачар дважды атаковал на Альп д’Юэз - за 4,5 и за 2,5 км до финиша, но не смог уехать от Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Геранта Томаса (Ineos Grenadiers), с которыми финишировал с одним временем через 3 минуты 23 секунды после победителя этапа Тома Пидкока (Ineos Grenadiers).

 

 Photo © Sprintcyclingagency/UAE team Emirates

 

  Тадей Погачар: «В итоге вчерашний этап не стал полностью негативным. Точно знаю, что подобное едва ли повторится.  Поэтому уверен в будущих этапах. У меня есть идея, почему у меня возникла эта проблема. Я опрометчиво старался отвечать на многочисленные атаки моих соперников, поэтому, хотя на Галибье чувствовал себя хорошо, заплатил за потраченные усилия на подъёме Гранон.

 

  Сегодня у меня хорошо шла нога, я попробовал атаковать, но, после всего, что произошло вчера, не был уверен на сто процентов. Пару раз я ускорился, но Йонас всё время садился за мной. Он был суперсилён.

 

   Однако, сегодняшний этап позволяет мне двигаться к следующим дням с высоко поднятой головой и с боевым настроем. Буду пытаться до Парижа, приложу все силы. Йонас – один из лучших горняков, но я могу бороться с ним на равных. Может, попробую атаковать его больше, чем сегодня, но посмотрим. Его команда сильна, но не непобедима.

 

  Любителям велоспорта будет интересно наблюдать борьбу за жёлтую майку, учитывая, что разрывы в генеральной классификации между первыми гонщиками не слишком велики».

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Том Пидкок – самый молодой поб ... (1)
    velodoctor-Фото

    Наверное сегодня он растопил даже чувства тех, кто его стручком обзывал. biggrin

    Реально парень обернулся и подождал отставшего Фрума. Если посчитать, то когда Пидкоку было всего 13 лет,  Шкипер уже взял свой первый тур. Спуски ездит здорово, за спуск с Галибье отграл большуючасть отставания от отрыва (2 мин), всегда интересно наблюдать за таким. 

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    RVL-Фото

    Ск не хотел реванша Аля лэндис.
    Оч плохо так думать 

    Ну читаем мат часть

     

     

     

     

     

  • Kay82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    Kay82-Фото
    тадею уже не нужно думать за него Вингегор уже подумал
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    После вчерашней феерии понятно что сегодня этап (мне он понраивлся) как и ожилалось был/стал не то чтобы пресноват, но без драмы и "сенсаций", хотя как сказать, учитывая кто выиграл и кто стал №3.

    Пидкок вписАл свое имя в историю Тура, ещё и в таком молодом возрасте. Радует и то, что сделал свою победу в красивом стиле. Всё-таки спуски на горных этапах это классно; Том рискнул на одном, а далее доРаботал (на этапе) до конца.

    Цитата: shekn
    Пидкок меня удивил. Думал не сможет. Браво!!

    Фрум удивил всех думаю ещё больше. Рискнул однозначно, проверил себя и свои кондции/возможности на трудном горном этапе и вот уже ФРУМинатор в ТОП 30 общего зачёта. Никогда за него не болел, но сегодня переживал за Криса как тогда за Контадора на этапе к Англиру hi снимаю шляпу.

    Цитата: motte
    Смотрю этап, и чётко могу сказать, тадей накажет юмбу, а винегора тем более.

    Цитата: VeloVelo
    Плюсану )

    Цитата: BlAr
    А я поспорю. Завтра Тадей отхватит ещё. И не только от Вингегора.

    Парни, сегодня тут были ничья biggrin но плюсанул бы Тадею за что поПробовал 1-2 раза; конечно без команды он как и все биги уязвим.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Чёрт знает что происходит, кроссмены берут святыню шоссейного велоспорта  Альп-д'Юэз, сегодня пидкок, вчера ван арт-:)
    Тадей в деле и ждем наказания винегора от него.
    А чем он хуже этого Тадея, какое наказание... Юмба абсолютно заслуженно заберëт своë . 

  • Чебурашка
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (3)
    Чебурашка-Фото
    Не опасный отрыв наверное разыграет этап с позволения лидеров. Хотя было бы интереснее смотреть ежедневное шоу Погача vs Вингегор, атаки атаки и ещё раз атаки.
  • Чебурашка
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    Чебурашка-Фото
    Фрум поехал за высоким местом, лидеры были не против, он его получил и должен быть доволен собой. В крутых горах Погачар Вингегора скинуть не может, наверное надо пробовать ему активнее атаковать на предстоящих этапах. Для меня всё же загадка, что случилось на предыдущем этапе с Погачаром, почему такой кризис? Власова снимать команде смысла нет, на Вуэльту он уже не успеет подготовиться, не факт что травму залечит, да и на туре он уже самые сложные этапы проехал. Интересно, где по мнению Курдюкова Кинтана может атаковать? Вроде один этап с крутыми горами остался, но точка не самая высокая, чтобы Кинтана чувствовал себя как дома. Верю и надеюсь в результативные атаки Луценко, Алексей на мой взгляд в своей хорошей форме, может в топ 5 попытаться попасть.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    BlAr-Фото
    В группе была не борьба, а её имитация. Несколько пустых и непродолжительных атак Погачара. Ни одной контратаки. Скукота.
    Если JV решила сохранять синицу в руке, то все следующие этапы до разделки ждем победы отрыва. Бонусные секунды - лишний риск потерь, причём крайне большой.
  • Lucky
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    Lucky-Фото
    Цитата: RVL
    Ск сегодня набросок дал...
    Начиная от , если погги, то недай боже-лэндис..
    До , если фрумми, то чего бы ему это стоило?
    О чём речь, про Лэндиса в курсе, при чем здесь погги и фрумми?
  • motte
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    motte-Фото
    Плюсую!

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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