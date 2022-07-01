Тадей Погачар: «То, что случилось на 11-м этапе Тур де Франс-2022, не повторится»

Тадей Погачар финишировал 5-м на Альп д’Юэз на 12-м этапе Тур де Франс-2022

На 12-м этапе Тур де Франс-2022 с финишем на Альп д’Юэз Тадею Погачару не удалось отыграть время у Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma), но получилось подняться с третьей на вторую строчку генеральной классификации, так как Роман Барде (DSM) на финише проиграл относительно Погачара 19 секунд.

Капитан команды UAE Team Emirates Тадей Погачар дважды атаковал на Альп д’Юэз - за 4,5 и за 2,5 км до финиша, но не смог уехать от Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Геранта Томаса (Ineos Grenadiers), с которыми финишировал с одним временем через 3 минуты 23 секунды после победителя этапа Тома Пидкока (Ineos Grenadiers).

Photo © Sprintcyclingagency/UAE team Emirates

Тадей Погачар: «В итоге вчерашний этап не стал полностью негативным. Точно знаю, что подобное едва ли повторится. Поэтому уверен в будущих этапах. У меня есть идея, почему у меня возникла эта проблема. Я опрометчиво старался отвечать на многочисленные атаки моих соперников, поэтому, хотя на Галибье чувствовал себя хорошо, заплатил за потраченные усилия на подъёме Гранон.

Сегодня у меня хорошо шла нога, я попробовал атаковать, но, после всего, что произошло вчера, не был уверен на сто процентов. Пару раз я ускорился, но Йонас всё время садился за мной. Он был суперсилён.

Однако, сегодняшний этап позволяет мне двигаться к следующим дням с высоко поднятой головой и с боевым настроем. Буду пытаться до Парижа, приложу все силы. Йонас – один из лучших горняков, но я могу бороться с ним на равных. Может, попробую атаковать его больше, чем сегодня, но посмотрим. Его команда сильна, но не непобедима.

Любителям велоспорта будет интересно наблюдать борьбу за жёлтую майку, учитывая, что разрывы в генеральной классификации между первыми гонщиками не слишком велики».