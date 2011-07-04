Тадей Погачар с командой UAE Team Emirates поборется за третью победу на Тур де Франс

Велокоманда UAE Team Emirates объявила состав на Тур де Франс-2022

Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар в третий раз в карьере стартует на французском Гранд-туре и нацелен одержать третью подряд победу в генеральной классификации.

В борьбе за жёлтую майку 23-летнему словенскому велогонщик команды UAE Team Emirates помогут 32-летний польский гонщик Рафал Майка, 24-летний американский гонщик Брэндон Макналти, 28-летний испанский гонщик Марк Солер, 32-летний итальянский гонщик Маттео Трентин, 33-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген, 32-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт и 23-летний датский гонщик Миккель Бьерг.

Тадей Погачар: «Я уже в третий раз буду участвовать в Туре, очень этому рад и взволнован. Наша команда очень много работала весь год ради этого старта. Надеемся, что сможем показать всем три недели захватывающей гонки. Этот год для нашей команды складывался хорошо. Мы надеемся продолжать в таком же духе и на Тур де Франс. Понимаем, что будет нелегко, впереди у нас много трудностей, но в этом часть волшебства Тура».

Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Каждый год добиться победы на Туре всё труднее. Мы все готовились к этому вызову так хорошо, как только могли. Мы верим, что наша команда сделает максимум возможного.

Наша цель – победа в общем зачёте с Погачаром. С ним поедет сильная команда. В прошлом году у нас был сильный состав на Туре, в этот раз ядро команды такое же, как и в прошлые годы, но с несколькими усилениями в ключевых областях.

Маршрут далеко не простой, мы его внимательно изучили. К тому же уровень соперников также очень высок. Но мы уверены и знаем, что Тадей и команда способны добиться высоких результатов».

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2022:

Tadej Pogačar (Словения),

Rafal Majka (Польша),

Brandon McNulty (США),

Marc Soler (Испания),

Matteo Trentin (Италия),

Vegard Stake Laengen (Норвегия),

George Bennett (Новая Зеландия),

Mikkel Bjerg (Дания)