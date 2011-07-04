VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар с командой UAE Team Emirates поборется за третью победу на Тур де Франс

Велокоманда UAE Team Emirates объявила состав на Тур де Франс-2022

 

 

  Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар в третий раз в карьере стартует на французском Гранд-туре и нацелен одержать третью подряд победу в генеральной классификации.

 

  В борьбе за жёлтую майку 23-летнему словенскому велогонщик команды UAE Team Emirates помогут 32-летний польский гонщик Рафал Майка, 24-летний американский гонщик Брэндон Макналти, 28-летний испанский гонщик Марк Солер, 32-летний итальянский гонщик Маттео Трентин, 33-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген, 32-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт и 23-летний датский гонщик Миккель Бьерг.

 

 

 

Тадей Погачар с командой UAE Team Emirates поборется за третью победу на Тур де Франс

 

 

  Тадей Погачар: «Я уже в третий раз буду участвовать в Туре, очень этому рад и взволнован. Наша команда очень много работала весь год ради этого старта. Надеемся, что сможем показать всем три недели захватывающей гонки. Этот год для нашей команды складывался хорошо. Мы надеемся продолжать в таком же духе и на Тур де Франс. Понимаем, что будет нелегко, впереди у нас много трудностей, но в этом часть волшебства Тура».

 

  Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Каждый год добиться победы на Туре всё труднее. Мы все готовились к этому вызову так хорошо, как только могли. Мы верим, что наша команда сделает максимум возможного.

 

  Наша цель – победа в общем зачёте с Погачаром. С ним поедет сильная команда. В прошлом году у нас был сильный состав на Туре, в этот раз  ядро команды такое же, как и в прошлые годы, но с несколькими усилениями в ключевых областях.

 

  Маршрут далеко не простой, мы его внимательно изучили. К тому же уровень соперников также очень высок. Но мы уверены и знаем, что Тадей и команда способны добиться высоких результатов».

 

 

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2022:

 

Tadej Pogačar (Словения),

Rafal Majka (Польша),

Brandon McNulty (США),

Marc Soler (Испания),

Matteo Trentin (Италия),

Vegard Stake Laengen (Норвегия),

George Bennett (Новая Зеландия),

Mikkel Bjerg (Дания)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:48 | Регистрация: 4.07.2011

    С богом,

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 13:58 | Регистрация: 22.05.2013

    Хирши нет, как так? 

  3. drevgen

    Сегодня, 14:05 | Регистрация: 19.07.2016

    Очень сильный состав

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Считаете ли Вы Тур де Франс главной велогонкой года?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 июня

Luka Mezgec (Team BikeExchange - Jayco)

Davide Villella (Cofidis)

28 июня

Larry Warbasse (Ag2r - Citroen)

Kevin Rivera (Gazprom - RusVelo)

Carlos Canal (Euskaltel - Euskadi)

Yesid Albeiro Pira Parada (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2022 (134)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)