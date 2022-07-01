Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку на 17-м, втором пиренейском этапе Тур де Франс-2022

Йонас Вингегор и Ваут ван Арт о 17-м этапе Тур де Франс-2022

На втором пиренейском этапе, 17-м этапе Тур де Франс-2022, Йонас Вингегор (Jonas Vingeraard) успешно защитил жёлтую майку лидера, финишировав 2-м.

Датский гонщик команды Jumbo-Visma остался без помощников за 3,5 км до предпоследней вершины этапа, Коль-де-Валь Лурон-Азе (Col de Val Louron Azet). Но он не терял колеса своего соперника Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и его товарища по команде Брэндона Макналти. Йонас Вингегор моментально ответил на атаку Погачара за несколько метров до вершины Коль-де-Валь Лурон-Азе, не отстал на спуске, не потерял ритма на финальном подъёме Пейрагюд. В финале, на вершине Пейрагюд Йонас Винегор первым начал спринт, но проиграл его Тадею Погачару, который сократил разрыв в общем зачёте на 4 секунды.

Photo (c) A.S.O. / Charly Lopez/ A.S.O. / Pauline Ballet

Йонас Вингегор: «Разочарован, что упустил победу на этапе, но такой очень взрывной финиш больше подходил Тадею, чем мне. Я мало что мог сделать, он заслужил победу. В финале у меня не было проблем.

Рад, что смог удержаться за Погачаром и Макналти. Неприятно было остаться изолированным на предпоследнем подъёме, но я точно не могу винить ребят, они много работали.

Этап был трудным, а потерял я всего четыре секунды. Я готов к борьбе. Команда UAE Team Emirates с Брэндоном Макналти и Миккелем Бьергом отлично работала. Надеюсь, восстановлюсь к завтрашнему этапу, пока не хочу думать о победе. Впереди ещё остались тяжёлые этапы, конечно, горный, но ещё и разделка. Завтрашний подъём длиннее и больше мне подходит».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Йонас потерял 4 скунды, но он отлично отдержался. Мы можем быть довольны вторым местом и уровнем, который показал Йонас. Конечно, мы надеялись, что он выиграет этап, но финиш идеально подходил Погачару».

Ваут ван Арт теоретически гарантировал себе зелёную майку, однако бельгийский гонщик не торопится праздновать до Парижа: «Сегодня был супертяжёлый день, трудный с первого подъёма. Отрыв не уезжал до Коль д’Аспен. Нам пришлось приложить все силы, контролируя ситуацию.

Тяжелее стало, когда UAE решили пойти на максимуме, полагаю, за победой на этапе. У них теперь мало гонщиков, но им и не нужно. Они и так очень сильны. После сегодняшнего этапа мы поняли, что они будут атаковать до последнего. Нам надо быть готовыми завтра, мы должны помогать Йонасу.

Утром я не знал, что смогу уже обеспечить себе майку. Но на промежуточном спринте не было отрыва, поэтому я легко взял очки. Однако мне всё ещё надо доехать до Парижа. Если в воскресенье вечером эта майка будет на моих плечах, я достигну своей цели. Конечно, буду очень гордиться».