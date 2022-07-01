VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку на 17-м, втором пиренейском этапе Тур де Франс-2022

Йонас Вингегор и Ваут ван Арт о 17-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  На втором пиренейском этапе, 17-м этапе Тур де Франс-2022, Йонас Вингегор (Jonas Vingeraard) успешно защитил жёлтую майку лидера, финишировав 2-м.

 

  Датский гонщик команды Jumbo-Visma остался без помощников за 3,5 км до предпоследней вершины этапа, Коль-де-Валь Лурон-Азе (Col de Val Louron Azet). Но он не терял колеса своего соперника Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и его товарища по команде Брэндона Макналти. Йонас Вингегор моментально ответил на атаку Погачара за несколько метров до вершины Коль-де-Валь Лурон-Азе, не отстал на спуске, не потерял ритма на финальном подъёме Пейрагюд. В финале, на вершине Пейрагюд Йонас Винегор первым начал спринт, но проиграл его  Тадею Погачару, который сократил разрыв в общем зачёте на 4 секунды.

 

Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку на 17-м, втором пиренейском этапе Тур де Франс-2022

Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку на 17-м, втором пиренейском этапе Тур де Франс-2022

Photo (c) A.S.O. / Charly Lopez/ A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Йонас Вингегор: «Разочарован, что упустил победу на этапе, но такой очень взрывной финиш больше подходил Тадею, чем мне. Я мало что мог сделать, он заслужил победу. В финале у меня  не было проблем.  

 

 Рад, что смог удержаться за Погачаром и Макналти. Неприятно было остаться изолированным на предпоследнем подъёме, но я точно не могу винить ребят, они много работали.

 Этап был трудным, а потерял я всего четыре секунды. Я готов к борьбе. Команда UAE Team Emirates с Брэндоном Макналти и Миккелем Бьергом отлично работала. Надеюсь, восстановлюсь к завтрашнему этапу, пока не хочу думать о победе. Впереди ещё остались тяжёлые этапы, конечно, горный, но ещё и разделка. Завтрашний подъём длиннее и больше мне подходит».

 

 Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Йонас потерял 4 скунды, но он отлично отдержался. Мы можем быть довольны вторым местом и уровнем, который показал Йонас. Конечно, мы надеялись, что он выиграет этап, но финиш идеально подходил Погачару».

 

  Ваут ван Арт теоретически гарантировал себе зелёную майку, однако бельгийский гонщик не торопится праздновать до Парижа: «Сегодня был супертяжёлый день, трудный с первого подъёма. Отрыв не уезжал до Коль д’Аспен. Нам пришлось приложить все силы, контролируя ситуацию.

 

  Тяжелее стало, когда UAE решили пойти на максимуме, полагаю, за победой на этапе. У них теперь мало гонщиков, но им и не нужно. Они и так очень сильны. После сегодняшнего этапа мы поняли, что они будут атаковать до последнего. Нам надо быть готовыми завтра, мы должны помогать Йонасу.

 

  Утром я не знал, что смогу уже обеспечить себе майку. Но на промежуточном спринте не было отрыва, поэтому я легко взял очки. Однако мне всё ещё  надо доехать до Парижа. Если в воскресенье вечером эта майка будет на моих плечах, я достигну своей цели. Конечно, буду очень гордиться».

 

Результаты 17 этапа Тур де Франс-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57
    Финиш Фабио Якобсена
    https://twitter.com/LeTour/status/1549779297728086017

    Другой ракурс, так сказать сиего спасения: https://twitter.com/FabioJakobsen/status/1549806756892758017

    Комрады по команде и все остальные кричали ему "Up, Up !!", показывая при этом рукой вверх...и хорошо что так сДелали ибо заметил, что Якобсен на градиенте в 16% последние 200м. проехал аж за...1 минуту (!!) И это при том, что на самых последних метрах Фабио ускорился аля Фрум и поэтому успел, а потом обессиленый просто свалился на барьеры, благо друзья были рядом.

    А Давид Годю высказал свое "МЕРСИ" В.Мадуасу, поцеловал того даже в руку friends

    https://twitter.com/GroupamaFDJ/status/1549783706855940097 

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    Velolife-Фото

    Итак, слов нет. Не хочется ничего говорить. Но скажу. Emirates – «терминаторы». Скинули всех! Кроме Maillot Jaune. И обеспечили Tadej покорение Peyragudes и отыгрыш 4 секунд. Великолепное зрелище! Сегодня Col d’Aubisque и решающий подъём на Hautacam, между которыми будет не менее серьёзный Spandelles. Вопрос только один: сможет ли Emirates после такой адовой работы противостоять Jumbo? Maillot Jaune и Maillot Blanc – это не одно и тоже?

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    Velolife-Фото

    Итак, слов нет. Не хочется ничего говорить. Но скажу. Emirates – «терминаторы». Скинули всех! Кроме Maillot Jaune. И обеспечили Tadej покорение Peyragudes и отыгрыш 4 секунд. Великолепное зрелище! Сегодня Col d’Aubisque и решающий подъём на Hautacam, между которыми будет не менее серьёзный Spandelles. Вопрос только один: сможет ли Emirates после такой адовой работы противостоять Jumbo? Maillot Jaune и Maillot Blanc – это не одно и тоже?

  • velodoctor
    Хет-трик Тадея Погачара на 17 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Да, потрясающе, 2 человека всего и столько сделали сегодня. 

  • shoooster
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    shoooster-Фото
    Пусть уж сладкая парочка расспадется!
  • EL-Fenomeno
    Хет-трик Тадея Погачара на 17 ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первый раз за 3 Тура вижу такого выдохшегося Погачара на финише, потратился на все 150%, даже Вингегор был чуток поСвежее.

    Но man of the stage - это конечно МакНалти hi При отсутствие Майки и сошедшего ранее из-за OTL'ля Солера Брэндон сделал неворятного работу на 17-м этапе для своего капитана. Так что заслуженный КОМБАТИВ на 200% его!

    Кстати, у Тадея теперь по 3 победы на каждом из Тур де Франс где он участвовал (2020+2021+2022 = 9).  

     

    P.S.

    Фабио Якобсену за его мучения и страдания тоже можно было дать какой то спец. утешительный приз, как велогонщику, который успел заколесить в "последний вагон, последнего ТУРовского поезда", уходящего уже в 18-й этап..: https://twitter.com/PaulMoutarde/status/1549779305181450242

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    RVL-Фото
    Фартовые))
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    Konstantin41-Фото

    Меня прикалывает то, что Томас упорно носит такие олдскульные очки, которые были модными в пелотоне где-то в 2008-2012 годах. Настоящий консерватор)

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    EL-Fenomeno-Фото

    Думал, что при такой поддержке МакНалти Тадей с_атакует быстрее, т.е раньше, но уВидя Погачара после финиша, понял что он сам был на пределе; у Вингегора и то подсос был меньше. 

    Завтра решающий горный батл у них. Мне даже хочется что бы кто то Тадей или Йонас (не важно) отобрал у Гешке майку горного короля. Лучше бы даже Погачар, тогда и у Юмбы, и в ОАЭ будет по 2 призовых майки этого Тура  dance

    Цитата: Sezar
    Атакуй, не атакуй..

    Как бы не было смешно и банально, но это так) Даже у Альберто со Шлеком мл. такого частого "дуэтного" катания не было на Туре.

    Цитата: Earl57
    Якобсен за 18 сек до истечения лимита времени заехал. Один, совсем один...

    В лучших традициях Кэва) Даже Юэн был быстрее. Но чисто по человечески его было жаль; после финиша прям рухнул от изнеможения... 

  • GTX
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    GTX-Фото
    Эм, что это за перформанс выдал Макналти??? Меня терзают смутные сомнения

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 июля

Umberto Marengo (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

22 июля

Sam Bewley (Team BikeExchange - Jayco)

Dries Devenyns (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Kenny Elissonde (Trek-Segafredo)

Alex Colman (Sport Vlaanderen - Baloise)

23 июля

Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2022 (114)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)