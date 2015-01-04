Тадей Погачар – победитель 7 этапа Тур де Франс-2022

Дубль Тадея Погачара на Тур де Франс-2022

Тадей Погачар второй день подряд празднует победу на этапе Тур де Франс-2022. Перед 7-м этапом 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates прямо сказал, что собирается бороться за победу этапе с финишем в подъём 1-й категории Ла-Супер-Планш-де-Бель-Фий, и выполнил задачу.

©A.S.O. / Charly Lopez

7-й этап Тур де Франс-2022, как и предыдущий этап, начался с атак и долгих попыток сформировать отрыв, который уехал только через 50 км после старта. Его инициатором стал Симон Гешке (Simon Geschke /Cofidis), атаковавший в одиночку за 40 км до финиша.

Филиппо Ганна (Filippo Ganna /Ineos) ненадолго присоединился к немецкому гонщику, но потом бросил работать и вернулся в пелотон. А компанию Гешке составили 10 атаковавших гонщиков, в том числе дуэт из команды Bora-hansgrohe – Леннард Кемна и Максимилиан Шахман. Однако команда двукратного победителя Тур де Франс Тадея Погачара UAE Team Emiratres не отпустила отрыв, держа разрыв в пределах двух минут.

К финальному подъёму впереди остались 8 гонщиков, а у подножия Ла-супер-Планш-де-Бель-Фий из группы атаковал Симон Гешке. Но его сольный отрыв продержался недолго, через 2 км 25-летний немецкий гонщик Леннард Кемна догнал и обошёл своего соотечественника. Пелотон, возглавляемый командой UAE Team Emirates уменьшался, но быстро приближался к отрыву.

Менее чем за километр до финиша у Кемны в запасе оставалось около полуминуты, но за 75 м до финиша его обошли дуэлянты-генеральщики Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и Тадей Погачар. Перед самой финишной чертой Погачар опередил датского гонщика и сделал дубль, выиграв второй этап подряд.

Photo (c) UAE Team Emirates/Sprint Cycling Agency

Тадей Погачар: «Трудный был этап, особенно в финальной части подъёма, когда Йонас атаковал. Он атаковал очень мощно. Но я сказал себе, что после того, как мои ребята работали весь день, я должен продавливать до самого финиша.

Сегодня для меня особенный день – моя девушка, моя семья были на финише. Сегодня мы открыли фонд исследований по борьбе с раком. Чтобы обозначить это событие, я надел сегодня специально сделанные велотуфли. Поэтому хотел выиграть этап. Счастлив, что удалось. Успех на этом этапе давно стоял в списке моих целей, с тех пор, как представили маршрут этого выпуска Тур де Франс.

Мы выиграли несколько секунд у соперников. Но преимущества всё равно недостаточно, особенно с таким сильным противником как Вингегор, одним из лучших горняков мира».