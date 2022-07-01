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Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022

 Дубль Яспера Филипсена на Тур де Франс-2022

 

 

  24-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) не просто сделал дубль на Тур де Франс-2022, после победы на 16-м этапе он выиграл самый престижный для спринтеров этап на Елисейских Полях в Париже. В финальном спринте Филипсен с большим запасом обошёл Дилана Груневегена (BikeExchange-Jayco) и Александра Кристоффа (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

 

Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022

 

Photo (c) A.S.O. / Charly Lopez 

 

  21-й этап, по традиции, начался с торжественного медленного продвижения пелотона к Парижу и шуточной атаки Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), получившего по итогам гонки красный номер самого активного гонщика. За Ваутом ван Артом поехали его товарищ по команде и победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор и призёр гонки Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Также символично из пелотона за финальной в гонке горной премией выехал Симон Гешке (Cofidis), который занял 2-е место в классификации лучшего горного гонщика.

 

  Атаки на Елисейских Полях в Париже начались за 45 км до финиша, но пелотон не отпускал никого больше чем на полминуты. Тадей Погачар в белой майке лучшего молодого гонщика провёл неожиданную атаку за 5 км до финиша, на которую отреагировал Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers). Команда Alpecin-Deceuninck контролировала пелотон, затем вперёд вышла команда BikeExchange, которая вывезла Дилана Груневегена. Однако его раннее ускорение принесло только второе место. Яспер Филипсен вышел с колеса Груневегена и по правому краю обошёл его и Александра Кристоффа.

 

Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022

 Photo © PhotoNews/ Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

 

 

  35-летний норвежский гонщик Александр Кристофф в третий раз в карьере (после 2015 и 2016 года) финишировал третьим на Елисейских Полях в Париже. Победу на 21-м этапе Тур де Франс он праздновал лишь однажды – в 2018 году, но также был на этом этапе вторым в 2014 году.

 

 Ваут ван Арт, выигравший спринт на  Елисейских Полях в прошлом году, в этот раз предпочёл отказаться от борьбы и финишировал вместе со своей командой Jumbo-Visma, празднуя победу Йонаса Вингегора в генеральной классификации Тур де Франс-2022.

 

  Яспер Филипсен: «Поверить не могу. Сбылась детская мечта. Мне нужно время, чтобы осознать. Очень горжусь командой. Прекрасное завершение Тура. Для меня спринт прошёл идеально. Я был на великолепной позиции. Дилан Груневеген спуртовал слишком рано. Я же смог остаться у него на колесе и начать спринт именно тогда, когда хотел. Фантастика – выиграть на прекрасных Елисейских Полях.

 

  В начале этого Тур де Франс мы были разочарованы, потому что гонка складывалась не так, как хотелось. Но победа на 16-м этапе, а теперь и на 21-м, самом красивом спринтерском этапе, это невероятно!»

 

  Дилан Груневеген: «Команда работала блестяще, но я поехал слишком рано, хотя других вариантов, думаю, не было. Иногда везёт, сегодня мы вторые, и это хорошо, но не достаточно. Команда была очень сильна. Думаю, сегодня командная работа впечатлила. Я пришёл сюда семь месяцев назад, за это время мы построили один из лучших развозящих поездов. Я очень, очень благодарен за этот большой шанс».

 

 

Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022

 Photo © PhotoNews/ Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

 

  Александр Кристофф: «Товарищи по команде отлично защищали меня до финального круга, чтобы я мог бороться в спринте за победу на этапе. Мы оказались слишком далеко на выходе из последнего поворота, но Андреа Паскуалон фантастически меня развёз. За 350 м нам пришлось прекратить крутить педали, потому что впереди начались перемещения, и мы потеряли импульс. Но я всё же смог начать спринт по прямой. Рад третьему месту, это красивое завершение нашего Тур де Франс. Хотя мы мечтали о победе на этапе, можем гордиться нашим выступлением».

 

 

Результаты 21 этапа Тур де Франс-2022

 

 

 

Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022 Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022 Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022 Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022 Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022 Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022 Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022 Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022 Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022

 

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Rabbit
    Йонас Вингегор - победитель Т ... (2)
    Rabbit-Фото

    Ничего не имею против Погачара, но постоянный победитель, это плохо для индустрии, поэтому хорошо что новый победитель.

    p.s.: хороший был тур.

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    ittrainbow-Фото
    у нас и пруф есть

    https://netherlands.postsen.com/content/uploads/2022/07/24/40611df219.jpg
  • Astanaforever
    Йонас Вингегор - победитель Т ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Интересно, какой бюджет у Jumbo по сравнению со OAЭ и Инеос, что так собрали лучших гонщиков и сделали невероятную работу?
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Gorn9k
    В процессе ужина ты все эти 3кг возвращаешь.
    Мышцы то куда деть.
    Да и вообще, Погачар проиграл тур на одном этапе, если бы он его консервативно ехал, то скорее всего и защитил бы майку
    Всё в процессе ужина не вернуть, будешь постепенно худеть и выглядеть измождëнным к концу Тура, если едешь не в тренировочном режиме. 

  • shoooster
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    shoooster-Фото
    Ну, что сказать... Юмба, со всеми своими Ван Артами, Винегорами, Куссами., все таки сильнее Погачара
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    Адриен-Фото

    Время Погачара  не кончилось. По велосипедным меркам он ещё юнец. И нынешний проигрыш ему  на пользу. Поймет, что самоуверенность хороша только в определенной дозе. Как кислород. Если превышена - наступает  опьянение, а  значит - неверная оценка своих и чужих возможностей. То есть, веду речь о МУДРОСТИ. А она приходит только с ПОРАЖЕНИЯМИ, с опытом, с годами... Плюс - Погачару нужна соответствующая его классу команда... А победа Вингегора и Джамбы - вполне по делу и вполне заслуженная. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Да, ладно?! )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо за анализ, с интересом прочел.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Это интересно )
  • старт-шоссе 82
    Александр Власов в топ-5 общег ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Власов мог закончить тур в тройке если бы не падение и травма.

    А руководство Боры должно вынести урок (так же как и руководство ОАЭ) - у сильного лидера, должны быть сильные помошники, которые в состояние отдельные этапы идти лучше своего лидера.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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