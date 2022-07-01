Яспер Филипсен – победитель 21 этапа Тур де Франс-2022

Дубль Яспера Филипсена на Тур де Франс-2022

24-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) не просто сделал дубль на Тур де Франс-2022, после победы на 16-м этапе он выиграл самый престижный для спринтеров этап на Елисейских Полях в Париже. В финальном спринте Филипсен с большим запасом обошёл Дилана Груневегена (BikeExchange-Jayco) и Александра Кристоффа (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Photo (c) A.S.O. / Charly Lopez

21-й этап, по традиции, начался с торжественного медленного продвижения пелотона к Парижу и шуточной атаки Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), получившего по итогам гонки красный номер самого активного гонщика. За Ваутом ван Артом поехали его товарищ по команде и победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор и призёр гонки Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Также символично из пелотона за финальной в гонке горной премией выехал Симон Гешке (Cofidis), который занял 2-е место в классификации лучшего горного гонщика.

Атаки на Елисейских Полях в Париже начались за 45 км до финиша, но пелотон не отпускал никого больше чем на полминуты. Тадей Погачар в белой майке лучшего молодого гонщика провёл неожиданную атаку за 5 км до финиша, на которую отреагировал Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers). Команда Alpecin-Deceuninck контролировала пелотон, затем вперёд вышла команда BikeExchange, которая вывезла Дилана Груневегена. Однако его раннее ускорение принесло только второе место. Яспер Филипсен вышел с колеса Груневегена и по правому краю обошёл его и Александра Кристоффа.

Photo © PhotoNews/ Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

35-летний норвежский гонщик Александр Кристофф в третий раз в карьере (после 2015 и 2016 года) финишировал третьим на Елисейских Полях в Париже. Победу на 21-м этапе Тур де Франс он праздновал лишь однажды – в 2018 году, но также был на этом этапе вторым в 2014 году.

Ваут ван Арт, выигравший спринт на Елисейских Полях в прошлом году, в этот раз предпочёл отказаться от борьбы и финишировал вместе со своей командой Jumbo-Visma, празднуя победу Йонаса Вингегора в генеральной классификации Тур де Франс-2022.

Яспер Филипсен: «Поверить не могу. Сбылась детская мечта. Мне нужно время, чтобы осознать. Очень горжусь командой. Прекрасное завершение Тура. Для меня спринт прошёл идеально. Я был на великолепной позиции. Дилан Груневеген спуртовал слишком рано. Я же смог остаться у него на колесе и начать спринт именно тогда, когда хотел. Фантастика – выиграть на прекрасных Елисейских Полях.

В начале этого Тур де Франс мы были разочарованы, потому что гонка складывалась не так, как хотелось. Но победа на 16-м этапе, а теперь и на 21-м, самом красивом спринтерском этапе, это невероятно!»

Дилан Груневеген: «Команда работала блестяще, но я поехал слишком рано, хотя других вариантов, думаю, не было. Иногда везёт, сегодня мы вторые, и это хорошо, но не достаточно. Команда была очень сильна. Думаю, сегодня командная работа впечатлила. Я пришёл сюда семь месяцев назад, за это время мы построили один из лучших развозящих поездов. Я очень, очень благодарен за этот большой шанс».

Photo © PhotoNews/ Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

Александр Кристофф: «Товарищи по команде отлично защищали меня до финального круга, чтобы я мог бороться в спринте за победу на этапе. Мы оказались слишком далеко на выходе из последнего поворота, но Андреа Паскуалон фантастически меня развёз. За 350 м нам пришлось прекратить крутить педали, потому что впереди начались перемещения, и мы потеряли импульс. Но я всё же смог начать спринт по прямой. Рад третьему месту, это красивое завершение нашего Тур де Франс. Хотя мы мечтали о победе на этапе, можем гордиться нашим выступлением».

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet