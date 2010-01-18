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Тяжёлое состояние состояние Фабио Якобсена и дисквалификация Дилана Груневегена на 1-м этапе Тура Польши-2020

Дилан Груневеген стал причиной массового завала на финише 1-го этапа Тура Польши-2020

 

 

  1-й этап Тура Польши-2020 завершился массовым падением на самой финишной черте. Во время спринта 27-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген притёр к барьерам своего соотечественника, 23-летнего чемпиона Нидерландов, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена, который вылетел на ограждения. Якобсен получил серьёзные травмы и на вертолёте был отправлен в больницу.

 

Организаторы Тура Польши-2020 присудили победу на этапе Фабио Якобсену.

 

 

  Слова главного врача велогонки Тур Польши Barbary Jerschiny цитирует сайт naszosie.pl: «Мы сделали всё, что могли, работали в очень тяжёлых условиях. У гонщика серьёзная черепно-мозговая травма, сломано нёбо, поэтому была затруднена интубация. Но трубки и кислород постоянно подключены. Мы поддерживаем уровень насыщения кислородом и жизнедеятельность. Сердце работало хорошо, давление было нормальным».

 

  В интервью TVP Sport Tomasz Świerkot, представитель Областной специализированной больницы №5 сказал, что «гонщика оперирует бригада врачей-ортопедов, специалистов челюстно-лицевой хирургии. Состояние пациента тяжёлое. Надо ждать».

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что Дилан Груневеген дисквалифицирован, а его дело будет рассматриваться комиссией UCI:

   «Международный союз велосипедистов решительно осуждает опасное поведение гонщика Дилана Груневегена (Jumbo-Visma), который отправил Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step) на барьеры за несколько метров до финиша, что стало причиной массового падения в конце 1-го этапа Тура Польши-2020.

 

Груневеген дисквалифицирован и снят с гонки.

 

  UCI считает такое поведение неприемлемым, дело немедленно передано в Дисциплинарную комиссию с просьбой о наказании, соразмерном серьёзности фактов.

 

UCI искренне поддерживает пострадавших гонщиков».

 

  В заявлении команды Jumbo-Visma говорится: «Наши мысли с Фабио Якобсеном и другими пострадавшими сегодня в ужасном завале на Туре Польши. Подобные падения не должны  случаться. Мы приносим искренние извинения. Прежде, чем делать дальнейшие заявления, мы будем обсуждать в команде, что произошло».

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего в завале пострадало около 12 гонщиков. В больницу отправлены гонщик команды Cofidis Дамьен Тузе (Damien Touzé), гонщик Groupama – FDJ Марк Сорро (Marc Sarreau), Эдуардо Прадес (Movistar), получивший удар в область лопатки и рану на спине.

 

Команда Groupama-FDJ сообщила, что у Марка Сорро серьёзная травма плеча и  разрывы связок.

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Теги к статье: Фабио Якобсен Дилан Груневеген Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 14.12.2015

    Какой кошмар. Я очень надеюсь что он выживет. Буду молиться за него. Бедные родители. Когда этот год уже закончится? Не такого велоспорта я ждала с весны. 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Много раз пересмотрел. Есть ощущение, что Грунявеган увидев, что отправил в аут Якобсена,что он натворил, преднамеренно упал после финиша, чтоб сгладить как нибудь этот нокаут локтем. Многие скажут, мол баннер зацепился за заднее колесо. Но цепляясь баннер за заднее колесо тормозит велосипед. Мог устоять. Вот если бы за переднее, то сделать ничего нельзя было. Не знаю. Это мое суждение.

    Вся жизнь это гонка.

  3. Formula-1

    Вчера, 22:43 | Регистрация: 23.05.2014

    Цитата: Astanaforever
    Много раз пересмотрел. Есть ощущение, что Грунявеган увидев, что отправил в аут Якобсена,что он натворил, преднамеренно упал после финиша, чтоб сгладить как нибудь этот нокаут локтем. Многие скажут, мол баннер зацепился за заднее колесо. Но цепляясь баннер за заднее колесо тормозит велосипед. Мог устоять. Вот если бы за переднее, то сделать ничего нельзя было. Не знаю. Это мое суждение.
    Оно ошибочно. По очевидным причинам.

  4. Имя: Илмарс

    salomon

    Вчера, 22:46 | Регистрация: 11.07.2012

    Черепно-мозговая травма ...- это тревожит... Молимся...

  5. Rokka

    Вчера, 22:49 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: Astanaforever
    Много раз пересмотрел. Есть ощущение, что Грунявеган увидев, что отправил в аут Якобсена,что он натворил, преднамеренно упал после финиша, чтоб сгладить как нибудь этот нокаут локтем. Многие скажут, мол баннер зацепился за заднее колесо. Но цепляясь баннер за заднее колесо тормозит велосипед. Мог устоять. Вот если бы за переднее, то сделать ничего нельзя было. Не знаю. Это мое суждение.
    Вам и вашим фанатским теориям заговоров порой нужен отдых. Все случилось за доли секунды, и ни у одного нормального человека не будет и мысли просто так взять и прыгнуть с велосипеда на 70-80 км/с. В следующий раз прежде чем писать что либо, пожалуйста, use your brains

  6. Гонщик

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Rokka
    Цитата: Astanaforever
    Много раз пересмотрел. Есть ощущение, что Грунявеган увидев, что отправил в аут Якобсена,что он натворил, преднамеренно упал после финиша, чтоб сгладить как нибудь этот нокаут локтем. Многие скажут, мол баннер зацепился за заднее колесо. Но цепляясь баннер за заднее колесо тормозит велосипед. Мог устоять. Вот если бы за переднее, то сделать ничего нельзя было. Не знаю. Это мое суждение.
    Вам и вашим фанатским теориям заговоров порой нужен отдых. Все случилось за доли секунды, и ни у одного нормального человека не будет и мысли просто так взять и прыгнуть с велосипеда на 70-80 км/с. В следующий раз прежде чем писать что либо, пожалуйста, use your brains
    Чел просто мягко говоря в неадеквате , поэтому не стоит серьёзно воспринимать . Прямолинейность конечно была нарушена в пылу борьбы , но никаких умышленных действий , гонцы сцепились рулями , бывает такое .

  7. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 23:09 | Регистрация: 17.07.2014

    Какой кошмар. Надо максимально жёстко наказывать спринтеров за нарушения на скорости 60+ км/ч. Эти бесконечные толчки локтями, бодания, подрезки. Когда-нибудь это должно было так плачевно закончиться. Нарушением в такой опасной зоне должна быть нулевая толерантность.

    Хоть бы всё обошлось и Фабио выкарабкался.

  8. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Вчера, 23:14 | Регистрация: 12.05.2013

    Уже написал, но вина организаторов тут тоже велика. Опасный спринт под уклон, абсолютно непонятное ограждение обвешанное кусками фанеры или картона. Какой то ужас.

  9. RVL

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 30.08.2012

    Жёсткий каркас спринтерского створа, обитый матами не удержит груневегенов



    Тут с головами работать надо

  10. Имя: Илмарс

    salomon

    Вчера, 23:32 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: Brodyazhnik
    Уже написал, но вина организаторов тут тоже велика. Опасный спринт под уклон, абсолютно непонятное ограждение обвешанное кусками фанеры или картона. Какой то ужас.
    Орги конечно не идеально сработали, но это не снимает ответственности с Грюневегена. Его безмозглый (мягко выражаясь) поступок заслуживает пожизненного дисквала !

  11. Имя: Dmitry

    Dmitry5588

    Вчера, 23:41 | Регистрация: 3.09.2016

    оргаждения вызывают вопросы...но и локти тоже...печально очень...

  12. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 23:52 | Регистрация: 24.12.2010

    Вот что бывает из-за действий, гонцов очень сильно хотящих победить ( есть более короткое слово на букву Д). Меня всегда возмущали таки выкрутасы на финише. Поэтому наказание по максимуму.

  13. Имя: 001RusKZ

    001RusKZ

    Сегодня, 00:15 | Регистрация: 18.01.2010

    Ужас какой финиш! Груневегена дисквалифицировать минимум на пару месяцев. Всем пострадавшим здоровья и быстрого восстановления!

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Комментарии

  • 001RusKZ
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    001RusKZ-Фото

    Ужас какой финиш! Груневегена дисквалифицировать минимум на пару месяцев. Всем пострадавшим здоровья и быстрого восстановления!

  • marketbk
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    marketbk-Фото
    Вот что бывает из-за действий, гонцов очень сильно хотящих победить ( есть более короткое слово на букву Д). Меня всегда возмущали таки выкрутасы на финише. Поэтому наказание по максимуму.
  • salomon
    Тур Польши-2020. Этап 1 (46)
    salomon-Фото
    Если спринтеры выходя на старт знают, что рискуют своим здоровьем, то можно оправдать поведение Грюневегена ??? А может тогда официально разрешить бодания головой толчки локтями, подрезания ?! И будут в велоспорте свои ММА - бои без правил !!! Ну и кто в таком случае выживет ? А я надеюсь, что такого беспредела не будет, и Грюневеген получит пожизненный дисквал !!!
  • Dmitry5588
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    Dmitry5588-Фото

    оргаждения вызывают вопросы...но и локти тоже...печально очень...

  • Earl57
    Тур Польши-2020. Этап 1 (46)
    Earl57-Фото
    Но короткий сезон в 100 дней для него тоже закончен. Как скорее всего и для Лампарта, который в завале на Милан-Турин получил перелом левой ключицы.
  • Vit_Saratov
    Тур Польши-2020. Этап 1 (46)
    Vit_Saratov-Фото
    Спасибо за ссылку!
  • salomon
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    salomon-Фото
    Цитата: Brodyazhnik
    Уже написал, но вина организаторов тут тоже велика. Опасный спринт под уклон, абсолютно непонятное ограждение обвешанное кусками фанеры или картона. Какой то ужас.
    Орги конечно не идеально сработали, но это не снимает ответственности с Грюневегена. Его безмозглый (мягко выражаясь) поступок заслуживает пожизненного дисквала !
  • SportSpirit
    Тур Польши-2020. Этап 1 (46)
    SportSpirit-Фото
    "Относительно легко" отделался, если нет ЧМТ. По видео он жестко приложился и сверху еще Филипсен "проехал".
  • RVL
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    RVL-Фото

    Жёсткий каркас спринтерского створа, обитый матами не удержит груневегенов



    Тут с головами работать надо

  • Brodyazhnik
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    Brodyazhnik-Фото

    Уже написал, но вина организаторов тут тоже велика. Опасный спринт под уклон, абсолютно непонятное ограждение обвешанное кусками фанеры или картона. Какой то ужас.

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