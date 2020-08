Тяжёлое состояние состояние Фабио Якобсена и дисквалификация Дилана Груневегена на 1-м этапе Тура Польши-2020

1-й этап Тура Польши-2020 завершился массовым падением на самой финишной черте. Во время спринта 27-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген притёр к барьерам своего соотечественника, 23-летнего чемпиона Нидерландов, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена, который вылетел на ограждения. Якобсен получил серьёзные травмы и на вертолёте был отправлен в больницу.

Организаторы Тура Польши-2020 присудили победу на этапе Фабио Якобсену.

Слова главного врача велогонки Тур Польши Barbary Jerschiny цитирует сайт naszosie.pl: «Мы сделали всё, что могли, работали в очень тяжёлых условиях. У гонщика серьёзная черепно-мозговая травма, сломано нёбо, поэтому была затруднена интубация. Но трубки и кислород постоянно подключены. Мы поддерживаем уровень насыщения кислородом и жизнедеятельность. Сердце работало хорошо, давление было нормальным».

В интервью TVP Sport Tomasz Świerkot, представитель Областной специализированной больницы №5 сказал, что «гонщика оперирует бригада врачей-ортопедов, специалистов челюстно-лицевой хирургии. Состояние пациента тяжёлое. Надо ждать».

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что Дилан Груневеген дисквалифицирован, а его дело будет рассматриваться комиссией UCI:

«Международный союз велосипедистов решительно осуждает опасное поведение гонщика Дилана Груневегена (Jumbo-Visma), который отправил Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step) на барьеры за несколько метров до финиша, что стало причиной массового падения в конце 1-го этапа Тура Польши-2020.

Груневеген дисквалифицирован и снят с гонки.

UCI считает такое поведение неприемлемым, дело немедленно передано в Дисциплинарную комиссию с просьбой о наказании, соразмерном серьёзности фактов.

UCI искренне поддерживает пострадавших гонщиков».

В заявлении команды Jumbo-Visma говорится: «Наши мысли с Фабио Якобсеном и другими пострадавшими сегодня в ужасном завале на Туре Польши. Подобные падения не должны случаться. Мы приносим искренние извинения. Прежде, чем делать дальнейшие заявления, мы будем обсуждать в команде, что произошло».

