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Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 19-м этапе Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт: "Завтра снова поборюсь за победу на разделке, надеюсь, нога пойдёт лучше, чем сегодня"

 

 

 

  И Йонас Вингегор, благополучно финишировавший в пелотоне на 19-м этапе Тур де Франс-2022, и Ваут ван Арт, отработавший и на своего капитана, и успевший в финале развезти своего товарища по команде, праздновали вместе с командой Jumbo-Visma яркую победу своего верного помощника Кристофа Лапорта.  Хотя финиш в Каоре подходил Вауту ван Арту, после тяжёлого пиренейского этапа решил помочь товарищу по команде, который на протяжении всей гонки помогал ему зарабатывать очки в зачёт зелёной майки.

 

  Однако, радость за товарища и очередную победу команды не затмевает следующую важную цель – 20-й этап, индивидуальную гонку на время, которая потребует от обладателей жёлтой и зелёной майки предельной концентрации.

 

Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 19-м этапе Тур де Франс-2022

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez

 

  Йонас Вингегор: «Кристоф такой отличный парень, он заслужил эту победу. Сегодня был напряжённый этап, и я просто доволен, что он закончился, но ещё радостнее мне от победы Кристофа. Он помогал мне все три недели, а теперь смог выиграть этап. Эта победа говорит о сущности нашей команды.

 

  Дистанцию завтрашней разделки я ездил смотреть в апреле. Первые 10 км довольно сложные технически. В целом это техничная разделка. Я просто сделаю всё, что смогу, надеюсь, этого будет достаточно».

 

Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 19-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Ваут ван Арт: «Этап был супербыстрым, а небольшая вероятность боковых ветров требовала от нас  находиться в голове группы. Весь этап я отлично себя чувствовал, на финальных километрах защищал Йонаса, а потом, наконец, мог перевести дыхание, когда моя миссия была выполнена.

 

  Кристофа я знаю много лет, не только как товарища по команде. Мы много выступали вместе в этом сезоне, я своими глазами видел, насколько он силён на равнине и как развозящий, а также в горах и небольших подъёмах, что он и показал в эти дни.

 

 Обычно он готовил для меня спринт, но после всех вчерашних усилий утром я чувствовал себя немного уставшим. Мне было бы трудно бороться за победу, да и зелёная майка уже гарантирована, поэтому было приятно дать Кристофу шанс самому побороться за победу. Он много работал на команду и заслужил эту возможность. Прекрасно, что он выиграл, я очень за него рад.

 

  Тадей пользуется каждой возможностью для атак. Мне нравится, как он ведёт гонку. Поэтому мы должны оставаться сфокусированными каждое мгновение, чтобы успевать реагировать на его ускорения.

 

Завтра снова попробую выиграть разделку. Надеюсь, нога пойдёт лучше, чем сегодня!»

 

 

Результаты 19 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • kabachok
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    kabachok-Фото
    опа, бокс по переписке!
    а по IP вычислить слабо?
  • Shalam s Urala
    Кристоф Лапорт - победитель 19 ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    надеюсь Джамба снова подарит нам фильм по Туру. прошлогодний атмосферно зашёл. а уж в этом то году сценарий у них ух ты ах ты голивуд

  • nightbuster33
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Когда у врача-психиатра спросили общается ли он в сети, он ответил примерно так:-"Мне и своих пациентов хватает для общения".Насколько он прав, по отношении некоторых комментаторов, можно судить по их писанине,из которого один вывод,что это продукт заката Союза,впитавшего нравы оголтелой поклёпчины 90-х по отношению людей,сделавших свою жизнь успешной и сами при этом оставшиеся у разбитого корыта. И такие люди сами выбирают ИДОЛОВ себе подобных по взглядом,...оправдывая тем самым свои поступки.

  • Yuriy 17
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Парочка обысков полиции Европола у команды Бахрейн - и как дым развеялись чудесные успехи образца 2021 года сей команды

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    RVL-Фото

    Справедливости ради-это был этап под классическую развязку.

    чистым СпринтерАм там мало что светило.

     

  • lazhu
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (3)
    lazhu-Фото
    первая 10-ка вряд ли изменится. Кинтана, Ментьес, Власов могут поменяться местами. Йейтс и Луценко тоже рядом
  • Astanaforever
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    В прошлом году ЛИЧНО вы радовались отставке мадам и возвращению Винокурова. В прошлом году ЛИЧНО вы радовались возвращению Лопеса в команду. А теперь требуете скорой расправы. Вы же сами сейчас среди тех , которые "добивают еле дышащую команду", переобулись мгновенно. Может вам самому следует уйти ? Хотя бы из числа "astanaforever*ов " ?
    Вот смотрите Адриен. В этом мире ничего нет постоянного. Хорошие люди и даже патриоты родины ,становятся мировыми злодеями. Пример наглядный-Гитлер. В 18 лет пошел на войну, контузило, ослеп, стал героем Германии. Все им восхищались.Истинным патриотом был для Геомании.Вылечился,Вернулся в строй...а дальше Вы знаете, что было. Так и с Вино. Мне теперь его, что благоволить надо, только за то ,что он вернулся по просьбе фанатов? Или за то, что он разваливает команду в последнее время? Или он неприкасаемый, чтобы он не сотворял? А дифирамбы петь ему не буду. Поняли?

    Цитата: nightbuster33
    Чувствуется,один из оракулов идет на побитие своего рекорда(-20).Кто-то назвал его КЛОУНОМ, наверное по ошибке, он ближе к Е..НУШКЕ,жёлчь,накопившийся за пять лет присутствия на сайте начинает зашкаливать и  переливаться через края.Не думайте,что его присутствие очущается только на этом сайте,на Файн-сайте команды Астаны тоже самое.Там он изгаляется,не встречая отпора, от души- не иначе готовит "переворот" по своим меркам,со своими лозунгами:УВОЛИТЬ,ЗАМЕНИТЬ и т.д. Мне он напоминает одного человека,который говорил:"Я являюсь частицей страны также, как страна является частицей меня самого". Правда не сказал какой частицей страны он является. Думаю не самой лучшей. Не верите-войдите на Файн-сайт и убедитесь сами,кого он "хочет" уволить и на кого "заменить".Новые"назначенцы"наверное и не подозревают куда их выдвигают да и хотят ли они сами.Одно только правда,здесь он под прикрытием Флага Казахстана(бейджик),а там,убедитесь сами. А так поступают не самые смелые,которым есть что скрывать.
    Напиши мне в личку поговорим.. Ответишь за Е..нушку. Встретимся в Алматы. Я покажу тебе кто есть кто?
  • Zhanzhak
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    Zhanzhak-Фото

    А почему сразу отстранили? Он проходит как свидетель. Надеюсь, все скоро разрешиться. Согласна с Адриеном полностью и в первом и во втором комментарии. Насчёт адвоката- 100%. Хотелось бы комментарии от самого Мигеля и Саши услышать, рано выводы делать. 

  • AlpenFlow
    Александр Власов о 18-м этапе ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Серафим
    Правда первый? Две Джиро и две Вуэльты не считаются?
    Получается, сморозил глупость, первый Тур едет.
  • Velolife
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (8)
    Velolife-Фото

    Итак, наконец-то француз взял этап. Француз из той же Jumbo-Visma. Какая же команда стала «терминатором»? Ответ однозначен. Ну что же, ждём разделки. Будет интересно узнать, кто же остался более-менее свежим. А кто будет готовиться к победному спринту на Champs-Élysées.

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