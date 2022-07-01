Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 19-м этапе Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт: "Завтра снова поборюсь за победу на разделке, надеюсь, нога пойдёт лучше, чем сегодня"

И Йонас Вингегор, благополучно финишировавший в пелотоне на 19-м этапе Тур де Франс-2022, и Ваут ван Арт, отработавший и на своего капитана, и успевший в финале развезти своего товарища по команде, праздновали вместе с командой Jumbo-Visma яркую победу своего верного помощника Кристофа Лапорта. Хотя финиш в Каоре подходил Вауту ван Арту, после тяжёлого пиренейского этапа решил помочь товарищу по команде, который на протяжении всей гонки помогал ему зарабатывать очки в зачёт зелёной майки.

Однако, радость за товарища и очередную победу команды не затмевает следующую важную цель – 20-й этап, индивидуальную гонку на время, которая потребует от обладателей жёлтой и зелёной майки предельной концентрации.

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez

Йонас Вингегор: «Кристоф такой отличный парень, он заслужил эту победу. Сегодня был напряжённый этап, и я просто доволен, что он закончился, но ещё радостнее мне от победы Кристофа. Он помогал мне все три недели, а теперь смог выиграть этап. Эта победа говорит о сущности нашей команды.

Дистанцию завтрашней разделки я ездил смотреть в апреле. Первые 10 км довольно сложные технически. В целом это техничная разделка. Я просто сделаю всё, что смогу, надеюсь, этого будет достаточно».

Ваут ван Арт: «Этап был супербыстрым, а небольшая вероятность боковых ветров требовала от нас находиться в голове группы. Весь этап я отлично себя чувствовал, на финальных километрах защищал Йонаса, а потом, наконец, мог перевести дыхание, когда моя миссия была выполнена.

Кристофа я знаю много лет, не только как товарища по команде. Мы много выступали вместе в этом сезоне, я своими глазами видел, насколько он силён на равнине и как развозящий, а также в горах и небольших подъёмах, что он и показал в эти дни.

Обычно он готовил для меня спринт, но после всех вчерашних усилий утром я чувствовал себя немного уставшим. Мне было бы трудно бороться за победу, да и зелёная майка уже гарантирована, поэтому было приятно дать Кристофу шанс самому побороться за победу. Он много работал на команду и заслужил эту возможность. Прекрасно, что он выиграл, я очень за него рад.

Тадей пользуется каждой возможностью для атак. Мне нравится, как он ведёт гонку. Поэтому мы должны оставаться сфокусированными каждое мгновение, чтобы успевать реагировать на его ускорения.

Завтра снова попробую выиграть разделку. Надеюсь, нога пойдёт лучше, чем сегодня!»