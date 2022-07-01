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Ваут ван Арт: “Не хотел снова проиграть”

Победа  Ваута ван Арта из сольного отрыва на 4-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  На 4-м этапе Тур де Франс-2022 Ваут ван Арт (Wout van Aert) не стал полагаться на удачу в спринте и предпочёл  после трёх подряд вторых мест на предыдущих этапах атаковать за 11 км до финиша.

 

  На финальном 900-метровом подъёме 4-й категории со средним градиентом 7,5% гонщики команды Jumbo-Visma Натан Ван Хойдонк и Тиш Беноот развёзли своего капитана, ускорившись за 500 м до вершины и создав просвет. Никто из соперников не смог усидеть за Ваутом ван Артом, который быстро создал полуминутный просвет и не только отпраздновал победу на этапе, но и укрепил свою позицию в очковой и генеральной классификациях.

 

 

Ваут ван Арт: “Не хотел снова проиграть”

 

Photo © A.S.O . /  Pauline Ballet

 

  Ваут ван Арт: «На финише разыгрывались 50 очков, и могло быть ветрено. Мы должны были постараться что-то сделать для Йонаса и Приможа. Но мы также знали, что ускорение на подъёме выгодно для обеих этих целей.

 

  Мне кажется, я единственный во всём мире был уверен, что победа придёт и был настолько терпелив. В Дании мои результаты были хорошими, я не ожидал, что окажусь вторым в двух общих спринтах, потому что этапы были достаточно лёгкими. Чётко понимал, что эта неделя мне больше подходит. Так что, конечно, я был мотивирован одержать победу в этой майке. Этот день особенный, запомню его надолго.

 

  Сегодня не хотел больше проиграть. Было понятно, что наша команда что-то предпримет. Мы находились на идеальной позиции с Натаном (Ван Хойдонком) и Стевеном (Крёйсвейком). Натан начал. Как он часто делал весной, Натан на  высокой скорости вывез нас вперёд на первой части подъёма, ещё раз показав, что он единственный в своём роде, кто может так разгонять. Потом включился Тиш Беноот, я уже шёл на пределе, но и пелотон тоже. План был – дать полный газ и посмотреть, что получится. Я не ожидал, конечно, что уеду один. Но я видел, что позади меня Йонас с другим парнем (Адамом Йейтсом).

 

  По радио мы услышали, что создали просвет. Немного сомневался, ждать ли мне Йонаса (Вингегора) и Адама (Йейтса). Но когда дал полный газ, то Йонас не должен был догонять. Довольно быстро из мне сказали, что наши генеральщики в безопасности, среди основных претендентов, и чтобы я поехал за победой на этапе.

 

На последних десяти километрах я поехал так быстро, как только мог. Жёлтая майка дала мне крылья.

 

   Подъём был трудным, но этап с большой вероятностью должен был закончиться групповым спринтом. Было тяжело ехать до финиша в одиночку, но благодаря работе товарищей по команде мне это удалось. Оставалось только удержаться до конца.

 

  Это точно одна из самых потрясающих моих побед. Выиграть в жёлтой майке – редкая возможность. К счастью, завтра снова стартую в этой прекрасной майке. Для команды сегодня день сложился идеально».

 

  Натан Ван Хойдонк: «Мы это планировали. Каждый год тщательно, до мельчайших деталей изучаем маршрут Тура. Мы знали, что сегодня что-нибудь сможем предпринять».

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2022

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    VeloVelo-Фото

    В генерале:
    80 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 2:20

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    ВВА на этапах ТдФ-2022: №2, №2, №2, №1 - вот это планку поставил, молорик, чё)) bb

    В последний холм ЮМБОвцы раздавали так, что всякие будущие Коломбьеры и Телеграфы прячутся)) Интересно они так и задумывали для ВВА или это был (потом) экспромт от Воута, мол, ану, фигачу на полную до последнего. Выиграть этап в жёлтой майки вдвойне престижно, ну а ещё в таком стиле hi его жест на финише тоже запомнится.

    Филипсен же на финише так яростно орал и выдавал эмоции, что Лапорт не выдержал и показал пальцем - туда смотри, вон там в жёлтом пробедитеь, чё ты празднуешь biggrin хотя от Яспера это смотрелось забавно 

    а Магнусу Корту - снова аплодисменты!!

    Цитата: старт-шоссе 82
    Если так и дальше дело пойдет, то где то к середине тура, вопрос о зеленой майке отпадет.
    Вообще в истории тур де Франса, это редкий случай, когда гонщик носящий желтую майку так яростно борется за зеленую.

    Первое что сразу пришло в голову - Мэркс !?

    Мне кажется ВВА может на этом ГТ установить абсолютный рекорд ТдФ в истории по набору спринтерских очков в зачёт зелёной майки. 

  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    BlAr-Фото

    Что непонятно? ВВА наконец-то позволил другим выиграть второе место. Вот Яспер и рад, что смог его взять!crazy

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    nightbuster33-Фото

    Роглич прекрасно знал,что будет атака Аерта и остальные члены команды тоже. Это решение не вдруг, возможно после предварительного знакомства с трассой и розой ветров.Будь хоть небольшой встречный ветер этого манёвра не было бы. Всё,что сейчас делается командой,всё для блага Роглича.Интересно то,что никто из претиндентов не кинулись догонять(зевнули?), кроме одного(Адам?),а за ним пристроились Джумбо,чтобы гасить попытки догнать.

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (2)
    Velolife-Фото

    всё-таки я перевёл бы Le Vieux Lille, как "Старый Лилль" 

  • motte
    Ваут ван Арт – победитель 4 эт ... (1)
    motte-Фото

    Это незабываемо!

    Лидер тдф берет этап!!!

    Невероятно!

  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    DenisRodikov-Фото

    Ван Арт очень силён. Но нельзя не отметить, что победа стала возможна в первую очередь благодаря очень сильному попутнуму ветру - в таких условиях группа почти не даёт преимущества относительно езды в одного. Плюс, Джумба и Инеос дружно тормозили догонялки.

    И всё-таки победа очень красивая получилась! =)

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если так и дальше дело пойдет, то где то к середине тура, вопрос о зеленой майке отпадет. 

    Вообще в истории тур де Франса, это редкий случай, когда гонщик носящий желтую майку так яростно борется за зеленую.

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Gorn9k-Фото
    Конечно он повержен, об этом ведь говорят три спринтерских этапа
  • M-07
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    M-07-Фото

    Прекрасная победа ван Арта, красивая атака Юмбы была.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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