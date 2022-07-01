Ваут ван Арт: “Не хотел снова проиграть”

Победа Ваута ван Арта из сольного отрыва на 4-м этапе Тур де Франс-2022

На 4-м этапе Тур де Франс-2022 Ваут ван Арт (Wout van Aert) не стал полагаться на удачу в спринте и предпочёл после трёх подряд вторых мест на предыдущих этапах атаковать за 11 км до финиша.

На финальном 900-метровом подъёме 4-й категории со средним градиентом 7,5% гонщики команды Jumbo-Visma Натан Ван Хойдонк и Тиш Беноот развёзли своего капитана, ускорившись за 500 м до вершины и создав просвет. Никто из соперников не смог усидеть за Ваутом ван Артом, который быстро создал полуминутный просвет и не только отпраздновал победу на этапе, но и укрепил свою позицию в очковой и генеральной классификациях.

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Ваут ван Арт: «На финише разыгрывались 50 очков, и могло быть ветрено. Мы должны были постараться что-то сделать для Йонаса и Приможа. Но мы также знали, что ускорение на подъёме выгодно для обеих этих целей.

Мне кажется, я единственный во всём мире был уверен, что победа придёт и был настолько терпелив. В Дании мои результаты были хорошими, я не ожидал, что окажусь вторым в двух общих спринтах, потому что этапы были достаточно лёгкими. Чётко понимал, что эта неделя мне больше подходит. Так что, конечно, я был мотивирован одержать победу в этой майке. Этот день особенный, запомню его надолго.

Сегодня не хотел больше проиграть. Было понятно, что наша команда что-то предпримет. Мы находились на идеальной позиции с Натаном (Ван Хойдонком) и Стевеном (Крёйсвейком). Натан начал. Как он часто делал весной, Натан на высокой скорости вывез нас вперёд на первой части подъёма, ещё раз показав, что он единственный в своём роде, кто может так разгонять. Потом включился Тиш Беноот, я уже шёл на пределе, но и пелотон тоже. План был – дать полный газ и посмотреть, что получится. Я не ожидал, конечно, что уеду один. Но я видел, что позади меня Йонас с другим парнем (Адамом Йейтсом).

По радио мы услышали, что создали просвет. Немного сомневался, ждать ли мне Йонаса (Вингегора) и Адама (Йейтса). Но когда дал полный газ, то Йонас не должен был догонять. Довольно быстро из мне сказали, что наши генеральщики в безопасности, среди основных претендентов, и чтобы я поехал за победой на этапе.

На последних десяти километрах я поехал так быстро, как только мог. Жёлтая майка дала мне крылья.

Подъём был трудным, но этап с большой вероятностью должен был закончиться групповым спринтом. Было тяжело ехать до финиша в одиночку, но благодаря работе товарищей по команде мне это удалось. Оставалось только удержаться до конца.

Это точно одна из самых потрясающих моих побед. Выиграть в жёлтой майке – редкая возможность. К счастью, завтра снова стартую в этой прекрасной майке. Для команды сегодня день сложился идеально».

Натан Ван Хойдонк: «Мы это планировали. Каждый год тщательно, до мельчайших деталей изучаем маршрут Тура. Мы знали, что сегодня что-нибудь сможем предпринять».