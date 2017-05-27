Герант Томас: “Если Погачар хочет атаками усложнить жизнь Jumbo-Visma, мне это подходит!”

Герант Томас о соперниках и тактике в Тур де Франс-2022

Самый опытный из всех претендентов на подиум французского Гранд-тура Герант Томас проиграл на 14-м этапе Тур де Франс-2022 относительно своих соперников Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates) 17 секунд, но остался на 3-м месте в общем зачёте. Также 36-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers увеличил разрыв относительно Романа Барде (DSM), который проигрывает Томасу в генеральной классификации после 14 этапа 18 секунд.

Герант Томас не стал реагировать на атаку Тадея Погачара в начале этапа через 10 км после старта, полагаясь на свой опыт и умение читать гонку, и не прогадал. Пелотон собрался и решающие ускорения были предприняты уже на финальном подъёме 2-й категории Кот-де-ла-Круа-Нёв (Côte de la Croix Neuve) протяжённостью 3 км, средним градиентом 10,1%, максимальным градиентом 14%.

Герант Томас: «Пока следишь за ребятами, которые позади, всегда важно стараться смотреть вперёд. Как я говорил перед стартом, на таком подъёме, как сегодня в финале, крутом и взрывном, иногда можно получить разрывы как на Альп д’Юэз.

Я чувствовал себя хорошо. Увидел, как на десятом километре Погачар атаковал в первый подъём. Я находился довольно далеко позади. Но я заметил, что Йонас не паникует, а тоже атакует. Подумал тогда: «Нет, когда они вместе, то так атаковать уже не будут». Поэтому я просто остался сидеть на колесе за другими ребятами, продвигался вперёд, как обычно еду гонку.

Когда мы находились впереди, я оглянулся, и увидел, что сзади ещё гонщиков 40. Подумал, что снова будет один из таких нервных дней. Но, к счастью, я хорошо себя чувствовал, даже в какой-то степени наслаждался гонкой.

Погачар подъехал ко мне и сказал, что Jumbo едут с трудом, что им тяжело. Но если бы мы все атаковали, получилась бы просто группа генеральщиков, никакой разницы. Понятно, что у них был тяжёлый день, но если он хочет постоянно атаковать и осложнять им жизнь, мне это подходит. Хотя Jumbo всё равно были сильны. Играют честно. Ван Арт невероятно отработал на Йонаса в начале этапа.

Если генеральщики уедут вперёд, а у Вингегора не окажется рядом товарищей по команде, и ему нужно удержаться….в таком случае всё время учитываешь все цифры. Если сочетание идеальное, то плавно катишь».

Стив Каммингс, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Думаю, самая сильная сторона Джи – стабильность. Если он удержится, то в итоге ему может помочь опыт. Приятно, что он вернулся на такой высокий уровень, он заслужил это, потому что у него была полоса неудач. Но когда он снова едет стабильно, это особенное состояние.

Приоритет – генеральная классификация. Мы продолжим бороться до тех пор, пока не увидим, что нужно переоценить планы. Пока мы не обязаны контролировать гонку, можем наслаждаться, предоставляя другим гонщикам шанс бороться за победы на этапах. Было приятно смотреть, как выступает Дани после болезни. Не думаю, что мы должны менять способ ведения гонки. Если продолжим как сейчас, надеюсь, всё пойдёт само собой».