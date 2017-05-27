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Герант Томас: “Если Погачар хочет атаками усложнить жизнь Jumbo-Visma, мне это подходит!”

Герант Томас о соперниках и тактике в Тур де Франс-2022

 

 

  Самый опытный из всех претендентов на подиум французского Гранд-тура Герант Томас проиграл на 14-м этапе Тур де Франс-2022 относительно своих соперников Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates) 17 секунд, но остался на 3-м месте в общем зачёте. Также 36-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers увеличил разрыв относительно Романа Барде (DSM), который проигрывает Томасу в генеральной классификации после 14 этапа 18 секунд.

 

Герант Томас о соперниках и тактике на Тур де Франс-2022

 Герант Томас о соперниках и тактике на Тур де Франс-2022

 Герант Томас о соперниках и тактике на Тур де Франс-2022

 

 

  Герант Томас не стал реагировать на атаку Тадея  Погачара в начале этапа через 10 км после старта, полагаясь на свой опыт и умение читать гонку, и не прогадал. Пелотон собрался и решающие ускорения были предприняты уже на финальном подъёме 2-й категории Кот-де-ла-Круа-Нёв (Côte de la Croix Neuve) протяжённостью 3 км, средним градиентом 10,1%, максимальным градиентом 14%.

 

  Герант Томас: «Пока следишь за ребятами, которые позади, всегда важно стараться смотреть вперёд. Как я говорил перед стартом, на таком подъёме, как сегодня в финале, крутом и взрывном, иногда можно получить разрывы как на Альп д’Юэз.

 

  Я чувствовал себя хорошо. Увидел, как на десятом километре Погачар атаковал в первый подъём. Я находился довольно далеко позади. Но я заметил, что Йонас не паникует, а тоже атакует. Подумал тогда: «Нет, когда они вместе, то так атаковать уже не будут». Поэтому я просто остался сидеть на колесе за  другими ребятами, продвигался вперёд, как обычно еду гонку.

 

  Когда мы находились впереди, я оглянулся, и увидел, что сзади ещё гонщиков 40. Подумал, что снова будет один из таких нервных дней. Но, к счастью, я хорошо себя чувствовал, даже в какой-то степени наслаждался гонкой.

 

  Погачар подъехал ко мне и сказал, что Jumbo едут с трудом, что им тяжело. Но если бы мы все атаковали, получилась бы просто группа генеральщиков, никакой разницы. Понятно, что у них был тяжёлый день, но если он хочет постоянно атаковать и осложнять им жизнь, мне это подходит. Хотя Jumbo всё равно были сильны. Играют честно. Ван Арт невероятно отработал на Йонаса в начале этапа.

 

  Если генеральщики уедут вперёд, а у Вингегора не окажется рядом товарищей по команде, и ему нужно удержаться….в таком случае всё время учитываешь все цифры. Если сочетание идеальное, то плавно катишь».

 

  Стив Каммингс, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Думаю, самая сильная сторона Джи – стабильность. Если он удержится, то в итоге ему может помочь опыт. Приятно, что он вернулся на такой высокий уровень, он заслужил это, потому что у него была полоса неудач. Но когда он снова едет стабильно, это  особенное состояние.

 

 Приоритет – генеральная классификация. Мы продолжим бороться до тех пор, пока не увидим, что нужно переоценить планы. Пока мы не обязаны контролировать гонку, можем наслаждаться, предоставляя  другим гонщикам шанс бороться за победы на этапах. Было приятно смотреть, как выступает Дани после болезни. Не думаю, что мы должны менять способ ведения гонки. Если продолжим как сейчас, надеюсь, всё пойдёт само собой».

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 27.05.2017

    Хорошая мина при плохой игре, пока с инеос и Томас не выглядят фаворитами. А очень хочется посмотреть две суперкоманды в борьбе.

    No war!
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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Velolife-Фото

    Итак, Michael Matthews наконец-то стал первым на этапе 109-го TdF. И где? На легендарной горе Jalabert! И в борьбе с кем? С Alberto Bettiol, который вновь перегорел. Michael Attaboy! Jonas не хочет отдавать Maillot Jaune Tadej, который несомненно продолжит добиваться её. Но, наверное, не сегодня. Этап до Carcassonne больше подходит для спринтеров. Но поезда могут и не поехать. Могут поехать эшелоны. А в сравнении с Emirates у Jumbo эшелон подлиннее. Всё непредсказуемо в конце второй недели. Пелотон устал от Альп. А впереди ещё и Пиренеи. Пожелаем всем без потерь добраться до последнего дня отдыха!

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Velolife-Фото

    Итак, Michael Matthews наконец-то стал первым на этапе 109-го TdF. И где? На легендарной горе Jalabert! И в борьбе с кем? С Alberto Bettiol, который вновь перегорел. Michael Attaboy! Jonas не хочет отдавать Maillot Jaune Tadej, который несомненно продолжит добиваться её. Но, наверное, не сегодня. Этап до Carcassonne больше подходит для спринтеров. Но поезда могут и не поехать. Могут поехать эшелоны. А в сравнении с Emirates у Jumbo эшелон подлиннее. Всё непредсказуемо в конце второй недели. Пелотон устал от Альп. А впереди ещё и Пиренеи. Пожелаем всем без потерь добраться до последнего дня отдыха!

  • uran
    Герант Томас: “Если Погачар хо ... (1)
    uran-Фото
    Хорошая мина при плохой игре, пока с инеос и Томас не выглядят фаворитами. А очень хочется посмотреть две суперкоманды в борьбе.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из превью этапа (* - это Т.Погачар):

    Цитата: BlAr
    Финиш он* скорее всего возьмёт, только из группы, и без особых приобретений в ГК. А победит отрыв.

    friends

    Какой же всё-таки Блинк или как выходит у Курдюкова - БлЫнк) молодец. Отобрался в отрыв на подходящем этапе, двинул почти за 50 км. до финиша, с неплохими попутчиками потом сработался, а далее пошёл на совсем не профильной ему горе, более того ловя почти кризис (после того как Беттиоль отдалялся), не сломался, а наоборот собрался, догнал и уехал к победе. Ещё и на последних 100-150м. полностью насладисля своим успехом ну и видно было - очень рад этой долгожданной победе.

    Может шо то подобное выдать и Сагану, но где теперь..?)

    Кстати, М.Мэтьюс взял 20 очков на "летучке" + 30 на основном финише - ИТОГо =50; так что у Майкла вчера всё сложилось на 150% ok

    P.S.

    Бедолага Юэн на морально-волевых, так сказать, догрёб и уложился в лимит после своих травм и падений. Хорошо что команда таки подсобила капитану. Этап в Каркассоне Калэбу нет взять, но до дня отдыха дотянет, а там даст Бог выживет в Пиренеях и может (хочу) возьмёт 19-й этап. 

  • Earl57
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Earl57-Фото
    Так Погачар не один же был в момент атаки, вся команда при нем была.
  • Earl57
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Earl57-Фото
    Судя по тому, что после атаки Погачара на разрыве разом оказалась половина пелотона, причем очень кучно, там действительно была санитарная пауза.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Zhanzhak-Фото
    +100500 согласна. Уже ничего не комментирую, но тут сложно было удержаться. А за Астану все так же болею, спасибо инсте.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Москона ваще гнать надо из Астаны. 70 %гонок он не доехал за Астану..переплюнув рекорд Груздева Инеос недаром от него избавились своевременно от этого проблематичного трактора.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Astanaforever-Фото
    Видимо Погачар уже ничего сделать не сможет. Йонас как приклеенный на рывке Тадея все эти три км проехал. Датчанин на подьеме, а вот словенец подавленный. И никакая разделка ему не поможет.
  • M-07
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    M-07-Фото
    И так некрасиво поступил на 5-м этапе, постоянно атакуя, пытаясь как можно дальше уехать от отставших из-за завалов конкурентов, а тут если на самом деле во время санпаузы атаковал, то это вообще мерзость.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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