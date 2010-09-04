Кристоф Лапорт - победитель 19 этапа Тур де Франс-2022

Кристоф Лапорт: "Это лучший день в моей карьере"

Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) принёс Франции первую победу на этапе Тур де Франс-2022, а своей команде Jumbo-Visma пятую победу в этом выпуске французского Гранд-тура.

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez

На 19-м этапе 29-летний гонщик команды Jumbo-Visma атаковал на финальных пятистах метрах до финиша, добрал второй отрыв дня, обошёл гонщиков и со значительным преимуществом опередил спринтеров пелотона. Кристоф Лапорт в одиночку пересёк финишную черту на финише в небольшой подъём в Каоре, празднуя первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

19-й этап давал предпоследний шанс спринтерам, однако, хотя пелотон не отпускал отрывы дня, держа в пределах минуты, Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) и Альберто Дайнезе (DSM) боролись только за призовые места. А из-за порвавшегося пелотона среди спринтеров финишировали и генеральщики – Тадей Погачар (UAE Team Emirates) заехал пятым, Александр Власов (Bora-hansgrohe), Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Герант Томас (Ineos Grenadiers) финишировали в топ-15 за Диланом Груневегеном, Лукой Мезгецом (BikeExchange) и Калебом Юэном (Lotto Soudal).

Попутно-боковой ветер и желание спринтерских команд завершить этап общим спринтом не давали отрывам шанса. Сначала вперёд уехала четвёрка гонщиков, у которых также был последний шанс выиграть этап из отрыва – его не захотели упустить Матей Мохорич (Bahrain-Victorious), Нильс Политт (Bora-hansgrohe), Миккель Оноре (Quick-Step Alpha Vinyl), Тако ван дер Хорн (Intermarché-Wanty Gobert) и Куинн Симмонс (Trek-Segafredo). Но этот отрыв был нейтрализован за 44 км до финиша.

Последним через 13 км сдался Куинн Симмонс. В это же время у Тадея Погачара, идущего вторым в общем зачёте, произошёл прокол, несколько километров он догонял пелотон вместе с тремя оставшимися в гонке товарищами по команде. Догнав группу, Погачара вскоре атаковал за 33 км до финиша, но на его рывок сразу отреагировал Ваут ван Арт (Jumbo-Visma). На атаку Погачара отреагировали также Алексис Гужар (Alexis Gougeard (B&B) , Фред Райт ( Fred Wright (Bahrain-Victorious) и Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Эта тройка удержалась до финального километра этапа.

Перед индивидуальной гонкой на время 20-го этапа лидеры классификаций не поменялись - Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую и гороховые майки, идущий вторым в общем зачёте Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) – в зелёной майке лучшего в очковой классификации.

Кристоф Лапорт: «Это лучший день моей карьеры. Мне ещё трудно поверить. Но я очень счастлив победе и тому, что команда была уверена во мне. За пять километров до финиша Ваут сказал: «Этот этап для тебя». Нашей главной целью было оградить Йонаса от проблем до отметки 3 км. Когда мы достигли цели, мне дали зелёный свет на спринт.

Я рано начал, ускорился на финальном повороте, и с удивлением заметил, что за мной образовался просвет. Я догнал трёх лидеров за 500 м до финиша, и решил, что и дальше поеду на полной скорости. Когда оглянулся, никого не увидел. Невероятно, что я выиграл. Это мой день.

Это грандиозно! Больше, чем награда. Я уже был счастлив на этом Тур де Франс, хотя у меня не было личного результата. А команда дала мне шанс побороться за этап. Это исключительная победа, в прошлом я дважды финишировал вторым. Сегодня Ваут мог и сам бороться за победу. Но было важно принести победу Франции. Если зрители и моя семья счастливы, я тоже счастлив.

Переход в команду Jumbo-Visma – лучший выбор моей карьеры. Никогда ещё не был в такой хорошей форме, как сейчас. Мы готовились к Туру, поехав на пять недель в лагерь на высоте, что стало для меня полезным опытом. Команда Jumbo-Visma доводит подготовку до совершенства, я в восторге, что являюсь частью одной из лучших команд мира».

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez