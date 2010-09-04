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Кристоф Лапорт - победитель 19 этапа Тур де Франс-2022

 Кристоф Лапорт: "Это лучший день в моей карьере"

 

 

 

  Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) принёс Франции первую победу на этапе Тур де Франс-2022, а своей команде Jumbo-Visma пятую победу в этом выпуске французского Гранд-тура.

 

Кристоф Лапорт - победитель 19 этапа Тур де Франс-2022

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez

 

 На 19-м этапе 29-летний гонщик команды Jumbo-Visma атаковал на финальных пятистах метрах до финиша, добрал второй отрыв дня, обошёл гонщиков и со значительным преимуществом опередил спринтеров пелотона. Кристоф Лапорт в одиночку пересёк финишную черту на финише в небольшой подъём в Каоре, празднуя первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

 

  19-й этап давал предпоследний шанс спринтерам, однако, хотя пелотон не отпускал отрывы дня, держа в пределах минуты, Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) и Альберто Дайнезе (DSM) боролись только за призовые места. А из-за порвавшегося пелотона среди спринтеров финишировали и генеральщики – Тадей Погачар (UAE Team Emirates) заехал пятым, Александр Власов (Bora-hansgrohe), Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Герант Томас (Ineos Grenadiers) финишировали в топ-15 за Диланом Груневегеном, Лукой Мезгецом (BikeExchange) и Калебом Юэном (Lotto Soudal).

 

  Попутно-боковой ветер и желание спринтерских команд завершить этап общим спринтом не давали отрывам шанса. Сначала вперёд уехала четвёрка гонщиков, у которых также был последний шанс выиграть этап из отрыва – его не захотели упустить Матей Мохорич (Bahrain-Victorious), Нильс Политт (Bora-hansgrohe), Миккель Оноре (Quick-Step Alpha Vinyl), Тако ван дер Хорн (Intermarché-Wanty Gobert) и Куинн Симмонс (Trek-Segafredo). Но этот отрыв был нейтрализован за 44 км до финиша.

 

  Последним через 13 км сдался Куинн Симмонс. В это же время у Тадея Погачара, идущего вторым в общем зачёте, произошёл прокол, несколько километров он догонял пелотон вместе с тремя оставшимися в гонке товарищами по команде. Догнав группу, Погачара вскоре атаковал за 33 км до финиша, но на его рывок сразу отреагировал Ваут ван Арт (Jumbo-Visma). На атаку Погачара отреагировали также Алексис Гужар (Alexis Gougeard (B&B) ,  Фред Райт ( Fred Wright (Bahrain-Victorious) и Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Эта тройка удержалась до финального километра этапа.

 

  Перед индивидуальной гонкой на время 20-го этапа лидеры классификаций не поменялись  - Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую и гороховые майки, идущий вторым в общем зачёте Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) – в зелёной майке лучшего в очковой классификации.

 

  Кристоф Лапорт: «Это лучший день моей карьеры. Мне ещё трудно поверить. Но я очень счастлив победе и тому, что команда была уверена во мне. За пять километров до финиша Ваут сказал: «Этот этап для тебя». Нашей главной целью было оградить Йонаса от проблем до отметки 3 км. Когда мы достигли цели, мне дали зелёный свет на спринт.

 

  Я рано начал, ускорился на финальном повороте, и с удивлением заметил, что за мной образовался просвет. Я догнал трёх лидеров за 500 м до финиша, и решил, что и дальше поеду на полной скорости. Когда оглянулся, никого не увидел. Невероятно, что я выиграл. Это мой день.

 

  Это грандиозно! Больше, чем награда. Я уже был счастлив на этом Тур де Франс, хотя у меня не было личного результата. А команда дала мне шанс побороться за этап. Это исключительная победа, в прошлом я дважды финишировал вторым. Сегодня Ваут мог и сам бороться за победу. Но было важно принести победу Франции. Если зрители и моя семья счастливы, я тоже счастлив.

 

  Переход в команду Jumbo-Visma – лучший выбор моей карьеры. Никогда ещё не был в такой хорошей форме, как сейчас. Мы готовились к Туру, поехав на пять недель в лагерь на высоте, что стало для меня полезным опытом. Команда Jumbo-Visma доводит подготовку до совершенства, я в восторге, что являюсь частью одной из лучших команд мира».

 

Результаты 19 этапа Тур де Франс-2022

 

 Кристоф Лапорт - победитель 19 этапа Тур де Франс-2022Кристоф Лапорт - победитель 19 этапа Тур де Франс-2022Кристоф Лапорт - победитель 19 этапа Тур де Франс-2022Кристоф Лапорт - победитель 19 этапа Тур де Франс-2022

 

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2022 Кристоф Лапорт

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 04:22 | Регистрация: 4.09.2010

    надеюсь Джамба снова подарит нам фильм по Туру. прошлогодний атмосферно зашёл. а уж в этом то году сценарий у них ух ты ах ты голивуд

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Vuelta a Castilla y Leon

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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • kabachok
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    kabachok-Фото
    опа, бокс по переписке!
    а по IP вычислить слабо?
  • Shalam s Urala
    Кристоф Лапорт - победитель 19 ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    надеюсь Джамба снова подарит нам фильм по Туру. прошлогодний атмосферно зашёл. а уж в этом то году сценарий у них ух ты ах ты голивуд

  • nightbuster33
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Когда у врача-психиатра спросили общается ли он в сети, он ответил примерно так:-"Мне и своих пациентов хватает для общения".Насколько он прав, по отношении некоторых комментаторов, можно судить по их писанине,из которого один вывод,что это продукт заката Союза,впитавшего нравы оголтелой поклёпчины 90-х по отношению людей,сделавших свою жизнь успешной и сами при этом оставшиеся у разбитого корыта. И такие люди сами выбирают ИДОЛОВ себе подобных по взглядом,...оправдывая тем самым свои поступки.

  • Yuriy 17
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Парочка обысков полиции Европола у команды Бахрейн - и как дым развеялись чудесные успехи образца 2021 года сей команды

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    RVL-Фото

    Справедливости ради-это был этап под классическую развязку.

    чистым СпринтерАм там мало что светило.

     

  • lazhu
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (3)
    lazhu-Фото
    первая 10-ка вряд ли изменится. Кинтана, Ментьес, Власов могут поменяться местами. Йейтс и Луценко тоже рядом
  • Astanaforever
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    В прошлом году ЛИЧНО вы радовались отставке мадам и возвращению Винокурова. В прошлом году ЛИЧНО вы радовались возвращению Лопеса в команду. А теперь требуете скорой расправы. Вы же сами сейчас среди тех , которые "добивают еле дышащую команду", переобулись мгновенно. Может вам самому следует уйти ? Хотя бы из числа "astanaforever*ов " ?
    Вот смотрите Адриен. В этом мире ничего нет постоянного. Хорошие люди и даже патриоты родины ,становятся мировыми злодеями. Пример наглядный-Гитлер. В 18 лет пошел на войну, контузило, ослеп, стал героем Германии. Все им восхищались.Истинным патриотом был для Геомании.Вылечился,Вернулся в строй...а дальше Вы знаете, что было. Так и с Вино. Мне теперь его, что благоволить надо, только за то ,что он вернулся по просьбе фанатов? Или за то, что он разваливает команду в последнее время? Или он неприкасаемый, чтобы он не сотворял? А дифирамбы петь ему не буду. Поняли?

    Цитата: nightbuster33
    Чувствуется,один из оракулов идет на побитие своего рекорда(-20).Кто-то назвал его КЛОУНОМ, наверное по ошибке, он ближе к Е..НУШКЕ,жёлчь,накопившийся за пять лет присутствия на сайте начинает зашкаливать и  переливаться через края.Не думайте,что его присутствие очущается только на этом сайте,на Файн-сайте команды Астаны тоже самое.Там он изгаляется,не встречая отпора, от души- не иначе готовит "переворот" по своим меркам,со своими лозунгами:УВОЛИТЬ,ЗАМЕНИТЬ и т.д. Мне он напоминает одного человека,который говорил:"Я являюсь частицей страны также, как страна является частицей меня самого". Правда не сказал какой частицей страны он является. Думаю не самой лучшей. Не верите-войдите на Файн-сайт и убедитесь сами,кого он "хочет" уволить и на кого "заменить".Новые"назначенцы"наверное и не подозревают куда их выдвигают да и хотят ли они сами.Одно только правда,здесь он под прикрытием Флага Казахстана(бейджик),а там,убедитесь сами. А так поступают не самые смелые,которым есть что скрывать.
    Напиши мне в личку поговорим.. Ответишь за Е..нушку. Встретимся в Алматы. Я покажу тебе кто есть кто?
  • Zhanzhak
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    Zhanzhak-Фото

    А почему сразу отстранили? Он проходит как свидетель. Надеюсь, все скоро разрешиться. Согласна с Адриеном полностью и в первом и во втором комментарии. Насчёт адвоката- 100%. Хотелось бы комментарии от самого Мигеля и Саши услышать, рано выводы делать. 

  • AlpenFlow
    Александр Власов о 18-м этапе ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Серафим
    Правда первый? Две Джиро и две Вуэльты не считаются?
    Получается, сморозил глупость, первый Тур едет.
  • Velolife
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (8)
    Velolife-Фото

    Итак, наконец-то француз взял этап. Француз из той же Jumbo-Visma. Какая же команда стала «терминатором»? Ответ однозначен. Ну что же, ждём разделки. Будет интересно узнать, кто же остался более-менее свежим. А кто будет готовиться к победному спринту на Champs-Élysées.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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